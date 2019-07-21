«Гелендваген» на двух инвалидных местах
Фото: читатель НГС
В новом, 136-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка дорогого джипа сразу на два инвалидных места, разгон пешеходов на тротуаре возле магазина «Уют» и инкассаторская машина на пешеходной «зебре».
Читатели прислали снимки черного «Гелендвагена» с номером У001УУ сразу с нескольких ракурсов.
Автомобиль стоит на площади Маркса, занимает сразу два места с разметкой для инвалидов.
Еще один «Мерседес». «Женщина припарковалась, возможно, женщина мужского пола», — острят очевидцы.
«Пешеходный переход на перекрестке Кропоткина и Красного проспекта. Товарища явно ничуть не заботит такое близкое соседство "зебры". Машина простояла так весь день», — пишет нам Валентина.
Спуск уже не использовать, коляски не пройдут.
«Тротуар возле магазина "Уют" уже давно стал парковкой. Магазин работает круглосуточно, поэтому парковка там 24/7, днём там парковка и СТО, ночью дискотека. Причем клиенты магазина настолько обнаглели и забыли, что это тротуар, что едут по нему, чуть ли не наезжая на людей, и сигналят сзади, чтоб не мешали им ехать по тротуару», — возмущается Анастасия.
«Ох уж эти спортсмены на стадионе "Спартак", приз "Чудак недели"», — пишет читатель Андрей.
«Массовая парковка на газоне на Лазарева, 27», — информирует Дмитрий.
Как он туда взгромоздился?
«Зеленая зона? Не-е-е, не знаю. Я дальтоник! Дуси Ковальчук, 258», — сообщает читательница Ирина.
Еще один специалист по зеленому цвету.
Ну а тут, возможно, дело срочное, денежное, раз встал на пешеходную «зебру».
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