Стальной Иваныч, Мадам Винтаж и Рокки Ростовский: 5 пенсионеров, старости которых вы обзавидуетесь

Стать супермоделью, когда тебе 70 с хвостиком, или в 82 года гонять молодежь по боксерскому рингу? Легко!

Они не вяжут носки правнукам и не заготавливают соленья на зиму, а вместо этого в одиночку строят дома, завоевывают сердца радиослушателей и, пока вы читаете этот текст, получают еще несколько сотен подписчиков в Instagram. На пятерых им больше 350 лет, и из них можно было бы собрать отменную команду супергероев.

Пять историй о пенсионерах, которые доказали, что старость жизни не помеха, — в нашей уютной подборке выходного дня.

Галина Новак, 72 года: умывается льдом и может увести любого мужчину



После выхода на пенсию бывший бухгалтер из Новосибирска Галина Новак переквалифицировалась в супермодель и изобрела рецепт вечной молодости. Пусть модные дома пока не засыпают ее предложениями, Галину Ивановну это не расстраивает. Она с каждым днем увеличивает армию подписчиков в Instagram и не забывает следить за собой и внуками.

Кстати, один из внуков и вывел бабулю в Сеть. Добавил ее снимки в свой профиль в соцсетях, связался с друзьями из модельного бизнеса, организовал фотосессию, и понеслось.

Регулярные съемки, салоны красоты — все как в лучших домах Лондона, Парижа, Конотопа и Жмеринки. На улицах Новосибирска мадам Галину узнать легко: яркая помада, актуальный лук, который летом украшают элегантные шляпки, а зимой — модные шапки.

Следить за такой красотой приходится особенно пристально. Лишний килограмм — привет, диета. Обязательный ритуал — умывание льдом по утрам. Осталось только влюбиться.

— Мужчины меня побаиваются. Они видят, как я себя подаю, как слежу за собой. Я даже мусор не могу вынести без макияжа или хотя бы яркой помады. Возможно, это их отпугивает, — признается модель.



Как сохраняет молодость Галина Новак и другие секреты инстадивы — читайте на НГС.

Александр Иваныч Кротов, 63 года: бодибилдер строгого режима



В свои 63 Иваныч победит на руках любого молодца Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Жизнь Александра Кротова из Архангельска сложилась по известному сценарию: в детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Из-за окружения еще юношей он не только реально шел к успеху, но знал правила этикета в криминальном обществе.

Даже на фоне 40-летних бодибилдеров Иваныч держится уверенно Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Полученные знания пригодились довольно скоро. В 17 лет парень подрался с милиционерами, обеспечив себе первый срок. На свободе хулиган не прижился и всегда отправлялся обратно в каземат по разным уголовным причинам. В результате он провел в тюрьме больше 30 лет с небольшими перерывами.



Кепка стала атрибутом, по которому Иваныча узнают и в зале, и на соревнованиях Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Окончательно Александр Кротов освободился в 57 лет и возвращаться за решетку уже не захотел. Вместо этого устроился на работу и пошел в спортзал. Спустя шесть лет усиленных тренировок Иваныч, как уважительно прозвали его другие физкультурники, стал начинающим бодибилдером и уже успешно выступает на первенствах подкачанных красавцев. Теперь благодаря небогатому тюремному рациону он легко соблюдает спортивную диету.



Видео: 29.RU

— В 59 лет начал целенаправленно заниматься по системе, а не как эти физкультурники занимаются: какой-то тренажер освободился — они туда прыгают. Здесь смысла никакого нет, — вспоминает начало спортивной карьеры Иваныч.

Чем еще занимается Иваныч в свободное время, что думает о своих сверстниках и почему благодарен 30-летнему стажу на казенных харчах, читайте в откровениях архангельского Сталлоне на 29.RU.

Лидия Белобородова, 72 года: в одиночку строит дома с молниеносной скоростью



На строительство этого дома Лидии Белобородовой понадобилось чуть больше года Фото: Виктор Старцев / NGS55.RU

Основу своего дачного домика Лидия Белобородова из Омска построила за три месяца. При этом специальных профессиональных навыков у нее не было примерно никаких. Всю жизнь она работала то швеей, то оператором на нефтезаводе. А все необходимые знания почерпнула из руководства по современному строительству, каких тьма на книжных развалах. Сделала из камыша маты для утепления и закупила на 250 тысяч рублей стройматериалы, названия которых даже никогда не знала. Единственный раз воспользовалась посторонней помощью, когда надо было установить сваи и заложить фундамент. В общей сложности на постройку дачного домика ей понадобилось чуть больше года.



Лидия Белобородова и ее верный помощник Фото: Виктор Старцев / NGS55.RU

— Некоторые не верят, что это я строила, говорят — тебя же на фотографиях нет. Так я ведь сама фотографировала, как можно одновременно работать и снимать? Как-то не до этого. Вот сын только с фотоаппаратом своим приезжал, пару снимков сделал. Да и соседи все знают, что все я сама делала, — затыкает за пояс профессионалов Лидия.



Запала и материалов пожилому строителю хватило и на душевую Фото: Виктор Старцев / NGS55.RU

Кстати, кроме домика на дачном участке она поставила забор, сделала теплицу, построила сарай, веранду и установила душевую кабинку. Секретами современного домостроения и быстрого возведения жилья Лидия Белобородова охотно поделится с каждым желающим. Читайте о ней в материале NGS55.RU.

Василий Дядя Вася Маковский, 82 года. Беспощадный тайский боксер



От хука с правой в исполнении Дяди Васи еще никто не уходил Фото: Александр Кузьмин / 161.RU

В 77 лет Василий Маковский из Ростова-на-Дону увлекся тайским боксом и уже пять лет гоняет по рингу других бойцов во время спаррингов. Во всяком случае, тех, кто подходит по весовой категории. Правда, найти таких пожилому ростовчанину непросто, а более крупные спортсмены поддаются тайскому боксеру, за что и получают новые синяки: играть в поддавки Дядя Вася не любит.



Тренер дяди Васи вполне мог бы быть его внуком Фото: Александр Кузьмин / 161.RU

Страсть к любимому занятию привела к тому, что герой однажды лишился зуба во время боя. К счастью, его противником был стоматолог, который загладил свою вину новеньким имплантатом. Тренер говорит, что Дядя Вася в свои 82 может отправить в нокаут любого, а сам боец жалуется, что с годами все же стала подводить скорость.



Видео: 161.RU

Посмотрите, как ему удается сохранить бодрость духа и мужественность вопреки годам.

Елена Гельфанд, возраст скрывает: золотой голос и идеальный музыкальный вкус



Елена Гельфанд создала собственную радиостанцию после выхода на пенсию Фото: Виктор Михалев / 59.RU

О своем возрасте Елена Гельфанд деликатно, как подобает настоящей леди, умалчивает. Но слушатели пермского «Авторадио» давным-давно знают ее по псевдониму Алена Субботина. И хотя женщина там уже не работает, старожилы и преданные поклонники до сих пор могут слышать голос Елены на радиоволне 94,3 FM. Она обустроила на даче собственное «Радио Протасы», среди главных отличий которого — хорошие новости и песни 50-х .

— Когда создавала свое радио, я понимала, что мне нужны новости. Но меня всегда ужасало то, что у нас на порталах нет добрых вестей, сплошная чернуха, — признается Елена.



На этой студии Елена записывает новости Фото: Виктор Михалев / 59.RU

При этом среди сотрудников радиостанции числится ни много ни мало один человек. И это, само собой, Елена Гельфанд. Она — и директор, и бухгалтер, и менеджер по рекламе, и ведущая. Чтобы уже с утра радовать слушателей своим бархатным голосом, она просыпается в семь утра, делает зарядку и записывает новости.



Молодая Елена Гельфанд с молодым Борисом Моисеевым Фото: архив Елены Гельфанд