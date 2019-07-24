Это ад на земле. Как выглядят лесные пожары в Сибири (видео)

Пять дней Новосибирск под плотным колпаком смога — это дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, который ветром разносит по всей Сибири. Роспотребнадзор заявляет, что с воздухом всё в порядке, хотя врачи прямо говорят — из города лучше на время уехать. НГС публикует несколько видео пожара, снятых в Красноярском крае и Иркутской области — именно оттуда идёт дым, который накрыл наш город.

С 21 июля Новосибирск затянут плотным смогом, а в городе чувствуется запах гари — дым от лесных пожаров в Красноярском крае и в Иркутской области накрыл столицу Сибири. Сначала синоптики обещали, что смог развеется к середине недели, но позже прогноз изменился: дышать гарью новосибирцам придётся дольше.

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Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края, тушить лесные пожары не выгодно экономически: — Сейчас два действительно самых горящих региона — это Иркутская область и Красноярский край. Но основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населённым пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Видео YouTube-канала sergant1964

Роспотребнадзор проверил воздух в Новосибирске — несмотря на плотную дымку от лесных пожаров, содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК, по их словам.

Видео НГС.Красноярск / Павел Митковский

Тем не менее новосибирцев напугали спутниковые снимки лесных пожаров. На них видно, что дымом заволокло всю Западную Сибирь.

Видео НГС.Красноярск / Павел Митковский

«По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. «Изучив обстановку, [решили, что] не так быстро происходит перестройка атмосферных процессов. Поскольку у земли условия в основном штилевые, не так быстро происходят изменения обстановки в средней и верхней атмосфере. По-прежнему шлейф от дымов лесных пожаров Красноярского края движется на территорию Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Поэтому решили продлить первый режим ограничения выброса вредных веществ для предприятий и организаций ещё на сутки», — объяснил НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Видео лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области начали появляться давно. Некоторые датированы еще маем. Например вот так в мае горела тайга в Иркутской области. Видео опубликовала служба ГО и ЧС Республики Тыва в социальной сети «ВКонтакте»:



Видео службы ГО и ЧС Республики Тыва