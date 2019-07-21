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У вас лимонад дымится: в центре прошёл первый фуд-маркет под открытым небом (люди стояли в очереди)

Не все было гладко, бургеры и стейки кончились за три часа до закрытия, да и выбор блюд был странным

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Фото: Стас Соколов 

«Фуд-маркет» - проект организаторов кочующей ярмарки Shoppingweekend, которая проходит то там, то здесь, собирая умельцев и малых предпринимателей с самым разным товаром (от бижутерии и одежды, до десертов с полезными чаями), которые преимущественно ведут бизнес через социальные сети. Идея, нужно сказать, более чем здравая. Каждый такой инстаграм-кондитер (или дизайнер) уже имеет приличную базу подписчиков. И объединив их на одной площадке можно получить мощный поток потенциальных клиентов без расходов на привычную рекламу. Например, на одной из последних подобных ярмарок торговцы и их поклонники буквально заполонили весь третий этаж торгового центра «Апельсин», который в обычные дни стоит совершенно пустым.

Большинство торговцев готовы были принять платеж простым переводом на свою карту

Большинство торговцев готовы были принять платеж простым переводом на свою карту

«Фуд-маркет» был анонсирован, как громкое событие - настоящий праздник еды с культурной программой и толпами покупателей. Организаторы арендовали для этого парковку гостиницы «Центральная», где сейчас достраивается своя собственная «гастрономическая улица».

К немногочисленным точкам с едой выстроились очереди&nbsp;

К немногочисленным точкам с едой выстроились очереди 

Как это часто бывает, реальность оказалась несколько бледнее ожиданий. Собственно, полноценных точек с едой на «Фуд-маркете» было всего две с половиной: палатка баров Meaty с бургерами и жаренными ребрами, рыбная точка «Друзья из Астрахани», да, неожиданно, сырная лавка «Клевер», где очень кстати решили жарить шашлычки из халуми и овощей. Ну ещё пекарня «Булки печь» вынесла свои круассаны. Вот, собственно, и вся еда – остальное десерты и напитки.

Такой перекос моментально привел к тому, что у этих немногочисленных точек с чем-то сытным моментально выстроились очереди. Люди были готовы стоят по 30-40 минут под палящим солнцем, чтобы получить вожделенный бургер за 350 рублей.

Первыми булки, бифштексы и свиные ребра закончились у точки Meaty bar&nbsp;

Первыми булки, бифштексы и свиные ребра закончились у точки Meaty bar 

Поведение публики в подобных ситуациях довольно трудно объяснить рационально. Такие же бургеры, в сущности, можно купить в центре в целом ряде точек (в том же Meaty, где не заметно особого ажиотажа), и даже прямо там, за «Центральной» в точке «Чум-Чум». Но, видимо, если человек пришел на мероприятия, то должен уж отстоять очередь именно там. Результатом ажиотажа стало то, что уже к шести вечера в Meaty закончились и бургеры, и свиные ребра, и вообще всё. Единственное, что могли ответить страждущим ребята -  адрес своих баров. 

Явно не хватало на фестивале и какого-то недорогого пива (и вообще напитков). Единственная точка бара Jonathan выставила два вида (стаут и охмеленный лагер по 200 рублей за пластиковый стакан 0,5 литра). Это не то что бы очень щедрое и уникальное предложение для центра Новосибирска. Поначалу дело шло явно со скрипом, но потом, постепенно народ стал подходить чаще.

Дымящийся лимонад продавался по 200 рублей за стакан

Дымящийся лимонад продавался по 200 рублей за стакан

Не обошлось без спецэффектов. Точка под названием The Wafle LLama хитом продаж стал «вулканический лимонад». Перед подачей в стакан с жидкостью просто бросали кусочки «сухого льда», которые активно начинали испаряться, в результате чего из стакана валил густой пар. На вкусе это не отражается, но в сторис смотрится задорно. За это и 200 рублей отдать не жалко. 

Одним из хитов продаж стали сырные шашлычки (150 рублей штука) лавки «Клевер»

Одним из хитов продаж стали сырные шашлычки (150 рублей штука) лавки «Клевер»

Главным любимцем публики можно считать «Клевер» - так назвали свою точку семья сыроваров, которые уже несколько лет делают сыр в Маслянинском районе. Сыр, действительно, неплох. И сыровары были готовы не просто продавать свой продукт, но и могли о нем много рассказать. Это подкупает. Опять же «Клевер» стала одной из немногих точек на «Фуд-маркете», где продукт можно было попробовать перед покупкой -  на холодильнике всё время лежали тарелки с мелко нарезанным сыром. Бурата сменялась рикоттой, следом за которой шел пармезан. Народ, впрочем, активней покупал здешние шашлычки (150 рублей штука), которые три повара не успевали нанизывать и обжаривать на принесенном с собой электрогриле. 

Жаренная вобла за 150 рублей у «Астраханских друзей»

Жаренная вобла за 150 рублей у «Астраханских друзей»

Некоторый перекос в продажах случился у «Астраханских друзей», которые явно рассчитывали поторговать дорогой деликатесной рыбой, но главным бестселлером у них стала обычная уха, которую варили в казане тут же. Сама уха не то чтобы была выдающейся (да ещё и наливали ее в дешевые прозрачные пластиковые миски), но это настоящая еда, а не какие-то снеки. Неплохо, хоть и без ажиотажа шла здесь рыба на гриле (судак и толстолобик). 

На этом фоне довольно грустно было смотреть на продавцов каких-то разной степени бессмысленности сладостей, которые явно не страдали от избытка внимания, несмотря на то, что площадка была полна народа. Уверен, будь на их месте какая-то минимально внятная еда, народ не проходил бы мимо. 

Чурос из бара Please Don`t Stick за 200 рублей (слева) и из точки Amigo Churos за 120 рублей

Чурос из бара Please Don`t Stick за 200 рублей (слева) и из точки Amigo Churos за 120 рублей

Не всё гладко было и с ценами. Организаторы запросили у участников приличные деньги - крупная точка с возможностью готовить еду стоила 12 тыс. рублей. В результате, например, бар Please don`t stick выставил цену на чурос (испанский десерт - обжаренные в масле палочки из теста) в 200 рублей за порцию. Всё бы ничего, но здесь же, на «гастрономической улице» как раз заработала точка с тем же самым чуросом, где порция большего размера стоила вдвое дешевле. 

Сцена на фестивале оказалась невостребованной&nbsp;

Сцена на фестивале оказалась невостребованной 

Совершенно отсутствовала на фестивале и какая-то музыкальная, развлекательная программа (если не считать просто звучащей музыки). Люди просто фланировали между палатками, сидели на мешках-креслах, общались, вот и всё. Но публику это, похоже, не смущало. Набиваются же люди по выходным на фуд-кортах ТРЦ безо всякой живой музыки и аниматоров. 

В целом «Фуд-маркет» показал, что в Новосибирске уже можно проводить мероприятия, где не будет в принципе ничего, кроме еды и люди с удовольствием придут и потратят там приличное количество денег. И все эти аниматоры, вокалисты и прочая массовая культура  только отвлекает людей от главного. Только вот котлет и булок для бургеров нужно в следующий раз запасать больше. 

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КОММЕНТАРИИ (42)

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21 июл 2019 в 08:39

Коряво организованное мероприятие с конскими ценниками...пысы. почему все названия едален нерусские?

21 июл 2019 в 09:17

За то время которое стояли в очереди ,можно было дома отварить картошки круглой, полить маслом, посыпать зеленью, и поесть.

21 июл 2019 в 07:08

Кстати, на примере чурос видно, что некоторые потребители не знают цену своим деньгам, как это ни странно.