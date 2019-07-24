24 июля среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.64
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.64

Все новости

Все новости
Авто
Обзор

100 рублей и тачка — блеск: НГС протестировал автоматические мойки, где сам машешь пистолетом

В Новосибирске бум автоматических моек самообслуживания — они обещают чистую машину за 100 рублей

Поделиться

3 421
28 Обсудить

Автоматизированная мойка Iself.sib

Фото: Ольга Бурлакова

Автоматические мойки самообслуживания — свежее веяние, пришедшее к нам, разумеется, с Запада. Это возможность самому размяться физически, получить удовольствие, ну и конечно сэкономить деньги. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске числится 45 моек самообслуживания, но далеко не все они являются полностью автоматизированными комплексами нового типа. Многие мойки — это старые гаражи с допотопным оборудованием, куда пускают самостоятельно помыться за 50–100 рублей. Мы рассмотрим 4 основные сети, где процесс полностью отлажен и практически не требует вмешательства администраторов — некоторые комплексы открылись буквально месяц назад, а кое-где уже принимают безналичную оплату. 

АкваService

Мойка АкваService безнал не принимает

Мойка АкваService безнал не принимает

Одна из первых автоматических моек в Новосибирске работает уже несколько лет и насчитывает 4 точки, в основном на площадках у гипермаркетов «Лента». Плата здесь фиксированная — 25 рублей за минуту, безнал не предусмотрен. Автомат принимает купюры и 10-рублёвые монеты.

Один пистолет подаёт все жидкости

Один пистолет подаёт все жидкости

Здесь только один пистолет, одна линия подачи всех жидкостей. Сначала вы можете предварительно облить машину так называемым активным шампунем — он довольно жидковат. Кнопки паузы нет, поэтому либо сразу смываете грязь, либо вносите деньги частями и ждёте немного. 

Порошка иногда не хватает

Порошка иногда не хватает

Главный режим «основная мойка» — горячая вода подаётся с неким порошком. Зачастую порошка совсем мало, вода идёт почти прозрачная. Напор струи — средненький, многие грязные места приходится проходить по несколько раз, и всё равно потом налёт остается. 

Чистота потребует 130–150 рублей

Чистота потребует 130–150 рублей

100 рублей здесь хватит только для мойки не сильно загрязнённой машины, более тщательная обработка потребует 130–150 рублей. 

Iself.sib

Новый комплекс на 6 постов

Новый комплекс на 6 постов

Комплекс открылся в этом году, пока две точки — на Мочищенском шоссе возле «Футсиба» и на Димитровском мосту возле «Гиганта». Принимаются купюры, монеты либо специальные карты лояльности — их берут у администратора. 

Густая пена

Густая пена

Это уже более совершенная мойка — здесь два пистолета, один из которых подаёт только пену для предварительной обработки. Пена очень густая, жирная, устойчивая и неплохо разъедает грязь. Далее можно дополнительно обработать кузов в режиме «Шампунь» либо просто смыть пену горячей, холодной или особо чистой смягчённой водой. 

Сильный напор струи

Сильный напор струи

Напор струи ощутимо сильнее, чем у вышеназванного конкурента, можно быстрее и чище промывать сложные места. Обратный эффект от такого напора — грязные капли летят на всю одежду. 

Стоимость от 15 до 30 рублей за минуту

Стоимость от 15 до 30 рублей за минуту

Можно побаловаться с режимами «Воск» и «Осмос» для идеального блеска и облегчения последующих моек. Стоимость — от 15 до 30 рублей за минуту в зависимости от режима работы: пена, например, дороже всего. Есть кнопка паузы — можно немного подождать, пока пена разъест грязь. На мойку автомобиля средней степени загрязненности 100 рублей здесь вполне должно хватить. 

Chrome

Мойка&nbsp;Chrome на Тихвинской

Мойка Chrome на Тихвинской

Мойка Chrome притаилась на маленькой улице Тихвинской, в районе площади Станиславского. Здесь пока нет большой площадки для ожидания и протирки авто, даже асфальт отсутствует. Работают 3 поста, и очередь продвигается не так быстро, как на предыдущих мойках на 6 постов. 

Два отдельных пистолета

Два отдельных пистолета

Оборудование современное, для пены — отдельный пистолет. Тут же в боксах есть и пылесос — такого у конкурентов не встречалось. К плюсам можно отнести закрываемые торцы боксов — значит, можно мыть и в мороз. 

Боксы можно закрыть

Боксы можно закрыть

Стоимость дифференцированная — от 16 до 25 рублей за минуту, есть кнопка паузы. Принимаются купюры и монеты. Есть удобные зажимы для подвешивания ковриков. 

«Эконом»

Новая мойка на Петухова

Новая мойка на Петухова

Новый комплекс на Петухова на 6 постов, оборудование аналогично Iself.sib — два раздельных пистолета, густая пена.

Возможен безналичный расчёт

Возможен безналичный расчёт

Это единственная мойка, где предусмотрен безнал — на табло выбираете сумму и платите картой. Это весьма удобно — возиться с купюрами, а уж тем более с железными 10-рублёвками, современному человеку совсем не с руки. 

Для пены — отдельный пистолет

Для пены — отдельный пистолет

Пена здесь показалась чуть менее жирной, чем на Iself.sib, но всё равно густой. 

Мощная струя

Мощная струя

Напор струи мощный, можно быстро проходить загрязнённые места — это экономит время. 

100–120 рублей должно хватить

100–120 рублей должно хватить

Стоимость 25 рублей за минуту, есть кнопка паузы. 100–120 рублей должно хватить на обработку автомобиля, а протереть его можно на большой асфальтированной площадке. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Мойкаавтоматическаясамообслуживание

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (28)

Андрюша
24 июл 2019 в 08:28

Иметь машину и не иметь денег на нормальную мойку, стыдно!

Анонимно
24 июл 2019 в 08:35

Нормально так, свой номер везде черным закрыли, а другие машины можно фотать. Меня вообще поражает, как нгс всё время фотает людей и машины на улице где хорошо видно номера, и всё это выкладывает у себя в статьях, которые читает несколько десятков тысяч человек. Про приватность что нибудь слышали?

Фото пользователя
24 июл 2019 в 09:07

Не по мне такой» комплекс». Представила-в короткой юбке, на каблуках, надушенная подъехала ,вышла, заплатила 100 рублей и стою «наяриваю «пистолетом.Все летит кругом-вода,пена .Помыла машину ,отдала пистолет и вся распаренная ,вспотевшая села в машину:((.Ну а что машина чистая,а это главное, и естественно потом уже никуда,только домой .Спасибо за самообслуживание, не по мне такое.Я лучше заеду на автомойку. Моется машина быстро,чисто, а ты сидишь в машине, как человек.Потом съехала с «конвейера « вышла, тебе внутри машину, все протёрли, пропылесосили.И все это за такое ничтожно маленькое время стоимостью 400 рублей (за мою машину),у кого малютки им дешевле.