Мы — Ирина Шейк: истории сибирячек, от которых мужья ушли ради другой любви (прямо как Брэдли Купер)

Женская солидарность (но и желание хайпануть) взорвали инстаграм Леди Гаги за сутки. Пока мировое сообщество недоумевает, отчего ненормальные русские женщины оставляют под последним постом певицы проклятия вперемешку с рецептами окрошки, мы решили поддержать волну женского единения. История расставания топ-модели Ирины Шейк с голливудским актером и завидным женихом Брэдли Купером (и не одна она) показала — стать ненужной еще любимому человеку может любая из нас, а прежде чем ненавидеть свои толстые ноги и неправильные поступки, может быть, стоит задуматься. Корреспондент SHE собрала истории сибирячек, которые пережили что-то подобное, и попросила высказать мнение о ситуации вокруг развода модели.

Мария, 28 лет «Мне кажется, женщины солидарны с другими женщинами, потому что так легче пережить боль и понять, что ты не одна такая "ущербная". А второй факт — ситуация с Ириной показала, что даже если ты супермодель и тебя хотят все, ты можешь стать разведенкой или даже разведенкой с "прицепом". Что уж говорить о женщине с простой внешностью и положением в обществе. От меня ушел жених, который сразу не хотел на мне жениться. Мы прожили вместе 8 лет, познакомились еще в институте. Мои родители активно намекали на свадьбу, мне до дрожи хотелось ребенка. А Косте хотелось, чтобы мы от него отстали. Даже когда я пятый раз за год напомнила, что нам надо подать заявление, он слабо то ли кивал, то ли мотал головой, я так и не поняла. За два месяца до свадьбы выяснялось, что у него интрижка на работе с коллегой, у которой есть ребенок и которая на 5 лет его старше и выше по должности.

Мария решила отменить свадьбу, хотя пригласила часть гостей. Причиной стало сообщение в телефоне жениха, адресованное любовнице Фото: pixabay.com

У нас были еще не разосланы пригласительные, но устно все знали о свадьбе. Несмотря на позор, я решила ее расторгнуть из-за сообщения в его телефоне, в котором он обещал ей уйти от меня как можно скорее и говорил о том, что у меня больна мама и она может умереть, и нельзя бросать человека в такой момент (это была ложь).



Я выгнала его из нашей общей квартиры, надеясь, что он вернется, когда поймет, что потерял. Все подружки говорили мне, что я молодая и красивая, женщина с ребенком и старше мне не конкурент, что все мужчины гуляют перед свадьбой и всякую прочую чушь. Он не вернулся; свадьба, само собой, отменилась. Я его любила так, что даже один раз решилась подкараулить их вместе, чтобы просто посмотреть вживую на это. Потом неделю рыдала и пила антидепрессанты, родители записали меня к специалисту и даже хотели класть в клинику. Только мне помогли препараты, я узнаю от его мамы, что Алена (новая подруга жениха. — Прим. ред.) беременна. Я мечтала о ребенке, а он не хотел его принципиально. Мы живем в Академе, и я их потом несколько раз видела случайно. По ночам представляла, какой у них будет ребенок и какой у них секс, в каких позах, почему-то представляла в нашей квартире. Мечтала, чтобы она умерла при родах. Тогда бы я пришла к нему, такая сострадательная, и пожалела бы его. А потом мы бы вместе воспитали их ребенка. Человек в таком состоянии, как я была, сам для себя опасен. Рецепт один — время. Моя самооценка и так на нуле, в сторону мужчин не могу смотреть — они мной тоже совсем не интересуются. В семье моего бывшего жениха родился сын, он с удовольствием живет, встречается с нашими общими друзьями, без стеснения выкладывает общие семейные фотографии в социальные сети. А я пока существую».

Галина, 32 года «В ситуации Ирины Шейк нет ничего необычного, быт и первые годы материнства способны убить даже самый крепкий союз. Когда я сама попала в такую ситуацию, начала изучать эту тему. И поняла, что чаще всего мужья, даже не склонные заводить интрижки, делают это на 1–4-м году жизни ребенка. Мой психолог сказал, что сексом на стороне они снимают стресс от той ответственности, которую взваливает на них женщина в своей новой роли. А потом просто влюбляются, потому что та вторая — тоже хорошая, умная, красивая и, скорее всего, веселая женщина. И пока им никакой ответственности не предлагает. Но это только пока. Мы поженились с мужем через полгода после знакомства. Ради меня он бросил свою предыдущую подругу, с которой встречался 10 лет. Она прошла с ним через многое (это мне уже потом рассказали), я бесилась от этих рассказов, но его друзья долго о ней вспоминали с теплотой.

Через год после свадьбы Галина узнала, что беременна. Именно это событие стало началом острого ухудшения отношений в паре Фото: pixabay.com

У меня не было ни денег, ни квартиры, ни своего дела. У него была небольшая квартира, машина и доход, который зависел от бизнеса его родителей (большую часть забирал отец). В декрете мне резко захотелось купить все самое лучшее: и коляску, и кроватку, поехать в отпуск, поменять квартиру на побольше, наблюдаться у платного специалиста. Саша удовлетворял 25 процентов моих желаний, я была недовольна, часто плакала, твердила, что он не понимает ответственности и не хочет этого ребенка. У нас родилась дочь. Саша и его родители обожали ее, но мне казалось, что они мало делают. У меня было постоянное чувство тревоги насчет того, что он плохой отец, плохой добытчик и мой ребенок будет жить плохо. С одной стороны, я ненавидела его временами, а часто, наоборот, липла, потому что чувствовала свою зависимость. За всеми этими переживаниями я не рассмотрела, что он вообще-то уже мной давно не особо интересовался как женщиной.



Во время очередной истерики про деньги на операцию ребенка он сказал, что уходит. И ушел на неделю. Я звонила ему, телефон недоступен. А через неделю возвращается, а на мой вопрос спокойно сообщает, что уходит к другой женщине, оставляет мне в пользование квартиру (до совершеннолетия ребенка). Без подробностей о ней. Для меня это стало началом года больших испытаний. Он почти сразу начал приводить свою новую пассию к нашим общим друзьям. По их описаниям ее внешности я пыталась нас сравнить, потом нашла ее во «ВКонтакте». Я сравнила каждую деталь: нос, глаза, фигуру, образование, цвет кожи, манеру одеваться и писать. Общие друзья сначала поддерживали меня, но потом они и с ней начали нормально общаться, появились совместные фото, где было видно, что ее никто не игнорирует и не закидывает камнями, как мне того хотелось. Саша приходил общаться только с дочерью. Давал небольшое количество денег ребенку, помог мне с работой. Я смогла перестать себя с ней сравнивать только через 2 года после официального развода. Хотя даже сейчас просыпаюсь по ночам от ужасов, что он выбирает между ней и мной не в мою пользу, а я стою растерянная и не знаю, куда себя деть. И другие подобные сны, от которых потом в реальной жизни жутко еще полдня.

Мне сильно помогла фраза психолога: "Выбор вашего мужа, как поступать, не всегда и не полностью касается вас или второй женщины. В этом выборе есть его личные проекции и страхи, и желания. Даже если бы вы были на 100 процентов другой (внешне и внутренне) — не факт, что он бы остался с вами. И встреча с той женщиной — это череда обстоятельств и почти никогда не выбор человека в чистом виде". Мне до сих пор больно, что я вела себя как дура первые годы жизни дочки. Но со временем все проще, и проще считать это просто прошлым. Думаю, скоро боль совсем уйдет. Мой бывший муж женился, наша дочь была у них на свадьбе и теперь ездит с ними в отпуск и часто гостит в том доме. Это тоже нелегко пережить, и мне бы хотелось запретить. Но я понимаю, что не могу оставить ребенка без отца, которого она так ждет и все время говорит: "Я покажу папе то, я расскажу папе это". Я пока одинока, но открыта к новым отношениям». Ольга, 43 года «Про Ирину могу сказать, что это показывает, насколько не важна внешность для того, чтобы быть счастливым. И самая сексуальная женщина планеты может быть брошенной, если это действительно так. Думаю, это ободрило русских женщин. Да-да. Ведь чужому горю легче порадоваться, чем радости. Всегда найдется куча плакальщиц и утешительниц.

Муж уходил от меня дважды, мы женаты 15 лет, у нас двое детей — 10 и 7 лет. Оба раза он говорил, что больше не любит меня и не хочет, живет ради детей и так бы давно ушел. Но проблема в том, что у таких супругов, как мы, много общей территории — родители наши в возрасте, которые дружат семьями, недвижимость, друзья, дети, сбережения и даже увлечения. И это все не так просто променять на самую лучшую женщину в мире. Даже если очень хочется.

Ольга пережила предательство любимого человека дважды Фото: pixabay.com