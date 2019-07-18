«Узнала из чата, что сын умер»: как убитый током школьник оказался на свалке строительного мусора

Через отвал, где играли мальчики, местные жители протоптали дорогу к автобусной остановке
Фото: Александр Ощепков / НГС; Валентина
Семья 10-летнего Артура едва успела заехать в новый дом «Просторного». Мальчишка пошёл знакомиться с соседскими ребятами, но прогулка вокруг жилмассива закончилась несчастным случаем — Артур дотронулся до оборванного электропровода и моментально умер от удара током. Вместе с приятелем Артур гулял вовсе не по стройке, а рядом с дорожкой, по которой ежедневно проходят сотни жителей Бронной. Корреспонденты НГС побывали на месте ЧП — провода с опор ЛЭП здесь свисают над отвалами строительного мусора, но другой дороги к автобусной остановке просто нет. Мама погибшего мальчика рассказала, как узнала о гибели сына, а жители «Просторного» признались, что даже не задумывались, что ходить по той дороге может быть опасно.
Днём 17 июля чаты WhatsApp облетела страшная фотография — один из жильцов скинул фото мёртвого мальчика, погибшего от удара током напротив домов микрорайона «Просторный», и попросил найти его родителей. 10-летний мальчик гулял вместе с приятелем на отвале строительного мусора, когда начался дождь. Школьник дотронулся до оборванного провода и скончался на месте от удара током.
Место, где играли мальчишки, вовсе не заброшенное — по сути, это единственный путь от домов по адресу Бронная, 44, 45/1 и последующих к автобусной остановке «Бронная д. 17». Дорожку к остановке через земляные отвалы протоптали сами жители «Просторного», её нет даже на карте 2ГИС. Ноги здесь хлюпают в вязкой после дождя грязи, повсюду разбросан мусор, а прямо над головой провисают провода ЛЭП. Также, по словам местных жителей, на отвале регулярно ищут металл в строительном мусоре.
Несмотря на чавкающую грязь, люди всё равно ходят через этот отвал к остановке, потому что это самый короткий путь. Есть асфальтированная дорога, но она находится в центре жилмассива и ведёт к другой остановке — от тех домов до дороги более 750 метров, и многие выбирают прямую дорогу.
«Она [свалка] была доступна абсолютно для всех, люди там ходили на остановку через свалку, чтобы сэкономить время и сесть на общественный транспорт», — живущая в районе Наталья подтверждает, что место было проходное.
Спустя сутки после ЧП люди продолжают ходить через отвал. Пара подростков идёт с остановки через лужи и грязь, держась за руки. По дороге они несколько раз останавливаются посмотреть на свисающие провода — между собой парочка шепчется о вчерашнем случае. Парень показывает девушке рукой на опору, с которой свисают несколько проводов, и они спешат уйти подальше.
О смерти сына Артура его мама Валентина узнала, проверяя чат соседей. Всего 5 дней назад семья заехала в новую квартиру — они ещё толком не успели познакомиться с соседями, а 10-летний Артур только пару раз успел погулять с местной детворой. В тот день он пошёл на прогулку вместе с новым приятелем, мама не могла даже представить, чем это может закончиться.
«Мы только завтра будем сына забирать [из судмедэкспертизы]. Никто мне не сообщал [о ЧП], я сама увидела в чате, [что сын умер]. В полиции допросили, уголовное дело завели. Мы пять дней как переехали, он ещё ничего здесь не знал. Два дня назад познакомился с мальчиком, и один раз они играли на площадке», — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего школьника Валентина.
В «Просторном» живёт много семей с детьми: после ЧП многие начали собирать деньги на похороны Артура — за ночь собрали около 20 тысяч рублей.
Несмотря на происшествие, местная детвора продолжает носиться между «Просторным» и «Матрёшкиным двором» — весело шлёпают по лужам, лезут на холмы, в канавах пускают плыть всё, что подвернётся под руку. Бабушки, гуляющие с внуками, рассказывают, что дети регулярно играют на отвалах, а зимой катаются с них на ледянках.
Застройщик «Просторного», руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай на запрос корреспондентов НГС ответил, что мальчик погиб не на территории жилмассива, а значит, компания никак не могла предотвратить смерть ребёнка. Однако сам Джулай заявил, что готов помочь семье.
«Данный земельный участок нашей компании не принадлежит. Наша организация на данной территории работы не вела, в связи с этим я не могу прокомментировать, как был оборван провод и почему он не был обесточен. Ещё раз уточню, линия электропередачи, на которой был оборван провод и земельный участок, на котором произошла трагедия, нашей компании не принадлежат, в связи с чем у меня нет возможности ответить на этот вопрос. Это не наш земельный участок, вести работы на чужом земельном участке мы не имеем права. Наша компания не имеет отношения к случившейся трагедии, но как частное лицо я могу оказать помощь семье, так как понимаю, какое это горе для родителей», — прокомментировал Алексей Джулай.
По данным справочника 2ГИС, территория «Просторного» на самом деле заканчивается перед тем мусорным отвалом, однако как этот отвал появился, в «Дискусе» не объяснили.
По чьей вине погиб ребёнок, предстоит выяснить СК. Ещё вчера следователи отдела по Кировскому району сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении Следственного комитета.