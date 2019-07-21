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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» У 001 УУ — защемил сразу двух инвалидов

Черный внедорожник «Мерседес» занял два инвалидных места, а инкассаторы встали на «зебре»

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«Гелендваген» на двух инвалидных местах

Фото: читатель НГС

В новом, 136-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка дорогого джипа сразу на два инвалидных места, разгон пешеходов на тротуаре возле магазина «Уют» и инкассаторская машина на пешеходной «зебре». 

Читатели прислали снимки черного «Гелендвагена» с номером У001УУ сразу с нескольких ракурсов.

Слева от джипа знак инвалидной парковки

Слева от джипа знак инвалидной парковки

Автомобиль стоит на площади Маркса, занимает сразу два места с разметкой для инвалидов. 

«Мерседес» заехал на плитку

«Мерседес» заехал на плитку

Еще один «Мерседес». «Женщина припарковалась, возможно, женщина мужского пола», — острят очевидцы. 

Стоянка возле «зебры»

Стоянка возле «зебры»

«Пешеходный переход на перекрестке Кропоткина и Красного проспекта. Товарища явно ничуть не заботит такое близкое соседство "зебры". Машина простояла так весь день», — пишет нам Валентина.

Перекрыл спуск

Перекрыл спуск

Спуск уже не использовать, коляски не пройдут.

Тротуар возле магазина «Уют»

Тротуар возле магазина «Уют»

«Тротуар возле магазина "Уют" уже давно стал парковкой. Магазин работает круглосуточно, поэтому парковка там 24/7, днём там парковка и СТО, ночью дискотека. Причем клиенты магазина настолько обнаглели и забыли, что это тротуар, что едут по нему, чуть ли не наезжая на людей, и сигналят сзади, чтоб не мешали им ехать по тротуару», — возмущается Анастасия.

Помеха пешеходам у стадиона «Спартак»

Помеха пешеходам у стадиона «Спартак»

«Ох уж эти спортсмены на стадионе "Спартак", приз "Чудак недели"», — пишет читатель Андрей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

«Массовая парковка на газоне на Лазарева, 27», — информирует Дмитрий.

Взгромоздился на газон

Взгромоздился на газон

Как он туда взгромоздился?

Уютная зеленая поляна для парковки

Уютная зеленая поляна для парковки

«Зеленая зона? Не-е-е, не знаю. Я дальтоник! Дуси Ковальчук, 258», — сообщает читательница Ирина.

Грузовик на траве

Грузовик на траве

Еще один специалист по зеленому цвету. 

Инкассаторы на «зебре»

Инкассаторы на «зебре»

Ну а тут, возможно, дело срочное, денежное, раз встал на пешеходную «зебру». 

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Рубрика «Я паркуюсь, как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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21 июл 2019 в 00:18

какой пешехододятел прислал фото рафчика ЗА пешеходным переходом кропоткина/кр.проспект?... учи пдд... а лучше сиди дома

лена путина
21 июл 2019 в 00:11

все кто на газоне не очень хорошие люди?!!! У001УУ - может не умеет парковаться или он настолько крююют, что хочет занимать два места. это же крюююто. а уют, у меня там тетушка живет. там всегда стоят машины. всегда.

Есть версия
21 июл 2019 в 00:23

Может он - по зрению... Особенно, если предыдущий лексус ставил так же