Сэкономить можно даже на витаминках: как вернуть деньги за лекарства, которые вы купили

С этого года у россиян появилась возможность экономить на лекарствах, причем без ущерба для здоровья: правительство разрешило получать вычет за любые медицинские препараты. Такую поправку в Налоговый кодекс внесла Госдума в июне 2019 года. Раньше эта функция распространялась только на лекарства из определенного списка, теперь же можно сэкономить даже на витаминках. Правда, есть одно условие — придется доказать, что они вам были нужны. Мы изучили Налоговый кодекс и поправки к нему и отвечаем на четыре главных вопроса о том, как получить вычет. Читайте и готовьтесь вернуть то, что вы потратили.

Кто и почему вернет мне деньги за лекарства?

До 2019 года вычет получали только за лекарства из списка, а сейчас — за любое, которое прописал врач Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Часть уплаченного вами подоходного налога возвращает налоговая служба. Попросить вычет можно, если вы потратились на обучение, благотворительность, покупку жилья, негосударственное пенсионное страхование и лечение. Причем последнее — это не только платные приемы врачей, но и покупка препаратов, которые вам прописали.

Раньше речь шла о компенсации только за определенные лекарства из списка (в перечне, в принципе, есть таблетки на все случаи жизни — от аллергии, обезболивающее, средства для иммунной системы, ЖКТ, почек и органов дыхания, но всего несколько наименований), а с июля вычет распространили вообще на все препараты.

Полностью траты, конечно, не возместят — только 13% (именно столько откусывает налоговая от вашей зарплаты). Максимальная сумма — 120 тысяч рублей, если потратили больше, то получите максимум 15 600 рублей. И все же это приятная сумма.

Как получить вычет?

В поликлинике вместе с рецептом попросите бланк для налоговой Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Придется постараться. Причем начать стараться нужно будет еще во время приема у врача: когда вам выпишут рецепт, нужно попросить врача или администрацию больницы, чтобы его продублировали на особом бланке со штампом «Для налоговых органов РФ». Этот листок нельзя отдавать в аптеку, его нужно бережно хранить, потому что только он и убедит ФНС, что вы не самодеятельностью лечебной занимаетесь, а слушаетесь доктора.

В аптеке вы предъявите обычный рецепт, по которому вам продадут лекарство. Если препарат, что называется, рецептурный (например, антибиотик или успокоительное), то простой бланк у вас заберут, а вот налоговый — останется. Возьмите чек, приложите его к бланку и продолжайте хранить. В январе отправляйтесь в бухгалтерию компании, где вы работаете, и просите справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год. Ее вам должны выдать в течение трех дней со дня обращения (возможно, придется написать заявление — зависит от работодателя). Получив справку, скачиваете на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и долго, мучительно, несколько раз (дело непростое, если вы не бухгалтер) его заполняете. Когда все получится, отправляетесь в налоговую. Время у вас есть: вернуть налог можно за последние три года.

Сохраните себе эту памятку, она пригодится даже раньше, чем вы соберетесь оформлять вычет Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Как мне вернуть деньги, если я не работаю? Если вы по какой-то причине не работали, то и налогов вы не платили, а значит, вычитать — не из чего. Однако компенсацию могут получить ваши близкие: муж или жена, родители или дети. Для этого, помимо обычного комплекта, придется предоставить в налоговую еще и копии документов, подтверждающих ваше родство. Такими документами могут быть свидетельство о рождении или о браке. Обратите внимание, что родители могут получить компенсацию только за оплату лекарств для несовершеннолетних детей, в то время как взрослые дети получают налоговый вычет, даже если покупают лекарства мамам и папам, которые еще не вышли на пенсию.



Сколько денег мне вернут?

За обычные лекарства налоговая служба насчитает вам максимум 15 600 рублей Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

У вычета есть две формулы: одна — на покупку обычных лекарств по рецепту врача, вторая — на дорогостоящие препараты или лечение. Кратко выглядит это так (подробные расчёты ниже):

За лечение, относящееся к категории «дорогостоящее», вычет придёт не больше той суммы, которую вы отдали в казну в качестве НДФЛ Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Если весь год вы не болели ничем тяжелее простуды, то получить больше 15 600 рублей даже не надейтесь — эта сумма оговорена в законе. Однако если вам пришлось покупать медицинские материалы, которые относятся к дорогостоящему лечению, то компенсация будет больше. Какие материалы считать дорогостоящими, определяют специальные документы: это может быть, например, купленная за свой счет инсулиновая помпа. Рассчитывается компенсация так: сначала смотрим, сколько вы заплатили налогов. Предположим, каждый месяц вы получали зарплату 30 тысяч рублей (до вычета налогов). За год вы заработали 360 тысяч рублей и заплатили государству 13 процентов от них: 46 800 рублей. Теперь посчитаем, сколько потратили на лекарства. Будем надеяться, что вы много не болели и на лекарства потратили только 10 тысяч рублей — получите назад свои 1300. Если этот год был неудачный и выложить пришлось больше 120 тысяч рублей — вернут 15 600 . А вот если пришлось прибегнуть к дорогостоящему лечению, то вам компенсируют 13 процентов от всей его стоимости, но не больше, чем вы сами отдали в бюджет. То есть, даже если лекарства стоили миллион, получите вы только собственные 46 800 рублей.