Юбочка 100-летней давности: сибирячки показали вещи своих мам и бабушек, которые теперь носят сами

Многие девушки хранят в памяти любимые вещи своих мам и заглядываются на фото своих бабушек в молодости. Кто из нас в детстве не пытался примерять их наряды, мечтая, что однажды наступит день, когда они, наконец, станут впору. Цикличность моды вполне даёт шанс пощеголять в платьях прошлого века. Корреспондент SHE поговорила с девушками, подарившими новую жизнь вещам, которые старше их самих. Елена, 36 лет, редактор и фотограф



Елена надевает вышиванку нечасто, но каждый раз она привлекает внимание, признаётся девушка Фото: Елена, героиня публикации

«Это шёлковая рубашка с вышивкой, которую носил мой украинский прадедушка. Я знаю про него только то, что он был бухгалтером в Павлограде. Говорят, любил так одеваться. Точно не известно, сколько ей лет. Скорее всего, она 1930-х годов, но, возможно, и 1920-х.



В 1970-е её нашла мама, ушила под женскую фигуру и носила на дискотеки с расклешёнными джинсами. Плясала в ней под ABBA и Boney M. Ну а несколько лет назад я вспомнила о её существовании и тоже начала время от времени надевать. Сейчас уже не помню, что навело меня на мысль её носить, но вообще это пришлось на пик военной истерии. Предполагаю, что носить вышиванку для меня было знаком, что моя семья принадлежит к обеим культурам — русской и украинской, и конфликт между ними — безумие. Такой вот поиск идентичности и протест против войны.

Внимания она привлекает много. Люди сразу говорят: "Ой, это же настоящая вышиванка!" или "Это же старинная вещь, да?". Я ношу её довольно редко. Во-первых, потому что её довольно сложно вписать в гардероб. Сочетаю с максимально противоположными по стилю вещами типа грубых ботинок или кожаной косухи, потому что иначе велика опасность выглядеть как участница ансамбля национальной песни и пляски. А во-вторых, стараюсь надевать её пореже и ради сохранности.



Задумалась, хочу ли я передать что-то из своей одежды следующим поколениям, и поняла, что вряд ли: я не хочу тратить много денег на одежду и ношу масс-маркет, который никакой ценности не представляет».

Хельга, 30 лет, PR-менеджер



Первоначально платье с вышивкой было длинным, но бабушка Хельги обрезала его по настоянию мужа — получилась модная вещь в стиле Твигги Фото: Хельга, героиня публикации

«Платье — из 1960-х, принадлежало моей бабушке. Оно льняное и вообще изначально было достаточно длинным, как большинство вещей в Советском Союзе. Дедушка тогда сказал: "Что ты ходишь как старуха, обрежь его". Так получился достаточно короткий вариант в стиле Твигги.

Когда бабушка впервые надела это платье, она была моложе меня сейчас. Потом в этом платье ходила мама, потом по наследству оно перешло ко мне — я его заприметила ещё в школе у мамы в шкафу, а носить начала в университете. И это к теме о крепости советских вещей: платье всегда носилось достаточно активно, но всё ещё в прекрасном состоянии.

Сколько бы времени ни проходило, оно остаётся актуальным: у него классные вышивка и материал, современный крой. Все от него в восторге, мне часто делают комплименты, спрашивают, откуда оно; отвечаю честно — мне кажется, этим можно гордиться. Это очень интересное ощущение: когда это платье надели в первый раз, вокруг не было практически ничего из того, что есть сегодня.



Я достаточно трепетно отношусь к своему гардеробу: многие вещи ношу, потом очень долго не ношу, а потом снова ношу. Поэтому берегу их по максимуму».

Мария, 21 год, студентка



Рубашка с необычным принтом — вещь универсальная, поэтому Мария носит её часто Фото: Мария, героиня публикации

«Главный фаворит из всех маминых вещей — эта рубашка, ей лет 20, наверное, плюс-минус. Мама рассказывала, что она ходила по магазину в Алматы, у неё были какие-то последние деньги, которые она могла потратить, увидела эту рубашку и подумала: "Вот, именно эту рубашку я и хочу купить".

Рубашка очень странным образом сохранилась, потому что в то время вещи постоянно отдавали. Мама, наверное, посмотрела на неё и решила: "Вот её я точно оставлю, эта рубашка ещё проявит себя". Я её часто видела в шкафу на верхней полке у бабушки дома — бабушка старалась сохранить мамины вещи для меня.

У меня настроение поднимается, когда я мамину вещь надеваю: это и тогда было круто, и сейчас, это греет душу. Я её ношу повсеместно: и на учёбу, и прогуляться куда-то, сходить в какое-то кафе. Прихожу куда-нибудь, меня спрашивают: "Мария, а где вы купили такую рубашку?" А я говорю: "Да вот, 20 лет назад в Алматы".



Ретро — это даже круче, чем какая-то новая вещь. И вещи раньше были качественные: на этой рубашке рисунок, но как бы её ни стирали, в каких бы ситуациях она ни оказывалась — рисунок не выцветает, ничего с ним не происходит. А сейчас есть вещи, которые после первой стирки выбросить можно».

Анна, 19 лет, студентка



Брюки из льна мама Анны сшила по случаю, но это не помешало им оставаться модными и актуальными и 20 лет спустя Фото: Александр Ощепков / Анна, героиня публикации

«Я не помню эти брюки в детстве, но в прошлом году мама их вытащила и спросила: "Хочешь брюки?" Так они и появились. Изначально они были очень длинными, потому что мама выше, но по моде прошлого года мы подумали, что из них можно сделать кюлоты, и подшили их. Так я их и ношу.

Друзья обратили внимание, спросили, где купила. Я сказала, что это мамины, старше, чем я. Все такие: "Ого, ничего себе, как так!" Но воспринимают их как модные: по моим наблюдениям, мода возвращается, и эти вещи одновременно и винтажные, и модные — такой "модный винтаж". Летом они в числе любимых: это стопроцентный лён, в жару в них очень комфортно, и они просторные, не сковывают движений». Рассказывает Наталья, мама Анны: «Эти брюки сшиты по выкройке "Бурды" 1994 года. Сшила я их за день, мне было 22 или 23 года: нужно было куда-то ехать в гости в воскресенье, и за субботу я эти брюки сшила. Мы выезжали, кажется, за город, нужно было что-то такое, чтобы не жарко было. На колене здесь есть дырочки — это я позировала на парапете на набережной и не очень удачно спрыгнула, пришлось остатками заклеивать.

