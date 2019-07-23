Фантастическая Иня: архитекторы нарисовали новый парк в Первомайке (он похож на Скандинавию)

Мэрия Новосибирска опубликовала доработанный проект благоустройства набережной Ини — в 2018 году набережная вошла в число территорий, которые должны преобразиться за федеральные деньги, и реализация проекта уже назначена на 2021 год. Концепция «Парк Иня» с тех пор сильно преобразилась: территория благоустройства увеличилась в несколько раз, сюда добавили настоящие достопримечательности и учли все пожелания местных жителей. Все детали обновлённого проекта — в обзоре НГС.

На прошлой неделе мэрия опубликовала на портале «Зелёный Новосибирск» обновлённую концепцию благоустройства набережной реки Ини в районе жилмассива «Весенний». В 2018 году берег Ини стал самым желанным местом для благоустройства для жителей Первомайского района и попал в программу с федеральным финансированием — в 2021 году берег начнут приводить в порядок.



Мостки и смотровые площадки расположены вдоль всего берега, потому что главное здесь — всё-таки вода Фото: Муниципальный портал Новосибирска

По сравнению с предыдущей версией новая концепция продлевает набережную в несколько раз: сначала её предлагали благоустроить от дома на Заречной, 3 до улицы Молодогвардейской, разбив на четыре этапа, теперь она тянется до Каховской — всего 3,2 км и 12 га.

Один из авторов проекта, руководитель концепт-мастерской «Готика» Александра Архипова, отмечает, что задачей разработчиков было создать не просто набережную с дорожками и лавочками, а именно парк, «наполнить территорию смыслом». При этом масштабное строительство здесь не нужно, убеждены разработчики концепции: достаточно облагородить берег. Сегодня спуститься к реке непросто, как и пройти по берегу, — особенно для мам с колясками и инвалидов.



Скейт-парк должен стать крупнейшим подобным местом в городе Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Территория естественным образом, как и прежде, делится на 4 зоны, которые условно обозначили стихиями. Реализацию проекта можно разбить на этапы в соответствии с зонами — единственное, строить велодорожку частями по 700–900 м нет никакого смысла, отмечает Архипова, и хотя бы её нужно построить сразу на все 3,2 км.



Для велосипедистов предусмотрели грунтовый памп-трек с кочками и поворотами Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Первая зона — это линия берега от железнодорожного моста до дома на Заречной, 13. Это самая активная и «громкая» зона, «зона огня» — здесь должен появиться самый большой в городе скейт-парк, в котором также можно будет проводить фестивали: территория находится достаточно далеко от жилых домов.

Напротив территории памятника археологии (он находится между домами № 9 и 13 на улице Заречной) авторы предложили обустроить археопарк и зону для пикников с обустроенными костровищами и мангалами. Фактически она существует здесь и сейчас, но выглядит совершенно нецивилизованно, отметила Архипова. На пути из скейт-парка к пикниковой зоне в концепции предусмотрены павильон с точкой проката, кафе и тёплым туалетом, площадка для собак (она здесь предполагалась и в первой версии концепции), «птичий сад» с густыми зарослями из кустов и деревьев и видовая терраса над рекой.



«Птичий сад» внутри кольцевой смотровой площадки — густые заросли с плодовыми деревьями и колючими кустарниками, где могут безопасно жить птицы и животные Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Следующая часть набережной, до улицы Белой, — «зона воды». Самое заметное новшество здесь — гребной клуб и гребной канал с водным слаломом и трибунами. Гребной канал в концепции заложили по просьбе спортсменов, которые сейчас тренируются на реке, — правильно организованного места в Новосибирске до сих пор не было.



— О гребном канале говорят уже давно. Я помню, к выборам 2008 года была бравурная статья, что тут будет гребной канал. Но прошло 10 лет, никакого гребного канала не случилось, и ребята пришли на слушания и высказали пожелания, — рассказала Александра Архипова. — [В этом месте] есть некие природные условия, мель, которую можно подсыпать и образовать остров, — это будет давать рукав, который нужен.



Гребной канал со слаломом и трибунами должен объединяться со спортивным кластером на другом берегу Ини — в генплане пешеходный мост уже отмечен, но пока его перспективы туманны Фото: Муниципальный портал Новосибирска

При этом руководитель проекта подчеркнула, что в рабочий проект заложить гребной канал нельзя: проектирование на воде — это федеральная ответственность. Поэтому и он, и пешеходный мост, который в концепции проходит над ним и соединяет микрорайон «Весенний» с горнолыжным комплексом на другом берегу, — пока только возможная перспектива. Хотя как минимум мост уже заложен в генеральный план города.

Впрочем, и спуск к воде, и деревянные трибуны, как на Михайловской набережной, на которых можно просто отдыхать или загорать, здесь можно сделать и без гребного канала. Как и похожее на сидящего на хвосте бобра здание гребного клуба с обзорной площадкой наверху, кафе с огромными окнами на реку и узкими окошками-щёлками со стороны домов — внизу, и со складом гребного оборудования и прокатом — почти на уровне воды.



Здание гребного клуба со смотровой башней — одно из трёх стационарных строений — все остальные павильоны и киоски могут быть сезонными Фото: Муниципальный портал Новосибирска

— Кафе может использоваться в аренду для проведения семейных торжеств и корпоративных праздников, потому что территория должна как-то себя обеспечивать деньгами. У парка должна быть статья дохода, в данном случае — прокат и аренда, — считают авторы концепции.

Ещё одна потенциальная достопримечательность в самом центре «зоны воды» дала имя и суть всей концепции — это собственно парк «Иня», в котором моделируют весь путь реки в миниатюре. Примерно 1 км извилистой бетонной дорожки будет изображать 663 км Ини, которая протекает через разные природные зоны в Кемеровской и Новосибирской областях: от Кузнецкого Алатау и.тайги Салаира до кузнецких степей и буготакских сопок. К созданию бетонной дорожки-реки авторы хотят привлечь горожан: по ней должны проходить отпечатки, а чьи — каких птиц и зверей, — решат сами местные жители.



Важнейшая часть концепции — маршрут реки Иня в миниатюре с имитацией тех природных зон, через которые она протекает на протяжении более 600 км Фото: Муниципальный портал Новосибирска

— Мы хотим сопровождать это информационными стендами, работать со школами, — это будет специальный экомаршрут, который будет сопровождаться историко-культурно-ботанической информацией, — описала замысел Архипова.



В центре второй зоны должна быть большая фестивальная площадь для местных праздников и событий с видовой террасой на воде, выше по течению расположатся спортивная площадка, площадка с качелями, уличные тренажёры и воркаут.



В самой узкой части набережной предложили устроить полосу препятствий Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Третья часть набережной, до Чапаевского пешеходного моста, — самая узкая, поэтому задумать на ней что-то масштабное было невозможно. Авторы концепции сыграли на ландшафте и придумали здесь «Ловкий парк»: закольцованная полоса препятствий длиной 200 м с лазилками, прыгалками, виселками, качалками и балансирами на дорожках с переменными углами наклона и подъёма.

В районе частного сектора по концепции «зона земли» — и это самая тихая и природная часть парка, где должны сменять друг друга разные виды леса: тополёвая роща, берёзовая роща, смешанный лес и сосновый бор. Для этого здесь, как, впрочем, на всей территории набережной, придётся практически полностью заменить деревья.



Возле частного сектора перепад между уровнями набережной достигает 6 м Фото: Муниципальный портал Новосибирска

— Ценных деревьев там нет: ботаники исследовали территорию, и подавляющее большинство массивов — это тополь и клён, посадки были сделаны лет 60 назад, а это предельный возраст для них в городе, дальше начинается падёж, — уверяет руководитель «Готики».



Неухоженность территории — не единственная проблема будущего парка сегодня. Выйти на набережную можно будет в любом её месте, а к дворам соседних домов будут проложены дорожки, но попасть сюда со стороны зоны скейт-парка невозможно — нет ни перехода, ни тротуара.



Набережную можно строить этапами, но велодорожку нужно делать сразу на всех трёх километрах, уверены авторы концепции Фото: Муниципальный портал Новосибирска

— Перейти Первомайскую — это три дня лесом, два дня полем до ближайшего пешеходного перехода, — сетует Архипова. — Если мы не делаем там переход, то территория будет тупиковой, не будет трафика, который нужен, чтобы территория была людной, чтобы контролировать порядок. И это [было бы] удобно: ты прошёл по красивому месту, перешёл улицу и дошёл до станции электрички, чтобы не идти по загазованным улицам. Но само создание перехода проблематично, там ГИБДД встанет колом, наверное.



Павильоны с прокатом, кафе и туалетом задуманы максимально простыми, чтобы не отвлекать внимание от природы Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Другая проблема — это, конечно, финансирование. Часть проекта можно будет реализовать за счёт федеральной программы, но придётся привлекать и инвесторов. Авторы концепции считают, что это вполне возможно: потенциальным инвестпроектами могут стать скейт-парк (сегодня в городе нет ни одного качественно оборудованного места для скейтеров), гребной клуб и канал — сюда вполне можно будет привлечь туристов.



Главное преимущество набережной Ини, по мнению авторов концепции, — её неурбанистический характер: все здания находятся за спиной смотрящих на реку Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Застройщик микрорайона «Весенний» — «Первый строительный фонд» — тоже может принять участие в проекте как одна из самых заинтересованных в нём сторон. По словам авторов концепции, компания сегодня рассматривает такую возможность — а пока полностью взяла на себя расходы по детальному проектированию будущей набережной.

Впрочем, пока концепция новой городской набережной не утверждена — 24 июля авторы представят её жителям Первомайского района, для которых прежде всего её и разрабатывали.