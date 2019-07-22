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«Тоже решил кошечек запостить. Ми-ми-ми»: о чём кандидаты в мэры Новосибирска пишут в соцсетях

НГС изучил профили потенциальных мэров — они ругают власть и называют Новосибирск деревней Гадюкино

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Виктор Козодой, Юлия Сапина и Алексей Крестьянов до старта мэрской кампании 2019 года в политической повестке Новосибирска не мелькали

Фото: Facebook.com, коллаж Юлии Шипициной / НГС

17 июля завершился приём документов от кандидатов в мэры Новосибирска. Из двадцати новосибирцев, заявивших о намерении побороться за пост главы города, документы до избиркома донесли девятнадцать: самовыдвиженец Анатолий Бабаев в их число не вошёл. Общественная и политическая жизнь Новосибирска уже давно (хотя и очень долго) перетекает в соцсети, и почти все кандидаты в них зарегистрированы. НГС изучил их профили: кандидаты пишут о себе, своих взглядах, интересах и семьях, критикуют власть и, разумеется, постят котиков.

Наталья Пинус часто рассуждает на своей странице на отвлечённые темы, например об уборке

Наталья Пинус часто рассуждает на своей странице на отвлечённые темы, например об уборке

Наталья Пинус, 45 лет (РОС)

Наталья Пинус очень активна в соцсетях, в частности в Facebook: публикует отчёты, выходит в прямой эфир на мероприятиях и, чтобы обсудить повестку сессии горсовета, привлекает к ним других депутатов, часто пишет достаточно объёмные посты-колонки о каких-то проблемах, участвует в благотворительных программах. Но при этом она ведёт себя весьма осторожно, от резких высказываний воздерживается, предпочитая опираться на мнение общественников и привлекать к дискуссии подписчиков и чаще задавая вопросы, чем открыто критикуя действия властей. Хотя без этого всё же не обходится.

ЧТО ДАЛЬШЕ СО СКВЕРОМ НА ДЕМАКОВА? — БОГ ЕГО ЗНАЕТ!

29 марта 2019 года

Личную жизнь Наталья Пинус в соцсети транслирует дозированно: краткие отчёты об отпусках да посты гордости за детей, хотя попадаются даже отзывы о кафе, впечатления от музыки (так мы узнали, что потенциальный мэр любит Земфиру) и театральных постановок, а также об успехах в хобби (Наталья занималась керамикой, фехтованием тайчи и признавалась, что любит готовить). 

Санек сегодня выиграл в шашки Анькиного друга, который вот только на все пятерки окончил сессию в НГУ на физфаке. Вот я загордилась)))

27 января 2019 года

Некоторые её «колонки» носят характер философский — как, например, майское рассуждение о специфике отечественного воспитания детей, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков, вплоть до обвинения Пинус и её сторонников в русофобстве. Правда, на подобные провокации кандидат в мэры не ведётся.

Данияр Сафиуллин, 57 лет («Родина»)

Не зарегистрирован в популярных соцсетях.

Дарья Украинцева может служить примером гибкого политика — как минимум в буквальном смысле

Дарья Украинцева может служить примером гибкого политика — как минимум в буквальном смысле

Дарья Украинцева, 28 лет («Зелёные»)

Дарья Украинцева относится больше к поколению Instagram, чем Facebook, — посты она размещает в одной соцсети с автоматической публикацией в другой, поэтому они пестрят эмодзи и хэштегами. 

В Instagram Дарья поначалу публиковала обычные человеческие вещи: фото с мужем и дочкой, новосибирские виды, видео с концертов и из отпуска — и никакой критики власти.

Дарья любит рисовать, может сплести веночек (даже задавалась вопросом, не бросить ли это всё), хвастается маникюром и подаренными букетами, садится на шпагат.

Вот уж чего я о себе не знала, так это то, что я умею плести веночки на голову 🌸🌸🌸 <...> а может, ну это всё, и начать хендмейдить?

5 июля 2017 года

Какие-то критические высказывания в профиле Украинцевой начали появляться только в конце прошлого года. Первая всерьёз взволновавшая кандидата тема — застройка участка возле лицея № 22, затем было списание долгов за газ в Чечне, которое тоже не оставило Украинцеву равнодушной. С этого момента политических постов становится больше, а с момента выхода из ЛДПР в начале июня остаются только они.

При этом Дарье Украинцевой присуща немалая доля самоиронии.

Евгений Лебедев, 40 лет (ЛДПР)

Депутат Лебедев на своей странице в Facebook не высказывается: все посты от его имени публикуются сразу на страницу группы «Наша Дзержинка», а в его профиле — репостами. Собственно, судя по риторике, пишет эти посты он не сам: ни один из них не опубликован от первого лица. Дискуссий эти репосты не собирают. Реакций, в общем-то, тоже.

Александр Гультяев, 51 год («Партия возрождения России»)

Не зарегистрирован в популярных соцсетях.

Виктор Козодой ко всему (включая, кажется, самого себя) относится с немалой долей иронии

Виктор Козодой ко всему (включая, кажется, самого себя) относится с немалой долей иронии

Виктор Козодой, 57 лет («Справедливая Россия»)

Виктор Козодой, пожалуй, один из самых ироничных кандидатов, по крайней мере в соцсетях. Он едко отзывается о действующем мэре и его команде, порой совершенно не стесняясь в выражениях, а Новосибирск пару раз называет «деревней Гадюкино».

Красный дровосек безжалостно уничтожает зелень в городе

2 июля 2019 года

При этом и до своего выдвижения Козодой обращал внимание на все те же городские проблемы, что и обычные новосибирцы: точечную застройку, масштабную «борьбу» с озеленением, плохо функционирующие ливнёвки. Правда, он чаще не столько высказывает собственное мнение, сколько делится ссылками на публикации в СМИ и постами других пользователей, сопровождая время от времени комментариями в духе «это всего лишь перепост». К дискуссиям открыто не призывает и сам в них почти не вступает.

Ушёл в себя, заблудился, не могу выйти

16 июня 2019 года

Среди множества постов обо всём в городе (уже точно больше одного в день) проглядывает и личная информация: о жене, внуке, бане и новой печи в ней. Большая часть личных постов связаны всё же с работой Виктора Козодоя — написанием книги, публикацией книги, презентацией книги, раздариванием экземпляров книги с увековечением одариваемых на фото. Среди них есть даже его конкуренты на ближайших выборах.

Сергей Проничев, 67 лет («Партия роста»)

Сергей Проничев в Facebook зарегистрировался совсем недавно: первая публикация в профиле датирована 31 января — кандидат опубликовал фото с овчаркой. Собственно, этим и ещё тем, что он добавил в друзья 13 человек, его активность в соцсети заканчивается: все остальные публикации — это те, в которых он отмечен. Причём львиную долю этих постов с упоминанием Проничева написал Виктор Козодой. В комментировании этих постов кандидат от «Партии роста» не замечен.

Александр Трушакин, 58 лет («Великое Отечество»)

У Александра Трушакина есть профиль в Facebook, но практически не активный: последние три одинаковые публикации со ссылкой на одно и то же любительское видео из детского лагеря датируются концом прошлого года. Ни реакций, ни комментариев, ни даже публичных благодарностей в ответ на поздравления с днём рождения.

Простые человеческие радости кандидатам не чужды — даже если служат только способом поговорить о здоровье

Простые человеческие радости кандидатам не чужды — даже если служат только способом поговорить о здоровье

Юлия Сапина, 34 года («Гражданская платформа»)

Юлия Сапина — личность медийная, поэтому у неё есть странички в самых популярных соцсетях, и все они отличаются контентом. Вернее, профили «ВКонтакте» и Facebook — это такие усечённые версии Instagram: активнее всего телеведущая развивает его и именно здесь она опубликовала новость о подаче документов и старте предвыборной кампании.

Своими кулинарными способностями я смогла поразить даже Жерара Депардьё. Да так, что он меня отогнал от духовки 🙈

3 января 2019 года

Юлия — вегетарианка, но пишет, что умеет готовить блюда из мяса, и публикует фото с шаурмой и газировкой, которое оказывается анонсом интервью с министром здравоохранения. Вообще же большая часть постов Сапиной в Instagram — скорее размышления на тему, чем способ донести какую-то мысль. Юлия рекламирует подушки, пишет о моде, путешествиях и своих проектах, но воздерживается от высказываний о городе или политике. Ну то есть вообще.

Олег Викторович всегда очень эмоционально и, кажется, искренне выражает своё мнение. Независимо от повода

Олег Викторович всегда очень эмоционально и, кажется, искренне выражает своё мнение. Независимо от повода

Олег Викторович, 49 лет («Партия дела»)

Олег Викторович — один из самых известных защитников новосибирского архитектурного наследия, и большая часть публикаций на его странице в Facebook связана именно с этим. Хотя он с такой же готовностью включается и в дискуссии на другие темы.

При этом Викторович практически не критикует действующую власть, тепло общается с Анной Терешковой и публикует слова благодарности мэру и губернатору. Он, наверное, один из самых по-русски открытых кандидатов в мэры, с душой нараспашку: у него на странице часто появляются фото с друзьями и семьёй, он душевно рассказывает о поездках на дачу и вылазках на городские мероприятия.

У мамы помидоры зреют, чеснок колосится, можно увидеть, как выглядит настоящая: — «Ну, ты редиска!» )))

13 мая 2019 года

Но самое примечательное в записях Олега Викторовича — это, конечно, его эмоциональность и особый подход к языку: только у него можно встретить написание «НовоСибирск» и «благоДарю».

Андрей Токарев, 38 лет («Родная партия»)

За несколько дней до момента появления новости о выдвижении Андрея Токарева на пост мэра бизнесмен свою страницу «ВКонтакте» успел закрыть от посторонних глаз. Наверное, агитация в соцсетях в планы кандидата пока не входит.

Алексей Южанин не похож на человека, который шутит

Алексей Южанин не похож на человека, который шутит

Алексей Южанин, 43 года («Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»)

Алексей Южанин свой профиль в Facebook «расчехлил» в марте и сразу расставил все точки над i, предупредив, что использует соцсеть как трибуну. И первым же постом обрушил критику на действующего мэра, из-за которого фермеру пришлось опять участвовать в выборах.

Алексей пообещал, что всё, что будет касаться темы выборов, он будет публиковать на своей странице. С тех пор там появилась только одна публикация: ссылка на новость о его регистрации кандидатом. Страница Алексея Южанина «ВКонтакте» и вовсе неактивна с 2014 года.

Сергей Бойко, 36 лет, самовыдвиженец

Сергей Бойко соцсети ведёт по-разному: «ВКонтакте» и Facebook наполнены больше комментариями к новосибирским и федеральным новостям и критикой власти, а что-то личное в последние годы появляется в основном в Instagram. Тут он ездит в тёплые страны, ходит под парусом по Обскому морю, играет в шахматы. До середины 2016 года оппозиционных публикаций у Бойко почти не было, сейчас же каждая публикация — оппозиционная.

Впрочем, хотя цели и риторика Сергея Бойко серьёзны, в его постах всё равно находится место иронии.

Андрей Везнер, 48 лет, самовыдвиженец

Андрей Везнер — пожалуй, самый загадочный кандидат. В соцсетях не нашлось общедоступного профиля с такими именем и фамилией. Каким образом ему удалось без малейшей огласки собрать 6 тысяч подписей новосибирцев и сдать их в избирком перед самым окончанием приёма документов, тоже остаётся загадкой.

На странице Алексея Крестьянова царят дружеская атмосфера и даже некоторый уют

На странице Алексея Крестьянова царят дружеская атмосфера и даже некоторый уют

Алексей Крестьянов, 60 лет («Аграрная партия России») 

До недавнего времени Алексей Крестьянов о кандидатстве, кажется, и не помышлял: о судьбах Родины если и высказывался, то путём репостов, куда больше внимания уделяя продвижению хамона собственного производства. Общение на странице Крестьянова лёгкое и дружеское, случайных людей здесь, кажется, нет.

Тоже решил кошечек запостить. Ми-ми-ми.

28 марта 2019 года

Впрочем, говорить о том, что городские проблемы его не волнуют вовсе, всё-таки нельзя: озеленение вот Крестьянов без внимания не оставил, посоветовав Анне Терешковой плюнуть на яблони «Рудольф» и посадить в городе дикий виноград. Для оправдания памятника Сталину у него аргумент тоже нашёлся. Хотя тут кандидат, конечно, не в тренде.

Сергей Лоскутов, 32 года («Коммунисты России»)

Общедоступных страниц в соцсетях, зарегистрированных на кандидата от «Коммунистов России», не нашлось.

Мухаммед-Али Хаюрин, 26 лет («Партии Возрождения Села»)

Самый молодой кандидат в мэры, как ни странно, соцсети не жалует от слова «вообще»: «ВКонтакте» и в Instagram у него по два одинаковых поста — о выдвижении и с завуалированным обещанием не обманывать народ. При этом он предельно серьёзен. И фото, кажется, из паспорта.

Если знаешь, что не сможешь выполнить — не обещай! Люди страдают не от отказов, а от обманов.

17 июля 2019 года

Дмитрий Холявченко отчитывается о каждом своём участии в жизни города, но под самыми серьёзными селфи публикует стихи

Дмитрий Холявченко отчитывается о каждом своём участии в жизни города, но под самыми серьёзными селфи публикует стихи

Дмитрий Холявченко, 37 лет («Яблоко»)

Дмитрий Холявченко действия мэрии оценивает прилюдно, часто и не стесняясь в критике. Активно участвует в дискуссиях в соцсетях, старается привлечь к ним как можно больше других пользователей, поэтому треды иногда получаются такими объёмными, что за их изучением можно провести день, неделю и жизнь.

Думаете несерьёзно? — а надоело с торжественно-постными лицами сталкиваться с бюрократией. Да, вот мы такие!))

16 июля 2019 года

Помимо этого, Холявченко анонсирует свои лекции по истории, даёт ссылки на колонки в СМИ, гуляет по городу, ездит на трамваях и троллейбусах и, кажется, совершенно искренне радуется простым вещам: малым рекам, цветущим деревьям и погоде.

Цветёт всё, а вы и не видите!

17 мая 2019 года

Эти выборы примечательны уже тем, что на них впервые не заявлен кандидат от правящей партии. Но если вам кажется, что 19 претендентов на пост главы города — это перебор, то вспомните выборы 2014 года: тогда кандидатов было 32.

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КОММЕНТАРИИ (41)

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22 июл 2019 в 09:09

Думаю, что Бойко способен расшевелить этот муравейник. Ну а у Локтя никаких шансов. Уходи, Анатолий! Точечная застройка, грязь, ямы на дорогах, еще больший развал общественного транспорта, крестные ходы... Уходи.

22 июл 2019 в 09:08

Это точно кандидаты в мэры??? Они скорее похожи на команду КВН!!!

Фото пользователя
22 июл 2019 в 09:07

Красный дровосек...ха ха. Прямо в точку. Локоть наверное хочет Новосибирск в Дубаи переделать, где песок и нет деревьев. В городе и так дышать нечем. а он последнее вырубает.