63-летний «Мерс»: новосибирец ездит на древнем внедорожнике и спасает «Крузаки» и уазики (видео)

В обывательской среде автомобиль Mercedes — это нечто дорогое, утончённое и премиальное: его надо протирать тряпочкой и беречь от царапин. А ведь Mercedes производит и грузовики, и автобусы, и военную технику — именно такой Mercedes Unimog сегодня в нашем обзоре — максимально внедорожный и по-сибирски суровый. Автомобиль выпущен в 1956 (!) году, но до сих пор прекрасно себя чувствует, бегает по болотам и оврагам — кажется, он специально предназначен именно для российских дорог.

Unimog — это вездеход Фото: Ольга Бурлакова

Mercedes Unimog — это целая серия грузовиков-вездеходов, которые выпускаются для военных нужд с 1949 года и по сей день. Конкретно наша модель — Unimog S404 1956 года, машине уже 63 года.

В 90-х автомобиль попал в Кузбасс Фото: Ольга Бурлакова

В 90-х автомобиль попал в Кузбасс, а 10 лет назад его приобрёл нынешний владелец, путешественник Олег Булгаков, президент новосибирского клуба экстремальных путешествий OFF ROAD MASTER. Машину разобрали до винтика, привели в порядок и теперь используют в масштабных внедорожных экспедициях.

Unimog служил во французской армии Фото: Ольга Бурлакова

Unimog по сути не легковой внедорожник, а маленький грузовик. Он весит около 2,7 тонн, берёт на борт 1,5 тонны груза, а для его управления требуются права категории С. «Конкретно этот автомобиль выпущен был для французской армии, артиллерии, для войны в Алжире. Эта машина таскала пушку, возила снаряды», — рассказывает Олег.

Mercedes сделан для русских дорог Фото: Ольга Бурлакова

«Вообще немецкая армия столкнулась с русским бездорожьем во время войны, и собственно этот автомобиль как раз был создан с учётом российского бездорожья. Можно сказать, что этот Mercedes сделан специально для русских дорог», — продолжает владелец.



Портальные мосты увеличивают клиренс Фото: Ольга Бурлакова

Unimog может проехать практически в любых условиях, да ещё и спасти классические внедорожники. Здесь всё сделано просто и на века. «Чем он интересен — в первую очередь портальные мосты с бортовыми редукторами. За счёт этого ось мостов находится выше оси вращения колёс на 14 сантиметров. За счёт этого большой дорожный просвет — 45 сантиметров, табуретку можно переехать», — Олег начинает рассказ об особенностях автомобиля.

Двигатель модернизирован Фото: Ольга Бурлакова

«Штатно у него установлен двигатель — рядная шестёрка бензиновая М180 2,2 литра, которая развивает всего 82 лошадиных силы. Я установил сюда молодой двигатель 1975 года М130, более модернизированный, 2,8 литра. Сейчас установили на него электронный впрыск от Toyota. Думаю, 150–170 сил сейчас этот двигатель развивает».

Можно ездить далеко по шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Более мощный двигатель позволяет «Унимогу» спокойно перемещаться по шоссе со скоростью 60–80 километров в час. Ну и существенно вырос запас тяги на бездорожье.

Огромные ходы подвески Фото: Ольга Бурлакова

«Немецкие инженеры заложили кручение рамы — рама используется для увеличение ходов подвески. Двигатель установлен на шарнирах, так же и кабина. Когда рама сгибается, кабина на ней имеет возможность крутиться. На сложном рельефе на переломах не происходит отрыва колеса, автомобиль не теряет устойчивость и за счёт этого повышается проходимость».

Вместо рессор пружины Фото: Ольга Бурлакова

Увеличению ходов подвески способствуют и пружины в конструкции — и спереди, и сзади. Кроме того, на пружинах, по сравнению с рессорами, автомобиль более комфортен и управляем.

Карданы спрятаны в трубы Фото: Ольга Бурлакова

«Интересная коробка передач, она вместе с раздаточной коробкой — один узел. К переднему и заднему мосту идут трубы, внутри которых находятся карданы — это тоже увеличивает надёжность конструкции, карданы невозможно повредить».

Машина медленно ползёт в критических ситуациях Фото: Ольга Бурлакова

«Штатно здесь 6 передач вперёд и 2 назад, установлена дополнительная группа, ползущие передачи, которые понижают эту коробку еще в 3,5 раза. Получается общее понижение 1:150 — это 500 метров в час. Это в самых сложных условиях, когда каменный триал, когда есть опасность перевернуться, когда нужно проползти по ковровому болоту».



Мосты с механическими блокировками Фото: Ольга Бурлакова

«У машины задний привод, включается передний мост, включаются блокировки. Мосты со 100-процентными блокировками механическими — тянем рычаг».

Посмотрите видео, как Unimog въезжает на вертикальную (!) стену — как у него работает рама, какие ходы подвески, как он ползёт на пониженных передачах, как колёса не теряю зацеп:

Видео Дмитрия Косенко

Колёса можно спустить до нуля Фото: Ольга Бурлакова

На бездорожье путешественникам часто приходится спускать шины для улучшения зацепа с грунтом, здесь колёса особой конструкции. «Мы установили сюда резину, импортные покрышки для сельхозтехники, в итальянских виноградниках используются. Сейчас колесо внутри зажато распорным кольцом, и оно не разбортуется даже при нулевом давлении», — отмечает Олег.

Лебёдка от БТР Фото: Ольга Бурлакова

В автомобиле установлена коробка отбора мощности — к дополнительному валу можно подключить, например, лебёдку — тут она от БТР, длина троса — 100 метров.

Шикарный салон из железа Фото: Ольга Бурлакова

«Мерседесовский» салон шикарен, здесь всё железное, ни грамма глянца. Мягкий тент можно снять и мчаться по тайге, как в кабриолете.

Мягкий тент снимается Фото: Ольга Бурлакова

Есть печка, и при дополнительном утеплении можно использовать автомобиль зимой. Из приборов — спидометр, указатель давления масла, амперметр. А вот тахометра нет — настоящий джипер контролирует обороты на слух, объясняет Олег.

Кузов автомобиля Фото: Ольга Бурлакова

Обычно в экспедициях экипаж «Унимога» — 6 человек: двое в кабине, четверо в кузове. Плюс куча груза — продукты, палатки, дополнительные бочки с топливом.

Места для хранения Фото: Ольга Бурлакова

По периметру кузова множество, как сейчас говорят, «решений для хранения». Здесь размещены генераторы, преобразователи тока, инструменты, тросы и много чего ещё для дальней дороги. Посмотрите ещё видео, как Unimog пробирается через лес и весело скачет на горках:

Видео Дмитрия Косенко

Преграда из камней Фото: Олег Булгаков

Одна из экспедиций, Unimog проезжает по гигантским камням.

Раскисшая дорога Фото: Олег Булгаков

На автомобиле не страшно заехать в самую глубокую трясину.

Зимой по снегу Фото: Олег Булгаков

Машину можно использовать и зимой.

Unimog отправляется в новую экспедицию Фото: Ольга Бурлакова