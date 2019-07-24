«Все думают, что наш папа — олигарх»: история семьи, в которой скоро родится десятая дочь

Оксана Усова из Новосибирска — разрушительница мифов о многодетных семьях. Сибирячка, беременная уже десятым ребёнком, давным-давно считала, что многодетные — «это бедные, нищие люди», которые не могут должным образом позаботиться о сыновьях и дочерях. Став матерью сама, Оксана поняла, что уйдёт из бизнеса и полностью посвятит себя детям — и это вовсе не жертва с её стороны, а скорее призвание, хотя в будущем она планирует всё-таки выйти из декрета и стать акушером-гинекологом. Корреспонденты НГС побывали в доме необычной семьи и узнали, в чём их секрет.



У ворот семьи Усовых, живущей в частном секторе за Расточкой в Кировском районе, припаркована машина с надписью #Девятьразмама. Первое, что встретит гость многодетной семьи, зашедший за ворота, это многометровая верёвка, пёстро увешанная бельём, платьями и футболками. А за участком — вход в небольшой двухэтажный дом, в котором встречают 40-летняя Оксана, 60-летний Сергей и их белокурая футбольная команда.

Половина семьи действительно спортсмены, занимающиеся и футболом, и гимнастикой, и танцами. Остальные ещё не определились до конца с видом спорта, но перемещаются по дому очень активно — и кажется невозможным, как родителям удаётся за ними всеми уследить и ещё поддерживать чистоту и порядок в доме.



В семье чёткий распорядок дня — особенно во время занятий в школе и в детском саду. Сейчас лето, и у детей больше свободного времени Фото: Александр Ощепков / НГС

По просьбе фотографа НГС все 11 членов семьи Усовых выстраиваются в самой просторной комнате — застывают для кадра буквально на несколько секунд, а потом моментально разбегаются по дому. И пока Сергей играет с младшими Васей и Любой в ладушки, остальные дети отправляются гулять, Оксана рассказывает, что она училась на экономиста и даже вела свой бизнес (у неё были магазины и киоски), которому не помешало рождение первенцев — Ивана и Олеси, сейчас им 14 и 13 лет.



Двухлетняя Люба — настоящая фотомодель и танцовщица. Мама думает о том, чтобы отдать её в гимнастику Фото: Александр Ощепков / НГС

Но в 2006 году первого мужа Оксаны убили. Она не хочет говорить об обстоятельствах — эта тема для неё довольно тяжёлая, но факт остаётся фактом: сибирячка тогда осталась одна с двумя детьми. Ване было всего 1 год и 7 месяцев, а Олесе — 3 месяца. На последние деньги Оксана сняла жильё — вместе с ещё одной одинокой мамой, и пока та приглядывала за малышами, Оксана работала. И вскоре она встретила Сергея.

«Пересеклись наши пути, так случилось. Может, общее горе — он разошёлся, развёлся, она (бывшая супруга. — Прим. ред.) тоже уже замуж вышла», — говорит Оксана.

У них родилось ещё семеро детей: Матвей (сейчас ему 10), Назар (8), Соня (6), Лида (5), Серёжа (почти 4), Люба (2) и Вася (1). В декабре семья ожидает рождения десятого ребёнка — девочки, имя которой семейный совет ещё не выбрал.



Почти все дети в семье Усовых — спортсмены Фото: Александр Ощепков / НГС

Оксана ведёт блог в инстаграме, где рассказывает истории из жизни и делится опытом с другими матерями, но визит журналистов для семьи — в новинку.

«Мне кажется, мы обычная семья, просто детей больше, чем у других. Скорее всего, это какое-то мышление определённое, склад ума, что ли. Многодетная семья — это должен быть осознанный выбор. Если в омут с головой, глядя на какие-то картинки красивые и думая, что это всё легко и просто, можно попасть в такую кабалу! И в депрессию впадают [мамы], и я вообще знаю истории очень-очень печальные…



Я уважаю тех женщин, которые открыто могут сказать: "Вот я двоих родила, и мне двоих за глаза. Мне уроки с ними делать?" Оксана Усова, мама девятерых детей

"Лучше няню найму, я лучше буду пахать, зарабатывать. А в выходные свожу куда-нибудь в аквапарк, кружки оплачу, но заниматься с ними не буду". Ведь все мы разные, кто-то футболист, кто-то балерина, кто-то художник, кто-то музыкант. Не могут же люди все быть одинаковыми, поэтому отношение к многодетству, к материнству у каждого своё. Плюс у каждого своё детство, свои какие-то предыстории личные, семьи.

У меня в детстве был стереотип многодетной семьи, учились со мной [дети из многодетных семей], и мне казалось, что это бедные, нищие люди. Потому что действительно, приходя к ним домой, [я видела, как] было грязно. И ещё одну помню многодетную — неблагополучную [семью], родители пили, дети вечно грязные, с грязными ногтями — и вот этот стереотип у меня складывался, я никогда не думала, что у меня будет многодетная семья. К этому я пришла после, наверное, рождения четвёртого [ребёнка], я поняла, что ещё буду рожать (в этот момент Оксана оставила бизнес. — Прим. ред.). Родив пятую, я знала, что ещё буду [рожать] шестую.



И я сделала выбор в пользу детей, остановилась на том, что всецело посвятила себя детям», — рассуждает многодетная мама.



Участок у дома не очень большой, и практически половину занимает сохнущее бельё Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам Оксаны, дети не ругаются всерьёз — скучают друг по другу и помогают родителям, в этом плане Усовым, можно сказать, повезло. Или же сыграло роль воспитание в семье, где мать и отец стараются уделить внимание каждому ребёнку. Сергей и Оксана признаются, что, конечно, были бы иногда рады, если бы у их детей были бабушки и дедушки или няни — но нужно справляться самостоятельно. Да и давно привыкли.



Как и водится в многодетных семьях, старшие дети помогают присматривать за малышами Фото: Александр Ощепков / НГС

Самый главный секрет, благодаря которому семья держится, — это терпение и организованность, в которой нет места ежедневной панике с поисками носка за 5 минут до начала урока, отмечает Оксана. Летом график попроще — нет многочисленных кружков, школы и тренировок, а с осени всё начнётся снова. Подольше поспать не получится — сначала в 06:00 встают папа и мама с младшими, Сергей везёт их в детский сад, потом просыпаются и завтракают школьники. После учёбы — обед, спортивные занятия и свободное время, затем ужин. Но как утверждает семья, она ни разу не ловила ощущение дня сурка — по словам Оксаны, каждый день по-новому интересен.



Без поддержки мужа было бы очень трудно воспитывать девятерых детей, но Сергей всегда и во всём помогает жене, утверждает сама Оксана Фото: Александр Ощепков / НГС

«Конечно, мы и ругаемся, но на нашего папу нужно молиться, потому что, конечно, он огромная поддержка и для меня, и для детей, опора, поддержка, помощь. Всегда поможет и любой женской работы не будет чураться (в это время Сергей укладывал спать младшего Василия. — Прим. ред.).

Если бы не было поддержки со стороны мужа… у нас бы не было столько детей.

Родить, конечно, можно, не уговаривая и не спрашивая, но что из этого дальше получится? Скорее всего, будешь одна их воспитывать. На самом деле многие так и живут, и таких семей очень много — рожают четверых-пятерых, потом за голову хватаются, разводятся, делят детей. Вроде как родить родили, но не оценили до конца свои силы. И быт вообще съедает. (М.М.: У вас не было серьёзных кризисов?) Нет, наверное, не было, видите, у нас даже нет перерывов между рождением детей. На развод вроде не подавали ни разу!» — рассказывает собеседница НГС.



Дети не ругаются всерьёз и очень дружат, говорят родители Фото: Александр Ощепков / НГС

Подписчицы блога Оксаны задают ей множество вопросов об устройстве быта, а некоторые расстраиваются, что у них не получается быть идеальными, какой считают семью Усовых.



«Да, девочки часто пытаются меня в чём-то идеализировать. Одна писала: "Я впадаю в жуткую депрессию, видя вашу чистоту, а у меня дома бардак. А я просто взяла с утра и показала в сторис, что у нас бывает с утра после завтрака — мы обычная семья. У нас всё то же самое, у нас так же мараются тарелки, кружки, всё так же льётся и бьётся, но стараешься поддерживать. Да, я просто не лягу спать [пока не уберусь]», — делится мама девятерых.



Самая большая часть расходов — это еда, также немало денег уходит на дорогу до различных секций Фото: Александр Ощепков / НГС

Есть у многодетных матерей и критики, которые считают, что они родили детей только ради некой личной наживы, хотя в реальности семья тратит всё заработанное на уход за детьми, рассказывает Оксана Усова. По её словам, самая большая статья расходов — это еда, хотя посчитать, сколько уходит в месяц, трудно. На одежду деньги тоже уходят, но меньше — её покупают не каждый месяц, да и случается, что младшим переходит одежда от старших. Кружки — тоже деньги, хотя в большей степени родители тратятся на дорогу до секций и школы.

«Думают, что муж у нас олигарх! Хотя он работает [водителем] в муниципальной организации в обычной», — говорит сибирячка.

Сейчас больная тема в семье — это дом. Точнее, расширение площади, в котором Усовы действительно нуждаются, — уже пять лет они стоят в очереди на улучшение жилищных условий по федеральной программе, которая должна помогать семьям с пятью несовершеннолетними детьми. По словам Оксаны, она ходила на многочисленные приёмы к губернатору, в Министерство строительства и даже писала в администрацию президента, но получала в ответ: «Вы своей очереди не дождётесь».



Семья уже пять лет ждёт от властей, что они помогут с жильём, — это подразумевает федеральный закон. Причём, согласно законодательству, помогать должны и семьям с пятью несовершеннолетними детьми, а у Усовых их девять Фото: Александр Ощепков / НГС

Отчаявшись, беременная сибирячка уже планирует выйти на одиночный пикет, чтобы власти обратили внимание на них (корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области 23 июля — с просьбой ответить, помогут ли власти семье, ожидающей десятого ребёнка). По словам Оксаны, в случае, если бы семья дождалась очереди, она смогла бы гораздо комфортнее разместиться — и речь не о том, чтобы им немедленно выдали новый коттедж, а помогли хотя бы со старым, ведь это обещает закон.

«Мы планировали достраивать… Но о чём говорить, если этого никогда не будет? Брать ипотеку? Это нереально, нашей семье её просто не дадут, потому что количество детей подразумевает определённые доходы, они должны быть намного больше, чем у нас сейчас», — пожимает плечами Оксана.



Мама девятерых считает, что не всем людям подходит многодетность — это должно быть осознанным выбором Фото: Александр Ощепков / НГС

У неё есть ещё одно глобальное дело, помимо воспитания детей, — это подготовка к поступлению в медицинский университет. Она уже однажды сдавала туда экзамены, но прошла только на коммерческих условиях, поэтому в следующем году решила попытаться ещё раз поступить на бюджет — многодетная мать мечтает о работе акушера-гинеколога. Конечно, 11-классникам легче сдавать ЕГЭ, чем в 40 лет, зато у Оксаны есть большой практический опыт — и она хочет теперь помогать детям других женщин рождаться на свет.

«Как вы думаете, Оксана, всё-таки это миссия женщины — рожать детей?» — спрашиваем её напоследок.

Но она стоит на своём, что «общего шаблона нет ни для одного человека — ни для мальчиков, ни для девочек».



После появления десятого ребёнка Оксана мечтает пойти учиться на акушера-гинеколога — помогать и другим женщинам Фото: Александр Ощепков / НГС

«Мальчики должны обязательно уметь драться, а девочки — рожать детей? По мне — это давно минувших дней какие-то стереотипы. Нужно чётко осознавать свой выбор, свои желания, свой потенциал, и только исходя из этого, говорить о том, какая у тебя миссия на земле. У кого-то миссия — стать великим хирургом, у кого-то миссия стать великим волонтёром, у кого-то — миссия стать многодетной мамой, у кого-то — отличным педагогом.

Моя семья — это лично моя история, её повторить и примерить на всех невозможно», — парирует Оксана — девять-раз-мама.



Александр Ощепков / НГС