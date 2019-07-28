Отпуск в саванне: четыре страны в Африке, которые заменят Таиланд и Турцию

Каждое лето новосибирцы с толпами других российских туристов практически оккупируют Таиланд и Турцию — самые любимые зарубежные курорты у русских. Те, кому таиландские пляжи приелись, в поисках экзотики развлекают себя более-менее бюджетным Египтом и Китаем, но искушённым хочется большего и желательно за те же деньги. На помощь приходит недооценённая Африка, которая многих пугает ценами, долгими перелётами и неизвестностью. НГС нашёл самые недорогие предложения от турагенств и четыре страны, которыми новосибирцы могут попытаться заменить приевшуюся Азию.

Африка для новосибирцев — мягко говоря, не самое массовое направление. Если новосибирские туристы ещё готовы на Египет или Тунис, то другие страны для них под своеобразным запретом если не из-за дороговизны, то из-за канители с прививками и перелётами. Но некоторых, особенно искушённых, это не останавливает, ведь африканские курорты предлагают такое, чего нет больше нигде, да и для многих не нужна виза. «Туристы, безусловно, едут, но это единичные случаи, — говорит Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций. — Мы понимаем, что прямых рейсов в Африку нет. Может быть, и можно слетать дешевле. Возможно, на месте можно найти проживание подешевле, транспорт подешевле найти, нежели в Таиланде, но, скорее всего, по стоимости перелёта здесь всё компенсируется. Если турист имеет определённое желание и возможности — почему бы и нет.

Люди, которые много раз побывали в Юго-Восточной Азии, — почему бы не съездить в Зимбабве, Кению, Ботсвану.

Конечно, это колоритный туризм и, безусловно, достойный». Главное в Африке — национальные парки и, конечно, сафари. Агентства ставят сафари, как правило, основным развлечением для туристов. Цель — увидеть своими глазами «большую пятёрку»: слонов, носорогов, львов, буйволов и леопардов. К слову, август путеводители называют идеальным временем для таких занятий. Ещё одно популярное развлечение — африканские водопады, например сердце Африки — водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, о котором многие слышали ещё со школы. Но детские мечты об отдыхе как в мультфильмах, говорят эксперты, могут рухнуть от сложности перелёта.

«Если не брать точку аэропорта, то дальше всё идёт не так, как в Таиланде, Париже, Тунисе и в других странах. Это совершенно другой отдых, — говорит директор турфирмы «Африка» Наталья Куцевол. — Есть места высококультурные, имеется в виду с точки зрения истории, и есть страны "высокоприродные", нетронутые. Если мы говорим про Таиланд и всю Азию, то природа — это всё-таки 50% животный мир, 50% растительный мир, то здесь, скажем так, 90% нетронутой дикости животного мира. Ко всему прочему, путешествия там опасные, всё, что мы там встречаем, — оно другое». Во многих путеводителях хвалят африканские пляжи — они более протяжённые и чистые. Но эксперты уверяют, что лететь туда за купанием опрометчиво.

«Это не пляжный отдых. <...> Всё, что связано с океаном, — мы вообще ничего гарантировать не можем.

Океан живёт своей жизнью, по своим часам. Соответственно, когда мы едем на океан, то мы никогда не ставим себе в первую очередь желание покупаться, мы говорим так: "Если повезёт, значит искупнёмся"», — считает Наталья Куцевол. Среди других минусов Африки, по словам экспертов, — своеобразное отношение темнокожих людей, дополнительные прививки, особенно для участников сафари, небольшое количество русскоговорящих гидов и сложность перелётов. Хотя некоторые попытались сделать последнее преимуществом. Например, в турагентстве «Глобус-Тур» туристов доставляют в Занзибар с пересадкой в Дубае, где предлагают три дня отдыха.

«Ещё нет в нашем онлайне цен, но стоимость недельного тура на человека в Танзанию:

три дня в Дубае, четыре дня в Занзибаре — минимально будет от 50–55 тысяч рублей.

Это прямо минимальное размещение со всеми перелётами. На двоих, грубо говоря, от 110 тысяч. Недорого, да. Но если брать оптимальный отдых, то есть отель четыре звезды — где-то порядка 150–160 тысяч на двоих. Это Дубай плюс авиакомпания Flydubai до Занзибара. <...> Отели есть совершенно разные: и две звезды, и три звезды, но в плане экономного отдыха Таиланд всё же больше приспособлен к экономному клиенту», — рассказала генеральный директор «Глобус-Тур» Елена Лукьянова. С этой ценой согласились и другие эксперты, опрошенные НГС, и отмечают, что большая часть цены — это стоимость всех перелётов. Для сравнения: самую дешёвую неделю отдыха в Таиланде для двоих на сайте «Глобус-Тур» предлагают примерно за 107 тысяч (Паттайя, размещение в четырёхзвёздочном отеле). Танзанийский Занзибар — самый популярный курорт для тех, кто решил открыть для себя более-менее экзотичную Африку. Среди других не менее экзотичных с вылетом из Москвы — Зимбабве, Кения, Ботсвана, Эфиопия, Мадагаскар и Сейшельские и Канарские острова. Многие считаются курортами не для бедных — НГС попытался найти самые доступные путёвки.

Путеводители обещают гостям Занзибара длинные и чистые пляжи, но эксперты предупреждают, что океан на самом деле непредсказуем Фото: wikipedia.org

До Африки проще всего добираться из Москвы. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», авиарейс Новосибирск — Москва (туда и обратно) без пересадок на одного пассажира в среднем будет стоить около 20–22 тысяч рублей. Танзания Занзибар в последние годы стал более цивилизованным и гостеприимным для туристов, пишут в путеводителях, где его считают дорогостоящим курортом. В сезон сбора урожая здесь особенно много ананасов, манго и маракуйи, в ресторанах цены на обеды начинаются от 30 долларов. Для въезда в Танзанию не нужна виза, а перелёт из Москвы с пересадками займёт около суток. Здесь можно погулять по Каменному городу, который внесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия, посетить остров с гигантскими черепахами, плантации специй и, конечно, увидеть главную достопримечательность континента — Килиманджаро, самый высокий вулкан Африки. Недорого отдохнуть в Танзании можно по путёвке, которую предлагают в Anex Tour, — семь дней в трёхзвёздочном отеле здесь стоят от 111 тысяч рублей на двоих (с 8 по 14 августа, отель с завтраком).

Кения Путёвки из Москвы в Момбасу предлагает, например, оператор Coral Travel: семь ночей в трёхзвёздочном отеле на двоих по акции предлагают за 145 тысяч рублей (с 2 по 8 сентября, отель на первой линии с завтраками). Главное, что нужно сделать в Кении, — погулять по национальным паркам с жирафами, слонами и львами, советуют эксперты. Сейшельские острова Главная ценность Сейшел — это их чистые пляжи: широкие, уединённые и с белоснежным песком, заверяют в путеводителях. Здесь должно понравиться любителям морской рыбалки, яхтинга и дайвинга. К слову, на курорт, который тоже называют дорогостоящим, можно отправиться сравнительно по дешёвке: семь ночей на острове Маэ посреди Индийского океана на сайте Tez Tour предлагают от 128 тысяч на двоих (с 5 по 12 августа, отель на первой линии с завтраками). Из Москвы до Маэ можно добраться прямым рейсом за 11 часов. ЮАР В ЮАР туристы смогут посетить самый большой национальный парк Южной Африки, где разом можно увидеть всю «большую пятёрку». В ЮАР едут за захватывающими видами Драконовых гор и смесью Европы и Африки. Компания SaleTur предлагает шестидневный тур в столицу республики Кейптаун от 125 тысяч на двоих с вылетом из Москвы (с 1 по 6 августа, трёхзвёздочный отель в историческом центре с завтраками). Правда, полёт сюда из Москвы с пересадкой в Амстердаме займёт около суток.