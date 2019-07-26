«Где дороги?»: прямо на Красном проспекте обнаружен заброшенный сквер с бомжами

В новом, 37-м выпуске проекта «Где дороги?»: бурьян и бомжи на Красном проспекте, разрушения на новой Михайловской набережной и провал на площади Калинина.

Казалось бы, весь центр города давно изучен и всем хорошо знаком. Но нет, чудеса ещё встречаются. Прямо на пересечении Красного проспекта и Гоголя можно увидеть некое подобие сквера — заброшенное, заросшее место. Читатели говорят, что здесь обитает «легендарная» женщина-бомж.

...с каждым дождём вымывает всё больше, так и стена скоро упадет. Лазурная, 30, 32», — жалуется читатель Андрей.

Новосибирские дороги то тут, то там покрываются пеной.

«Ещё недавно закончился ремонт на кольце площади Калинина, а уже второй сезон, как образовалась достаточная по размерам впадина в асфальте по центру движения, в которую в плотном потоке внезапно попадают авто. По сути, угроза безопасному движению!» — недоволен Алексей.

Продолжаем наши познавательные прогулки по Тихому центру. Улица Советская, отремонтированная с десяток лет назад, пришла в негодность. Особенно плачевно выглядят перекрестки Советской с мелкими улочками — Чаплыгина, Октябрьской, Коммунистической. Дорожное полотно просело, кругом торчат многочисленные железные колодцы.

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