Это сигнал: для автомобилистов ужесточили наказание за непропуск скорой

После серии скандальных происшествий в России ужесточают наказание за любые препятствия работе скорой помощи — в окончательном чтении Госдума приняла поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Неуступчивым водителям грозит лишение прав на срок до года, а в случае смерти пациента — вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет. Мы разобрались, как вести себя при встрече с медицинским автомобилем на дороге, чтобы не стать крайним.

Было и стало

Сейчас за непропуск любой спецмашины с включённым маячком и сиреной положен штраф 500 рублей или лишение прав на 1–3 месяца по статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Теперь штраф увеличивается до 3–5 тысяч рублей, а срок лишения — до 3–12 месяцев.

Новая статья 6.36 КоАП наказывает за воспрепятствование оказанию медпомощи штрафом в 4–5 тысяч рублей и касается уже не только водителей, но и всех, кто так или иначе помешал медикам. Например, не пускали их в квартиру или провоцировали драку.

Если в результате состояние пациента ухудшилось и его здоровью причинён тяжкий вред, накажут по новой статье Уголовного кодекса — 124.1, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Если пациент умер, максимальный срок заключения возрастает до четырёх лет.

Видео: Ютуб Info / YouTube.com



Работа над поправками началась в 2017 году после случая в Петропавловске-Камчатском, где автомобилист так долго не давал проехать скорой, что 21-летний пациент, к которому вызвали медиков, скончался.

Как пропускать скорую помощь

Порядочный водитель пропускает спецмашины не только из страха получить штраф, но и просто по-человечески. Уступить дорогу — это, например, освободить полосу или не двигаться на свой зелёный, если с поперечного направления летит скорая с сиреной. Пропускать нужно машины со специальной окраской (цветографическими схемами), включённым маячком и сиреной — все три условия обязательны. Кроме того, экипаж машины должен выполнять неотложное служебное задание.



Но бывают ситуации, когда пропустить сложно — например, машины едут в плотном потоке или стоят в пробке. Иногда уступить можно, лишь нарушив правила, как героиня видео ниже. Кстати, за своё благородство она получила штраф с автоматической камеры (800 рублей за наезд на стоп-линию), который после шумихи в интернете отменили.

Владелица Hyundai Solaris пропустила скорую помощь, но камера зафиксировала заезд на стоп-линию Видео: архив

Ещё меньше повезло герою этого материала: молодой водитель пытался пропустить пожарную машину, выехав за стоп-линию, и также получил штраф за её пересечение. Но даже суды высших инстанций не нашли повода его оправдать, посчитав благородство избыточным.

— К сожалению, практика по таким делам неоднозначна, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — Я думаю, 90 процентов водителей поступили бы так же, но суды часто подходят к вопросу формально. Когда водитель стоит на месте, по сути, он не продолжает и не возобновляет движение, то есть, согласно ПДД, обязанности уступать дорогу у него не возникает. Но ещё раз говорю — формальная и человеческая позиция здесь могут не совпадать.



Что делать в ситуации, когда вы заметили машину со спецсигналом и сиреной, но пропустить её сложно из-за объективных причин?

— Конечно, нужно сделать всё возможное, не нарушая при этом правил, — говорит Лев Воропаев. — Если же ситуация совсем патовая и водителю просто некуда деваться (например, он стоит в пробке перед машиной скорой помощи), то и обязанности пропускать не возникает: Верховный суд разъяснял этот момент.

Если водитель имеет возможность пропустить, но при этом нарушит правила, вопрос переходит из юридической плоскости в этическую: формальных требований «нарушать ради пропускания» в таком случае нет, но иногда это может спасти кому-то жизнь. Бывает, ГИБДД и суды учитывают эти факторы, в других же случаях требуют соблюдения буквы закона. Усиление ответственности за непропуск спецмашин будет чаще подталкивать водителей пропускать любой ценой, в том числе, нарушая другие пункты ПДД.

Если случилось ДТП

При выезде на задание спецмашины могут отступать от ряда правил, например, проезжать на запрещающий сигнал и ездить по встречной полосе. При включенной сирене и маячке остальные водители должны уступать им дорогу, но из-за внезапности появления спецмашин аварии вполне вероятны.



— Раньше при столкновении автомобиля с машиной скорой помощи, которая ехала с проблесковым маячком и сиреной, почти в 100 процентах случаев виновным оказывался обычный водитель, — комментирует Лев Воропаев. — Потом практика стала ломаться: суды начали учитывать, убедился ли водитель скорой помощи, что ему предоставляют преимущество. Поэтому сейчас практика — 50 на 50.

Тем не менее нынешние поправки могут на неё повлиять.

— Грубые нарушения, которые помешали проезду скорой помощи или привели к ДТП, суды в отдельных случаях могут интерпретировать как умышленные деяния, а значит, если пациент умер или его здоровье серьёзно ухудшилось, водителю вменят уже статью Уголовного кодекса, — добавляет Лев Воропаев.

Перед вступлением в силу новый законопроект пройдёт ещё несколько стадий согласования, но уже формальных: скорее всего, нынешняя редакция — окончательная. Изначально за непропуск скорой помощи предлагали штраф в 30 тысяч рублей, но депутаты не поддержали столь резкое усиление наказания.