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63-летний «Мерс»: новосибирец ездит на древнем внедорожнике и спасает «Крузаки» и уазики (видео)

Mercedes Unimog 1956 года выпуска не ломается и не стареет, он воевал в Алжире и возил пушку

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Mercedes Unimog S404 1956 года

Фото: Ольга Бурлакова

В обывательской среде автомобиль Mercedes — это нечто дорогое, утончённое и премиальное: его надо протирать тряпочкой и беречь от царапин. А ведь Mercedes производит и грузовики, и автобусы, и военную технику — именно такой Mercedes Unimog сегодня в нашем обзоре — максимально внедорожный и по-сибирски суровый. Автомобиль выпущен в 1956 (!) году, но до сих пор прекрасно себя чувствует, бегает по болотам и оврагам — кажется, он специально предназначен именно для российских дорог. 

Unimog — это вездеход

Unimog — это вездеход

Mercedes Unimog — это целая серия грузовиков-вездеходов, которые выпускаются для военных нужд с 1949 года и по сей день. Конкретно наша модель — Unimog S404 1956 года, машине уже 63 года. 

В 90-х автомобиль попал в Кузбасс

В 90-х автомобиль попал в Кузбасс

В 90-х автомобиль попал в Кузбасс, а 10 лет назад его приобрёл нынешний владелец, путешественник Олег Булгаков, президент новосибирского клуба экстремальных путешествий OFF ROAD MASTER. Машину разобрали до винтика, привели в порядок и теперь используют в масштабных внедорожных экспедициях. 

Unimog служил во французской армии

Unimog служил во французской армии

Unimog по сути не легковой внедорожник, а маленький грузовик. Он весит около 2,7 тонн, берёт на борт 1,5 тонны груза, а для его управления требуются права категории С. «Конкретно этот автомобиль выпущен был для французской армии, артиллерии, для войны в Алжире. Эта машина таскала пушку, возила снаряды», — рассказывает Олег. 

Mercedes сделан для русских дорог

Mercedes сделан для русских дорог

«Вообще немецкая армия столкнулась с русским бездорожьем во время войны, и собственно этот автомобиль как раз был создан с учётом российского бездорожья. Можно сказать, что этот Mercedes сделан специально для русских дорог», — продолжает владелец. 

Портальные мосты увеличивают клиренс

Портальные мосты увеличивают клиренс

Unimog может проехать практически в любых условиях, да ещё и спасти классические внедорожники. Здесь всё сделано просто и на века. «Чем он интересен — в первую очередь портальные мосты с бортовыми редукторами. За счёт этого ось мостов находится выше оси вращения колёс на 14 сантиметров. За счёт этого большой дорожный просвет — 45 сантиметров, табуретку можно переехать», — Олег начинает рассказ об особенностях автомобиля. 

Двигатель модернизирован&nbsp;

Двигатель модернизирован 

«Штатно у него установлен двигатель — рядная шестёрка бензиновая М180 2,2 литра, которая развивает всего 82 лошадиных силы. Я установил сюда молодой двигатель 1975 года М130, более модернизированный, 2,8 литра. Сейчас установили на него электронный впрыск от Toyota. Думаю, 150–170 сил сейчас этот двигатель развивает».

Можно ездить далеко по шоссе

Можно ездить далеко по шоссе

Более мощный двигатель позволяет «Унимогу» спокойно перемещаться по шоссе со скоростью 60–80 километров в час. Ну и существенно вырос запас тяги на бездорожье. 

Огромные ходы подвески

Огромные ходы подвески

«Немецкие инженеры заложили кручение рамы — рама используется для увеличение ходов подвески. Двигатель установлен на шарнирах, так же и кабина. Когда рама сгибается, кабина на ней имеет возможность крутиться. На сложном рельефе на переломах не происходит отрыва колеса, автомобиль не теряет устойчивость и за счёт этого повышается проходимость». 

Вместо рессор пружины

Вместо рессор пружины

Увеличению ходов подвески способствуют и пружины в конструкции — и спереди, и сзади. Кроме того, на пружинах, по сравнению с рессорами, автомобиль более комфортен и управляем. 

Карданы спрятаны в трубы

Карданы спрятаны в трубы

«Интересная коробка передач, она вместе с раздаточной коробкой — один узел. К переднему и заднему мосту идут трубы, внутри которых находятся карданы — это тоже увеличивает надёжность конструкции, карданы невозможно повредить». 

Машина медленно ползёт в критических ситуациях

Машина медленно ползёт в критических ситуациях

«Штатно здесь 6 передач вперёд и 2 назад, установлена дополнительная группа, ползущие передачи, которые понижают эту коробку еще в 3,5 раза. Получается общее понижение 1:150 — это 500 метров в час. Это в самых сложных условиях, когда каменный триал, когда есть опасность перевернуться, когда нужно проползти по ковровому болоту». 

Мосты с механическими блокировками&nbsp;

Мосты с механическими блокировками 

«У машины задний привод, включается передний мост, включаются блокировки. Мосты со 100-процентными блокировками механическими — тянем рычаг».

Посмотрите видео, как Unimog въезжает на вертикальную (!) стену — как у него работает рама, какие ходы подвески, как он ползёт на пониженных передачах, как колёса не теряю зацеп:

Видео Дмитрия Косенко

Колёса можно спустить до нуля

Колёса можно спустить до нуля

На бездорожье путешественникам часто приходится спускать шины для улучшения зацепа с грунтом, здесь колёса особой конструкции. «Мы установили сюда резину, импортные покрышки для сельхозтехники, в итальянских виноградниках используются. Сейчас колесо внутри зажато распорным кольцом, и оно не разбортуется даже при нулевом давлении», — отмечает Олег. 

Лебёдка от БТР

Лебёдка от БТР

В автомобиле установлена коробка отбора мощности — к дополнительному валу можно подключить, например, лебёдку — тут она от БТР, длина троса — 100 метров. 

Шикарный салон из железа

Шикарный салон из железа

«Мерседесовский» салон шикарен, здесь всё железное, ни грамма глянца. Мягкий тент можно снять и мчаться по тайге, как в кабриолете. 

Мягкий тент снимается

Мягкий тент снимается

Есть печка, и при дополнительном утеплении можно использовать автомобиль зимой. Из приборов — спидометр, указатель давления масла, амперметр. А вот тахометра нет — настоящий джипер контролирует обороты на слух, объясняет Олег. 

Кузов автомобиля

Кузов автомобиля

Обычно в экспедициях экипаж «Унимога» — 6 человек: двое в кабине, четверо в кузове. Плюс куча груза — продукты, палатки, дополнительные бочки с топливом. 

Места для хранения

Места для хранения

По периметру кузова множество, как сейчас говорят, «решений для хранения». Здесь размещены генераторы, преобразователи тока, инструменты, тросы и много чего ещё для дальней дороги. 

Посмотрите ещё видео, как Unimog пробирается через лес и весело скачет на горках:

Видео Дмитрия Косенко

Преграда из камней

Преграда из камней

Одна из экспедиций, Unimog проезжает по гигантским камням. 

Раскисшая дорога

Раскисшая дорога

На автомобиле не страшно заехать в самую глубокую трясину. 

Зимой по снегу

Зимой по снегу

Машину можно использовать и зимой. 

Unimog отправляется в новую экспедицию

Unimog отправляется в новую экспедицию

Unimog не стоит на месте и в ближайшее время отправляется в экспедицию в горы Кузнецкого Алатау. В 63 года жизнь у машины только начинается. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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25 июл 2019 в 08:23

Вот это - внедорожник, а не тот смех типа бмв, фольксвгенов, лексусов и, прости господи, дастеров, которые НГС-овские девочки и примкнувший к ним Косенко называют "внедорожниками"...

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25 июл 2019 в 08:19

Вездеходный красавец конечно!Единственно, мне вот чего не хватило-почему не показали как он выбирался из раскисшей дороги, вляпался то по самый» нос».Вот где,интересно было глянуть ,как он справился то..А так засняли только езду по «тропинкам» в лесу и по возвышенностям для такой машины это простенько.

Denis
25 июл 2019 в 08:25

Машина бесспорно интересная и проходимая, но почему всегда мы любим ругать свой собственный автопром и преклоняться перед всем импортным ? Фразы в контексте - салон в Мерседесе "Шикарен" ни грамма глянца везде металл , если бы в обзоре была бы шишига или 469 салон бы сказали убогий и т.п. Ну и так по конструкторской мысли именно для военных (собственно для чего автомобиль был разработа) Шишига превосходит это Unimog во всем, в чем только можно (И колесики для Шишиги есть тоже интереснее стандартных - см. Youtube ГАЗ 66 Арочные колеса. (А так за то,что в таком состоянии машину содержит - респект !)