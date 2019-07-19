«Я просто стала неудобной»: в деревне под Чанами уволили директора школы — ученики жалуются Путину

В небольшой деревне под Чанами разгорелся большой скандал, который уже вышел за пределы Новосибирской области. В местной школе уволили директора — Галину Чужаеву, которая работала здесь больше 40 лет. При ней, отмечают местные, в школе никогда не было поборов, а питание, учебники, тетрадки и даже подарки на Новый год были бесплатными для всех. Увольнение директора спровоцировало в небольшой провинциальной деревне настоящий бунт — родители и ученики заваливают соцсети хештегами #ВернитеГалинуВасильевну, устраивают митинги и пишут президенту. Местные власти утверждают, что делать пенсионерке в школе больше нечего, тогда как сама Галина Васильевна уверена, что она стала для них неудобной из-за своих принципов. О том, что происходит в деревне Моховое, — в материале НГС.

Об увольнении Галины Чужаевой (Гульзифы Кутайбергеновны в официальных бумагах) стало известно в конце июня, когда власти Чановского района отказались продлевать с ней трудовой договор. 65-летняя пенсионерка больше чем за 40 трудовых лет прошла здесь путь от ученицы, после — учителя математики, и до директора, слава которого распространилась на весь район, а теперь и на всю страну и даже за её пределы. «У меня двое детей здесь учатся, в пятом и четвёртом классе. Начали ходить здесь в садик, там же, при школе, под руководством Галины Васильевны, — рассказывает местная жительница Ольга Дёмина. — Галина Васильевна — это одна из немногих людей, которая действительно полностью отдаётся своей работе. Она одна из немногих, кто действительно с любовью и искренностью относится к детям. Она, наверное, единственный директор в нашей стране, кто знает каждого ученика в своей школе по имени. А самое главное, она смогла добиться бесплатного питания.

Мы не сдаём деньги на ремонт, мы не сдаём деньги даже на новогодние подарки.

Галина Васильевна имеет подход к каждому ребенку. Ей не важно — отличник он или двоечник. Из хорошей он семьи или плохой».

Родители школьников массово публикуют в соцсетях посты, призывающие вернуть директора Фото: «Верните Галину Васильевну» («Подслушано в Чанах») / vk.com

Моховое располагается в трёх километрах от самих Чанов, до Новосибирска — почти 400 км. Несмотря на то что в райцентре работают две школы, многие, со слов Ольги, отдают детей учиться, как ни странно, именно сюда, в деревню. Тем более что деньги за бензин на школьные автобусы никто не просит: «Лет пять-семь назад общее количество учеников во всех классах было примерно 18 человек. Сейчас 170. У моего сына в пятом классе, у него 25 человек в классе. Даже в Чанах в большой школе не везде такая есть наполняемость. Родители все стараются перевести своих детей именно в эту школу». По словам родителей и педагогов моховской школы, после уроков автобусы развозят желающих в бассейн, спортивные секции и кружки — также полностью за счёт школы.

Негодование родителей вышло далеко за пределы деревни. Они запустили в соцсетях флешмоб — публикуют свои фотографии и истории с призывом вернуть Галину Чужаеву в школу с хештегом #ВернитеГалинуВасильевну. Сейчас только во «ВКонтакте» под ним больше сотни постов — пользователи шлют фото с плакатами за директора из разных городов и даже стран — одиночный пикет устроили, например, в Пекине. Кроме того, некоторые местные группы заменили свои названия на этот тег. Весь июль жители деревни выходили на одиночные пикеты, а в это воскресенье планируют провести в Чанах большой митинг. Ученики школы даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть директора.

Ученики записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Галину Чужаеву на пост директора

Видео: «Чёрный и белый список» / youtube.com

Родители и педагоги рассказали, что бесплатное питание школьникам устраивают в первую очередь за счёт школьного огорода — летом ученики выходят сюда на практику, осенью собирают урожай. Так, с начала учебного года почти всё, чем кормят в школьной столовой, выращено на огороде. Всё это — по инициативе и под руководством Галины Чужаевой. «То, что она создала, — такого нет нигде. Почему? Потому что не хотят. Это канительно, это очень много сил забирает. Я понимаю, возраст. Но, глядя на неё, я понимаю, что она не пять, а десять лет проработает. <...> У нас маленькая школа, у нас даже нет спортзала. Дети в основном занимаются на улице, когда морозы — у нас прямо в коридоре учитель ставит турник, и они занимаются.



Не имея спортзала, у нас дети занимают первые места на олимпиадах муниципальных»,

— рассказала НГС учитель английского языка моховской школы Акжан Базанова. Она добавила, что у педсостава директор нареканий никогда не вызывала, а школа полностью обеспечена всем необходимым: «В каждом кабинете по три-четыре компьютера». Учителя также рассказали, что к ним из Чанов часто отправляют неуспевающих через комиссию по делам несовершеннолетних — здесь они находят любовь преподавателей и исправляются, оканчивая девять классов с хорошими оценками.

По словам родителей, ответ местных чиновников однозначен: Галину Васильевну уволили из-за наступления пенсионного возраста — ей 65 лет. Кто станет новым директором — решат на закрытом конкурсе, но, со слов местных, на эту должность хотят поставить жену одного чиновника. «Формулировка увольнения: прекращение трудового договора в связи с окончанием срока его действия, — объяснил корреспонденту НГС Валерий Говорунов, заместитель главы Чановского района и начальник районного управления образования. После того как родители стали писать письма и выходить на одиночные пикеты, он лично организовал родительское собрание — его записали на видео. Со слов тех, кто там был, чёткого ответа от чиновника не услышали, его обвиняют в том, что он «прикрывается формулировками». «Итогов собрания никаких нет — они не слушают и не слышат. Им нужно было, чтобы кто-то был, на кого вылить всё своё негодование, при этом не желая слышать то, что нужно услышать. <...> Меня сделали единственным виновным в этой ситуации, они не хотят прочитать Трудовой кодекс даже», — заявил Валерий Говорунов.

На вопрос о том, можно ли в теории восстановить Галину Чужаеву в должности, чиновник ответил: «С 11 июля объявлен конкурс на замещение должности руководителя моховской школы. Приём документов идёт до 31 июля. 16 августа проводится конкурс, на конкурсе претенденты на должность должны представить определённые документы и пройти тестирование. После этого комиссия, которая определена постановлением, принимает решение. Никаких ограничений, кроме уровня образования, имеется в виду высшее педагогическое или высшее менеджерское, для кандидатов на должность не предъявляется. Плюс не менее трёх лет стажа в учреждениях, связанных с системой образования». С приходом нового директора родители боятся не только лишиться бесплатных обедов, но и самой школы. По словам Ольги, Галина Чужаева несколько последних лет пыталась добиться того, чтобы к маленькому одноэтажному зданию школы сделали пристройку, и теперь она под угрозой. «Так как школа маленькая, получается, Галина Васильевна не может взять больше народу, и если бы была возможность брать — там бы сейчас было и 300, и 500 человек. Мы собирали подписи на то, что у нас будет пристройка делаться. Сейчас у нас девять классов, теперь должно быть одиннадцать, с пристройкой. В марте приезжал [губернатор Андрей] Травников, открывал фельдшерский пункт и, насколько мне известно, обещал выделить деньги Галине Васильевне на строительство пристройки. Но у нас Галину Васильевну убрали, а администрация решила строить школу не в Моховом, где мало народу, а где-то в Чанах в самих», — говорит Ольга.

По словам местных жителей, вместо пристройки к существующей школе с хорошей славой чиновники запланировали построить две маленькие в Чанах. Это и стало причиной, по которой произошло увольнение, рассказала корреспонденту НГС сама Галина Чужаева. «Для меня это, конечно, было удивительно и не по себе, у меня немножечко подскочило давление. В ритме работы я могу и вагон угля разгрузить, 10 проектов за ночь сделать и получить гранты. А когда такое отношение вдруг...» — еле сдерживает слёзы Галина Васильевна. Она объяснила, что сейчас находится на больничном — впервые в жизни. «В феврале пошла народная молва в районе о том, что на моё место готовят человека. Я думала, это молва. Я не представляю себя вне школы. <...> Зачем строить две маленькие школы, когда можно построить одну большую? Они почему-то посчитали строительство нашей школы нецелесообразным. <...> Естественно, коль это нецелесообразное строительство, значит нужен новый директор, покладистый. Я считаю, что просто стала неудобной».

Галина Чужаева отметила, что родители во всём правы и они имеют право на своё мнение Фото: «Верните Галину Васильевну» («Подслушано в Чанах») / vk.com

Когда Галина получила отказ в продлении трудового договора, она попросила продлить его хотя бы на ещё один год, чтобы закончить начатые дела, особенно связанные с пристройкой, и подготовить преемника. Но и здесь она получила отказ.

«Я теперь точно уже узнала, 1 июля они хотели привезти [на моё место] жену чиновника, которая ни одного дня не работала в школе,

ни один день не работала директором. Последнее место её работы — она работала психологом в МЧС. Этот источник работает в администрации, я не могу называть его фамилию, но это достоверный источник. <...> Они ждали этого места любой ценой», — рассказала Галина Чужаева. Она объяснила, что речь идёт о жене руководителя районного департамента по ЖКХ, которая недавно окончила педагогический вуз и которую хотят перевести в Моховое по программе «Земский учитель». В районной администрации эту информацию для НГС не прокомментировали, также отметив, что заявиться на конкурс нового директора может любой желающий, кто соответствует имеющимся требованиям. «Что будет, если директором станет другой человек? Естественно, во-первых, сразу отменят строительство новой школы. Так как в школе учатся дети не только из Мохового, но и из района, мы уверены, что детям из района скажут переходить в другую школу. А эту школу просто закроют. Отменят автобусы, бесплатное питание, бесплатное обучение. Всего этого просто не станет. Никто не сможет содержать нашу школу а таком состоянии, как наша уважаемая Галина Васильевна», — говорит местная жительница Ольга. Ей вторит другая мама, Ирина: «Изменится всё. Я считаю, что дети не будут получать столько знаний, сколько они получают с Галиной Васильевной. Многие из Чановских школ хотят перевести своих детей в Моховое. Галина Васильевна рада была бы их принять, но не может, потому что не позволяет помещение школы. Если не будет нашей Галины Васильевны, не будет ничего».

«Мы настроены идти до последнего. Даже если нам до 1 сентября не вернут Галину Васильевну, мы, значит, не поведём детей в школу, будем бастовать». Ольга Дёмина, мама учащихся школы в Моховом.