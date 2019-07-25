«Я не хочу умирать»: сибирячки открыто рассказали о домашних тиранах (одну из них чуть не убил отец)

Несколько дней назад известный блогер Саша Митрошина (1,8 миллиона подписчиков) и правозащитница Алена Попова запустили флешмоб #ЯНеХотелаУмирать. В нем они призвали публично высказываться о необходимости принятия в России закона о профилактике домашнего насилия — пользователи Сети не только откликнулись на призыв, но и начали делиться под хештегом своими историями. Сейчас там уже 7228 публикаций. Но не все были готовы громко заявить о такой драме в социальной сети. Многие женщины писали в комментариях с закрытых профилей. Часть из них до сих пор боятся мести бывших, с которыми у них общие дети и имущество. Корреспондент SHE выбрала среди них истории сибирячек.

Под постом блогера с призывом уже 8895 комментариев, от которых становится не по себе: «А мой бывший муж, к счастью, меня не трогал, но активно "воспитывал" ребенка, методы интересные. Избил так, что ребенок лежал несколько дней, не вставал. Суд присудил ему 5000 рублей штрафа и условно год. Эта мразь никогда не увидит ребёнка, я живу далеко, а он настолько жадный, что не поедет "взглянуть"... Писала сестра заявление в 1,5 года сына, засунул пульт от телевизора в рот, до крови, чтобы не грыз. Жаль, тогда не ушла. Так жалею... Нет смысла терпеть, чтобы страдали дети, животные. Кошка летала об стены регулярно». «Меня избивал муж. И беременную, и после родов... Соседи молчали, закрывали глаза, хотя видели мои синяки и слышали крики. Милицию вызывала, тоже закрывали глаза. Только когда выбил пять передних зубов — взялись за мое дело. Дали 2 года условно за нанесение побоев средней тяжести. После заявления вообще озверел и выгнал нас на улицу. Но мы живы, мы пытаемся выжить. Такой закон просто необходим».

«Мне очень близка эта тема. Я сбежала от такого изверга 13 лет назад с маленьким сыном и двумя пакетами его вещей. Ни разу не пожалела. Долгие годы жила под боязнью его встретить на улице. Теперь не боюсь. Сын вырос прекрасным парнем, я — счастливая, любящая женщина! Не терпите, девочки! Берегите себя». По словам сибирячки Валентины Красновой, когда она увидела в Сети флешмоб #ЯНеХотелаУмирать — у нее навернулись слезы и затряслись руки. В час ночи 2 января 2019 года Валя выложила в свой инстаграм историю, где было всего одно предложение: «4 часа назад меня пытались убить в собственном доме, сейчас я цела и в безопасности».

Рассказывает Валентина Краснова (20 лет):

Фото: Валентина Краснова

«Вечером 1 января меня пытался убить родной отец. За что? А просто так, выпил и словил агрессию. Я вовремя закрылась в комнате. Я вовремя успела забрать телефон. Он не успел выломать двери и не додумался взять топор. Он не додумался разбить окно с балкона. Я не пострадала. Физически. Это было слишком страшно. Это было больше, чем паника, больше, чем страх. Он ростом под два метра, весом 100 килограмм. Я в два раза меньше его, с больной ногой, паникой, кричу, плачу за дверью, прижимаюсь к сотрясающейся двери спиной и пытаюсь набрать хоть какой-нибудь номер, а он ломает дверь и орет, что убьет меня. Те 5 минут, которые возвращалась мама и тётя, казались вечностью. Звоню в полицию. Вспоминаю, где я и кто я: "Звоните участковому, номер такой-то"... Бросили трубку. Участковый не берет. Перезваниваю. Не берет. Не берет, чёрт возьми, участковый. Звоню опять в 112: "Уже выехали, ждите, что вы названиваете". Меня увезла тётя на такси. Полиция не приехала ни через час, ни через два и даже ни через 4. Вызывала не я одна.

Они позвонили около двух часов дня: "Заявление писать будете? Мы вам вечером перезвоним". Никто не перезвонил. Никто не пришел брать заявление и не поставил его на учёт. От близких слышала спустя время после этой ситуации: "Ты сама виновата, не лезь к мужику, когда он пьяный". Меня до сих пор трясет, когда в дверь стучат, когда я слышу громкие звуки, или когда вижу его на улице. Можно сказать, конфликт начался на пустом месте. Я отказалась вести с ним диалог т. к. он был пьян. Конфликты были и до этого, но до такого не доходило, в детстве могли и подзатыльники прилететь и ремня дать мог. Весь осознанный возраст были постоянные упреки, разногласия, грубые слова, маты, оскорбления. Мы не общаемся после того момента, с его стороны не было ни попыток примирения, ни извинений, я ещё и виновата с его слов во всем осталась. С ним живут мама и моя младшая сестра (6 лет), но к ней у него как-то теплее всегда было отношение». Рассказывает Анна Смирнова (31 год) (имя изменено по просьбе героини публикации):

«Раньше считалось, что мужская ревность и злость — это признак того, что он вас по-настоящему любит. Ему не все равно, он не гуляет на сторону. Но это пока не ударят первый раз виском об дверь. Потом вся эта дурь вылетает из головы.

Анна говорит, что уйти от такого тирана можно только хитростью, а действовать напрямую смертельно опасно Фото: pixabay.com

Мой бывший сожитель и отец моей дочери — типичный тиран. Резкие смены настроения за несколько минут, внезапные приливы нежности и злости. Красивые обещания, вперемешку с шипением: "Ты об этом пожалеешь". Сложнее всего приходится девушкам, которых не кому защитить. Когда я оказалась в такой ситуации — все подруги, женская часть семьи, хорошие знакомые твердили мне — забирай дочь и уходи. Они не понимали, что в порыве гнева он реально мог убить меня и покалечить ребенка, и его бы никто не остановил. Потом бы все эти советчики разводили руками. Я-то знаю, какой он в ярости, я-то знаю, что его не остановит будущий тюремный срок. Мне одной из тысячи, наверное, повезло встретить в этой ситуации другого мужчину. Который не побоялся ответственности, и несмотря на то, что мы были с ним мало знакомы, вступился за нас с дочерью. Помог мне уехать от него и добиться развода.

На суде по опеке над дочкой он все отрицал. И сейчас он может видеться с ней раз в неделю на 4 часа под моим контролем. В последнее время он завел себе женщину и не проявляет желания общаться с ребенком. Я планирую в будущем рассказать все ей, (дочери.— Прим.ред.), чтобы она приняла сама решение, общаться ей с биологическим отцом или нет. Сравнительно повезло женщинам в таких ситуациях, у кого есть отцы или братья, которые могут защитить. Но, по своему опыту знаю, что из-за этого в семьях тоже много трагедий. В любом случае надо искать возможность уехать от тирана и неадеквата хитростью. Точно напрямик действовать не нужно. Многие женщины в порыве — ребенка под мышку и пошла. Если он неадекват, конечно, он вас догонит и придется потом в лучшем случае побои снимать. А начинается все обычно со страстных скандалов и толчков. Потом крыша может окончательно съехать. Знаю, что многие не уходят из таких семей из-за того, что имеют низкооплачиваемую работу, нет ни жилья, ни родственников, ни перспектив. И слышат в ответ: "Сама виновата, что загнала себя в яму". Частично это так. И хочется кричать, девочки, не будьте зависимыми, всегда работайте, чтобы можно было обеспечить минимум себя и своего ребенка, если вы его родили, хотя я сама не всегда была независима и жалею об этом.