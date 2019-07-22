С кофе, яблоками и на дрожжах: 6 рецептов кваса, с которыми легко справиться дома

Делать квас дома — не так сложно, как кажется. Просто мы об этом забыли
Фото: Роман Данилкин / 63.RU
Напиток, без которого вы не представляете ни одно лето (даже если оно малоснежное) — это квас. Без него не будет ни сезонного настроения, ни канонической окрошки. Но прежде чем бежать за квасом в магазин, давайте вспомним, что его вообще-то можно приготовить дома. И на вкус он получится не хуже покупного.
С кулинарных форумах Сети городских порталов мы собрали интересные и проверенные рецепты кваса. Записывайте и вперед, на кухню!
Дисклеймер: традиционно квас настаивают в трехлитровых банках, поэтому количество ингредиентов в каждом рецепте указано из расчёта на эту тару.
Из овса
— 1/3 промытого овса;
— 5 столовых ложек сахара;
— 5 ягод изюма;
— вода.
Воду кипятим и ждем, пока остынет. Засыпаем нехитрый состав в банку и заливаем водой. Оставляем на два дня.
Готовый квас будет чуть темнее привычного, пахнет овсом. Его можно сразу пить, а можно слить, а овёс залить водой, добавить сахар и мёд и настоять снова. Вторая порция кваса получится светлой, с бирюзово-белым оттенком и пузырьками, как у газированной воды.
Автор рецепта рассказывает, что закваски хватает на полтора-два месяца, хранить ее стоит в холодильнике.
С солодом
— солод — 1 столовая ложка;
— сахар — 1 столовая ложка;
— горсть ржаных сухарей;
— вода.
Все смешиваем и заливаем водой, оставляем на сутки-двое. Дальше жидкость сливаем, осадок оставляем, доливаем воду, досыпаем сахар (пол-ложки) и сухари (полгорсти). Если любите тёмный квас, то сухари берите ржаные.
Ритуалы в одной банке можно проделывать хоть все лето: чтобы настояться, квасу будет достаточно одного дня.
С солодом, но красный
— ячменный солод — 2/3 стакана;
— ржаной солод — 2/3 стакана;
— мука ржаная и гречневая — по 0,5 стакана;
— вода.
Для начала отправляем солод в духовку на три часа. При температуре 100 градусов он потомится и карамелизуется, рассказывает автор рецепта. Остывший солод засыпаем в глубокую тарелку, добавляем муку, заливаем тонкой струйкой кипятка — чтобы не было комочков. Размешиваем всё и перекладываем в трехлитровую банку.
Закваску заливаем водой и оставляем. Через два дня квас будет готов.
Из яблок
— яблоки — 0,5 кг;
— сахар — 1 ст. л;
— изюм — горсть;
— ржаные сухари — горсть;
— вода.
Фишка этого кваса — нежный цвет и послевкусие, как у молодого вина. Только в отличие от вина, алкоголя в нём нет ни грамма. Берём яблоки, чистим и заливаем в кастрюле водой. Ставим на плиту, кипятим, а затем остужаем.
В тёплый настой добавляем изюм, сухари и оставляем в кастрюле на сутки при комнатной температуре. Готовый напиток можно перелить в графин, банки или бутылки — как вам удобно. По вкусу можно добавить сахар, но если яблоки сладкие — и так сойдёт.
Атомный квас
— сахар — 0,5 стакана;
— сухие дрожжи — 1,5 чайных ложки;
— кофе растворимый — 1 чайная ложка;
— изюм — 10 штук (автор рецепта настаивает именно на таком количестве);
— вода.
Засыпаем всё в банку и заливаем тёплой водой. Если ставите квас утром, вечером можно дегустировать. Квас хранится в холодильнике, чем дольше стоит — тем насыщеннее и терпче у него вкус. А кофе придаёт напитку хлебные нотки.
Хлебный боярский
Рецепт для фанатов, потому что такому квасу нужен аппарат для брожения, а также:
— сахар — 0,5 стакана;
— сусло — 0,15 литра;
— дрожжи хлебопекарные — треть пакетика или половина чайной ложки;
— вода.
Половину воды кипятим, растворяем в ней сахар и сусло, доливаем остальную воду и переносим в сосуд для брожения. Сверху насыпаем дрожжи и ждём 18 часов.
Автор рецепта рассказывает:
— В процессе брожения дрожжи перерабатывают сахар в спирт и углекислый газ, из 17 граммов сахара получается десять граммов спирта, поэтому сладость продукта уменьшается, а крепость — увеличивается.
По готовности квас разливаем по бутылкам. Делаем это аккуратно, не трогая осадок.