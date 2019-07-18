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Кусь и прощай: Стас Соколов пообедал в кафе «Анталия», которое сносят, — оно гремело ещё в 60-х

Официально это кафе-мороженое, но десерта там не нашлось, зато были шашлык и обстановка лихих времён

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Кафе на углу парка стоит с 70-х годов 

Фото: Стас Соколов 

Новосибирские власти решили выкупить у нынешнего владельца кафе в углу сквера Славы, чтобы вернуть эту землю парку. Заведение это работает здесь уже не один десяток лет и может считаться одним из самых старых действующих предприятий общепита Новосибирска. Обозреватель НГС.Афиша решил, что нельзя упускать такую возможность, и сходил в заслуженное место на прощальный обед.

Кафе-мороженое

Заведение на углу сквера Славы (как официально называется парк) появилось ещё в 60-х годах прошлого века и в те далёкие времена называлось «Кафе-мороженое». Был в СССР такой популярный формат предприятий общественного питания, куда и детей можно было сводить, и девушку, и вообще культурно отдохнуть за небольшие деньги. С наступлением капитализма кафе ,было несколько реконструировано и переориентировалось на более востребованные блюда и напитки, но официальное обозначение профиля заведения осталось прежним. Наверное, так было проще решать вопросы с местными властями.

— Что это у нас такое в парке?

— Кафе-мороженое.

— А, ну тогда нормально.

Кафе довольно долгое время называлось «Анталия» (так оно и проходит по документам, только к названию добавляются волшебные слова «кафе-мороженое»). Однако сейчас на вывеске названия турецкого курорта уже нет, да и в 2ГИС оно обозначается как «Станиславского, 9».

Кафе «Анталия»

За всё заведение вместе с землей мэрия назначила цену в 25 миллионов рублей, что, конечно, звучит как насмешка. Сегодня столько стоит открыть с нуля скромный бар в арендованном помещении. А тут мало того что само здание, так ещё и солидный кусок земли вокруг, часть которого отведена под довольно крупный летник.

В самом парке сейчас идёт реконструкция, и его состояние вызывает потребность немедленно воспользоваться заведением с алкоголем в меню

В самом парке сейчас идёт реконструкция, и его состояние вызывает потребность немедленно воспользоваться заведением с алкоголем в меню

Уже на подходе доносятся запахи жаренного на углях мяса и дыма. Внутри царит интимный полумрак, но, несмотря на середину дня, компаниями заняты сразу несколько столов. Ещё человек десять сидит снаружи. Звучит нерусская речь и ближневосточная музыка, которая оказывается клипами с YouTube. 

Внутри заведение выглядит как декорация фильма о «лихих 90-х»

Внутри заведение выглядит как декорация фильма о «лихих 90-х»

Сами клипы выводятся на телевизор, причём не в полноэкранном режиме, а именно так, как вы видите любой ролик сначала — с оценками, комментариями и рекомендациями. Можно зайти со смартфона и начать делиться впечатлением от прослушанного.

Кроме основной летней площадки за зданием кафе сооружена дополнительная

Кроме основной летней площадки за зданием кафе сооружена дополнительная

Меню построено по не знающему промахов принципу «шашлык, борщ и салат цезарь» с упором, конечно, на блюда кавказской кухни — бозбаш, бугламу, кюфту и вот это всё. Цены весьма сдержанные: большинство горячих блюд стоит 200–300 рублей. На углях могут пожарить не только баранину со свининой, но и, например, перепёлку (300 рублей одна штука). В винной карте собрано всё лучшее, что может предложить солнечная Абхазия.

Прежде чем начать веселиться по-настоящему, стоит прикинуть свои финансовые возможности

Прежде чем начать веселиться по-настоящему, стоит прикинуть свои финансовые возможности

Как и положено в подобных местах, отдельным разделом вынесен прайс на то, что вы можете в порыве радости разбить или сломать. Там 12 позиций, цены начинаются от 100 рублей (бой стопки). Так что можете позволить себе некоторые безумства. Если, конечно, позволяют средства. Дороже всего обойдётся «порча мягкой зоны» (20 тысяч рублей). Правда, чья именно мягкая зона оценена так дорого, не уточняется.

Я взял бугламу из основного меню (200 рублей) и салат из бизнес-ланча под названием «Лёгкий» (70 рублей). Лёгкий салат оказался горсткой струганой морковки с мясом и солидной ложкой майонеза. Страшно подумать, как тут может выглядеть «Тяжёлый» салат.

Лёгкий салат за 70 рублей из меню бизнес-ланча

Лёгкий салат за 70 рублей из меню бизнес-ланча

Буглама оказалась ещё одним названием широко распространённого от Тывы и Улан-Удэ до Мармариса блюда, представляющего собой густой бульон со специями, в который погружены кусок разваренного мяса на кости и картофелина. Не особенно гламурно, зато сытно и, если не выпендриваться, вкусно.

Буглама из баранины за 200 рублей&nbsp;

Буглама из баранины за 200 рублей 

В кафе меж тем текла своя, скрытая от посторонних глаз, неспешная жизнь, из недр появлялись блюда с мясом и зеленью. Кавказские мужчины вели оживлённые разговоры на своём языке, в котором время от времени слышались знакомые слова. Ничто не предвещало прибытия бульдозеров.

Буглама кончилась довольно быстро, и тут я вспомнил про официальное название предприятия, в стенах которого нахожусь. «А мороженого нет у вас, случайно?» — спросил я девушку-официанта.

Суровые детские качели (и по всей видимости, домик) на входе

Суровые детские качели (и по всей видимости, домик) на входе

«Нет, мороженого нет», — ответила она так, будто не была уверена, то ли это очень тонкая шутка, то ли человеку действительно захотелось пломбира в вазочке. И сиропом полить.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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18 июл 2019 в 01:20

" цену в 25 миллионов рублей, что, конечно, звучит как насмешка. Сегодня столько стоит открыть с нуля скромный бар в арендованном помещении."
За 25 лямов вполне можно помещение купить, а не то что открыть с нуля ))) тем более
описанный павильончик

Новосибирец
18 июл 2019 в 00:47

Вот как-то незакончен рассказ про данное кафе. Обычно более пОлно рассказывают корреспонденты НГС про какие-либо зааедения, а тут прям как-то на полуслове оборвалось, но почитать было интересно.
Местные сторожилы поговаривают, что кафе данное бандитским было, там даже в своё время сам господин Трунов со своей свитой (окружением) частенько отдыхал.

Тигр-Мигр
18 июл 2019 в 00:34

...и посыпать грецкими орехами... Три шарика.