«Тоже решил кошечек запостить. Ми-ми-ми»: о чём кандидаты в мэры Новосибирска пишут в соцсетях

Виктор Козодой, Юлия Сапина и Алексей Крестьянов до старта мэрской кампании 2019 года в политической повестке Новосибирска не мелькали

17 июля завершился приём документов от кандидатов в мэры Новосибирска. Из двадцати новосибирцев, заявивших о намерении побороться за пост главы города, документы до избиркома донесли девятнадцать: самовыдвиженец Анатолий Бабаев в их число не вошёл. Общественная и политическая жизнь Новосибирска уже давно (хотя и очень долго) перетекает в соцсети, и почти все кандидаты в них зарегистрированы. НГС изучил их профили: кандидаты пишут о себе, своих взглядах, интересах и семьях, критикуют власть и, разумеется, постят котиков.



Наталья Пинус часто рассуждает на своей странице на отвлечённые темы, например об уборке Фото: Facebook.com

Наталья Пинус, 45 лет (РОС)

Наталья Пинус очень активна в соцсетях, в частности в Facebook: публикует отчёты, выходит в прямой эфир на мероприятиях и, чтобы обсудить повестку сессии горсовета, привлекает к ним других депутатов, часто пишет достаточно объёмные посты-колонки о каких-то проблемах, участвует в благотворительных программах. Но при этом она ведёт себя весьма осторожно, от резких высказываний воздерживается, предпочитая опираться на мнение общественников и привлекать к дискуссии подписчиков и чаще задавая вопросы, чем открыто критикуя действия властей. Хотя без этого всё же не обходится.



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Личную жизнь Наталья Пинус в соцсети транслирует дозированно: краткие отчёты об отпусках да посты гордости за детей, хотя попадаются даже отзывы о кафе, впечатления от музыки (так мы узнали, что потенциальный мэр любит Земфиру) и театральных постановок, а также об успехах в хобби (Наталья занималась керамикой, фехтованием тайчи и признавалась, что любит готовить).

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Некоторые её «колонки» носят характер философский — как, например, майское рассуждение о специфике отечественного воспитания детей, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков, вплоть до обвинения Пинус и её сторонников в русофобстве. Правда, на подобные провокации кандидат в мэры не ведётся.



Данияр Сафиуллин, 57 лет («Родина»)

Не зарегистрирован в популярных соцсетях.



Дарья Украинцева может служить примером гибкого политика — как минимум в буквальном смысле Фото: Instagram.com

Дарья Украинцева, 28 лет («Зелёные»)

Дарья Украинцева относится больше к поколению Instagram, чем Facebook, — посты она размещает в одной соцсети с автоматической публикацией в другой, поэтому они пестрят эмодзи и хэштегами.

В Instagram Дарья поначалу публиковала обычные человеческие вещи: фото с мужем и дочкой, новосибирские виды, видео с концертов и из отпуска — и никакой критики власти.

Дарья любит рисовать, может сплести веночек (даже задавалась вопросом, не бросить ли это всё), хвастается маникюром и подаренными букетами, садится на шпагат.



Вот уж чего я о себе не знала, так это то, что я умею плести веночки на голову 🌸🌸🌸 <...> а может, ну это всё, и начать хендмейдить? 5 июля 2017 года

Какие-то критические высказывания в профиле Украинцевой начали появляться только в конце прошлого года. Первая всерьёз взволновавшая кандидата тема — застройка участка возле лицея № 22, затем было списание долгов за газ в Чечне, которое тоже не оставило Украинцеву равнодушной. С этого момента политических постов становится больше, а с момента выхода из ЛДПР в начале июня остаются только они.



При этом Дарье Украинцевой присуща немалая доля самоиронии.

Евгений Лебедев, 40 лет (ЛДПР)

Депутат Лебедев на своей странице в Facebook не высказывается: все посты от его имени публикуются сразу на страницу группы «Наша Дзержинка», а в его профиле — репостами. Собственно, судя по риторике, пишет эти посты он не сам: ни один из них не опубликован от первого лица. Дискуссий эти репосты не собирают. Реакций, в общем-то, тоже.

Александр Гультяев, 51 год («Партия возрождения России»)

Не зарегистрирован в популярных соцсетях.



Виктор Козодой ко всему (включая, кажется, самого себя) относится с немалой долей иронии Фото: Facebook.com

Виктор Козодой, 57 лет («Справедливая Россия»)

Виктор Козодой, пожалуй, один из самых ироничных кандидатов, по крайней мере в соцсетях. Он едко отзывается о действующем мэре и его команде, порой совершенно не стесняясь в выражениях, а Новосибирск пару раз называет «деревней Гадюкино».



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При этом и до своего выдвижения Козодой обращал внимание на все те же городские проблемы, что и обычные новосибирцы: точечную застройку, масштабную «борьбу» с озеленением, плохо функционирующие ливнёвки. Правда, он чаще не столько высказывает собственное мнение, сколько делится ссылками на публикации в СМИ и постами других пользователей, сопровождая время от времени комментариями в духе «это всего лишь перепост». К дискуссиям открыто не призывает и сам в них почти не вступает.



Ушёл в себя, заблудился, не могу выйти 16 июня 2019 года

Среди множества постов обо всём в городе (уже точно больше одного в день) проглядывает и личная информация: о жене, внуке, бане и новой печи в ней. Большая часть личных постов связаны всё же с работой Виктора Козодоя — написанием книги, публикацией книги, презентацией книги, раздариванием экземпляров книги с увековечением одариваемых на фото. Среди них есть даже его конкуренты на ближайших выборах.

Сергей Проничев, 67 лет («Партия роста»)

Сергей Проничев в Facebook зарегистрировался совсем недавно: первая публикация в профиле датирована 31 января — кандидат опубликовал фото с овчаркой. Собственно, этим и ещё тем, что он добавил в друзья 13 человек, его активность в соцсети заканчивается: все остальные публикации — это те, в которых он отмечен. Причём львиную долю этих постов с упоминанием Проничева написал Виктор Козодой. В комментировании этих постов кандидат от «Партии роста» не замечен.

Александр Трушакин, 58 лет («Великое Отечество»)

У Александра Трушакина есть профиль в Facebook, но практически не активный: последние три одинаковые публикации со ссылкой на одно и то же любительское видео из детского лагеря датируются концом прошлого года. Ни реакций, ни комментариев, ни даже публичных благодарностей в ответ на поздравления с днём рождения.



Простые человеческие радости кандидатам не чужды — даже если служат только способом поговорить о здоровье Фото: Instagram.com

Юлия Сапина, 34 года («Гражданская платформа»)

Юлия Сапина — личность медийная, поэтому у неё есть странички в самых популярных соцсетях, и все они отличаются контентом. Вернее, профили «ВКонтакте» и Facebook — это такие усечённые версии Instagram: активнее всего телеведущая развивает его и именно здесь она опубликовала новость о подаче документов и старте предвыборной кампании.



Своими кулинарными способностями я смогла поразить даже Жерара Депардьё. Да так, что он меня отогнал от духовки 🙈 3 января 2019 года

Юлия — вегетарианка, но пишет, что умеет готовить блюда из мяса, и публикует фото с шаурмой и газировкой, которое оказывается анонсом интервью с министром здравоохранения. Вообще же большая часть постов Сапиной в Instagram — скорее размышления на тему, чем способ донести какую-то мысль. Юлия рекламирует подушки, пишет о моде, путешествиях и своих проектах, но воздерживается от высказываний о городе или политике. Ну то есть вообще.



Олег Викторович всегда очень эмоционально и, кажется, искренне выражает своё мнение. Независимо от повода Фото: Facebook.com

Олег Викторович, 49 лет («Партия дела»)

Олег Викторович — один из самых известных защитников новосибирского архитектурного наследия, и большая часть публикаций на его странице в Facebook связана именно с этим. Хотя он с такой же готовностью включается и в дискуссии на другие темы.



При этом Викторович практически не критикует действующую власть, тепло общается с Анной Терешковой и публикует слова благодарности мэру и губернатору. Он, наверное, один из самых по-русски открытых кандидатов в мэры, с душой нараспашку: у него на странице часто появляются фото с друзьями и семьёй, он душевно рассказывает о поездках на дачу и вылазках на городские мероприятия.



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Но самое примечательное в записях Олега Викторовича — это, конечно, его эмоциональность и особый подход к языку: только у него можно встретить написание «НовоСибирск» и «благоДарю».

Андрей Токарев, 38 лет («Родная партия»)

За несколько дней до момента появления новости о выдвижении Андрея Токарева на пост мэра бизнесмен свою страницу «ВКонтакте» успел закрыть от посторонних глаз. Наверное, агитация в соцсетях в планы кандидата пока не входит.



Алексей Южанин не похож на человека, который шутит Фото: Facebook.com

Алексей Южанин, 43 года («Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»)

Алексей Южанин свой профиль в Facebook «расчехлил» в марте и сразу расставил все точки над i, предупредив, что использует соцсеть как трибуну. И первым же постом обрушил критику на действующего мэра, из-за которого фермеру пришлось опять участвовать в выборах.

Алексей пообещал, что всё, что будет касаться темы выборов, он будет публиковать на своей странице. С тех пор там появилась только одна публикация: ссылка на новость о его регистрации кандидатом. Страница Алексея Южанина «ВКонтакте» и вовсе неактивна с 2014 года.

Сергей Бойко, 36 лет, самовыдвиженец

Сергей Бойко соцсети ведёт по-разному: «ВКонтакте» и Facebook наполнены больше комментариями к новосибирским и федеральным новостям и критикой власти, а что-то личное в последние годы появляется в основном в Instagram. Тут он ездит в тёплые страны, ходит под парусом по Обскому морю, играет в шахматы. До середины 2016 года оппозиционных публикаций у Бойко почти не было, сейчас же каждая публикация — оппозиционная.



Впрочем, хотя цели и риторика Сергея Бойко серьёзны, в его постах всё равно находится место иронии.

Андрей Везнер, 48 лет, самовыдвиженец

Андрей Везнер — пожалуй, самый загадочный кандидат. В соцсетях не нашлось общедоступного профиля с такими именем и фамилией. Каким образом ему удалось без малейшей огласки собрать 6 тысяч подписей новосибирцев и сдать их в избирком перед самым окончанием приёма документов, тоже остаётся загадкой.



На странице Алексея Крестьянова царят дружеская атмосфера и даже некоторый уют Фото: Facebook.com

Алексей Крестьянов, 60 лет («Аграрная партия России»)

До недавнего времени Алексей Крестьянов о кандидатстве, кажется, и не помышлял: о судьбах Родины если и высказывался, то путём репостов, куда больше внимания уделяя продвижению хамона собственного производства. Общение на странице Крестьянова лёгкое и дружеское, случайных людей здесь, кажется, нет.



Тоже решил кошечек запостить. Ми-ми-ми. 28 марта 2019 года

Впрочем, говорить о том, что городские проблемы его не волнуют вовсе, всё-таки нельзя: озеленение вот Крестьянов без внимания не оставил, посоветовав Анне Терешковой плюнуть на яблони «Рудольф» и посадить в городе дикий виноград. Для оправдания памятника Сталину у него аргумент тоже нашёлся. Хотя тут кандидат, конечно, не в тренде.

Сергей Лоскутов, 32 года («Коммунисты России»)

Общедоступных страниц в соцсетях, зарегистрированных на кандидата от «Коммунистов России», не нашлось.

Мухаммед-Али Хаюрин, 26 лет («Партии Возрождения Села»)

Самый молодой кандидат в мэры, как ни странно, соцсети не жалует от слова «вообще»: «ВКонтакте» и в Instagram у него по два одинаковых поста — о выдвижении и с завуалированным обещанием не обманывать народ. При этом он предельно серьёзен. И фото, кажется, из паспорта.



Если знаешь, что не сможешь выполнить — не обещай! Люди страдают не от отказов, а от обманов. 17 июля 2019 года

Дмитрий Холявченко отчитывается о каждом своём участии в жизни города, но под самыми серьёзными селфи публикует стихи Фото: Facebook.com

Дмитрий Холявченко, 37 лет («Яблоко»)

Дмитрий Холявченко действия мэрии оценивает прилюдно, часто и не стесняясь в критике. Активно участвует в дискуссиях в соцсетях, старается привлечь к ним как можно больше других пользователей, поэтому треды иногда получаются такими объёмными, что за их изучением можно провести день, неделю и жизнь.



Думаете несерьёзно? — а надоело с торжественно-постными лицами сталкиваться с бюрократией. Да, вот мы такие!)) 16 июля 2019 года

Помимо этого, Холявченко анонсирует свои лекции по истории, даёт ссылки на колонки в СМИ, гуляет по городу, ездит на трамваях и троллейбусах и, кажется, совершенно искренне радуется простым вещам: малым рекам, цветущим деревьям и погоде.



Цветёт всё, а вы и не видите! 17 мая 2019 года