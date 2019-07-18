Консервант не пройдет: 11 мифов, которые заставят вас по-новому взглянуть на свое лицо и косметичку

Когда косметика не помогает — хочется ругаться с ее производителями, громко кричать, что огромные корпорации зарабатывают на нас свои миллиарды, а эффекта ноль, как секлись волосы и сохла кожа, так и продолжают в том же духе. Редакция SHE поговорила с врачом-дерматологом клиники «Жемчуг» Надеждой Биль о популярных заблуждениях потребителей баночек и составила список мифов (читай: ошибок), которые нужно развеять, чтобы покупка средств приносила пользу, а не разочарование. Миф 1. Наносить крем под глаза можно и на верхнее, и на нижнее веко

«Когда мы наносим крем на нижний край орбиты, круговая мышца глаза сама разносит все питательные вещества по всем векам. Если наносить крем и на верхнее, и на нижнее, и на подвижное веко — увеличивается риск более раннего провисания век», — объясняет специалист. Поэтому наносим крем под глаза только на нижний край орбиты глаза. Миф 2. Нет никакой разницы между обычным кремом и кремом для век

Надежда рассказывает, что когда кремы для лица тестируются перед входом на рынок, они проходят только дерматологический контроль. Крем для век проходит контроль дерматологов и офтальмологов. Миф 3. Если маску держать дольше — эффект будет лучше

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«Например, если оставить маску на голове надолго — ничего криминального не произойдет, волосы не вылезут. Но производитель, перед тем как выпустить продукт на рынок, тестирует его на группе здоровых добровольцев. Проводит химические испытания. При соприкосновении с воздухом любое средство начинает окисляться — распадаться на составляющие, и не все составляющие имеют те же положительные свойства, что и исходное вещество. Поэтому лучше всегда четко следовать инструкции», — советует врач.

Миф 4. Тональный крем можно использовать вместо консилера Если у вас тонкая сухая кожа — лучше не применять тональный крем вместо корректора. Во-первых, он не проходит офтальмологический контроль. А во-вторых, кожа под глазами намного тоньше, чем вся остальная, поэтому лучше пользоваться специальными консилерами. Миф 5. Срок годности у косметики занижен

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На косметике обычно два срока годности. Один, более длительный, это когда упаковка герметична, второй обычно указан в количестве месяцев, например 12. Это значит, что после того, как вы открыли банку и прошло 12 месяцев, продукт стоит закончить использовать. Даже если там еще много осталось. «Там уже консерванты заканчивают свое действие, и в креме начинают разводиться микробы. Исключение составляют сухие текстуры, хоть производители и подстраховываются и обозначают на банке срок годности, но микробы их не любят», — объясняет Надежда. Миф 6. Если на упаковке написано «для всех типов кожи» — значит подходит всем Эксперт считает, что если на упаковке написано «для всех типов кожи», то это, как правило, не для жирной кожи. Исключения из этого правила есть, но они очень редко встречаются.

Миф 7. Сероватый цвет лица — это нормальное явление для городских жителей «Серый цвет лица появляется из-за того, что на лице много отмерших клеток. Там распадаются уже все клеточные органеллы, остаётся как будто "кожурка», пустая оболочка», — объясняет врач.

Чтобы этого избежать, нужно использовать средства для глубокого очищения хотя бы раз в 7–10 дней (скрабы, гоммажи, пилинги) Фото: pixabay.com

Это не агрессивные средства в сравнении с профессиональными, но зато кожа получает возможность обновиться и убрать мертвые клетки, а значит, выравнять цвет лица. Миф 8. Если не вытирать лицо насухо после умывания, а сразу нанести увлажняющий крем — кожа сохранит больше влаги «Вообще наша вода не очень хорошая, она содержит соли металлов, и это нормально, по-другому не получится. Когда вода касается кожи, pH кожи становится более щелочным. Нормальный pH кожи — знаменитый 5,5. Крем сделан для кислой среды кожи, и чтобы он сработал — нужно снова сделать среду кожи кислой. Для этого существуют тоники. После контакта кожи лица с водой протираем лицо бумажным полотенцем, наносим тоник, а потом уже крем», — советует Надежда. Если вы сомневаетесь в выборе тоника, лучше всего взять тот, на котором написано «увлажняющий», он, как правило, подходит большинству людей.

Миф 9. Если на косметике есть пометка «Эко» — значит она более натуральная, чем остальная «Если на косметике написано "Эко", но у нее срок годности после вскрытия 12, а то и 18 месяцев, то там все равно есть консерванты. Вопрос в том, какие это будут консерванты. Более дорогие марки стараются сделать консерванты натуральными. Например, использовать специальный пластик или стекло для упаковки, которые сами по себе являются консервантами, или заменить агрессивные парабены другими веществами», — рассказывает специалист. По словам Надежды, часто компании строго хранят тайны новых консервантов, потому что чем безопасней консервант, тем меньше он проникает в кожу — остается на ее поверхности, а потом смывается водой или разрушается воздухом. Поэтому стоит опираться на срок хранения — если он у косметики после вскрытия 6 месяцев, скорее всего, там очень натуральные консерванты и их очень мало. Миф 10. Нет связи между качеством косметики и ее ценой Если это брендовый продукт — какая-то часть платится за имя. Но чем косметика дороже, тем тщательнее обработка, лучше сырье и мельче частицы действующих веществ. А чем они мельче, тем лучше они проникают в кожу. Опять же, используются более качественные консерванты.

Врач не советует выбирать уходовую косметику, которая стоит меньше 500 рублей. По словам Надежды, в этом случае себестоимость средства очень низкая и за такую цену ничего хорошего в банку положить невозможно. Миф 11. Огурцы на глаза помогают успокоить кожу не хуже косметических средств

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