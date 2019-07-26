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Проблема

«Где дороги?»: прямо на Красном проспекте обнаружен заброшенный сквер с бомжами

Скверик на Красном порос бурьяном, а на новой набережной появились опасные дыры в ограждении

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Пересечение Красного и Гоголя

Фото: Читатель НГС

В новом, 37-м выпуске проекта «Где дороги?»: бурьян и бомжи на Красном проспекте, разрушения на новой Михайловской набережной и провал на площади Калинина. 

Казалось бы, весь центр города давно изучен и всем хорошо знаком. Но нет, чудеса ещё встречаются. Прямо на пересечении Красного проспекта и Гоголя можно увидеть некое подобие сквера — заброшенное, заросшее место. Читатели говорят, что здесь обитает «легендарная» женщина-бомж.

Потоп на Лазурной

Потоп на Лазурной

«Вот наш элитный жилой комплекс "Золотые паруса"... 

Жители боятся разрушений

Жители боятся разрушений

...с каждым дождём вымывает всё больше, так и стена скоро упадет. Лазурная, 30, 32», — жалуется читатель Андрей.

Новая набережная

Новая набережная

Новая шикарная набережная. «Не дай бог ребёнок вывалится. Новосибирск тогда прогремит. Михайловская набережная после реконструкции», — бьёт тревогу Евгений.

Провал на тротуаре

Провал на тротуаре

«Перекрёсток Гурьевской и Толстого, просел тротуар», — сообщает читатель Владимир.

Пена на дорогах

Пена на дорогах

Новосибирские дороги то тут, то там покрываются пеной. 

Ямы на перекрёстке

Ямы на перекрёстке

«Перекрёсток Промышленная — Красина», — уточняет читатель Вячеслав.

Яму обозначили веткой

Яму обозначили веткой

«Улица Писарева, прямо посреди дороги яма обозначена ветками», — информирует Руслан.

Провал на Калинина

Провал на Калинина

«Ещё недавно закончился ремонт на кольце площади Калинина, а уже второй сезон, как образовалась достаточная по размерам впадина в асфальте по центру движения, в которую в плотном потоке внезапно попадают авто. По сути, угроза безопасному движению!» — недоволен Алексей.

Разруха на Советской

Разруха на Советской

Продолжаем наши познавательные прогулки по Тихому центру. Улица Советская, отремонтированная с десяток лет назад, пришла в негодность. Особенно плачевно выглядят перекрестки Советской с мелкими улочками — Чаплыгина, Октябрьской, Коммунистической. Дорожное полотно просело, кругом торчат многочисленные железные колодцы.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (31)

Дижон
26 июл 2019 в 08:11

И это столица Сибири? ЛОКОТЬ, уйди в отставку не позорься, даже не пытайся на второй срок идти.

26 июл 2019 в 08:20

Городские дороги - это легализованное властью мошенничество. Почти каждый год за огромные бюджеты перекладывают одни и те же участки дорог. В цивилизованных странах, где не пилят бюджеты, уже давно используют современные технологии строительства и эксплуатации дорог, которые в десятки раз дешевле, чем у нас. Речь про скандинавские страны и Канаду, климат похож на наш, грузового транспорта там больше, но так там власть не ворует в таких масштабах, дороги там дешевле и лучше.

Семицветик
26 июл 2019 в 08:16

НГС, копию статьи отошлите в мэрию, а ио они опять не в курсе, что у них в хозяйстве творится!