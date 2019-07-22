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Диплом для невезучих: 10 самых дешёвых специальностей в вузах Новосибирска

Один семестр здесь стоит как средняя месячная зарплата — почти все специальности гуманитарные

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Большинство направлений в рейтинге — гуманитарные. Технарям придётся платить больше

Фото: Александр Ощепков / НГС

До конца работы приёмных комиссий в вузах Новосибирска осталось меньше недели — принимать документы от абитуриентов закончат 26 июля. Тем, кому не повезло с ЕГЭ, придётся идти на коммерческие места, стоимость которых сильно разнится в зависимости от вуза и специальности. Одни выбирают самые дорогие — цены некоторых дипломов превышают миллион, — чтобы точно найти хорошую работу, а остальные присматриваются к тем, для которых не обязательно даже брать кредит. НГС уже делал топ самых дорогих специальностей, а теперь нашёл 10 самых дешёвых в вузах Новосибирска.

Самое недорогое обучение в Новосибирске предлагают в институте социальных технологий и реабилитации НГТУ для людей с инвалидностью. Это факультет, где учат не только на базе высшего образования, но и среднего. Здесь также выдают самый дешёвый диплом в городе — выпускникам «программирования в компьютерных системах». Четыре года бакалавриата обойдутся студентам коммерческих отделений всего в 261 тысячу рублей. Стоимость первого года обучения здесь — 69 тысяч, каждый год цены меняются. 

Здесь же недорого, в сравнении со многими остальными вузами города, учат и других бакалавров — по направлениям «адаптивная физическая культура» (2-е место), «математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «прикладная математика и информатика» (7-е место), «филология» (8-е место), «социальная работа» (9-е место) и «социология» (10-е место). 

В тройке специальностей с самими дешёвыми дипломами оказался СибГУТИ, который учит по направлению «реклама и связи с общественностью» почти за 400 тысяч рублей. Так, за первый семестр придётся отдать почти 50 тысяч. 

Чуть больше придётся отдать будущим медсёстрам-бакалаврам из НГМУ — 398 тысяч рублей. Это 99,5 тысячи в год. К слову, остальные специальности в медицинском, наоборот, одни из самых дорогих в городе — например, шесть лет на «лечебном деле» обходятся студентам платных отделений почти в 1,2 миллиона рублей. 

В этом году в НГАСУ (Сибстрин) открыли новое для всей области и, как выяснилось, совсем недорогое направление «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — всего за 102 тысячи в год. За столько же здесь ещё учат на «социологии». Чуть дороже стоит диплом бакалавра менеджмента и экономики в СГУГиТ — около 414 тысяч рублей. 

Почти все недорогие специальности, которые предлагают в Новосибирске, — гуманитарные. Как объясняли НГС в вузах, стоимость всех направлений устанавливает федеральное министерство образования исходя из разных параметров, ключевой момент — в дополнительных инструментах и оборудовании, которое нужно для учебного процесса. Так, самый дорогой диплом в Новосибирске выдают студентам коммерческих отделений Новосибирской консерватории имени Глинки — больше 1,2 миллиона рублей, поступившие туда работают с музыкальными инструментами, арендуют концертные залы для репетиций и выступлений. 

В этом году новосибирским вузам выделили 16,2 тысячи бюджетных мест и 16,3 тысячи коммерческих. Попасть на бюджетное место можно, сдав ЕГЭ на хорошие баллы. Многие из тех, кто сдавал ЕГЭ в этом году, не согласились с оценками — на результаты пожаловались больше 1,2 тысячи выпускников

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КОММЕНТАРИИ (54)

Виталий
22 июл 2019 в 08:17

Если стране нужны спецы-технари,то почему обучение дорогое!?Где мозг у правительства?Где?Простимулируйте обучение нужных стране направлений или может просто ненужны спецы,просто слова!?

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22 июл 2019 в 08:10

Вот реально, как передерут с запада что-нибудь,так хоть стой, хоть падай.Раньше поступил в ВУЗ-отучился 5 лет, получил диплом и можешь стать в будущем руководителем, если конечно голова есть и умение анализировать и воплощать, и как в фильме «Москва следам не верит»-научиться организовывать людей и уметь работать с коллективом.А сейчас-бакалавриат-4 года отучился и непонятно кто-получился-середнячок ,ни туда и ни сюда(да оно как бы высшее, но не законченное)Чтобы стать руководителем-магистратура ...Зачем эти плохие примеры, ну если только кузница кадров, рабочих профессий..

Аналитик
22 июл 2019 в 08:25

Заметно, что большинство "дешевых" дипломов - из НГТУ с гуманитарных специальностей. Это как раз говорит о том, что в техническом ВУЗе они не особо нужны, мягко говоря