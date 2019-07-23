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Фантастическая Иня: архитекторы нарисовали новый парк в Первомайке (он похож на Скандинавию)

У реки появятся кафе, гребной клуб, набережная и мангалы — федеральных денег на всё не хватит

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Новая набережная должна стать не просто местечковым парком, а городской достопримечательностью 

Фото: Муниципальный портал Новосибирска

Мэрия Новосибирска опубликовала доработанный проект благоустройства набережной Ини — в 2018 году набережная вошла в число территорий, которые должны преобразиться за федеральные деньги, и реализация проекта уже назначена на 2021 год. Концепция «Парк Иня» с тех пор сильно преобразилась: территория благоустройства увеличилась в несколько раз, сюда добавили настоящие достопримечательности и учли все пожелания местных жителей. Все детали обновлённого проекта — в обзоре НГС.

На прошлой неделе мэрия опубликовала на портале «Зелёный Новосибирск» обновлённую концепцию благоустройства набережной реки Ини в районе жилмассива «Весенний». В 2018 году берег Ини стал самым желанным местом для благоустройства для жителей Первомайского района и попал в программу с федеральным финансированием — в 2021 году берег начнут приводить в порядок.

Мостки и смотровые площадки расположены вдоль всего берега, потому что главное здесь — всё-таки вода

Мостки и смотровые площадки расположены вдоль всего берега, потому что главное здесь — всё-таки вода

По сравнению с предыдущей версией новая концепция продлевает набережную в несколько раз: сначала её предлагали благоустроить от дома на Заречной, 3 до улицы Молодогвардейской, разбив на четыре этапа, теперь она тянется до Каховской — всего 3,2 км и 12 га.

Один из авторов проекта, руководитель концепт-мастерской «Готика» Александра Архипова, отмечает, что задачей разработчиков было создать не просто набережную с дорожками и лавочками, а именно парк, «наполнить территорию смыслом». При этом масштабное строительство здесь не нужно, убеждены разработчики концепции: достаточно облагородить берег. Сегодня спуститься к реке непросто, как и пройти по берегу, — особенно для мам с колясками и инвалидов.

Скейт-парк должен стать крупнейшим подобным местом в городе

Скейт-парк должен стать крупнейшим подобным местом в городе

Территория естественным образом, как и прежде, делится на 4 зоны, которые условно обозначили стихиями. Реализацию проекта можно разбить на этапы в соответствии с зонами — единственное, строить велодорожку частями по 700–900 м нет никакого смысла, отмечает Архипова, и хотя бы её нужно построить сразу на все 3,2 км.

Для велосипедистов предусмотрели грунтовый памп-трек с кочками и поворотами

Для велосипедистов предусмотрели грунтовый памп-трек с кочками и поворотами

Первая зона — это линия берега от железнодорожного моста до дома на Заречной, 13. Это самая активная и «громкая» зона, «зона огня» — здесь должен появиться самый большой в городе скейт-парк, в котором также можно будет проводить фестивали: территория находится достаточно далеко от жилых домов.

Напротив территории памятника археологии (он находится между домами № 9 и 13 на улице Заречной) авторы предложили обустроить археопарк и зону для пикников с обустроенными костровищами и мангалами. Фактически она существует здесь и сейчас, но выглядит совершенно нецивилизованно, отметила Архипова. На пути из скейт-парка к пикниковой зоне в концепции предусмотрены павильон с точкой проката, кафе и тёплым туалетом, площадка для собак (она здесь предполагалась и в первой версии концепции), «птичий сад» с густыми зарослями из кустов и деревьев и видовая терраса над рекой.

«Птичий сад» внутри кольцевой смотровой площадки — густые заросли с плодовыми деревьями и колючими кустарниками, где могут безопасно жить птицы и животные

«Птичий сад» внутри кольцевой смотровой площадки — густые заросли с плодовыми деревьями и колючими кустарниками, где могут безопасно жить птицы и животные

Следующая часть набережной, до улицы Белой, — «зона воды». Самое заметное новшество здесь — гребной клуб и гребной канал с водным слаломом и трибунами. Гребной канал в концепции заложили по просьбе спортсменов, которые сейчас тренируются на реке, — правильно организованного места в Новосибирске до сих пор не было.

— О гребном канале говорят уже давно. Я помню, к выборам 2008 года была бравурная статья, что тут будет гребной канал. Но прошло 10 лет, никакого гребного канала не случилось, и ребята пришли на слушания и высказали пожелания, — рассказала Александра Архипова. — [В этом месте] есть некие природные условия, мель, которую можно подсыпать и образовать остров, — это будет давать рукав, который нужен.

Гребной канал со слаломом и трибунами должен объединяться со спортивным кластером на другом берегу Ини — в генплане пешеходный мост уже отмечен, но пока его перспективы туманны

Гребной канал со слаломом и трибунами должен объединяться со спортивным кластером на другом берегу Ини — в генплане пешеходный мост уже отмечен, но пока его перспективы туманны

При этом руководитель проекта подчеркнула, что в рабочий проект заложить гребной канал нельзя: проектирование на воде — это федеральная ответственность. Поэтому и он, и пешеходный мост, который в концепции проходит над ним и соединяет микрорайон «Весенний» с горнолыжным комплексом на другом берегу, — пока только возможная перспектива. Хотя как минимум мост уже заложен в генеральный план города.

Впрочем, и спуск к воде, и деревянные трибуны, как на Михайловской набережной, на которых можно просто отдыхать или загорать, здесь можно сделать и без гребного канала. Как и похожее на сидящего на хвосте бобра здание гребного клуба с обзорной площадкой наверху, кафе с огромными окнами на реку и узкими окошками-щёлками со стороны домов — внизу, и со складом гребного оборудования и прокатом — почти на уровне воды.

Здание гребного клуба со смотровой башней — одно из трёх стационарных строений — все остальные павильоны и киоски могут быть сезонными

Здание гребного клуба со смотровой башней — одно из трёх стационарных строений — все остальные павильоны и киоски могут быть сезонными

— Кафе может использоваться в аренду для проведения семейных торжеств и корпоративных праздников, потому что территория должна как-то себя обеспечивать деньгами. У парка должна быть статья дохода, в данном случае — прокат и аренда, — считают авторы концепции.

Ещё одна потенциальная достопримечательность в самом центре «зоны воды» дала имя и суть всей концепции — это собственно парк «Иня», в котором моделируют весь путь реки в миниатюре. Примерно 1 км извилистой бетонной дорожки будет изображать 663 км Ини, которая протекает через разные природные зоны в Кемеровской и Новосибирской областях: от Кузнецкого Алатау и.тайги Салаира до кузнецких степей и буготакских сопок. К созданию бетонной дорожки-реки авторы хотят привлечь горожан: по ней должны проходить отпечатки, а чьи — каких птиц и зверей, — решат сами местные жители.

Важнейшая часть концепции — маршрут реки Иня в миниатюре с имитацией тех природных зон, через которые она протекает на протяжении более 600 км

Важнейшая часть концепции — маршрут реки Иня в миниатюре с имитацией тех природных зон, через которые она протекает на протяжении более 600 км

— Мы хотим сопровождать это информационными стендами, работать со школами, — это будет специальный экомаршрут, который будет сопровождаться историко-культурно-ботанической информацией, — описала замысел Архипова.

В центре второй зоны должна быть большая фестивальная площадь для местных праздников и событий с видовой террасой на воде, выше по течению расположатся спортивная площадка, площадка с качелями, уличные тренажёры и воркаут.

В самой узкой части набережной предложили устроить полосу препятствий

В самой узкой части набережной предложили устроить полосу препятствий

Третья часть набережной, до Чапаевского пешеходного моста, — самая узкая, поэтому задумать на ней что-то масштабное было невозможно. Авторы концепции сыграли на ландшафте и придумали здесь «Ловкий парк»: закольцованная полоса препятствий длиной 200 м с лазилками, прыгалками, виселками, качалками и балансирами на дорожках с переменными углами наклона и подъёма.

В районе частного сектора по концепции «зона земли» — и это самая тихая и природная часть парка, где должны сменять друг друга разные виды леса: тополёвая роща, берёзовая роща, смешанный лес и сосновый бор. Для этого здесь, как, впрочем, на всей территории набережной, придётся практически полностью заменить деревья.

Возле частного сектора перепад между уровнями набережной достигает 6 м

Возле частного сектора перепад между уровнями набережной достигает 6 м

— Ценных деревьев там нет: ботаники исследовали территорию, и подавляющее большинство массивов — это тополь и клён, посадки были сделаны лет 60 назад, а это предельный возраст для них в городе, дальше начинается падёж, — уверяет руководитель «Готики».

Неухоженность территории — не единственная проблема будущего парка сегодня. Выйти на набережную можно будет в любом её месте, а к дворам соседних домов будут проложены дорожки, но попасть сюда со стороны зоны скейт-парка невозможно — нет ни перехода, ни тротуара.

Набережную можно строить этапами, но велодорожку нужно делать сразу на всех трёх километрах, уверены авторы концепции

Набережную можно строить этапами, но велодорожку нужно делать сразу на всех трёх километрах, уверены авторы концепции

— Перейти Первомайскую — это три дня лесом, два дня полем до ближайшего пешеходного перехода, — сетует Архипова. — Если мы не делаем там переход, то территория будет тупиковой, не будет трафика, который нужен, чтобы территория была людной, чтобы контролировать порядок. И это [было бы] удобно: ты прошёл по красивому месту, перешёл улицу и дошёл до станции электрички, чтобы не идти по загазованным улицам. Но само создание перехода проблематично, там ГИБДД встанет колом, наверное.

Павильоны с прокатом, кафе и туалетом задуманы максимально простыми, чтобы не отвлекать внимание от природы

Павильоны с прокатом, кафе и туалетом задуманы максимально простыми, чтобы не отвлекать внимание от природы

Другая проблема — это, конечно, финансирование. Часть проекта можно будет реализовать за счёт федеральной программы, но придётся привлекать и инвесторов. Авторы концепции считают, что это вполне возможно: потенциальным инвестпроектами могут стать скейт-парк (сегодня в городе нет ни одного качественно оборудованного места для скейтеров), гребной клуб и канал — сюда вполне можно будет привлечь туристов.

Главное преимущество набережной Ини, по мнению авторов концепции, — её неурбанистический характер: все здания находятся за спиной смотрящих на реку

Главное преимущество набережной Ини, по мнению авторов концепции, — её неурбанистический характер: все здания находятся за спиной смотрящих на реку

Застройщик микрорайона «Весенний» — «Первый строительный фонд» — тоже может принять участие в проекте как одна из самых заинтересованных в нём сторон. По словам авторов концепции, компания сегодня рассматривает такую возможность — а пока полностью взяла на себя расходы по детальному проектированию будущей набережной.

Впрочем, пока концепция новой городской набережной не утверждена — 24 июля авторы представят её жителям Первомайского района, для которых прежде всего её и разрабатывали.

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Оззи
    23 июл 2019 в 08:08

    цвет воды Ини передан аутентично. Спасибо!

    Фото пользователя
    23 июл 2019 в 08:18

    Неплохо, но состояние и цвет реки Иня перечёркивает всё..Уж точно,не Скандинавия.

    23 июл 2019 в 08:09

    Нарисовано то как то по уродски, боюсь в жизни будет все только хуже все.