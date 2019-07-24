100 рублей и тачка — блеск: НГС протестировал автоматические мойки, где сам машешь пистолетом

Автоматические мойки самообслуживания — свежее веяние, пришедшее к нам, разумеется, с Запада. Это возможность самому размяться физически, получить удовольствие, ну и конечно сэкономить деньги. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске числится 45 моек самообслуживания, но далеко не все они являются полностью автоматизированными комплексами нового типа. Многие мойки — это старые гаражи с допотопным оборудованием, куда пускают самостоятельно помыться за 50–100 рублей. Мы рассмотрим 4 основные сети, где процесс полностью отлажен и практически не требует вмешательства администраторов — некоторые комплексы открылись буквально месяц назад, а кое-где уже принимают безналичную оплату.

АкваService



Мойка АкваService безнал не принимает Фото: Дмитрий Косенко

Одна из первых автоматических моек в Новосибирске работает уже несколько лет и насчитывает 4 точки, в основном на площадках у гипермаркетов «Лента». Плата здесь фиксированная — 25 рублей за минуту, безнал не предусмотрен. Автомат принимает купюры и 10-рублёвые монеты.

Один пистолет подаёт все жидкости Фото: Дмитрий Косенко

Здесь только один пистолет, одна линия подачи всех жидкостей. Сначала вы можете предварительно облить машину так называемым активным шампунем — он довольно жидковат. Кнопки паузы нет, поэтому либо сразу смываете грязь, либо вносите деньги частями и ждёте немного.

Порошка иногда не хватает Фото: Дмитрий Косенко

Главный режим «основная мойка» — горячая вода подаётся с неким порошком. Зачастую порошка совсем мало, вода идёт почти прозрачная. Напор струи — средненький, многие грязные места приходится проходить по несколько раз, и всё равно потом налёт остается.

Чистота потребует 130–150 рублей Фото: Дмитрий Косенко

100 рублей здесь хватит только для мойки не сильно загрязнённой машины, более тщательная обработка потребует 130–150 рублей. Iself.sib



Новый комплекс на 6 постов Фото: Ольга Бурлакова

Комплекс открылся в этом году, пока две точки — на Мочищенском шоссе возле «Футсиба» и на Димитровском мосту возле «Гиганта». Принимаются купюры, монеты либо специальные карты лояльности — их берут у администратора.

Густая пена Фото: Ольга Бурлакова

Это уже более совершенная мойка — здесь два пистолета, один из которых подаёт только пену для предварительной обработки. Пена очень густая, жирная, устойчивая и неплохо разъедает грязь. Далее можно дополнительно обработать кузов в режиме «Шампунь» либо просто смыть пену горячей, холодной или особо чистой смягчённой водой.

Сильный напор струи Фото: Ольга Бурлакова

Напор струи ощутимо сильнее, чем у вышеназванного конкурента, можно быстрее и чище промывать сложные места. Обратный эффект от такого напора — грязные капли летят на всю одежду.

Стоимость от 15 до 30 рублей за минуту Фото: Ольга Бурлакова

Можно побаловаться с режимами «Воск» и «Осмос» для идеального блеска и облегчения последующих моек. Стоимость — от 15 до 30 рублей за минуту в зависимости от режима работы: пена, например, дороже всего. Есть кнопка паузы — можно немного подождать, пока пена разъест грязь. На мойку автомобиля средней степени загрязненности 100 рублей здесь вполне должно хватить. Chrome



Мойка Chrome на Тихвинской Фото: Ольга Бурлакова

Мойка Chrome притаилась на маленькой улице Тихвинской, в районе площади Станиславского. Здесь пока нет большой площадки для ожидания и протирки авто, даже асфальт отсутствует. Работают 3 поста, и очередь продвигается не так быстро, как на предыдущих мойках на 6 постов.

Два отдельных пистолета Фото: Ольга Бурлакова

Оборудование современное, для пены — отдельный пистолет. Тут же в боксах есть и пылесос — такого у конкурентов не встречалось. К плюсам можно отнести закрываемые торцы боксов — значит, можно мыть и в мороз.

Боксы можно закрыть Фото: Ольга Бурлакова

Стоимость дифференцированная — от 16 до 25 рублей за минуту, есть кнопка паузы. Принимаются купюры и монеты. Есть удобные зажимы для подвешивания ковриков. «Эконом»

Новая мойка на Петухова Фото: Ольга Бурлакова

Новый комплекс на Петухова на 6 постов, оборудование аналогично Iself.sib — два раздельных пистолета, густая пена.

Возможен безналичный расчёт Фото: Ольга Бурлакова

Это единственная мойка, где предусмотрен безнал — на табло выбираете сумму и платите картой. Это весьма удобно — возиться с купюрами, а уж тем более с железными 10-рублёвками, современному человеку совсем не с руки.

Для пены — отдельный пистолет Фото: Ольга Бурлакова

Пена здесь показалась чуть менее жирной, чем на Iself.sib, но всё равно густой.

Мощная струя Фото: Ольга Бурлакова

Напор струи мощный, можно быстро проходить загрязнённые места — это экономит время.

100–120 рублей должно хватить Фото: Ольга Бурлакова

Стоимость 25 рублей за минуту, есть кнопка паузы. 100–120 рублей должно хватить на обработку автомобиля, а протереть его можно на большой асфальтированной площадке.