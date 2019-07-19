Блестит как яичко: 10 лучших улиц Новосибирска — прям как в Европе, не стыдно показать иностранцам

Площадь Ленина
Фото: Ольга Бурлакова
Удивительно, но факт — в Новосибирске есть множество улиц и дорог в прекрасном состоянии, по ним приятно ездить и не стыдно показать иностранцам. НГС уже составлял рейтинг самых позорных дорог города, но не всё же так плохо. Теперь мы выберем 10 лучших улиц с хорошим асфальтом, разметкой, новыми светофорами и дорожными знаками. Некоторые из этих улиц отремонтировали совсем недавно, другие стойко держатся уже несколько лет. Подробнее — в обзоре НГС.
Улица Титова
Участок Титова от улицы Бийской до улицы Заозёрной на сегодня официально является самой новой дорогой Новосибирска — улицу торжественно открыли 24 июня. 675 метров проезжей части обошлись в 174,2 млн рублей. Здесь 4 полосы, цветная «зебра», разметка для пешеходов и велосипедистов (обустроена велосипедная дорожка). Власти планируют дальше продлять Титова до улицы Порт-Артурской.
Улица Георгия Колонды
Строительство перспективной дороги в жилмассив «Родники» проходило в два этапа, вторую очередь сдали осенью 2018 года. Участок длиной 883 метра обошелся в 485 млн рублей. Теперь единая улица общей длиной чуть более 2 километров представляет собой отличное 4-полосное шоссе со свежей разметкой, новыми остановками и светофорами, камерами видеонаблюдения.
На втором участке недавно образовался досадный провал, который после публикации на НГС власти починили. Первый участок, сданный в 2015 году, до сих пор в состоянии «как из магазина», разве что появился небольшой провальчик в левой полосе при движении в центр, примерно в районе дома Зареченская, 17.
Улица Станционная
Длинная Станционная находится в хорошем состоянии на всем своем протяжении от площади Труда до города Обь. Это главная дорога к воздушным воротам города, аэропорту Толмачёво, поэтому логично, что улицу отремонтировали и поддерживают в приличном состоянии. Недавно частично меняли асфальт на участке от ипподрома до Оби — там образовалась колея. На улице установлено множество камер наблюдения, есть разделительные бетонные блоки.
Октябрьская магистраль
Эта улица не нова, серьезный ремонт здесь делали несколько лет назад. Но до сих пор проезжая часть находится в хорошем состоянии, если не считать редкие небольшие трещины и стыки. Эта магистраль — одна из самых масштабных в Новосибирске, здесь 8 полос движения. На улице открываются прекрасные виды на высотную застройку деловой части города. Ездить здесь комфортно, главное — не превышать установленный скоростной лимит в 50 км/ч.
Улица Фабричная
Многострадальная Фабричная наконец дождалась капитального ремонта. Теперь здесь новенький асфальт блестит, как свежесваренное яичко. Работы еще идут — наносится разметка, обустраиваются островки безопасности, ставятся новые дорожные знаки. Полностью обновляются тротуары. Возможно, ровное покрытие поможет уменьшить пробки на этой загруженной улице.
Улица Восход
Отремонтированный несколько лет назад Восход тоже держится — асфальт здесь ровный, без трещин и выбоин. Хорошо видна разметка, есть выделенная полоса для движения автобусов и троллейбусов. Посередине — ухоженная зеленая аллея, по улице приятно не только ездить, но и гулять.
Советское шоссе
Это была масштабная стройка с капитальной реконструкцией и расширением самого шоссе, со строительством развязок на улице Петухова и у Краснообска. Здесь множество высокотехнологичных комплексов видеофиксации, установлены табло, куда выводится информация и подсказки для водителей. Само асфальтовое покрытие хорошо держится, колеи нет. Шоссе с развязками серьезно облегчило южный въезд в город по левобережью.
Красный проспект
Красный проспект от городского аэропорта до площади Ленина чинили 2 года, поэтапно. Нанесли стойкую разметку, реконструировали парковочные карманы, установили новые дорожные знаки и светофоры. На некоторых участках, правда, уже появились небольшие дефекты в виде выбоин и легкой колеи, но пока всё это не столь критично. Сейчас продолжается ремонт Красного от площади Ленина до автовокзала — после этого главная улица города, как ей и положено, приобретет законченный красивый вид.
Димитровский мост
Димитровский мост с проездом Энергетиков и тоннелем на правом берегу капитально отремонтирован ровно год назад. Здесь заменили покрытие, выровняли плоскость дороги, убрали стыки, обновили бордюрный камень, обустроили остановки. За год эта дорога показала, что ремонт был проведен качественно, серьезных дефектов не появилось. Вместе со Станционной Димитровский мост и проезд Энергетиков образуют отличную комфортную дорогу для езды из центра в аэропорт.
Площадь Ленина
Главную площадь Новосибирска можно отделить от Красного в отдельный объект. Это лицо города, его визитная карточка и всё такое прочее — даже странно, что в идеальное состояние площадь привели только в прошлом году. Ровное покрытие, хорошая разметка по полосам движения, тщательная разметка большой парковки у «Л'Этуаля». Недавно на парковке установили знаки, запрещающие ночную стоянку.
Автор был в десятках городов Европы и самые лучшие дороги там выглядят именно так. А на остальных дорогах встречаются всё те же трещины и выбоины — физические законы мироздания ещё никто не отменял.
Лучшая улица/дорога Новосибирска?
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