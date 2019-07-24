Смело, но сухо: Стас Соколов сравнил еду в новых точках фастфудов из Барнаула (там уже очереди)

В Новосибирск почти одновременно вышли сразу две сети из Барнаула, которые ещё и похожи как родные брат и сестра. «Гриль № 1 » в конце июня открылся на Студенческой, а «Грильница» на прошлых выходных начала работать на Челюскинцев. На открытии собралась приличная толпа, люди были готовы стоят в очереди по полчаса, чтобы только сделать заказ. Обозреватель НГС сходил в оба заведения и остался в недоумении. Сначала от количества покупателей, а потом от качества еды.

Кто такие

Обе сети по новосибирским меркам невелики. У «Грильницы» в Барнауле восемь точек (и ещё три в Бийске и Новоалтайске), а у «Гриля № 1 » — шесть. Но для алтайской столицы это немало. Самый крупный сетевой проект там сейчас — блинные «Сковородовна» (14 точек), у всех остальных, включая KFC, значительно меньше.



На открытии первой новосибирской «Грильницы» было многолюдно Фото: Стас Соколов

У себя на родине они, и в особенности «Грильница», дико популярны. Настолько, что я знаю нескольких новосибирских рестораторов, которые ездили в Барнаул специально, чтобы, так сказать, попытаться разгадать секрет успеха.

В Новосибирск алтайцы выходили по-разному. «Гриль № 1 » открылся быстро и безо всякого шума. Заведение заняло последний оставшийся слот в помещении бывшего «Макдоналдса» на Студенческой (три четверти которого ещё раньше поделили «ПРАЙМТАЙМ» и «Морриконе»).



«Гриль № 1» открыл первое заведение поближе к своим основным потребителям — на станции метро Студенческая Фото: Стас Соколов

О скором появлении «Грильницы», напротив, стало известно сильно загодя. Сеть объявила о начале активной экспансии — кроме Новосибирска в этом году заведения сети должны открыться Новокузнецке, Томске и Красноярске. В Новосибирске «Грильница» взяла сразу две площадки: кроме открытого заведения на Челюскинцев, ремонт уже начался в павильоне на Ленина (где раньше тоже была шаурма).

Формат обоих заведений похож, как будто это родные брат и сестра. В обоих случаях посетителя ждут шаурма, пицца. Разве что в «Гриль № 1 » к ним ещё добавили лапшу и рис в воке, а в «Грильнице» — хот-доги. В Новосибирске в таком бесхитростном стиле работает сеть «Горчица» (там, правда, есть вообще всё, что относится к быстрой еде). Больших успехов, она, впрочем, не добилась: за почти три года работы открылось только две точки.



«Гриль № 1 »

У точки довольно вместительный зал, чтобы людям, заказавшим еду навынос, было где ждать своей очереди. Четыре стола расставлены по краям, ещё один общий сдвинут влево от центра. В углу красуется огромный вертикальный гриль, с которого регулярно большим ножом срезают приготовившееся мясо. Сами куски на вертел нанизаны, конечно, как бог на душу положит, но и это уже достижение. Шаурму собирают за стойкой, выходящей к залу. Можно видеть и состояние ингредиентов, и вообще, что кладут в свертки. В целом всё выглядит пристойно.



Заведение рассчитано прежде всего на тех, кто берёт еду навынос Фото: Стас Соколов

Цены на шаурму начинаются от 135 рублей, есть пять видов. Взял «Домашнюю». Что можно сказать — для сетевого проекта из Сибири просто отлично. Во-первых, она сочная. Нет, не потому, что из неё льётся майонез (его как раз по минимуму). Просто внутри много овощей, они создают объём, добавляют лёгкости, совершенно нет ощущения, что ешь моток хлеба с жиром. Затем курица — она сохранила и аромат гриля, и нежность только что пожаренного мяса.



Пицца «Четыре мяса» (399 рублей) больше похожа на домашний пирог Фото: Стас Соколов

С пиццей тоже всё неплохо. В «Гриле» их делают трёх размеров (от 25 см в диаметре). Цены начинаются с 319 рублей, причём каждый день какой-то один вид можно заказать со скидкой — по 199 рублей. Видно, что ребята вдохновлялись примерами «Папы Джонса» и «ДоДо пиццы», но оказались прилежными учениками. Тесто правильное, слегка солоноватое (хотя могло быть лучше пропечено), сносный сыр. Да и вообще вид дающий понять — люди представляют себе, как должно выглядеть это блюдо.



Единственное, что мне не понравилось, — это вок. То есть сделано всё старательно, но и лапша не та, и сделано всё как-то без понимания, зачем всё это нужно То есть, имея под рукой хотя бы «Суши Make», заказывать лапшу в «Гриле» смысла не вижу.

«Грильница»

Внешне производит хорошее впечатление, точка выглядит как отработанный, компактный, хотя и скучноватый фастфуд. Сразу обращает на себя внимание огромная кухня, зал занимает меньше половины арендованного помещения. Правда, вертикального гриля нигде не видно, а сборка блюд идёт где-то в глубине кухни. За это сразу минус. Самая дешёвая шаурма стоит 115 рублей (220 грамм), за хот-дог просят 139 рублей, 600-граммовая пицца обойдётся от 399 рублей.



В зале «Грильницы» всего четыре стола Фото: Стас Соколов

Официальный слоган сети «Очень вкусное место». Это довольно смелое, хотя, конечно, расплывчатое заявление. У каждого, как говорится, свой вкус, один любит арбуз, другой — свиной хрящик. Я попробовал там все три основных блюда и, честно говоря, не смог ничего доесть даже до половины, хотя был голоден.



«Мясная» пицца за 359 рублей Фото: Стас Соколов

Хуже всего у «Грильницы» получается пицца. Это какой-то домашний (хотя очень аккуратный) мягкий пирог из сладковатого, больше подходящего для выпечки теста. Даже оторопь берёт, что люди серьёзно пытаются предлагать такое в Новосибирске, где счёт мест с дровяными печами пошёл на второй десяток. Я уже не говорю про целый ряд мощных сетевых проектов от «Папы Джонса» и «Додо» до местной «Пиццы Синицы».



«Домашняя» шаурма из «Гриля № 1 » (135 рублей) и «Народная» из «Грильницы» (140 рублей) на срезе Фото 1: Стас Соколов Фото 2: Стас Соколов

Шаурма внутри состоит преимущественно из жирного соуса и сухих кусков обжаренной курицы. Никакого гриля, с которого можно было бы срезать тонкие ломтики мяса, тут, похоже, нет. Овощи, помидоры и огурец, добавлены в качестве приправы. На этом фоне даже сетевой «Дядя Дёнер» выглядит как-то интересней.



Так, по версии «Грильницы», выглядит хот-дог Фото: Стас Соколов

Больше всего, однако, удивил «ход-дог». На картинке в меню нарисованы обычные булочки с разрезом и лежащей в них сосиской. Я заказал «Фирменный» и получил тугой свёрток чего-то в лаваше. Этим чем-то оказалась толстая жирная колбаска. В принципе, такое можно есть, но за 140 рублей в Новосибирске можно найти что-то повкуснее.

