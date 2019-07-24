Во все тяжкие: выбираем из пяти полноприводных кроссоверов по цене Lada Vesta

За стоимость новой Lada Vesta можно выбрать кроссовер, и отнюдь не маленький

Цена седана Lada Vesta в зависимости от комплектации колеблется сегодня в диапазоне 600–875 тысяч рублей, а универсалы и версии Cross ещё дороже. Если не ограничивать себя рынком новых автомобилей, за эти деньги можно выбрать кроссовер, причём в небедной комплектации, с автоматом и полным приводом — все варианты можно посмотреть здесь. А вот топ-5 паркетников, которые наиболее востребованы в этом ценовом диапазоне.

Volkswagen Tiguan

За обозначенные деньги предлагаются полноприводные Volkswagen Tiguan 2012–2013 годов выпуска с пробегом 100–130 тысяч километров. Помимо бензиновых двухлитровых моторов мощностью 170–200 л. с., можно выбрать версию со 140-сильным дизелем. Оба типа двигателей у Volkswagen с наддувом, что требует внимательности при покупке: важно продиагностировать мотор и убедиться, что живы поршневая группа и сам турбокомпрессор.

Рестайлинговый Tiguan первого поколения Фото: Auto.ru

Бензиновые 2-литровые двигатели хоть и носят шильдик TSI, не относятся к серии EA111, которая доставляла владельцам много хлопот. Они имели чугунный блок цилиндров и ставились в том числе на модели Audi. Тем не менее слабые места есть, например проблемы с гидронатяжителем цепи и повышенный расход масла (не на всех модификациях).

Автомат у Volkswagen Tiguan с этим мотором — шестиступенчатый гидромеханический, и он в целом заслужил лучшую репутацию, чем роботы серии DSG первых поколений.

Интерьер Tiguan строгий, но функциональный Фото: Auto.ru

К плюсам Tiguan относится оптимальность его формата: пусть это не самый эффектный автомобиль, у него всё на своих местах. Он в меру практичен, отлично управляется, а благодаря муфте Haldex и просвету в 200 мм имеет вполне приличную по меркам кроссоверов проходимость.

Если же размеры для вас не принципиальны, можете посмотреть соплатформенный Skoda Yeti 1.8 TSI — за указанные деньги можно найти машину в возрасте 4–5 лет. Из минусов: неудобная с точки зрения налогов мощность в 152 л. с. и роботизированная коробка передач.



Nissan X-Trail

Самый большой ассортимент за эти деньги предлагает Nissan X-Trail: на момент подготовки статьи на сайте Auto.ru было около двух дюжин «хитрил». Возраст такой же, как у «Тигуана», но встречаются и машины 2014 года.

Nissan X-Trail второго поколения (Т31) Фото: Auto.ru

Скорее всего, удастся найти X-Trail с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 141 л. с., но встречаются и 2,5-литровые версии (169 л. с.). Надежность двигателей Nissan считается приемлемой, но есть и зоны риска: у моторов с пробегом более 100 тысяч километров может потребовать замены цепь ГРМ и «залечь» маслосъемные кольца, что выльется в повышенный расход масла. Кроме того, ниссановские моторы не имеют гидрокомпенсаторов, то есть регулировку зазора придётся проводить по старинке, вручную.

Гидромеханические автоматы на X-Trail ставились, но только в паре с редкими в России дизелями, поэтому чаще всего кроссовер идёт с вариатором Jatco JF011E, который слывёт весьма проблемным. В случае поломки его ремонт даже в бюджетном варианте может потянуть этак на сотню тысяч рублей, но не дешево стоит и обслуживание. Если умеете ездить с механикой — предпочтительней взять «хитрилу» с ручной трансмиссией.

Интерьер Nissan X-Trail не писк моды, но практичен Фото: Auto.ru

Полный привод у Nissan — с электромагнитной муфтой, которая склонна к перегревам, если буксовать достаточно долго, но в остальном она надежна и ремонтопригодна.

X-Trail подкупает и мужской внешностью, и большим багажником, и неплохой проходимостью. Кроме того, автомобиль пользуется спросом, поэтому не так сильно теряет в цене на вторичном рынке.

Hyundai ix35 / Kia Sportage

Если хочется автомобиль с более затейливым дизайном, вас наверняка заинтересует корейская парочка Hyundai ix35 и его технический двойник Kia Sportage. Большая часть предложений — это машины 2012–2013 года с 2-литровыми бензиновыми моторами (150 л. с.), но изредка встречаются и 136-сильные дизельные версии.

Hyundai ix35 (сейчас аналогичная модель называется Tucson) Фото: «Планета Авто Эксперт» / Auto.ru

Правда, у обоих автомобилей не самая выносливая ходовая часть — это касается и хода подвески, и её общей надежности. Поэтому оба «корейца» привлекут в первую очередь тех, кто ездит больше по асфальту. Двухлитровые моторы грешили плохой морозоустойчивостью, а управляющая электроника иногда глючила. Но в целом корейские кроссоверы опровергли миф о своей «одноразовости» и по уровню надежности ix35 и Sportage III сопоставимы с другими одноклассниками. Автоматы в обоих случаях — шестиступенчатые гидромеханические.



Корейская парочка имеет самые модные интерьеры Фото: «Планета Авто Эксперт» / Auto.ru

Оба автомобиля всегда импонировали нам хорошим оснащением и затейливыми салонами, а также сбалансированностью качеств: не зря они регулярно входили в лидеры продаж. Правда, по проходимости они ближе к легковушкам, зато превосходят соразмерные седаны по практичности.

Kia Sportage III с дизайном Питера Шрайера был одним из самых эффектных кроссоверов своего поколения Фото: Auto.ru

Renault Duster

Но если вы избегаете 7-летних машин, то вполне реально купить полноприводный Duster 2014–2016 года. За эти деньги много предложений с 2-литровыми моторами (143 л. с.) и четырёхступенчатыми автоматами.

Дёшево и сердито — это про Renault Duster Фото: Auto.ru

В плюсы «Дусе» можно поставить неприхотливость: его ходовая прекрасно справляется с плохими дорогами, полный привод живуч и ремонтопригоден, а двухлитровые моторы (как и 1,6) слывут достаточно беспроблемными. Главная зона риска — это старый четырёхступенчатый автомат DP2, который не отличается ни расторопностью, ни надёжностью. Чтобы минимизировать возможные расходы, поищите Duster с механической коробкой, благо на рынке их немало.



Интерьер Duster аляповат и не всегда удобен, но привыкнуть можно Фото: Auto.ru

На фоне конкурентов выше Duster выглядит автомобилем бюджетным, имеет ряд проблем с эргономикой, а задние места его не так удобны для пассажиров. Не отличается он и первоклассной управляемостью или комфортом. Но ему многое можно простить за энергоемкую подвеску и прекрасную по меркам кроссоверов проходимость. И даже упомянутые минусы не настолько критичны, если вы любите активный образ жизни.



Mitsubishi Outlander

А тем, кому важен размер, стоит посмотреть на самый крупный кроссовер нашей подборки — Mitsubishi Outlander. Он выпускался и в семиместных версиях.

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander II Фото: Auto.ru

В плюсы автомобилю можно записать весьма надежные бензиновые моторы объемом 2 л (146 л. с.) и 2,4 л (167 л. с.). Хотя в пределах нашего бюджета вы найдете скорее автомобиль 2012–2013 года выпуска с младшим двигателем.

Mitsubishi Outlander III Фото: Auto.ru

На эти годы пришлась «пересменка» поколений, так что можно выбрать как вторую генерацию автомобиля, так и третью. Купить «Аут» с механикой проблематично, поэтому, скорее всего, на машине будет вариатор Aisin (более ранние) или Jatco. Оба имели свои болячки, которые фирма постепенно устраняла, но репутация возрастных Outlander с вариатором Jatco в целом хуже, например из-за склонности к перегреву.

Интерьер выглядит сборной солянкой, но так ли это важно? Фото: Auto.ru

Сам по себе Outlander выпускался в годы, когда Mitsubishi пребывала в перманентном кризисе, поэтому разные поколения автомобиля являются скорее эволюцией друг друга. Тем не менее изначально конструкция была довольно удачной: просторный, неприхотливый, сравнительно проходимый кроссовер понравится, например, большой семье, которая любит активный отдых.



Кстати, можете посмотреть идентичные модели: Peugeot 4007 или Citroen C-Crosser. Разница между ними — только в стилистике и некоторых мелочах.



Выбирая автомобиль за 600–850 тысяч рублей, что бы вы предпочли?