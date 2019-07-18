«Врачи хотят быть красивыми»: студентка НГМУ запустила линию милых шапочек для суровых будней

Студентка Новосибирского медицинского университета и модель 22-летняя Ксения Ушакова стала законодателем моды для врачей и студентов-медиков — в её смешных и милых шапочках ходит половина НГМУ. Педиатры, медсёстры и хирурги, особенно в детских отделениях, тоже заказывают шапочки с совами и лисятами — так пациенты боятся осмотров и уколов гораздо меньше, отвлекаясь на красивую голову врача. Ксения Ушакова рассказала корреспонденту НГС, как сильно изменилась больничная мода и почему даже такую мелочь, как шапочки, подобрать очень трудно.



Ксения Ушакова запустила линию медицинских аксессуаров в 2018 году — просто не могла никак подобрать шапочку для себя. Она окончила 4-й курс педиатрического факультета Новосибирского государственного медицинского университета и вместе с другими студентами периодически проходит практику в больницах — и везде нужно быть одетым в костюм и шапочку.

«Я купила в магазине какую-то шапочку, потом поняла, что в ней ходит уже половина университета, и она мне была большой, не очень удобной. Я начала ходить по магазинам, очень долго искала себе подходящую, нигде ничего не было. Я поискала другие "Инстаграмы" — тех, кто занимается изготовлением шапочек медицинских, аксессуаров, — сейчас очень много таких "Инстаграмов". Но у них была очень высокая стоимость (от 800 рублей. — Прим. ред.), которая примерно равна стоимости обыкновенного халата!» — рассказала НГС студентка.

Тогда Ксения, занимавшаяся шитьём с детства, решила сшить себе шапочку сама. Яркий аксессуар привлёк внимание подруг и однокурсников, которые начали делать заказы («Мне сказали, что уже пол-университета ходит в твоих шапочках»), поскольку стандартные шапочки были тесными или, наоборот, огромными и просто неудобными.

Потом через сарафанное радио о девушке узнали врачи и медсёстры, так что в итоге всё превратилось в собственную линию аксессуаров Funky Cap. То есть не только шапочки, но и значки для медиков — сердца и стетоскопы.



Линия особенно понравилась врачам из детских отделений — они периодически просят сделать шапочки с супергероями и героями мультфильмов, чтобы сразу войти в доверие к маленьким и очень напуганным пациентам.

«У меня большая часть семьи — врачи, и я с детства достаточно много времени проводила в больницах, видела, как одет медперсонал. Сейчас, конечно, медработники одеты совершенно иначе — и халаты стали другими, много разных моделей появилось: приталенные, с какими-то цветными вставками, поясами; халаты, которые очень похожи на платья; комбинезоны медицинские. В то же время это всё сдержанно и лаконично смотрится. Хирургические костюмы у врачей тоже стали менее однообразными, особенно в детских больницах, в педиатрических отделениях очень много врачей отходят от простых синих и зелёных хирургических костюмов, переходят на яркие, с рисунками зверушек», — объяснила Ксения Ушакова.



Постепенно о шапочках Ксении узнали не только студенты меда, но и врачи больниц Фото: Ксения Ушакова

По словам студентки, многие врачи уверены, что красивая и нестандартная форма нравится не только детям-пациентам.

«Да, ребёнок к тебе относится более доброжелательно — когда врач заходит в цветной одежде, это меньше пугает ребёнка.

Пока он рассматривает цветные яркие детали на твоём костюме и на твоей шапочке, это отвлекает внимание от каких-то неприятных процедур. Ксения Ушакова, создательница шапочек для врачей

Легче ставятся какие-то инъекции. Да и даже для взрослых это приятно. Выздоровление — оно же напрямую зависит от эмоционального состояния. И когда заходит врач в ярком костюме или красивом халате, конечно же, это очень приятно пациенту», — рассуждает дизайнер.

В основном о Funky Cap узнают через сарафанное радио, но теперь Ксении пишут и в соцсетях Фото: Ксения Ушакова

По словам Ксении, даже среди консервативных медиков, не меняющих строгий халат на ярко-бирюзовый приталенный костюм, всё больше тех, кто прикрепляет на одежду специфические аксессуары, говорящие об их профиле. Например, стоматологи могут надеть стильную брошь в форме коренного зуба, а хирурги — в виде скальпеля.

«Врачи более старшего возраста, они тоже сегодня достаточно часто ходят в костюмах, очень часто выбирают достаточно элегантные костюмы — с воротничками, кармашками.

Особенно для женщин это актуально, потому что очень много времени врач проводит на работе, и, естественно, хочется всегда выглядеть красиво. Ксения Ушакова, создательница линии шапочек для медиков

В то же время это не нарушает устав медицинского учреждения, это медицинская одежда, которая не мешает никаким образом работать, но при этом выглядит очень стильно», — говорит девушка.



Она отмечает, что у неё не производство, а ручная работа и не хватает времени на множество заказов. Кроме того, Ксения Ушакова делает шапочки по индивидуальным меркам и пожеланиям — от цвета, размера и принта до параметров вышивки, с эмблемой команды (если шапочки шьются для медицинской олимпиады) или фамилией врача.



В будущем, возможно, Ксения возьмётся и за костюмы для медиков Фото: Ксения Ушакова

В целом всё равно получается дешевле, чем у компаний, которые настроили промышленное производство медицинских костюмов и аксессуаров, — от 300 рублей за шапочку, оценила автор.



Также она делает броши и значки для медиков Фото: Ксения Ушакова

«Сколько времени уходит? Зависит от того, сколько заказов. Может занять выходной день или полвыходного дня. Но Новый год, 23 февраля, 8 Марта — у всех стоит вопрос, что подарить одногруппникам, и заказов становится чуть больше, могу просидеть всю ночь за ними и уже утром уйти на учёбу. По ночам можно и не спать!

Возможно, [буду шить] костюмы в дальнейшем — это, конечно, более затратно по времени. Костюм — это не шапочка, а так как я студентка и очень много времени уделяю учёбе, наверное, это (изготовление костюмов. — Прим. ред.) будет больше времени занимать», — отметила Ксения Ушакова.



Кроме учёбы на педиатрическом факультете и шитья шапочек Ксения успевает работать моделью Фото: Ксения Ушакова