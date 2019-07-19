«Я больше, чем идеал»: 5 сибирячек — о недостатках, которые они ненавидели (а теперь им все равно)

Признаться себе в своих недостатках — страшно, ещё страшнее — заговорить об этом вслух и начать меняться (а стоит ли вообще). Алина Тюрина (та самая, что придумала «пышка позинг») как раз предложила это сделать: блогер запустила челлендж #ябольшечемидеал, где попросила женщин делиться историями о том, как в детстве мамы говорили им, что у них большие уши и ноги, а одноклассники дразнили за цвет кожи и лишний вес. Корреспондент SHE выбрала среди обилия откровений лучшие истории и попросила рассказать их специально для НГС.



Алёна, 42 года, педагог по речи



Перестать стесняться себя и стать увереннее Алёне помогает сцена Фото: Алёна Борздая

«Меня, как и всех советских детей, не хвалили родители. Мама считала, если хочешь воспитать идеальную ячейку общества, а не личность, ребёнка не нужно хвалить. Меня дразнили, я часто замыкалась. Сейчас понимаю, что критикуют за достоинства, чтобы мы не были ярче и круче. Но когда тебя критикуют — это ужасно. Мама говорила мне правду — что у меня торчат уши и я вся в веснушках. В школе меня научили превращать все комплексы в достоинства. Но даже сейчас, будучи взрослой, я бываю в себе не уверена, особенно если нужно выходить на сцену.



Фото: Алёна Борздая

Я не люблю себя, когда мне кажется, что я начинаю набирать вес. Хотя сейчас я мама двух детей и хорошо выгляжу. Понять это мне помогают друзья и муж. А еще мне не нравится мой голос — слушаю себя, оценивая с профессиональной точки зрения, но при правильном настрое и с голосом становится все хорошо. Думаю, что стеснение самого себя, наоборот, помогает расти. Нужно только вовремя остановиться себя стесняться».

Анастасия, 25 лет, делопроизводитель службы вооружения



Пока Анастасия не достигла желаемой формы и говорит, что боится появляться в саунах и на пляжах Фото: Анастасия Калашникова

«Родные всегда утверждали, что я красивая. Моментами я тоже ловила себя на этом, но когда сравнивала себя с другими девочками (что лучше не делать), понимала, что это не так. Мне казалось, что я в разы крупнее и не симпатична. Я старалась быть в тени, чтобы лишний раз не привлекать внимание, чтобы не увидели меня такую: в очках и с косичками, упитанную и неинтересную. Стремление стать лучше появилось в 9-м классе, когда выбрали всех популярных и эффектных девочек быть ведущими выпускного. Когда я вызвалась попробовать, мне отказали. Я не хотела, чтобы меня запомнили как серую девочку в углу на общем фото, и начала меняться.



Такой Анастасия была в школе — девушка сменила очки на линзы, обновила гардероб и в итоге стала ведущей выпускного бала Фото: Анастасия Калашникова

В данный момент я тренирую силу воли, учусь не опускать руки и не принимать свои недостатки как должное. Я достигла однажды чувства полной любви к себе и к своей внешности, но после вторых родов утратила, — это мой большой недостаток. Я не могу держать себя в ежовых рукавицах, распустила себя. Хочу вернуть чувство удовлетворенности, когда смотришь в зеркало. Я стесняюсь не своего вида и веса, а то, что я это допустила. Я уже прошла половину пути преображения и пройду еще столько же, сейчас я нравлюсь себе».



Такого результата Анастасия достигла за год Фото: Анастасия Калашникова

Валентина, 25 лет, координатор рекламных проектов



В детстве Валентину дразнили из-за цвета кожи Фото: Валентина Жидкова

«Родители никогда не говорили мне о моих недостатках, их навязало общество. Я воспитывалась в семье с отчимом и абсолютно не похожа на своих младших сестер. Мой родной папа — казах, я темнокожая, а сестры — одна голубоглазая блондинка, вторая тоже светлая, но шатенка. Это различие стало причиной моих комплексов и неуверенности в себе. Мама всегда говорила мне, что я умная и красивая. Родственница сказала однажды про меня: "В семье не без урода", — я очень хорошо это запомнила.



В Новосибирске девушку приняли лучше, чем в Казахстане, и не дразнили совсем Фото: Валентина Жидкова

Никогда не считала себя красивой, хотя все мне говорили обратное. Никогда не была обделена мужским вниманием, но все равно красоткой себя не считаю, просто аккуратная и ухоженная. Комплексую из-за улыбки — у меня несовершенные зубы. Считаю, что я полная, хотя понимаю, что в сравнении с другими я ничего, но на пляж выходить стесняюсь. Когда я начинаю чем-то заниматься, увлекаюсь — начинаю любить себя, особенно это хорошо видно в отношениях с мужем».

Татьяна, 46 лет, юрист



Однажды Татьяна увидела себя на фото, ужаснулась и срочно начала худеть

«В детстве меня часто путали с мальчиком, я была маленькая и худая. А потом всё выросло, много, особенно после родов. Но я всегда любила себя, даже когда много весила. Комплекс был один — я не могу в магазине купить себе модную одежду, приходилось шить. Любила фотографироваться, но однажды увидела себя на фото и поняла, что пора худеть. Удавалось, но с переменным успехом. В самый худший момент весила 127 кг.



Женщина похудела с 62-го размера на 52-й, потому что ела одни фрукты

Однажды решила перестать есть, вообще. Ничего, кроме фруктов, — мне понравилось и далось легко. За 5 месяцев я похудела на 32 кг, удерживаю этот результат уже 4 года. Рацион расширился, но всё равно я ем редко и очень мало. Перейти с 62-го размера на 52-й — это целая эпопея, я поменяла не только гардероб, но и стиль жизни. Кайфую оттого, что могу купить себе вещи в магазине. Я полюбила себя. Хоть сейчас я не худышка, но я помню, какой была раньше. Считаю себя красивой, а мужу не нравится всё это, он считает, что 52-й размер — это дохлая баба, но прежней я точно никогда не буду».

Юлия, 33 года, не работает



Самый большой комплекс Юлии — лишний вес Фото: Юлия Боброва

«В моей семье особо не акцентировали внимание на внешности, пухлой и некрасивой я не была. Комплексами обзавелась в школе, замкнулась и решила, что я хуже, чем другие. Ситуация изменилась только в университете. Но после приема неправильно подобранных препаратов я набрала около 25 кг за несколько месяцев, тогда началась депрессия, меня в себе не устраивало все, я даже стеснялась есть. Потом я вышла замуж, родила дочь, и вес совсем встал. Это основной мой комплекс — я хочу вернуться в прежнюю форму и каждый раз, когда смотрю старые фото, говорю своей фигуре: "Вернись, я всё прощу". Я с этим не мирюсь, как многие думают, пытаюсь бороться, прохожу лечение, стараюсь заниматься, хотя есть много запретов и противопоказаний.

Сейчас Юлия активно работает над собой Фото: Юлия Боброва