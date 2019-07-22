Проект «Куда ты рулишь?» в новом выпуске будет разбирать ДТП на Красном проспекте — подобные аварии там случаются часто: поворачивающие налево водители не ожидают, что кто-то будет лететь по полосе общественного транспорта, и врезаются в нарушителей. Очередная типовая история произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя, столкнулись Toyota Vitz и Datsun on-DO. Далее в материале НГС — заключение от эксперта-юриста. 18 июля, вечерний час пик, на середине перекрестка Красного проспекта и Гоголя скопилось много машин. Водитель светлой Toyota Vitz едет от площади Ленина и совершает левый поворот с Красного в сторону цирка. Автомобили встречного направления притормозили перед затором, водитель Vitz решает проскочить — вроде другие машины со встречки его пропускают. Но нет, по правой, выделенной полосе для автобусов несется белый Datsun on-DO. Смотрите видео, удар на первых секундах.

Видео: запись камер наблюдения

Ездить по выделенной полосе обычные легковушки не могут, в этом месте им разрешено заезжать на выделенку только для поворота направо, на Гоголя. Пересекать перекресток по этой полосе нельзя, подтвердили нам в ГИБДД. «Там при подъезде к перекрестку есть прерывистая линия, чтобы автомобили перестраивались для поворота направо. Но для того, чтобы проехать перекресток прямо, автомобилям туда перестраиваться нельзя, для этого есть крайние две левые полосы», — объясняют в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Но вот какое обстоятельство — Datsun on-DO имел окраску такси «Яндекс». А такси может пользоваться автобусной полосой. Справка: Пункт 18.2 ПДД. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, за исключением <...> транспортных средств, используемых в качестве легкового такси <...>. Результаты разбора в ГИБДД будут зависеть от того, как был оформлен под такси автомобиль Datsun on-DO, являлся ли он перевозчиком юридически. Иначе может сработать новое правило: кто первый нарушил, тот и виноват.

«Раньше по судебной практике однозначно вина Vitz была, потому что при повороте налево нужно уступить дорогу встречному потоку — он не убедился, что по всем полосам движения ему уступают дорогу. Сейчас, по новому разъяснению пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года, белая машина [Datsun on-DO] должна быть виновата, если водитель нарушал», — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Кто виноват?