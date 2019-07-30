Завалила из Черепанова: самая красивая армрестлерша страны начинала тренироваться в старой кочегарке

У сибирячки Екатерины Никишевой очень крепкое рукопожатие — она четырёхкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по армрестлингу. В 14 лет девушка пришла в спортивный зал в своей школе в Черепанове — тренажёры там были самодельные, а сам зал располагался в помещении старой кочегарки. Екатерина случайно попала на соревнования, где сразу заняла второе место — тогда она поняла, что это её спорт, и всего через пару лет выиграла первенство России. Упорство и желание стать первой принесли победы и заставили чиновников отремонтировать школьный спортзал. Глядя на Екатерину, другие девушки понимают, что делить спорт на женский и мужской глупо, а побеждённые мужчины в шоке от её силы и техники.

Екатерина Никишева признаётся, что в детстве не мечтала о карьере в армрестлинге, да и такой секции в её родном Черепанове тогда не было. Вскоре в Новосибирской области должны были пройти летние сельские игры между всеми районами, и Екатерину попросили поучаствовать — в команде не хватало одной девушки. Тогда она впервые провела поединок на руках и даже заняла второе место. «Пришла в зал, когда мне было 14 лет. Шла мимо нашего школьного тренажёрного зала — он был в старой кочегарке. Зашла туда, а там был только мой будущий тренер, больше никого. Сказала, что хочу заниматься, тренер провёл по всем тренажёрам — вот такое было моё начало. Тогда ещё не было армрестлинга как спорта, в который можно было прийти и заниматься. Там стоял сваренный железный стол самодельный, и ребята иногда занимались. В сельских играх участвовали не профессиональные спортсменки, а сотрудницы местных предприятий. Мне уже тогда стало обидно, почему я стала второй, а не первой, — рассказывает Екатерина. — Я даже правил не знала, когда поехала на первые соревнования, но мне очень понравилось. Тогда начала тренироваться и включать упражнения для армрестлинга. Упражнения у нас на самом деле специфичные — на пальцы, укрепление кистей. Наш спорт не такой, что работают одни руки, как может показаться. В армрестлинге работает всё плоть до пальцев ног, потому что нам приходится и отталкиваться».

Команды, а уж тем более женской, в Черепанове не было, да и сам тренер специализировался на гиревом спорте — искать информацию о технике и нужных упражнениях часто приходилось самой, ведь подсказать было некому.

Среди новосибирских девушек у Екатерины нет конкуренток. Она регулярно тренируется с мужчинами Фото: Екатерина Никишева

«Со временем, когда я начала выигрывать, стала формироваться команда, следом заниматься пришла моя сестра — у нас разница полтора года, мы всё время вместе. Спустя два года, когда мне было 16 лет, я выиграла первенство России среди юниоров. Когда я победила, мы подали заявку на грант на ремонт зала, кажется, нам дали 100 тысяч. И впервые зал отремонтировали, он стал более цивильный — была гордость за свой маленький вклад. Побед было больше и больше, и глава района купил специальные тренажёры. И сейчас в нашем маленьком Черепанове есть тренажёры, которых нет ни в одном другом зале Новосибирской области, даже, наверное, в Зауралье», — добавляет Екатерина. По словам девушки, армрестлинг только с первого взгляда может показаться простым — взял соперника за руку и повалил. Сама же Екатерина считает, что здесь нужно думать как в шахматах, но только в разы быстрее.

«На самом деле, когда люди приходят побороться, это только кажется со стороны просто, но когда встают за стол и начинают бороться, то понимают, что это совсем не так. Поединки бывают очень короткие, всего пару секунд, а то и меньше секунды. Я, например, очень быстро стартую. И вот за эту секунду нужно успеть подумать во время борьбы, ведь бывает не за один рывок заканчивается поединок, и применить силу — даже говорят, что у нас шахматная партия за секунду», — говорит спортсменка.



Несмотря на паузы в карьере из-за травмы руки, на счету Екатерины уже 4 победы на чемпионате Европы и 5 на чемпионате России Фото: Екатерина Никишева

В Новосибирске мало спортсменок, как отмечает Екатерина, сейчас армрестлингом в городе занимаются она, её сестра и ещё пара девушек — такая же ситуация во многих городах, но на российских соревнованиях всё равно большая конкуренция. Соперниц, с которыми можно было вместе тренироваться, сейчас у Екатерины в Новосибирске нет. «Мужчин в армрестлинге в десятки раз больше. Мне не с кем бороться среди девушек, езжу тренироваться к парням, чтобы отработать технику. На протяжении всего своего пути, ещё со школы, я тренировалась с парнями. Я очень быстро начала выигрывать всех девочек, боролась с парнями, а когда проигрывала им, очень остро воспринимала. Мне нужно всегда выигрывать, и каждое поражение даже мужчине меня сильно мотивировало. Я понимала, что это мужчины, что они по своей природе сильнее, но какое-то лидерское качество заставляло дальше тренироваться и тренироваться. Сейчас продолжают удивляться. Многие недоумевают, ведь для них, если девушка занимается силовым спортом, который считается "мужским", они думают, что у неё будут огромные руки, такая женщина-качок. Видят меня и не понимают, как реально можно быть такой сильной. Мужчины все хотят побороться и в большинстве случаев проигрывают — для них это полный шок. Многие мужчины приходят в зал и качают только бицепс, у нас же важно, чтобы кисть была сильной, пальцы — в совокупности с техникой это даёт результат», — объясняет Екатерина.

Сейчас Екатерина работает региональным менеджером в сети фитнес-клубов Фото: Екатерина Никишева

В 2015 году Екатерину признали самой красивой армспортсменкой России — сама сибирячка считает, что российская женская сборная не только самая сильная в мире, но и очень красивая команда. «Девочки, наоборот, сейчас проявляют больший интерес, им хочется пробовать. В апреле я участвовала в Международном фестивале красоты и спорта Sport Beauty, который проходил в Ялте. После этого мне стали часто девушки писать, они удивляются, я для них сломала стереотип, что армрестлинг — мужской вид спорта, что девушки там некрасивые, а на самом деле можно быть красивой, симпатичной, привлекательной девушкой, сохранять свою женственность, но при этом неплохо бороться. В команде России у нас очень много красивых девушек, и сейчас это видно многим — в Instagram, в социальных сетях. Девушки видят и теперь чаще приходят в армрестлинг», — рассказывает Екатерина.



Также Екатерину признали вице-мисс Международного фестиваля красоты и спорта Фото: Екатерина Никишева

Девушки постоянно тренируют руки, но ограничений в маникюре на соревнованиях для них нет — однажды сборная России даже сделала красный лак на ногтях своей фишкой. «Я всегда с маникюром — гель-лак, но есть ограничение по длине ногтей. Да и в принципе с длинными ногтями неудобно тренироваться. По дизайну никаких ограничений. Даже было такое, что сборная России всегда выходила на соревнование с красным лаком на ногтях», — отмечает девушка.