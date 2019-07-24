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«Все думают, что наш папа — олигарх»: история семьи, в которой скоро родится десятая дочь

Мама оставила бизнес, чтобы рожать детей, — она собирается на пикет, чтобы привлечь внимание власти

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Семья Усовых ждёт десятого малыша — имя будут придумывать все вместе

Фото: Александр Ощепков / НГС

Оксана Усова из Новосибирска — разрушительница мифов о многодетных семьях. Сибирячка, беременная уже десятым ребёнком, давным-давно считала, что многодетные — «это бедные, нищие люди», которые не могут должным образом позаботиться о сыновьях и дочерях. Став матерью сама, Оксана поняла, что уйдёт из бизнеса и полностью посвятит себя детям — и это вовсе не жертва с её стороны, а скорее призвание, хотя в будущем она планирует всё-таки выйти из декрета и стать акушером-гинекологом. Корреспонденты НГС побывали в доме необычной семьи и узнали, в чём их секрет.

У ворот семьи Усовых, живущей в частном секторе за Расточкой в Кировском районе, припаркована машина с надписью #Девятьразмама. Первое, что встретит гость многодетной семьи, зашедший за ворота, это многометровая верёвка, пёстро увешанная бельём, платьями и футболками. А за участком — вход в небольшой двухэтажный дом, в котором встречают 40-летняя Оксана, 60-летний Сергей и их белокурая футбольная команда.

Половина семьи действительно спортсмены, занимающиеся и футболом, и гимнастикой, и танцами. Остальные ещё не определились до конца с видом спорта, но перемещаются по дому очень активно — и кажется невозможным, как родителям удаётся за ними всеми уследить и ещё поддерживать чистоту и порядок в доме.

В семье чёткий распорядок дня — особенно во время занятий в школе и в детском саду. Сейчас лето, и у детей больше свободного времени

В семье чёткий распорядок дня — особенно во время занятий в школе и в детском саду. Сейчас лето, и у детей больше свободного времени

По просьбе фотографа НГС все 11 членов семьи Усовых выстраиваются в самой просторной комнате — застывают для кадра буквально на несколько секунд, а потом моментально разбегаются по дому. И пока Сергей играет с младшими Васей и Любой в ладушки, остальные дети отправляются гулять, Оксана рассказывает, что она училась на экономиста и даже вела свой бизнес (у неё были магазины и киоски), которому не помешало рождение первенцев — Ивана и Олеси, сейчас им 14 и 13 лет.

Двухлетняя Люба — настоящая фотомодель и танцовщица. Мама думает о том, чтобы отдать её в гимнастику

Двухлетняя Люба — настоящая фотомодель и танцовщица. Мама думает о том, чтобы отдать её в гимнастику

Но в 2006 году первого мужа Оксаны убили. Она не хочет говорить об обстоятельствах — эта тема для неё довольно тяжёлая, но факт остаётся фактом: сибирячка тогда осталась одна с двумя детьми. Ване было всего 1 год и 7 месяцев, а Олесе — 3 месяца. На последние деньги Оксана сняла жильё — вместе с ещё одной одинокой мамой, и пока та приглядывала за малышами, Оксана работала. И вскоре она встретила Сергея.

«Пересеклись наши пути, так случилось. Может, общее горе — он разошёлся, развёлся, она (бывшая супруга. — Прим. ред.) тоже уже замуж вышла», — говорит Оксана.

У них родилось ещё семеро детей: Матвей (сейчас ему 10), Назар (8), Соня (6), Лида (5), Серёжа (почти 4), Люба (2) и Вася (1). В декабре семья ожидает рождения десятого ребёнка — девочки, имя которой семейный совет ещё не выбрал.

Почти все дети в семье Усовых — спортсмены&nbsp;

Почти все дети в семье Усовых — спортсмены 

Оксана ведёт блог в инстаграме, где рассказывает истории из жизни и делится опытом с другими матерями, но визит журналистов для семьи — в новинку.

«Мне кажется, мы обычная семья, просто детей больше, чем у других. Скорее всего, это какое-то мышление определённое, склад ума, что ли. Многодетная семья — это должен быть осознанный выбор. Если в омут с головой, глядя на какие-то картинки красивые и думая, что это всё легко и просто, можно попасть в такую кабалу! И в депрессию впадают [мамы], и я вообще знаю истории очень-очень печальные…

Я уважаю тех женщин, которые открыто могут сказать: "Вот я двоих родила, и мне двоих за глаза. Мне уроки с ними делать?"

Оксана Усова, мама девятерых детей

"Лучше няню найму, я лучше буду пахать, зарабатывать. А в выходные свожу куда-нибудь в аквапарк, кружки оплачу, но заниматься с ними не буду". Ведь все мы разные, кто-то футболист, кто-то балерина, кто-то художник, кто-то музыкант. Не могут же люди все быть одинаковыми, поэтому отношение к многодетству, к материнству у каждого своё. Плюс у каждого своё детство, свои какие-то предыстории личные, семьи.

У меня в детстве был стереотип многодетной семьи, учились со мной [дети из многодетных семей], и мне казалось, что это бедные, нищие люди. Потому что действительно, приходя к ним домой, [я видела, как] было грязно. И ещё одну помню многодетную — неблагополучную [семью], родители пили, дети вечно грязные, с грязными ногтями — и вот этот стереотип у меня складывался, я никогда не думала, что у меня будет многодетная семья. К этому я пришла после, наверное, рождения четвёртого [ребёнка], я поняла, что ещё буду рожать (в этот момент Оксана оставила бизнес. — Прим. ред.). Родив пятую, я знала, что ещё буду [рожать] шестую.

И я сделала выбор в пользу детей, остановилась на том, что всецело посвятила себя детям», — рассуждает многодетная мама.

Участок у дома не очень большой, и практически половину занимает сохнущее бельё

Участок у дома не очень большой, и практически половину занимает сохнущее бельё

По словам Оксаны, дети не ругаются всерьёз — скучают друг по другу и помогают родителям, в этом плане Усовым, можно сказать, повезло. Или же сыграло роль воспитание в семье, где мать и отец стараются уделить внимание каждому ребёнку. Сергей и Оксана признаются, что, конечно, были бы иногда рады, если бы у их детей были бабушки и дедушки или няни — но нужно справляться самостоятельно. Да и давно привыкли.

Как и водится в многодетных семьях, старшие дети помогают присматривать за малышами

Как и водится в многодетных семьях, старшие дети помогают присматривать за малышами

Самый главный секрет, благодаря которому семья держится, — это терпение и организованность, в которой нет места ежедневной панике с поисками носка за 5 минут до начала урока, отмечает Оксана. Летом график попроще — нет многочисленных кружков, школы и тренировок, а с осени всё начнётся снова. Подольше поспать не получится — сначала в 06:00 встают папа и мама с младшими, Сергей везёт их в детский сад, потом просыпаются и завтракают школьники. После учёбы — обед, спортивные занятия и свободное время, затем ужин. Но как утверждает семья, она ни разу не ловила ощущение дня сурка — по словам Оксаны, каждый день по-новому интересен.

Без поддержки мужа было бы очень трудно воспитывать девятерых детей, но Сергей всегда и во всём помогает жене, утверждает сама Оксана

Без поддержки мужа было бы очень трудно воспитывать девятерых детей, но Сергей всегда и во всём помогает жене, утверждает сама Оксана

«Конечно, мы и ругаемся, но на нашего папу нужно молиться, потому что, конечно, он огромная поддержка и для меня, и для детей, опора, поддержка, помощь. Всегда поможет и любой женской работы не будет чураться (в это время Сергей укладывал спать младшего Василия. — Прим. ред.).

Если бы не было поддержки со стороны мужа… у нас бы не было столько детей.

Родить, конечно, можно, не уговаривая и не спрашивая, но что из этого дальше получится? Скорее всего, будешь одна их воспитывать. На самом деле многие так и живут, и таких семей очень много — рожают четверых-пятерых, потом за голову хватаются, разводятся, делят детей. Вроде как родить родили, но не оценили до конца свои силы. И быт вообще съедает. (М.М.: У вас не было серьёзных кризисов?) 

Нет, наверное, не было, видите, у нас даже нет перерывов между рождением детей. На развод вроде не подавали ни разу!» 

— рассказывает собеседница НГС.

Дети не ругаются всерьёз и очень дружат, говорят родители&nbsp;

Дети не ругаются всерьёз и очень дружат, говорят родители 

Подписчицы блога Оксаны задают ей множество вопросов об устройстве быта, а некоторые расстраиваются, что у них не получается быть идеальными, какой считают семью Усовых. 

«Да, девочки часто пытаются меня в чём-то идеализировать. Одна писала: "Я впадаю в жуткую депрессию, видя вашу чистоту, а у меня дома бардак. А я просто взяла с утра и показала в сторис, что у нас бывает с утра после завтрака — мы обычная семья. У нас всё то же самое, у нас так же мараются тарелки, кружки, всё так же льётся и бьётся, но стараешься поддерживать. Да, я просто не лягу спать [пока не уберусь]», — делится мама девятерых.

Самая большая часть расходов — это еда, также немало денег уходит на дорогу до различных секций

Самая большая часть расходов — это еда, также немало денег уходит на дорогу до различных секций

Есть у многодетных матерей и критики, которые считают, что они родили детей только ради некой личной наживы, хотя в реальности семья тратит всё заработанное на уход за детьми, рассказывает Оксана Усова. По её словам, самая большая статья расходов — это еда, хотя посчитать, сколько уходит в месяц, трудно. На одежду деньги тоже уходят, но меньше — её покупают не каждый месяц, да и случается, что младшим переходит одежда от старших. Кружки — тоже деньги, хотя в большей степени родители тратятся на дорогу до секций и школы.

«Думают, что муж у нас олигарх! Хотя он работает [водителем] в муниципальной организации в обычной», — говорит сибирячка.

Сейчас больная тема в семье — это дом. Точнее, расширение площади, в котором Усовы действительно нуждаются, — уже пять лет они стоят в очереди на улучшение жилищных условий по федеральной программе, которая должна помогать семьям с пятью несовершеннолетними детьми. По словам Оксаны, она ходила на многочисленные приёмы к губернатору, в Министерство строительства и даже писала в администрацию президента, но получала в ответ: «Вы своей очереди не дождётесь».

Семья уже пять лет ждёт от властей, что они помогут с жильём, — это подразумевает федеральный закон. Причём, согласно законодательству, помогать должны и семьям с пятью несовершеннолетними детьми, а у Усовых их девять&nbsp;

Семья уже пять лет ждёт от властей, что они помогут с жильём, — это подразумевает федеральный закон. Причём, согласно законодательству, помогать должны и семьям с пятью несовершеннолетними детьми, а у Усовых их девять 

Отчаявшись, беременная сибирячка уже планирует выйти на одиночный пикет, чтобы власти обратили внимание на них (корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области 23 июля — с просьбой ответить, помогут ли власти семье, ожидающей десятого ребёнка). По словам Оксаны, в случае, если бы семья дождалась очереди, она смогла бы гораздо комфортнее разместиться — и речь не о том, чтобы им немедленно выдали новый коттедж, а помогли хотя бы со старым, ведь это обещает закон.

«Мы планировали достраивать… Но о чём говорить, если этого никогда не будет? Брать ипотеку? Это нереально, нашей семье её просто не дадут, потому что количество детей подразумевает определённые доходы, они должны быть намного больше, чем у нас сейчас», — пожимает плечами Оксана.

Мама девятерых считает, что не всем людям подходит многодетность — это должно быть осознанным выбором&nbsp;

Мама девятерых считает, что не всем людям подходит многодетность — это должно быть осознанным выбором 

У неё есть ещё одно глобальное дело, помимо воспитания детей, — это подготовка к поступлению в медицинский университет. Она уже однажды сдавала туда экзамены, но прошла только на коммерческих условиях, поэтому в следующем году решила попытаться ещё раз поступить на бюджет — многодетная мать мечтает о работе акушера-гинеколога. Конечно, 11-классникам легче сдавать ЕГЭ, чем в 40 лет, зато у Оксаны есть большой практический опыт — и она хочет теперь помогать детям других женщин рождаться на свет.

«Как вы думаете, Оксана, всё-таки это миссия женщины — рожать детей?» — спрашиваем её напоследок.

Но она стоит на своём, что «общего шаблона нет ни для одного человека — ни для мальчиков, ни для девочек».

После появления десятого ребёнка Оксана мечтает пойти учиться на акушера-гинеколога — помогать и другим женщинам&nbsp;

После появления десятого ребёнка Оксана мечтает пойти учиться на акушера-гинеколога — помогать и другим женщинам 

«Мальчики должны обязательно уметь драться, а девочки — рожать детей? По мне — это давно минувших дней какие-то стереотипы. Нужно чётко осознавать свой выбор, свои желания, свой потенциал, и только исходя из этого, говорить о том, какая у тебя миссия на земле. У кого-то миссия — стать великим хирургом, у кого-то миссия стать великим волонтёром, у кого-то — миссия стать многодетной мамой, у кого-то — отличным педагогом.

Моя семья — это лично моя история, её повторить и примерить на всех невозможно», — парирует Оксана — девять-раз-мама.

Александр Ощепков / НГС

Недавно НГС записал поразительную историю новосибирца Игоря Белых, получившего региональную награду за воспитание шестерых детей, — его семья живёт в лесу вдали от городского шума. Супруга Белых умерла из-за несчастного случая, но семья стала ещё крепче — отец семейства рассказал, как они справились с горем и почему его дети никогда не чувствуют себя брошенными.

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КОММЕНТАРИИ (93)

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24 июл 2019 в 08:21

Плодят нищету... А потом Путин помоги... Одеть и воспитать... Как будто он их застовлял...

24 июл 2019 в 08:40

На что они живут?! Сильно сомневаюсь,что только на пособия...если работает в муниципалке отец, то 35-40 т.р., а это тьфу, на бензин..Она только рожает. Ему 60 лет, сколько еще протянет? Как то неразумно что ли так плодить...в таком возрасте отцу..Дело то их конечно, но раз вышла статья, значит им что то нужно, а нет - так бы и жили скромно и никто бы о них ничего не знал.

муся
24 июл 2019 в 08:23

Блог о воспитании детей - это прекрасно. И советы - отлично. Но меня одну удивляют двухлетние дети с пустышкой?