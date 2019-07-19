Кофейный фестиваль, астрономический пикник и много затейливой еды: 15 самых ярких событий выходных

В эти выходные погода нас подведёт, но это не повод отчаиваться. Если ваши планы немного грандиознее, чем закрыться дома и придумать себе уютное занятие, предлагаем обратить внимание на то, что в разных углах города будут раздавать еду. Это не шутка — большой фудмаркет пройдёт в центре города, в парке у планетария организовали пикник, а у «МЕГИ» можно не только поесть, но и научиться готовить неизвестное блюдо. Сжечь калории после обильного обеда советуем на зарядке по кроссфиту или на коллективной растяжке. В «Максимилиансе» поёт Maruv, а в Караканском бору сотни фанатов Индии устроили очень атмосферный фестиваль и раскрасились в разные цвета. В кино история про львёнка Симбу (давайте договоримся не плакать), ритуал в день летнего солнцестояния, который случайно вышел из-под контроля, и отчаянная парочка, которая замышляет аферу века.

В середине недели НГС публиковал статью, в которой собрал самые ожидаемые события этого лета. Два из них выпадают на эти выходные: концерт украинской певицы Maruv и большой индийский фестиваль в лесу Индия 2019 Siberian Goa. Подробности можно посмотреть здесь. Киану Ривза называют живым мемом этого года. Большой ночной кинопросмотр фильм с участием актёра пройдёт в антикафе Fun-time. По плану — «Матрица», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», «Константин: повелитель тьмы» и «Дом у озера». После просмотра фильмов все желающие могут остаться поиграть в настольные игры.



Фото: kinopoisk.ru

Где: антикафе Fun-time, Державина, 1

Когда: 20 июля

Во сколько: с 22:00 до 9:00

Сколько стоит: 400 рублей Для тех, кто проводит лето в городе, обратите внимание, что каждую субботу в баре Real People Club проводятся тематические вечера с живой музыкой. А в воскресенье планируется большая вечеринка «Платформа 54» — выступает группа «Радионервы».

Фото: vk.com/platforma_54

Где: бар Real People Club, Кирова, 108 Когда: 21 июля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: вход свободный

Традиционное пятничное «Кино на траве» — смотрим «11 друзей Оушена». Кинопоказ состоится, если не будет дождя. Запасаемся пледами, сендвичами и колой и не забываем с собой зонт (как-то же нужно будет дойти до дома в случае отмены фильма). До начала фильма — мастер-классы по растяжке, которые проводит Анна Решетникова, руководитель студии танцев Candy Lady, а также выступления музыкальных групп и киновикторина.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: Нарымский сквер

Когда: 19 июля

Во сколько: начало в 18:00, показ фильма в 21:20

Сколько стоит: вход свободный Моноспектакль «Тургор» — о жизни после смерти, о том, что каждому хотя бы раз хотелось заглянуть на ту сторону и узнать, существует ли смерть на самом деле и будет ли перевоплощение. Основано на одноимённом произведении студии Ice-Pick Lodge. Где: Молодёжный центр «Звёздный» — ул. Кошурникова, 20. Когда: 20 июля

Во сколько: 17:00 Сколько стоит: система Free price — цену определяете сами, возрастное ограничение 12+ Кофейный фестиваль Russian Coffee Festival в лофте «Подземка» — пока участники будут соревноваться между собой, зрители смогут насладиться кофе из разных стран, послушать лекции о кофейной культуре, протестировать новинки кофейного оборудования и даже попробовать себя в качестве бариста.

Фото: vk.com/podzemkansk

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 19 и 20 июля

Во сколько: с 11:30

Сколько стоит: для зрителей все лекции и мастер-классы бесплатны для посещения Еды много не бывает — ведь правда? Тот самый Food Market прямо в центре города. Разнообразие вкусной еды будет приправлено яркими фотозонами, музыкой, зоной отдыха и маркетом. НГС обещает подробный обзор с гастрономического праздника сразу после его завершения.



Фото: instagram.com/shoppingweekendnsk

Где: двор гостиницы Центральная, Ленина, 3

Когда: 20 июля

Во сколько: с 12:00 до 21:00

Сколько стоит: вход свободный На площадке у ТЦ «МЕГА» сначала пройдёт тренировка по кроссфиту — это не просто, придётся сильно попотеть. А после — приятный бонус: мастер-класс по приготовлению чиабатты с курицей и, естественно, дегустация приготовленного блюда.

Фото: Стас Соколов

Где: площадка «Вкус лета»

Когда: 20 июля

Во сколько: 14:00 — зарядка, 15:00 — кулинарный мастер-класс

Сколько стоит: вход свободный Летний астрономический пикник пройдёт в парке большого планетария. Гостей ждёт фестиваль воздушных змеев, художественный пленэр, уличный лекторий, живая музыка и йога на траве. Не пропустите, лето короткое.

Фото: Густаво Зырянов

Где: парк Большого Новосибирского планетария Когда: 20 июля

Во сколько: с 16:00 до 21:00

Сколько стоит: вход свободный Восемь кинопремьер вышло в прокат. Несомненно, самая ожидаемая и детьми и взрослыми — история про льва Симбу. «Король Лев» — любимый мультфильм детства, он вышел на экраны 18 июля. Знакомые с детства герои, музыка — обязательно стоит снова окунуться в мир диких зверей. 6+

Фото: kinopoisk.ru

В день летнего солнцестояния раз в 90 лет в Швеции проводится особый обряд. Группа молодых антропологов отправляется в поселение, чтобы посмотреть на уникальный праздник. Молодые люди не подозревают, что, несмотря на яркий солнечный день, и место, и его жители окутаны тьмой. «Солнцестояние» — американский фильм ужасов, который снял режиссёр Ари Астер, известный по другому триллеру «Реинкарнация».

18+





Фото: kinopoisk.ru

Криминальная комедия «Искусство обмана» о том, как молодому и обаятельному эксперту по искусству (читайте — хищению) и смекалистой модели предстоит совершить аферу, больше похожую на абсурд. 18+

Фото: kinopoisk.ru

Российская драма о четырёх воспитанниках детского дома, которые больше всего на свете хотят обрести семью. Фильм «Это не навсегда» безусловно не оставит зрителя равнодушным: маленькие дети, судьбы которых тесно переплетаются между собой, искренне верят, что такая жизнь — не навсегда.

12+



Фото: kinopoisk.ru

«Соблазн» — фильм, попавший на основной конкурс Каннского кинофестиваля. В центре сюжета история психотерапевта Сибил и её пациентки — молодой актрисы Марго. Сибил хочет отказаться от практики и написать книгу, однако Марго ищет помощь и поддержку — женщина не может ей отказать. Психотерапевт оказалась очарована новой пациенткой и не замечает, как погружается с головой в чужую жизнь и теряет собственную.

18+