Диплом для невезучих: 10 самых дешёвых специальностей в вузах Новосибирска

До конца работы приёмных комиссий в вузах Новосибирска осталось меньше недели — принимать документы от абитуриентов закончат 26 июля. Тем, кому не повезло с ЕГЭ, придётся идти на коммерческие места, стоимость которых сильно разнится в зависимости от вуза и специальности. Одни выбирают самые дорогие — цены некоторых дипломов превышают миллион, — чтобы точно найти хорошую работу, а остальные присматриваются к тем, для которых не обязательно даже брать кредит. НГС уже делал топ самых дорогих специальностей, а теперь нашёл 10 самых дешёвых в вузах Новосибирска.

Самое недорогое обучение в Новосибирске предлагают в институте социальных технологий и реабилитации НГТУ для людей с инвалидностью. Это факультет, где учат не только на базе высшего образования, но и среднего. Здесь также выдают самый дешёвый диплом в городе — выпускникам «программирования в компьютерных системах». Четыре года бакалавриата обойдутся студентам коммерческих отделений всего в 261 тысячу рублей. Стоимость первого года обучения здесь — 69 тысяч, каждый год цены меняются. Здесь же недорого, в сравнении со многими остальными вузами города, учат и других бакалавров — по направлениям «адаптивная физическая культура» (2-е место), «математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «прикладная математика и информатика» (7-е место), «филология» (8-е место), «социальная работа» (9-е место) и «социология» (10-е место).

Фото: Николай Гурьянов / НГС

В тройке специальностей с самими дешёвыми дипломами оказался СибГУТИ, который учит по направлению «реклама и связи с общественностью» почти за 400 тысяч рублей. Так, за первый семестр придётся отдать почти 50 тысяч.

Чуть больше придётся отдать будущим медсёстрам-бакалаврам из НГМУ — 398 тысяч рублей. Это 99,5 тысячи в год. К слову, остальные специальности в медицинском, наоборот, одни из самых дорогих в городе — например, шесть лет на «лечебном деле» обходятся студентам платных отделений почти в 1,2 миллиона рублей. В этом году в НГАСУ (Сибстрин) открыли новое для всей области и, как выяснилось, совсем недорогое направление «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — всего за 102 тысячи в год. За столько же здесь ещё учат на «социологии». Чуть дороже стоит диплом бакалавра менеджмента и экономики в СГУГиТ — около 414 тысяч рублей. Почти все недорогие специальности, которые предлагают в Новосибирске, — гуманитарные. Как объясняли НГС в вузах, стоимость всех направлений устанавливает федеральное министерство образования исходя из разных параметров, ключевой момент — в дополнительных инструментах и оборудовании, которое нужно для учебного процесса. Так, самый дорогой диплом в Новосибирске выдают студентам коммерческих отделений Новосибирской консерватории имени Глинки — больше 1,2 миллиона рублей, поступившие туда работают с музыкальными инструментами, арендуют концертные залы для репетиций и выступлений.