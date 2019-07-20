20 июля суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Страна и мир
Обзор

Стальной Иваныч, Мадам Винтаж и Рокки Ростовский: 5 пенсионеров, старости которых вы обзавидуетесь

Самому молодому герою этой подборки 63 года, старшему — 82. А жизнь у этих людей только начинается

Поделиться

1 442
12 Обсудить

Стать супермоделью, когда тебе 70 с хвостиком, или в 82 года гонять молодежь по боксерскому рингу? Легко!

Фото: Кристина Полевая / 29.RU, galina__novak / Instagram.com, Александр Кузьмин / 161.RU

Они не вяжут носки правнукам и не заготавливают соленья на зиму, а вместо этого в одиночку строят дома, завоевывают сердца радиослушателей и, пока вы читаете этот текст, получают еще несколько сотен подписчиков в Instagram. На пятерых им больше 350 лет, и из них можно было бы собрать отменную команду супергероев.

Пять историй о пенсионерах, которые доказали, что старость жизни не помеха, — в нашей уютной подборке выходного дня.

Галина Новак, 72 года: умывается льдом и может увести любого мужчину

После выхода на пенсию бывший бухгалтер из Новосибирска Галина Новак переквалифицировалась в супермодель и изобрела рецепт вечной молодости. Пусть модные дома пока не засыпают ее предложениями, Галину Ивановну это не расстраивает. Она с каждым днем увеличивает армию подписчиков в Instagram и не забывает следить за собой и внуками.

Кстати, один из внуков и вывел бабулю в Сеть. Добавил ее снимки в свой профиль в соцсетях, связался с друзьями из модельного бизнеса, организовал фотосессию, и понеслось. 

Регулярные съемки, салоны красоты — все как в лучших домах Лондона, Парижа, Конотопа и Жмеринки. На улицах Новосибирска мадам Галину узнать легко: яркая помада, актуальный лук, который летом украшают элегантные шляпки, а зимой — модные шапки.

Следить за такой красотой приходится особенно пристально. Лишний килограмм — привет, диета. Обязательный ритуал — умывание льдом по утрам. Осталось только влюбиться.

— Мужчины меня побаиваются. Они видят, как я себя подаю, как слежу за собой. Я даже мусор не могу вынести без макияжа или хотя бы яркой помады. Возможно, это их отпугивает, — признается модель.

Как сохраняет молодость Галина Новак и другие секреты инстадивы — читайте на НГС.

Александр Иваныч Кротов, 63 года: бодибилдер строгого режима

В свои 63 Иваныч победит на руках любого молодца

В свои 63 Иваныч победит на руках любого молодца

Жизнь Александра Кротова из Архангельска сложилась по известному сценарию: в детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Из-за окружения еще юношей он не только реально шел к успеху, но знал правила этикета в криминальном обществе.

Даже на фоне 40-летних бодибилдеров Иваныч держится уверенно

Даже на фоне 40-летних бодибилдеров Иваныч держится уверенно

Полученные знания пригодились довольно скоро. В 17 лет парень подрался с милиционерами, обеспечив себе первый срок. На свободе хулиган не прижился и всегда отправлялся обратно в каземат по разным уголовным причинам. В результате он провел в тюрьме больше 30 лет с небольшими перерывами.

Кепка стала атрибутом, по которому Иваныча узнают и в зале, и на соревнованиях

Кепка стала атрибутом, по которому Иваныча узнают и в зале, и на соревнованиях

Окончательно Александр Кротов освободился в 57 лет и возвращаться за решетку уже не захотел. Вместо этого устроился на работу и пошел в спортзал. Спустя шесть лет усиленных тренировок Иваныч, как уважительно прозвали его другие физкультурники, стал начинающим бодибилдером и уже успешно выступает на первенствах подкачанных красавцев. Теперь благодаря небогатому тюремному рациону он легко соблюдает спортивную диету.

Видео: 29.RU

— В 59 лет начал целенаправленно заниматься по системе, а не как эти физкультурники занимаются: какой-то тренажер освободился — они туда прыгают. Здесь смысла никакого нет, — вспоминает начало спортивной карьеры Иваныч.

Чем еще занимается Иваныч в свободное время, что думает о своих сверстниках и почему благодарен 30-летнему стажу на казенных харчах, читайте в откровениях архангельского Сталлоне на 29.RU.

Лидия Белобородова, 72 года: в одиночку строит дома с молниеносной скоростью

На строительство этого дома Лидии Белобородовой понадобилось чуть больше года

На строительство этого дома Лидии Белобородовой понадобилось чуть больше года

Основу своего дачного домика Лидия Белобородова из Омска построила за три месяца. При этом специальных профессиональных навыков у нее не было примерно никаких. Всю жизнь она работала то швеей, то оператором на нефтезаводе. А все необходимые знания почерпнула из руководства по современному строительству, каких тьма на книжных развалах. Сделала из камыша маты для утепления и закупила на 250 тысяч рублей стройматериалы, названия которых даже никогда не знала. Единственный раз воспользовалась посторонней помощью, когда надо было установить сваи и заложить фундамент. В общей сложности на постройку дачного домика ей понадобилось чуть больше года.

Лидия Белобородова и ее верный помощник

Лидия Белобородова и ее верный помощник

— Некоторые не верят, что это я строила, говорят — тебя же на фотографиях нет. Так я ведь сама фотографировала, как можно одновременно работать и снимать? Как-то не до этого. Вот сын только с фотоаппаратом своим приезжал, пару снимков сделал. Да и соседи все знают, что все я сама делала, — затыкает за пояс профессионалов Лидия.

Запала и материалов пожилому строителю хватило и на душевую

Запала и материалов пожилому строителю хватило и на душевую

Кстати, кроме домика на дачном участке она поставила забор, сделала теплицу, построила сарай, веранду и установила душевую кабинку. Секретами современного домостроения и быстрого возведения жилья Лидия Белобородова охотно поделится с каждым желающим. Читайте о ней в материале NGS55.RU.

Василий Дядя Вася Маковский, 82 года. Беспощадный тайский боксер

От хука с правой в исполнении Дяди Васи еще никто не уходил

От хука с правой в исполнении Дяди Васи еще никто не уходил

В 77 лет Василий Маковский из Ростова-на-Дону увлекся тайским боксом и уже пять лет гоняет по рингу других бойцов во время спаррингов. Во всяком случае, тех, кто подходит по весовой категории. Правда, найти таких пожилому ростовчанину непросто, а более крупные спортсмены поддаются тайскому боксеру, за что и получают новые синяки: играть в поддавки Дядя Вася не любит.

Тренер дяди Васи вполне мог бы быть его внуком

Тренер дяди Васи вполне мог бы быть его внуком

Страсть к любимому занятию привела к тому, что герой однажды лишился зуба во время боя. К счастью, его противником был стоматолог, который загладил свою вину новеньким имплантатом. Тренер говорит, что Дядя Вася в свои 82 может отправить в нокаут любого, а сам боец жалуется, что с годами все же стала подводить скорость.

Видео: 161.RU

Посмотрите, как ему удается сохранить бодрость духа и мужественность вопреки годам.

Елена Гельфанд, возраст скрывает: золотой голос и идеальный музыкальный вкус

Елена Гельфанд создала собственную радиостанцию после выхода на пенсию

Елена Гельфанд создала собственную радиостанцию после выхода на пенсию

О своем возрасте Елена Гельфанд деликатно, как подобает настоящей леди, умалчивает. Но слушатели пермского «Авторадио» давным-давно знают ее по псевдониму Алена Субботина. И хотя женщина там уже не работает, старожилы и преданные поклонники до сих пор могут слышать голос Елены на радиоволне 94,3 FM. Она обустроила на даче собственное «Радио Протасы», среди главных отличий которого — хорошие новости и песни 50-х.

— Когда создавала свое радио, я понимала, что мне нужны новости. Но меня всегда ужасало то, что у нас на порталах нет добрых вестей, сплошная чернуха, — признается Елена.

На этой студии Елена записывает новости

На этой студии Елена записывает новости

При этом среди сотрудников радиостанции числится ни много ни мало один человек. И это, само собой, Елена Гельфанд. Она — и директор, и бухгалтер, и менеджер по рекламе, и ведущая. Чтобы уже с утра радовать слушателей своим бархатным голосом, она просыпается в семь утра, делает зарядку и записывает новости.

Молодая Елена&nbsp;Гельфанд с молодым Борисом Моисеевым

Молодая Елена Гельфанд с молодым Борисом Моисеевым

Как Елена Гельфанд построила поселковую станцию, покорившую Россию, читайте на 59.RU. А если и у вас есть отменные истории о героях 65+, делитесь ими с нами по редакционной почте rednwes@iportal.ru, и мы расскажем их стране!

ТЕКСТ

ТЕГИ

Старость в радостьпенсионерыхобби

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Алекс 54
20 июл 2019 в 10:03

Это реклама пенсионной реформы?

Фото пользователя
20 июл 2019 в 10:46

Молодцы все, главное что нашли себе занятие на пенсии,пока человек двигается и чем то себя занимает он живет.Но не будем и отметать того, что вас природа наделила здоровьем, а Вы его научились ценить и поддерживать. К сожалению, процент таких активных и чувствующих себя хорошо пенсионеров очень маловат:((, и таких людей как Вы скорее надо рассматривать как единичные случаи.Да такой посыл нести в массы может и надо, но только с одной целью--поделиться эти настроем.Это классно, это хорошо, что умеют и как живут герои этой статьи, но у других так не получается по ряду причин, и одна из них -здоровье!Еще бы отметила одну из главных причин успеха-оказаться в нужном месте в нужный час и иметь знакомств с людьми,которые помогают по жизни ,в реализации ваших идей,а также более менее средства на воплощение своих идей в старости.

Николай
20 июл 2019 в 10:07

А вообще эти люди молодцы, как мне сказала одна бабушка, буду жить долго из принципа, чтобы пенсионный фонд меня ненавидел )))