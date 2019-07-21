«Государство доит нас налогами»: бизнесмены — о том, почему в России невозможно вести дела честно

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди предпринимателей, который показал, что 71% оценивает условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные. К факторам, которые оказывают негативное влияние, они относят уровень благосостояния граждан, распространённость коррупции и уровень цен на энергоносители, а также уровень защищённости собственника, работу судебной системы, нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса, работу контрольно-надзорных органов и так далее. Более половины респондентов в ближайшие пять лет ожидают ухудшений. Журналист НГС спросила у новосибирских предпринимателей, почему, на их взгляд, сложно вести бизнес в стране, кто и что мешает это делать и чего они ожидают через пять лет, и узнала, как их раздражает бюрократия, кто и почему должен заменить «старпёров» и почему они хотят эмигрировать.



Евгений Костылев, соучредитель детских проектов «За добро»:

«Много барьеров! У нас есть направление деятельности, связанное с гидрореабилитацией детей с ОВЗ. Мы хотели поучаствовать и хотим в федеральной программе, связанной с товарами для детей. В правительстве Москвы есть программа, связанная с этим, мы написали от "Опоры России" официальное письмо, чтобы узнать, как поучаствовать в ней. Написали письмо в департамент социальной защиты населения города Москвы в апреле. В связи с майскими праздниками в общем они долго тележили этот момент: отсрачивали, отсрачивали, отсрачивали... Где это письмо с ответом официальным от департамента социальной защиты населения, я не знаю [до сих пор]. Каким-то образом поучаствовать в этой программе я не могу, потому что у меня нет ответа, я не могу построить план действий. Это является действительным барьером со стороны чиновников — это называется бюрократия и волокита. Естественно, меня это раздражает — это неэффективность и трата времени и вообще ситуация, которая не должна быть в нашей стране, но она есть. Не только я с этим столкнулся, ещё ряд предпринимателей про бюрократию расскажет.



При данном положении дел я не вижу, чтобы бюрократия в стране у нас исчезла. Она видоизменяется, и при этом она остаётся.

Видоизменяется она, потому что мы всё-таки не в XVIII веке живём, а с приходом цифровизации в каком-либо виде в нашу экономику она изменяется. То проволочки были из-за того, что из кабинета в кабинет летала бумажка две недели, а теперь из кабинета в кабинет она летает за пять секунд в электронном виде, но при этом где-то, видимо, проблемы со связью происходят.

Почему ещё сложно вести бизнес в стране? Потому что у нас у ряда чиновников нет ответственности или мера ответственности, которая есть, не является эффективной. Здесь говорится о чиновниках, которые за то или иное дело отвечают. Ну подумаешь, он там каким-то ребятам из Новосибирска не помог — да ему всё равно, другие будут. Вот так чиновники наши реально думают. А про то, что некоторые направления реально нужны обществу, никто не думает. Чиновники думают только о своём положении, о том, как бы усидеть на месте. Пока такое отношение у чиновников будет, вот так мы и будем бегать. У ряда чиновников, у меня сложилось впечатление, напрочь отсутствует понимание ситуации о предпринимателях: у них сложилось впечатление, что любой предприниматель — малый, средний, не важно — это человек, который ездит на дорогой машине, живёт в дорогой квартире и у него всё замечательно с бизнесом.



ВЦИОМ, как бы его ни ругали, хоть как-то обрисовывает картину: не так, как на самом деле, — она ещё унылее, но хотя бы к реальности ближе. Если у нас те же самые чиновники на тех же самых местах будут, то ничего хорошего не будет через пять лет. Откуда у человека, который вообще не понимает ситуацию, но отвечает за сферу предпринимательства или развитие предпринимательства, будет прогресс? Проблема всей нашей экономики и всей нашей страны в том, что многие научились рисовать картинки, но при этом данные картинки не являются реалистичными. Если в виде отчётов говорить о том, как всё замечательно, всё классно, а при этом у предпринимателей потребительская способность в среднем даже чеке снизилась с тысячи до 200 рублей, то о каких хороших картинках ведётся речь?! Это очень печально. Если тот же уровень ответственности будет у чиновников, мы никуда не пойдём и в космос не полетим».

Владимир Тонконог, основатель компании «Дело вкуса»:

«Там [в результатах опроса] всё, на мой взгляд, правильно отображено: нет денег у людей; как можно развивать какой-либо бизнес, экономику в среде, где нету платёжеспособного спроса банально. Это первое. Второе — политика нашего государства продолжает быть непостоянной: правила игры постоянно меняются, ужесточаются, постоянно доят бизнес либо прямыми, либо косвенными налогами. Онлайн-кассы сделали не как некий сервис, который предлагается бизнесу использовать, а как обязаловку, иначе штраф — то есть штрафная, палочная система.



Потом проходила акция — так называемая аттестация рабочих мест: просто отъём денег у людей за некую филькину грамоту, что у тебя какое-то условное рабочее место аттестовано. Я вообще называю это рэкетом. Наше государство — это рэкетир. Несмотря на то что с экранов телевизора или ещё где-то какие-то заявления про поддержку бизнеса происходят, а общая политика такова, что бизнес сегодня не развивается, а выживает. В большинстве. Я не говорю, что у меня всё плохо в моём конкретном бизнесе, я просто понимаю, что если раньше я был заинтересован в его развитии и масштабировании, то сейчас я просто работаю.

В окружении у меня кто-то закрывает бизнес, кто-то в такси уходит, кто-то работает в долг, долги формирует, и не более того. Москва, я считаю, высосала все деньги из страны: реально какой-то платёжеспособный спрос есть в столице. Судя по тому, что наш город — условная столица, мы здесь, в Новосибирске, более-менее ещё живём. А отъехать в более провинциальные города — там ситуация значительно хуже.



Владимир Тонконог говорит, что многие закрывают бизнес или работают в долг Фото: Густаво Зырянов / НГС

Коррупция как была, так она и есть. Только она не такая, как раньше — что, грубо говоря, гаишник взятку брал, — она идёт на других уровнях. Все деньги у государства, все деньги у Москвы. И по собственной семье, и по сотрудникам, и по окружению могу сказать, что денег у людей стало, конечно, значительно меньше. Видите, мы кофе продаём: у нас если человек кофе пьёт, то он никогда от него не откажется, а от каких-то других вещей вполне: сокращают бюджет потребления развлечений, ресторанов и так далее.

Я считаю, когда смена поколений начнёт происходить, молодёжь придёт на места, тогда всё реально будет улучшаться. На местах ещё сидят так называемые старпёры: с одной стороны, люди опытные, с другой — настолько закостенелые, у них нет ни идей, ни знаний, ни понимания, что происходит сегодня в мире, экономике. Сегодня надо принимать решения актуальные быстро, двигаться, шевелиться, брать на себя инициативу. А что у нас происходит? Сидят товарищи на одном месте ровно, и всё, деньги зарабатывают себе на пенсию условно, — я так утрирую, конечно. Через пять лет должно стать лучше, но должна измениться прежде всего политическая система. То, как она сейчас выглядит, — я считаю, создаётся революционная обстановка, причём не людьми, а властью».



Виталий Турунтаев, бизнес в сфере общепита — доставка еды Potehin Pizza:

«Сложности бывают такими: много всяких согласований, которые усложняют ведение бизнеса, например согласование вывесок. Ещё одна проблема заключается в том, что большинство организаций либо полностью уходят от налогов, либо не показывают зарплату своих сотрудников. Кто в этом виноват, государство или предприниматель, я не знаю. Если предприниматель будет полностью всё платить, то, как правило, будет работать в большой минус.

У меня был двухэтажный английский автобус с товарищами, мы так и не смогли его поставить 12 лет назад, потому что в Новосибирске за эти годы власть раза три менялась в администрациях. Сначала брали взятки, потом ситуация резко поменялась: наоборот, перестали брать взятки, но, помимо этого, они стали бояться делать шаг влево, шаг вправо. Проект же такой необычный — какой-то автобус, он не ездит, должен стоять прикованным. Не знали, как его назвать: то ли стационарный объект, то ли мобильный, вроде как транспорт на колёсах, но он без двигателя. В общем, мутызгали-мутызгали: в трёх разных администрациях давали какое-то предварительно добро. Я делал документы, место оформлял, а потом всё-таки отказывали. Три раза, получается, меня так кинули хорошенько, не дали всё равно работать.



Виталий Турунтаев считает, что несмотря на то, что о поддержке предпринимателей говорится везде, получить её очень сложно; кроме того, сложно получить и кредит в банке Фото: Густаво Зырянов / НГС