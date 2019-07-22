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Проблема

«Куда ты рулишь?»: летящее по выделенке такси «Яндекс» таранит «Витц» — таксист будет прав (видео)

На Красном проспекте машина «Яндекс.Такси» врезалась в «Тойоту» — один летел, другой не посмотрел

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Datsun on-DO с раскраской такси таранит Toyota Vitz

Фото: скриншот youtube.com

Проект «Куда ты рулишь?» в новом выпуске будет разбирать ДТП на Красном проспекте — подобные аварии там случаются часто: поворачивающие налево водители не ожидают, что кто-то будет лететь по полосе общественного транспорта, и врезаются в нарушителей. Очередная типовая история произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя, столкнулись Toyota Vitz и Datsun on-DO. Далее в материале НГС — заключение от эксперта-юриста. 

18 июля, вечерний час пик, на середине перекрестка Красного проспекта и Гоголя скопилось много машин. Водитель светлой Toyota Vitz  едет от площади Ленина и совершает левый поворот с Красного в сторону цирка. Автомобили встречного направления притормозили перед затором, водитель Vitz  решает проскочить — вроде другие машины со встречки его пропускают. Но нет, по правой, выделенной полосе для автобусов несется белый Datsun on-DO. Смотрите видео, удар на первых секундах. 

Видео: запись камер наблюдения

Ездить по выделенной полосе обычные легковушки не могут, в этом месте им разрешено заезжать на выделенку только для поворота направо, на Гоголя. Пересекать перекресток по этой полосе нельзя, подтвердили нам в ГИБДД.  

«Там при подъезде к перекрестку есть прерывистая линия, чтобы автомобили перестраивались для поворота направо. Но для того, чтобы проехать перекресток прямо, автомобилям туда перестраиваться нельзя, для этого есть крайние две левые полосы», — объясняют в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.   

Но вот какое обстоятельство — Datsun on-DO имел окраску такси «Яндекс». А такси может пользоваться автобусной полосой. 

Справка: Пункт 18.2 ПДД. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, за исключением <...> транспортных средств, используемых в качестве легкового такси <...>.

Результаты разбора в ГИБДД будут зависеть от того, как был оформлен под такси автомобиль Datsun on-DO, являлся ли он перевозчиком юридически. Иначе может сработать новое правило: кто первый нарушил, тот и виноват. 

«Раньше по судебной практике однозначно вина Vitz  была, потому что при повороте налево нужно уступить дорогу встречному потоку — он не убедился, что по всем полосам движения ему уступают дорогу. Сейчас, по новому разъяснению пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года, белая машина [Datsun on-DO] должна быть виновата, если водитель нарушал», — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов. 

Кто виноват?

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    asdf
    22 июл 2019 в 08:12

    Да нет. Выкиньте свои права корреспонденты, а над "экспертами" давно уже народ ржёт из-за их некомпетенции.
    По ПДД в первую очередь и по разъяснению верховного суда в последнюю, давно всё разложено. На выделенной полосе не может быть такси, запрещено ему там по ПДД находиться. А если его там не должно быть, то и приоритета по проезду он не имеет. Не мог водитель легковушки ожидать и видеть, что там на полосе МТС находится что-то иное чем автобус/маршрутка, которые видно далеко в потоке и которых бы он точно пропустил(иное не доказуемо).

    Фото пользователя
    22 июл 2019 в 09:21

    Если кто-то попадет на место водителя Витца, требуйте от сотрудников ГИБДД, оформляющих ДТП, зафиксировать наличие у таксиста действующей лицензии, страховки с пометкой для такси, путевого листа, тех и мед осмотра. Я уверена, что ничего из этого у него не было, а значит и ехать по выделенной полосе прямо он не имел права. Потому что одна наклейка и программа в телефоне такого права точно не дает.

    Фото пользователя
    22 июл 2019 в 08:19

    По выделенной полосе для ОТ на Красном проспекте ,все время носятся таксисты, им же быстрее надо, у них заказы, им некогда в общем потоке «тошнить»,в пробке..Камеры их тоже не останавливают(интересно те камеры фиксируют это нарушение,или только превышение скорости)..