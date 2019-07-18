«Узнала из чата, что сын умер»: как убитый током школьник оказался на свалке строительного мусора

Семья 10-летнего Артура едва успела заехать в новый дом «Просторного». Мальчишка пошёл знакомиться с соседскими ребятами, но прогулка вокруг жилмассива закончилась несчастным случаем — Артур дотронулся до оборванного электропровода и моментально умер от удара током. Вместе с приятелем Артур гулял вовсе не по стройке, а рядом с дорожкой, по которой ежедневно проходят сотни жителей Бронной. Корреспонденты НГС побывали на месте ЧП — провода с опор ЛЭП здесь свисают над отвалами строительного мусора, но другой дороги к автобусной остановке просто нет. Мама погибшего мальчика рассказала, как узнала о гибели сына, а жители «Просторного» признались, что даже не задумывались, что ходить по той дороге может быть опасно.

Один из оборванных проводов ЛЭП практически касается растущей на отвале травы Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём 17 июля чаты WhatsApp облетела страшная фотография — один из жильцов скинул фото мёртвого мальчика, погибшего от удара током напротив домов микрорайона «Просторный», и попросил найти его родителей. 10-летний мальчик гулял вместе с приятелем на отвале строительного мусора, когда начался дождь. Школьник дотронулся до оборванного провода и скончался на месте от удара током. Место, где играли мальчишки, вовсе не заброшенное — по сути, это единственный путь от домов по адресу Бронная, 44, 45/1 и последующих к автобусной остановке «Бронная д. 17». Дорожку к остановке через земляные отвалы протоптали сами жители «Просторного», её нет даже на карте 2ГИС. Ноги здесь хлюпают в вязкой после дождя грязи, повсюду разбросан мусор, а прямо над головой провисают провода ЛЭП. Также, по словам местных жителей, на отвале регулярно ищут металл в строительном мусоре. Несмотря на чавкающую грязь, люди всё равно ходят через этот отвал к остановке, потому что это самый короткий путь. Есть асфальтированная дорога, но она находится в центре жилмассива и ведёт к другой остановке — от тех домов до дороги более 750 метров, и многие выбирают прямую дорогу.



«Она [свалка] была доступна абсолютно для всех, люди там ходили на остановку через свалку, чтобы сэкономить время и сесть на общественный транспорт», — живущая в районе Наталья подтверждает, что место было проходное.



Другой дороги от остановки общественного транспорта к домам нет Фото: Александр Ощепков / НГС

Спустя сутки после ЧП люди продолжают ходить через отвал. Пара подростков идёт с остановки через лужи и грязь, держась за руки. По дороге они несколько раз останавливаются посмотреть на свисающие провода — между собой парочка шепчется о вчерашнем случае. Парень показывает девушке рукой на опору, с которой свисают несколько проводов, и они спешат уйти подальше.

Семья погибшего мальчика переехала в этот район 5 дней назад Фото: Александр Ощепков / НГС

О смерти сына Артура его мама Валентина узнала, проверяя чат соседей. Всего 5 дней назад семья заехала в новую квартиру — они ещё толком не успели познакомиться с соседями, а 10-летний Артур только пару раз успел погулять с местной детворой. В тот день он пошёл на прогулку вместе с новым приятелем, мама не могла даже представить, чем это может закончиться. «Мы только завтра будем сына забирать [из судмедэкспертизы]. Никто мне не сообщал [о ЧП], я сама увидела в чате, [что сын умер]. В полиции допросили, уголовное дело завели. Мы пять дней как переехали, он ещё ничего здесь не знал. Два дня назад познакомился с мальчиком, и один раз они играли на площадке», — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего школьника Валентина.



В «Просторном» живёт много семей с детьми: после ЧП многие начали собирать деньги на похороны Артура — за ночь собрали около 20 тысяч рублей.

В ямах и канавах жилмассива играет больше детей, чем на детских площадках Фото: Александр Ощепков / НГС

Несмотря на происшествие, местная детвора продолжает носиться между «Просторным» и «Матрёшкиным двором» — весело шлёпают по лужам, лезут на холмы, в канавах пускают плыть всё, что подвернётся под руку. Бабушки, гуляющие с внуками, рассказывают, что дети регулярно играют на отвалах, а зимой катаются с них на ледянках.

Высокие отвалы — самое увлекательное место для прогулок у местной детворы. А зимой они катаются с них на санках Фото: Александр Ощепков / НГС

Застройщик «Просторного», руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай на запрос корреспондентов НГС ответил, что мальчик погиб не на территории жилмассива, а значит, компания никак не могла предотвратить смерть ребёнка. Однако сам Джулай заявил, что готов помочь семье. «Данный земельный участок нашей компании не принадлежит. Наша организация на данной территории работы не вела, в связи с этим я не могу прокомментировать, как был оборван провод и почему он не был обесточен. Ещё раз уточню, линия электропередачи, на которой был оборван провод и земельный участок, на котором произошла трагедия, нашей компании не принадлежат, в связи с чем у меня нет возможности ответить на этот вопрос. Это не наш земельный участок, вести работы на чужом земельном участке мы не имеем права. Наша компания не имеет отношения к случившейся трагедии, но как частное лицо я могу оказать помощь семье, так как понимаю, какое это горе для родителей», — прокомментировал Алексей Джулай.