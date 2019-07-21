«Гелендваген» на двух инвалидных местах

В новом, 136-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка дорогого джипа сразу на два инвалидных места, разгон пешеходов на тротуаре возле магазина «Уют» и инкассаторская машина на пешеходной «зебре».

Читатели прислали снимки черного «Гелендвагена» с номером У001УУ сразу с нескольких ракурсов.

Слева от джипа знак инвалидной парковки Фото: читатель НГС

Автомобиль стоит на площади Маркса, занимает сразу два места с разметкой для инвалидов.

«Мерседес» заехал на плитку Фото: читатель НГС

Еще один «Мерседес». «Женщина припарковалась, возможно, женщина мужского пола», — острят очевидцы.

Стоянка возле «зебры» Фото: читатель НГС

«Пешеходный переход на перекрестке Кропоткина и Красного проспекта. Товарища явно ничуть не заботит такое близкое соседство "зебры". Машина простояла так весь день», — пишет нам Валентина.



Перекрыл спуск Фото: читатель НГС

Спуск уже не использовать, коляски не пройдут.

Тротуар возле магазина «Уют» Фото: читатель НГС

«Тротуар возле магазина "Уют" уже давно стал парковкой. Магазин работает круглосуточно, поэтому парковка там 24/7, днём там парковка и СТО, ночью дискотека. Причем клиенты магазина настолько обнаглели и забыли, что это тротуар, что едут по нему, чуть ли не наезжая на людей, и сигналят сзади, чтоб не мешали им ехать по тротуару», — возмущается Анастасия.

Помеха пешеходам у стадиона «Спартак» Фото: читатель НГС

«Ох уж эти спортсмены на стадионе "Спартак", приз "Чудак недели"», — пишет читатель Андрей.



Стоянка на газоне Фото: читатель НГС

«Массовая парковка на газоне на Лазарева, 27», — информирует Дмитрий.



Взгромоздился на газон Фото: читатель НГС

Как он туда взгромоздился?

Уютная зеленая поляна для парковки Фото: читатель НГС

«Зеленая зона? Не-е-е, не знаю. Я дальтоник! Дуси Ковальчук, 258», — сообщает читательница Ирина.

Грузовик на траве Фото: читатель НГС

Еще один специалист по зеленому цвету.

Инкассаторы на «зебре» Фото: читатель НГС

Ну а тут, возможно, дело срочное, денежное, раз встал на пешеходную «зебру».