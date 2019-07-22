С кофе, яблоками и на дрожжах: 6 рецептов кваса, с которыми легко справиться дома

Делать квас дома — не так сложно, как кажется. Просто мы об этом забыли

Напиток, без которого вы не представляете ни одно лето (даже если оно малоснежное) — это квас. Без него не будет ни сезонного настроения, ни канонической окрошки. Но прежде чем бежать за квасом в магазин, давайте вспомним, что его вообще-то можно приготовить дома. И на вкус он получится не хуже покупного. С кулинарных форумах Сети городских порталов мы собрали интересные и проверенные рецепты кваса. Записывайте и вперед, на кухню! Дисклеймер: традиционно квас настаивают в трехлитровых банках, поэтому количество ингредиентов в каждом рецепте указано из расчёта на эту тару.

Из овса — 1/3 промытого овса; — 5 столовых ложек сахара; — 5 ягод изюма; — вода.

Воду кипятим и ждем, пока остынет. Засыпаем нехитрый состав в банку и заливаем водой. Оставляем на два дня.

Готовый квас будет чуть темнее привычного, пахнет овсом. Его можно сразу пить, а можно слить, а овёс залить водой, добавить сахар и мёд и настоять снова. Вторая порция кваса получится светлой, с бирюзово-белым оттенком и пузырьками, как у газированной воды.

Автор рецепта рассказывает, что закваски хватает на полтора-два месяца, хранить ее стоит в холодильнике.

С солодом

— солод — 1 столовая ложка;

— сахар — 1 столовая ложка;

— горсть ржаных сухарей;

— вода.

Все смешиваем и заливаем водой, оставляем на сутки-двое. Дальше жидкость сливаем, осадок оставляем, доливаем воду, досыпаем сахар (пол-ложки) и сухари (полгорсти). Если любите тёмный квас, то сухари берите ржаные.

Ритуалы в одной банке можно проделывать хоть все лето: чтобы настояться, квасу будет достаточно одного дня.



Сухари — незаменимая (ну, почти) составляющая кваса. Хотите напиток потемнее? Берите ржаной хлеб. Для белого, окрошечного кваса пойдёт и белый Фото: Екатерина Шмакотина

С солодом, но красный



— ячменный солод — 2/3 стакана;

— ржаной солод — 2/3 стакана;

— мука ржаная и гречневая — по 0,5 стакана;

— вода.

Для начала отправляем солод в духовку на три часа. При температуре 100 градусов он потомится и карамелизуется, рассказывает автор рецепта. Остывший солод засыпаем в глубокую тарелку, добавляем муку, заливаем тонкой струйкой кипятка — чтобы не было комочков. Размешиваем всё и перекладываем в трехлитровую банку.

Закваску заливаем водой и оставляем. Через два дня квас будет готов.

Из яблок

— яблоки — 0,5 кг;

— сахар — 1 ст. л;

— изюм — горсть;

— ржаные сухари — горсть;

— вода. Фишка этого кваса — нежный цвет и послевкусие, как у молодого вина. Только в отличие от вина, алкоголя в нём нет ни грамма. Берём яблоки, чистим и заливаем в кастрюле водой. Ставим на плиту, кипятим, а затем остужаем.

В тёплый настой добавляем изюм, сухари и оставляем в кастрюле на сутки при комнатной температуре. Готовый напиток можно перелить в графин, банки или бутылки — как вам удобно. По вкусу можно добавить сахар, но если яблоки сладкие — и так сойдёт.



В банке квас настаивается сутки, максимум двое Фото: Екатерина Шмакотина

Атомный квас

— сахар — 0,5 стакана;

— сухие дрожжи — 1,5 чайных ложки;

— кофе растворимый — 1 чайная ложка;

— изюм — 10 штук (автор рецепта настаивает именно на таком количестве);

— вода. Засыпаем всё в банку и заливаем тёплой водой. Если ставите квас утром, вечером можно дегустировать. Квас хранится в холодильнике, чем дольше стоит — тем насыщеннее и терпче у него вкус. А кофе придаёт напитку хлебные нотки.

Хлебный боярский

Рецепт для фанатов, потому что такому квасу нужен аппарат для брожения, а также:

— сахар — 0,5 стакана;

— сусло — 0,15 литра;

— дрожжи хлебопекарные — треть пакетика или половина чайной ложки;

— вода. Половину воды кипятим, растворяем в ней сахар и сусло, доливаем остальную воду и переносим в сосуд для брожения. Сверху насыпаем дрожжи и ждём 18 часов.

Автор рецепта рассказывает:

— В процессе брожения дрожжи перерабатывают сахар в спирт и углекислый газ, из 17 граммов сахара получается десять граммов спирта, поэтому сладость продукта уменьшается, а крепость — увеличивается.

