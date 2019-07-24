«Секс — это основа отношений»: красотка-гинеколог — о тяжёлом труде в поликлинике, скандалах и любви

В детстве Евгения мечтала лечить животных, но к концу школы приняла решение, что лечить людей ей хочется больше. Девушка собрала вещи и уехала из Казахстана в лучший, по ее мнению, медицинский университет в Томске и старательно училась на врача, не пропуская ни лекций, ни семинаров. Услышав первый крик младенца на занятии по акушерству, Евгения чётко поняла, что хочет быть гинекологом-акушером. Сейчас она известный врач в своей сфере — корреспондент поговорила с сибирячкой: та рассказала о своей работе и письмах от пациентов, о личной жизни и увлечениях.



Справка: Евгения Федченко, 33 года, акушер-гинеколог, эндокринолог, занимается эстетической и реконструктивной гинекологией и техниками anti-age. Работает в двух медицинских центрах — «Лазурит» и «Елена». Замужем, двое детей — дочь, 11 лет, и сын, 3 года.



— Почему выбрали для себя именно это направление?

— В детстве я хотела стать ветеринаром, а потом, ближе к концу школы, поняла, что хочу поступить в медицинский университет. Сдала экзамены и поступила в СибГМУ. На 4-м курсе у нас было занятие по акушерству, мы присутствовали на родах. Когда я услышала первый крик новорождённого ребенка — сильно впечатлилась, и решение было принято откуда-то изнутри, я чётко поняла, что хочу быть акушером-гинекологом и работать в родильном доме.

— Был такой опыт у вас?

— К сожалению, нет. Работа в родильном доме — это тяжёлый физический труд, я думаю, она больше подходит мужчинам. Осознание этого плюс обстоятельства повлияли на то, что я пошла на работу просто в женскую консультацию.



— Случались ли когда-нибудь моменты, что вам хотелось бросить эту работу?



— Да, когда я работала в поликлинике в гинекологическом отделении. Это очень тяжело психологически, у меня был самый большой участок. Плюс я постоянно сталкивалась с непониманием со стороны руководства — в этом вся наша муниципальная медицина, где врачей не поддерживают. Отработав там три года, я ушла с желанием не работать совсем. Хватило на месяц — я снова начала рассылать резюме, и меня пригласили в медицинский центр «Лазурит», где я работаю уже 5 лет.

— Были мысли, чем заниматься ещё, если не медициной?

— Когда случались срывы, копилась усталость, пробегала мысль, что, может быть, сменить направление, но я всегда быстро приходила к пониманию того, что я больше ничего не умею и даже не хочу уметь. Это такое состояние, когда ты понимаешь, что ты миссионер. У тебя есть миссия, которую ты должен нести, потому что это сфера, которую ты любишь, в которой ты разбираешься, она тебе интересна. Заменить её невозможно, расширить — да.



— Вы сказали, что расширяете свою сферу деятельности. Как именно?



— Я занимаюсь техниками anti-age, эстетической гинекологией без хирургического вмешательства, улучшением сексуальной жизни — благодаря этим методикам меня пригласили работать в «Елену». Есть такое понятие — биохакинг, оздоравливание, биологическое перепрограммирование, перезапуск гормонов, мозгов. Все хотят быть здоровыми, и многие приходят к пониманию, что фармацевтика — это бизнес, уходят от химии и поворачиваются лицом к природе, скажем так. Это превентивная медицина, которая исключает лекарства, кроме тех, что жизненно необходимы. Мы стараемся сделать так, чтобы человек был здоров изнутри.

— Какой самый частый вопрос вам задают ваши пациенты?

— Нет какого-то особенного вопроса, основная тема — как быть здоровым. Мне пишут и совсем юные девочки, и женщины в менопаузе. Многие делятся своими личными историями, рассказывают про отношения, спрашивают совет. Часто задают интимные вопросы, касающиеся секса. Мы прорабатываем психологические моменты, чтобы интимная жизнь стала ярче. Без качественной интимной жизни семьи тускнеют или даже распадаются совсем, несмотря на добрые отношения друг к другу. Секс — это основа отношений мужчины и женщины.



— Ваши подруги, родственники приходят к вам на приём? Присутствует потом момент стеснения?

— Ко мне приходят и подруги, и родственники, но никакого стеснения нет, никто даже не переживает на эту тему. Здесь больше вопрос профессионального доверия.

— А скандальные пациенты? Недовольные?

— Бывает, пациент начинает негативить с порога. Но это не негатив по отношению к доктору, это состояние раздражённости внутри. У человека есть проблема, которая его тревожит, возможно, уже опускаются руки. Негатив обычно проходит к концу приёма (конечно, всё зависит от ситуации). Не могу сказать, что все мне рады. Есть люди, у которых своё видение, которые не согласны со мной и уходят к другому врачу. Это абсолютно нормально, каждый выбирает того, с кем ему комфортно.



— Как вы успеваете быть и там, и тут? Уделять время и семье, и работе? — Я не успеваю. У меня есть желание никого не обделить своим вниманием — ни мужа, ни детей, ни родителей, а ещё есть огромное множество пациентов, которые тоже ждут помощи. Присутствует момент самопожертвования ради других в ущерб своему личному времени. На себя времени не хватает. Ничего невозможно успеть, постоянно что-то выпадает. Важный момент — не испытывать угрызений совести, когда ты делаешь что-то в угоду своим желаниям. Идеально, на мой взгляд, 30% семья, 30% работа и 30% собственные увлечения, тогда будет гармония. Постепенно я стараюсь прийти к балансу и в семье, и в работе. Хотя есть люди, которым это не нужно, которые видят себя в чём-то одном и счастливы, но это не про меня.

— А какие у вас есть увлечения? — Я тренируюсь, хожу в зал, у меня тренировки по боксу. Я люблю танцевать — 10 лет занималась спортивными бальными танцами, но обстоятельства сложились так, что я не смогла заниматься ими профессионально. Люблю фотографироваться, часто устраиваю себе фотосессии, но не зарабатываю на этом. Я не модель. Была один раз рекламная съёмка, но не более.

— Вас устраивает тот ритм жизни, в котором вы живёте, или хотелось бы что-то изменить? — Мы с мужем привыкли много работать, оба. Раньше это было необходимостью, сейчас это уже образ жизни, который нам нравится, который приносит удовольствие. Мы в этом вопросе поддерживаем друг друга и действуем слаженно. Никита — сторонник того, что, если женщина хочет реализовать себя не только в семье, но и в работе, — пусть реализовывает. Конечно, чем старше мы становимся, тем сильнее приходит осознание того, что хочется больше времени проводить с семьёй, с детьми. Наши дети очень самостоятельны, они спокойно ходят в детский сад, посещают школьные и дошкольные занятия, мы с мужем можем трудиться без угрызения совести. Дочь не требует внимания в отношении той же школы — она справляется сама, и мы можем проводить время вместе отдельно от уроков и общаться на отвлечённые темы.

— Остаётся с мужем время друг для друга? — Конечно, повторюсь, что у нас очень самостоятельные дети. Есть бабушки, когда-то мы прибегали к помощи няни, когда дети были ещё совсем маленькими. Мы стараемся делать так, чтобы был хотя бы один совместный выходной в неделю.

На фото дочь Евгении — Александра, 11 лет, и сын Фёдор, 3 года