Жертвы Колонды: за полгода у новой улицы за полмиллиарда разбились 30 машин

Новейшая улица Георгия Колонды, которая призвана была облегчить движение на север Новосибирска, после строительства второго участка за полмиллиарда рублей сразу принесла ряд проблем: утренние пробки из «Родников» и «Снегирей» усилились, а перекресток улицы Фадеева и Рекордного переулка (входящий в перспективную схему движения по магистрали) стал аварийно опасным — только с начала 2019 года здесь произошло 15 ДТП, есть раненые, в том числе дети. Местные жители и общественники давно просили светофор, но его до сих пор нет — НГС разбирался почему.

Осенью 2018 года второй скоростной участок улицы Георгия Колонды за 475 млн рублей был введен в эксплуатацию, заодно была реконструирована улица Окружная, переходящая в Фадеева, были обустроены тротуары, установлен новый светофор на пересечении Колонды и Окружной. Но вот на светофор на перекрестке Фадеева и Рекордного переулка тогда денег не хватило — а ведь именно этот перекресток в первый же день вызвал ступор на новенькой улице Колонды.

Типичная пробка в 9 утра на перекрестке Фадеева и Рекордного переулка в сторону центра Фото: «Яндекс.карты»

В срочном порядке пришлось изменить приоритет движения на перекрестке — чтобы хотя бы новая улица не отсвечивала красным цветом пробок. Но тогда серьезно усилились утренние пробки — машины из «Родников» и «Снегирей» на перекрестке с Фадеева уступают всем направлениям. Автомобилей из «Родников» и «Снегирей» едет гораздо больше, чем по Фадеева, вот водители и пытаются вклиниться в поток, крутят головами в обе стороны. Иногда у людей сдают нервы и происходят ДТП. Вот последняя авария от 18 июля: красная «Мазда» пытается проехать перекресток, но её таранит черный «Мерседес», водитель которого слишком быстро разгоняется на опасном перекрестке, — смотрите видео.



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По данным УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, только в 2019 году на перекрестке Фадеева и Рекордного переулка произошло 15 столкновений, это не менее 30 машин. Есть ДТП с участием пешеходов. «На данном участке дороги с начала года зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом. 6 июля мальчик 8 лет перебегал дорогу и попал под колеса Toyota Allex. Доставлен в больницу с диагнозом "закрытый перелом плечевой кости"», — уточнили в отделении пропаганды УГИБДД. 8 ноября 2018 года мы сообщали, что власти не смогли построить светофор на опасном перекрестке из-за недостатка средств. «Вопрос расширения указанного перекрёстка со строительством светофорного объекта в настоящее время рассматривается, и решение будет принято с учетом лимитов финансирования», — уточнили тогда в пресс-центре мэрии Новосибирска. НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, когда будет обустроен светофор на Фадеева, информации пока нет. По данным источников руководителя отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслава Ашуркова, светофор на перекрестке все-таки запланирован в текущем году, но когда именно его построят — остается неизвестным.

«Очень нужен, потому что там направление главной дороги достаточно спорное. И получается, что если светофор не установить и ездить только по знакам, то приоритет только для одного направления, а другие по остаточному принципу. Он, по сути, перекресток равнозначных дорог должен быть, потому что всё востребовано, со всех сторон», — отмечает Ашурков. По данным сайта госзакупок zakupki.gov.ru, 18 июля власти подали заявку на проведение аукциона по установке нескольких светофоров — единым лотом идут светофоры на улице Фадеева, 50/1, на улице Комсомольской у остановки «Комсомольская», на перекрестке Рекордный переулок — Фадеева — Окружная. Стоимость всего контракта 3 129 400 рублей, из них последний светофор оценен в 1 088 779 рублей. Подведение итогов аукциона запланировано на 27 июля, окончание строительства — 10 октября, а это значит, что еще 3 месяца движение на перекрестке будет опасным. Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

