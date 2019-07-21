У вас лимонад дымится: в центре прошёл первый фуд-маркет под открытым небом (люди стояли в очереди)

«Фуд-маркет» - проект организаторов кочующей ярмарки Shoppingweekend, которая проходит то там, то здесь, собирая умельцев и малых предпринимателей с самым разным товаром (от бижутерии и одежды, до десертов с полезными чаями), которые преимущественно ведут бизнес через социальные сети. Идея, нужно сказать, более чем здравая. Каждый такой инстаграм-кондитер (или дизайнер) уже имеет приличную базу подписчиков. И объединив их на одной площадке можно получить мощный поток потенциальных клиентов без расходов на привычную рекламу. Например, на одной из последних подобных ярмарок торговцы и их поклонники буквально заполонили весь третий этаж торгового центра «Апельсин», который в обычные дни стоит совершенно пустым.

Большинство торговцев готовы были принять платеж простым переводом на свою карту Фото: Стас Соколов

«Фуд-маркет» был анонсирован, как громкое событие - настоящий праздник еды с культурной программой и толпами покупателей. Организаторы арендовали для этого парковку гостиницы «Центральная», где сейчас достраивается своя собственная «гастрономическая улица».



К немногочисленным точкам с едой выстроились очереди Фото: Стас Соколов

Как это часто бывает, реальность оказалась несколько бледнее ожиданий. Собственно, полноценных точек с едой на «Фуд-маркете» было всего две с половиной: палатка баров Meaty с бургерами и жаренными ребрами, рыбная точка «Друзья из Астрахани», да, неожиданно, сырная лавка «Клевер», где очень кстати решили жарить шашлычки из халуми и овощей. Ну ещё пекарня «Булки печь» вынесла свои круассаны. Вот, собственно, и вся еда – остальное десерты и напитки.

Такой перекос моментально привел к тому, что у этих немногочисленных точек с чем-то сытным моментально выстроились очереди. Люди были готовы стоят по 30-40 минут под палящим солнцем, чтобы получить вожделенный бургер за 350 рублей.



Первыми булки, бифштексы и свиные ребра закончились у точки Meaty bar Фото: Стас Соколов

Поведение публики в подобных ситуациях довольно трудно объяснить рационально. Такие же бургеры, в сущности, можно купить в центре в целом ряде точек (в том же Meaty, где не заметно особого ажиотажа), и даже прямо там, за «Центральной» в точке «Чум-Чум». Но, видимо, если человек пришел на мероприятия, то должен уж отстоять очередь именно там. Результатом ажиотажа стало то, что уже к шести вечера в Meaty закончились и бургеры, и свиные ребра, и вообще всё. Единственное, что могли ответить страждущим ребята - адрес своих баров.

Явно не хватало на фестивале и какого-то недорогого пива (и вообще напитков). Единственная точка бара Jonathan выставила два вида (стаут и охмеленный лагер по 200 рублей за пластиковый стакан 0,5 литра). Это не то что бы очень щедрое и уникальное предложение для центра Новосибирска. Поначалу дело шло явно со скрипом, но потом, постепенно народ стал подходить чаще.



Дымящийся лимонад продавался по 200 рублей за стакан Фото: Стас Соколов

Не обошлось без спецэффектов. Точка под названием The Wafle LLama хитом продаж стал «вулканический лимонад». Перед подачей в стакан с жидкостью просто бросали кусочки «сухого льда», которые активно начинали испаряться, в результате чего из стакана валил густой пар. На вкусе это не отражается, но в сторис смотрится задорно. За это и 200 рублей отдать не жалко.

Одним из хитов продаж стали сырные шашлычки (150 рублей штука) лавки «Клевер» Фото: Стас Соколов

Главным любимцем публики можно считать «Клевер» - так назвали свою точку семья сыроваров, которые уже несколько лет делают сыр в Маслянинском районе. Сыр, действительно, неплох. И сыровары были готовы не просто продавать свой продукт, но и могли о нем много рассказать. Это подкупает. Опять же «Клевер» стала одной из немногих точек на «Фуд-маркете», где продукт можно было попробовать перед покупкой - на холодильнике всё время лежали тарелки с мелко нарезанным сыром. Бурата сменялась рикоттой, следом за которой шел пармезан. Народ, впрочем, активней покупал здешние шашлычки (150 рублей штука), которые три повара не успевали нанизывать и обжаривать на принесенном с собой электрогриле.

Жаренная вобла за 150 рублей у «Астраханских друзей» Фото: Стас Соколов

Некоторый перекос в продажах случился у «Астраханских друзей», которые явно рассчитывали поторговать дорогой деликатесной рыбой, но главным бестселлером у них стала обычная уха, которую варили в казане тут же. Сама уха не то чтобы была выдающейся (да ещё и наливали ее в дешевые прозрачные пластиковые миски), но это настоящая еда, а не какие-то снеки. Неплохо, хоть и без ажиотажа шла здесь рыба на гриле (судак и толстолобик). На этом фоне довольно грустно было смотреть на продавцов каких-то разной степени бессмысленности сладостей, которые явно не страдали от избытка внимания, несмотря на то, что площадка была полна народа. Уверен, будь на их месте какая-то минимально внятная еда, народ не проходил бы мимо.

Чурос из бара Please Don`t Stick за 200 рублей (слева) и из точки Amigo Churos за 120 рублей Фото: Стас Соколов

Не всё гладко было и с ценами. Организаторы запросили у участников приличные деньги - крупная точка с возможностью готовить еду стоила 12 тыс. рублей. В результате, например, бар Please don`t stick выставил цену на чурос (испанский десерт - обжаренные в масле палочки из теста) в 200 рублей за порцию. Всё бы ничего, но здесь же, на «гастрономической улице» как раз заработала точка с тем же самым чуросом, где порция большего размера стоила вдвое дешевле.

Сцена на фестивале оказалась невостребованной Фото: Стас Соколов