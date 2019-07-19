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Кофейный фестиваль, астрономический пикник и много затейливой еды: 15 самых ярких событий выходных

О том, как интересно и вкусно провести дождливый уик-энд — в материале НГС (Симба ждёт)

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В эти выходные погода нас подведёт, но это не повод отчаиваться. Если ваши планы немного грандиознее, чем закрыться дома и придумать себе уютное занятие, предлагаем обратить внимание на то, что в разных углах города будут раздавать еду. Это не шутка — большой фудмаркет пройдёт в центре города, в парке у планетария организовали пикник, а у «МЕГИ» можно не только поесть, но и научиться готовить неизвестное блюдо. Сжечь калории после обильного обеда советуем на зарядке по кроссфиту или на коллективной растяжке. В «Максимилиансе» поёт Maruv, а в Караканском бору сотни фанатов Индии устроили очень атмосферный фестиваль и раскрасились в разные цвета. В кино история про львёнка Симбу (давайте договоримся не плакать), ритуал в день летнего солнцестояния, который случайно вышел из-под контроля, и отчаянная парочка, которая замышляет аферу века. 

В середине недели НГС публиковал статью, в которой собрал самые ожидаемые события этого лета. Два из них выпадают на эти выходные: концерт украинской певицы Maruv и большой индийский фестиваль в лесу Индия 2019 Siberian Goa. Подробности можно посмотреть здесь. 

Киану Ривза называют живым мемом этого года. Большой ночной кинопросмотр фильм с участием актёра пройдёт в антикафе Fun-time. По плану — «Матрица», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», «Константин: повелитель тьмы» и «Дом у озера». После просмотра фильмов все желающие могут остаться поиграть в настольные игры.

Где: антикафе Fun-time, Державина, 1
Когда: 20 июля
Во сколько: с 22:00 до 9:00 
Сколько стоит: 400 рублей

Для тех, кто проводит лето в городе, обратите внимание, что каждую субботу в баре Real People Club проводятся тематические вечера с живой музыкой. А в воскресенье планируется большая вечеринка «Платформа 54»  выступает группа «Радионервы». 

Где: бар Real People Club, Кирова, 108

Когда: 21 июля
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: вход свободный

Традиционное пятничное «Кино на траве» — смотрим «11 друзей Оушена». Кинопоказ состоится, если не будет дождя. Запасаемся пледами, сендвичами и колой и не забываем с собой зонт (как-то же нужно будет дойти до дома в случае отмены фильма). До начала фильма — мастер-классы по растяжке, которые проводит Анна Решетникова, руководитель студии танцев Candy Lady, а также выступления музыкальных групп и киновикторина.

Где: Нарымский сквер
Когда: 19 июля
Во сколько: начало в 18:00, показ фильма в 21:20
Сколько стоит: вход свободный

Моноспектакль «Тургор» — о жизни после смерти, о том, что каждому хотя бы раз хотелось заглянуть на ту сторону и узнать, существует ли смерть на самом деле и будет ли перевоплощение. Основано на одноимённом произведении студии Ice-Pick Lodge.

Где: Молодёжный центр «Звёздный» — ул. Кошурникова, 20.

Когда: 20 июля
Во сколько: 17:00 

Сколько стоит: система Free price — цену определяете сами, возрастное ограничение 12+

Кофейный фестиваль Russian Coffee Festival в лофте «Подземка» — пока участники будут соревноваться между собой, зрители смогут насладиться кофе из разных стран, послушать лекции о кофейной культуре, протестировать новинки кофейного оборудования и даже попробовать себя в качестве бариста. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 19 и 20 июля
Во сколько: с 11:30
Сколько стоит: для зрителей все лекции и мастер-классы бесплатны для посещения

Еды много не бывает — ведь правда? Тот самый Food Market прямо в центре города. Разнообразие вкусной еды будет приправлено яркими фотозонами, музыкой, зоной отдыха и маркетом. НГС обещает подробный обзор с гастрономического праздника сразу после его завершения.

Где: двор гостиницы Центральная, Ленина, 3
Когда: 20 июля
Во сколько: с 12:00 до 21:00
Сколько стоит: вход свободный

На площадке у ТЦ «МЕГА» сначала пройдёт тренировка по кроссфиту — это не просто, придётся сильно попотеть. А после — приятный бонус: мастер-класс по приготовлению чиабатты с курицей и, естественно, дегустация приготовленного блюда. 

Где: площадка «Вкус лета» 
Когда: 20 июля
Во сколько: 14:00  — зарядка, 15:00 — кулинарный мастер-класс 
Сколько стоит: вход свободный

Летний астрономический пикник пройдёт в парке большого планетария. Гостей ждёт фестиваль воздушных змеев, художественный пленэр, уличный лекторий, живая музыка и йога на траве. Не пропустите, лето короткое. 

Где: парк Большого Новосибирского планетария

Когда: 20 июля
Во сколько: с 16:00 до 21:00
Сколько стоит: вход свободный

Восемь кинопремьер вышло в прокат. Несомненно, самая ожидаемая и детьми и взрослыми — история про льва Симбу. «Король Лев» — любимый мультфильм детства, он вышел на экраны 18 июля. Знакомые с детства герои, музыка — обязательно стоит снова окунуться в мир диких зверей. 

6+

В день летнего солнцестояния раз в 90 лет в Швеции проводится особый обряд. Группа молодых антропологов отправляется в поселение, чтобы посмотреть на уникальный праздник. Молодые люди не подозревают, что, несмотря на яркий солнечный день, и место, и его жители окутаны тьмой. «Солнцестояние» — американский фильм ужасов, который снял режиссёр Ари Астер, известный по другому триллеру «Реинкарнация».
18+

Криминальная комедия «Искусство обмана» о том, как молодому и обаятельному эксперту по искусству (читайте — хищению) и смекалистой модели предстоит совершить аферу, больше похожую на абсурд.

18+

Российская драма о четырёх воспитанниках детского дома, которые больше всего на свете хотят обрести семью. Фильм «Это не навсегда» безусловно не оставит зрителя равнодушным: маленькие дети, судьбы которых тесно переплетаются между собой, искренне верят, что такая жизнь — не навсегда. 
12+

«Соблазн» — фильм, попавший на основной конкурс Каннского кинофестиваля. В центре сюжета история психотерапевта Сибил и её пациентки — молодой актрисы Марго. Сибил хочет отказаться от практики и написать книгу, однако Марго ищет помощь и поддержку — женщина не может ей отказать. Психотерапевт оказалась очарована новой пациенткой и не замечает, как погружается с головой в чужую жизнь и теряет собственную.
18+

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КОММЕНТАРИИ (2)

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19 июл 2019 в 12:11

Гуляйте и веселитесь понаехавшие!!!!!
Все для вас!!!!
И зрелища, и хлеб!!!!

.Точняк..
19 июл 2019 в 12:27

В чопе директор устраивает день открытых дверей, ознакамливает с особенностями работы в чопе.