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Сэкономить можно даже на витаминках: как вернуть деньги за лекарства, которые вы купили

Новый закон позволяет брать вычет за все купленные таблетки. Рассказываем, как это сделать

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Забрать у государства деньги за лекарства можно, главное — сохранять чеки и больничные бланки

Фото: Александра Савельева / 76.RU

С этого года у россиян появилась возможность экономить на лекарствах, причем без ущерба для здоровья: правительство разрешило получать вычет за любые медицинские препараты. Такую поправку в Налоговый кодекс внесла Госдума в июне 2019 года. Раньше эта функция распространялась только на лекарства из определенного списка, теперь же можно сэкономить даже на витаминках. Правда, есть одно условие — придется доказать, что они вам были нужны. 

Мы изучили Налоговый кодекс и поправки к нему и отвечаем на четыре главных вопроса о том, как получить вычет. Читайте и готовьтесь вернуть то, что вы потратили.

Кто и почему вернет мне деньги за лекарства?

До 2019 года вычет получали только за лекарства из списка, а сейчас — за любое, которое прописал врач

До 2019 года вычет получали только за лекарства из списка, а сейчас — за любое, которое прописал врач

Часть уплаченного вами подоходного налога возвращает налоговая служба. Попросить вычет можно, если вы потратились на обучение, благотворительность, покупку жилья, негосударственное пенсионное страхование и лечение. Причем последнее — это не только платные приемы врачей, но и покупка препаратов, которые вам прописали.

Раньше речь шла о компенсации только за определенные лекарства из списка (в перечне, в принципе, есть таблетки на все случаи жизни — от аллергии, обезболивающее, средства для иммунной системы, ЖКТ, почек и органов дыхания, но всего несколько наименований), а с июля вычет распространили вообще на все препараты.

Полностью траты, конечно, не возместят — только 13% (именно столько откусывает налоговая от вашей зарплаты). Максимальная сумма — 120 тысяч рублей, если потратили больше, то получите максимум 15 600 рублей. И все же это приятная сумма.

Как получить вычет?

В поликлинике вместе с рецептом попросите бланк для налоговой

В поликлинике вместе с рецептом попросите бланк для налоговой

Придется постараться. Причем начать стараться нужно будет еще во время приема у врача: когда вам выпишут рецепт, нужно попросить врача или администрацию больницы, чтобы его продублировали на особом бланке со штампом «Для налоговых органов РФ». Этот листок нельзя отдавать в аптеку, его нужно бережно хранить, потому что только он и убедит ФНС, что вы не самодеятельностью лечебной занимаетесь, а слушаетесь доктора.

В аптеке вы предъявите обычный рецепт, по которому вам продадут лекарство. Если препарат, что называется, рецептурный (например, антибиотик или успокоительное), то простой бланк у вас заберут, а вот налоговый — останется. Возьмите чек, приложите его к бланку и продолжайте хранить.

В январе отправляйтесь в бухгалтерию компании, где вы работаете, и просите справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год. Ее вам должны выдать в течение трех дней со дня обращения (возможно, придется написать заявление — зависит от работодателя). Получив справку, скачиваете на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и долго, мучительно, несколько раз (дело непростое, если вы не бухгалтер) его заполняете. Когда все получится, отправляетесь в налоговую. Время у вас есть: вернуть налог можно за последние три года.

Сохраните себе эту памятку, она пригодится даже раньше, чем вы соберетесь оформлять вычет

Сохраните себе эту памятку, она пригодится даже раньше, чем вы соберетесь оформлять вычет

Как мне вернуть деньги, если я не работаю?

Если вы по какой-то причине не работали, то и налогов вы не платили, а значит, вычитать — не из чего. Однако компенсацию могут получить ваши близкие: муж или жена, родители или дети. Для этого, помимо обычного комплекта, придется предоставить в налоговую еще и копии документов, подтверждающих ваше родство. Такими документами могут быть свидетельство о рождении или о браке. Обратите внимание, что родители могут получить компенсацию только за оплату лекарств для несовершеннолетних детей, в то время как взрослые дети получают налоговый вычет, даже если покупают лекарства мамам и папам, которые еще не вышли на пенсию.

Сколько денег мне вернут?

За обычные лекарства налоговая служба насчитает вам максимум 15 600 рублей

За обычные лекарства налоговая служба насчитает вам максимум 15 600 рублей

У вычета есть две формулы: одна — на покупку обычных лекарств по рецепту врача, вторая — на дорогостоящие препараты или лечение. Кратко выглядит это так (подробные расчёты ниже):

За лечение, относящееся к категории «дорогостоящее», вычет придёт не больше той суммы, которую вы отдали в казну в качестве НДФЛ

За лечение, относящееся к категории «дорогостоящее», вычет придёт не больше той суммы, которую вы отдали в казну в качестве НДФЛ

Если весь год вы не болели ничем тяжелее простуды, то получить больше 15 600 рублей даже не надейтесь — эта сумма оговорена в законе. Однако если вам пришлось покупать медицинские материалы, которые относятся к дорогостоящему лечению, то компенсация будет больше. Какие материалы считать дорогостоящими, определяют специальные документы: это может быть, например, купленная за свой счет инсулиновая помпа.

Рассчитывается компенсация так: сначала смотрим, сколько вы заплатили налогов. Предположим, каждый месяц вы получали зарплату 30 тысяч рублей (до вычета налогов). За год вы заработали 360 тысяч рублей и заплатили государству 13 процентов от них: 46 800 рублей.

Теперь посчитаем, сколько потратили на лекарства. Будем надеяться, что вы много не болели и на лекарства потратили только 10 тысяч рублей — получите назад свои 1300. Если этот год был неудачный и выложить пришлось больше 120 тысяч рублей — вернут 15 600. А вот если пришлось прибегнуть к дорогостоящему лечению, то вам компенсируют 13 процентов от всей его стоимости, но не больше, чем вы сами отдали в бюджет. То есть, даже если лекарства стоили миллион, получите вы только собственные 46 800 рублей.

Возврат налогов, к слову, не единственный способ безопасно для здоровья сэкономить на лекарствах. У многих препаратов есть дешевые аналоги, так называемые дженерики. В прошлом году на это обратила внимание ФАС, и с тех пор аптекари обязаны напоминать об экономичных вариантах покупателям. А главная ошибка, по мнению врачей, — наша общая любовь к лекарствам от ОРВИ. Многие из них недешевы, хотя при этом эффективность их не доказана. Почитайте, как правильно выбирать препараты, чтобы не выбросить деньги на ветер.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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19 июл 2019 в 08:11

Может с вводом всего в электронном виде налоговая сама автоматически будет кидать бабло на счета всем, кто наэлекризован и жаждет возместить?