Кабриолет для бедных: как почувствовать себя миллионером — топ-6 машин без крыши до 500 тысяч

На дворе июль, и иногда хочется прокатиться с ветерком, да не просто с опущенными стеклами, а на машине без крыши — как миллионеры из фильмов. Почувствовать себя богачом можно на любом кабриолете, и их достаточно много предлагается в пределах бюджетных 500 тысяч рублей. Вы получите незабываемые ощущения от езды на автомобиле без верха, обратите на себя завистливые взгляды других водителей, но придется потерпеть пыль и выхлопные газы. 6 вариантов распространенных кабриолетов/родстеров — далее в обзоре НГС.

Peugeot 307



Peugeot 307 Фото: Auto.ru

Peugeot 307 — пожалуй, самый массовый недорогой кабриолет, на рынке много предложений по машинам 2005–2007 годов выпуска: вот, например, красавец за 520 тысяч рублей. Это не мелкая коробочка для двоих, а полноценный автомобиль длиной 4356 мм и шириной 1759 мм. Дверей две, но задние сиденья не номинальные — здесь нормально уместятся двое взрослых. Двигатель 2-литровый 143-сильный без наддува, коробка — автомат или механика. Крыша жесткая, с электрическим механизмом складывания. В оснащении есть климат-контроль, круиз, парктроники, подогрев сидений — ничего не мешает использовать кабриолет круглый год. Peugeot 206



Peugeot 206 Фото: Auto.ru

А вот Peugeot 206 — совсем уж маленькая машинка: длина всего 3835 мм, задние места — чистая формальность. Зато такой кабриолет можно купить всего за 300 тысяч, год будет 2003–2005-й. Чем не вторая машина в семье для летнего отдыха и покатушек. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 109-сильным мотором и автоматической КП. Механизм складывания жесткой крыши также электрический. Салон кожаный — от пыли будет проще чистить. Возможна эксплуатация и зимой.

Toyota MR-S

Toyota MR-S Фото: Auto.ru

Toyota MR-S тоже маленькая, длина 3885 мм, у машины уже нет задних сидений в принципе. Крыша мягкая и раскладывается вручную. Привод задний, двигатель расположен сзади, как у серьезных гоночных болидов, ну или как у «Запорожца». Мотор без наддува, 1,8 литра, 140 сил. Коробка передач — механика или робот, который все равно надо кнопкой вручную переключать на каждую передачу. Машина будет староватой. Вот, например, экземпляр 2000 года выпуска за 520 тысяч рублей. Mercedes-Benz SLK-Class



Mercedes-Benz SLK-Class Фото: Auto.ru

Кабриолет от Mercedes — это вообще шик. Спереди огромный капот и гоночная внешность, правда, в профиль и сзади машинка выглядит мультяшной со своей маленькой круглой кабиной. Мест всего два, крыша жесткая с электроприводом. Даже багажник неплохой — 208 литров. Оснащение достойное — ксеноновые фары, климат, мультируль, мультимедийная система. Салон, разумеется, кожаный. Привод задний, коробка-автомат, 1,8-литровый двигатель с компрессором мощностью 163 л. с. разгоняет кабриолет до сотни за 8,3 секунды. Можно найти авто 2004 года за полмиллиона.

Mazda MX-5



Mazda MX-5 Фото: Auto.ru

Mazda MX-5 второго поколения имеет два места и мягкую крышу. Привод здесь тоже задний, коробка — механика или автомат. Двигатели 1,6 и 1,8 литра, мощностью 110 и 140 сил. Эта Mazda почему-то довольно дорога, поэтому купить мы можем только какой-нибудь 2000 год. Или даже экземпляр 1992 года, зато в розовой окраске и в окружении симпатичных девушек. Chrysler Sebring



Chrysler Sebring

Американец Chrysler Sebring — не какой-то там малыш на два места, а комфортабельное авто на 5 человек с большим задним диваном. Длина машины целых 4874 мм, ширина 1775 мм. Крыша мягкая, с электроприводом складывания, тент убирается в специальный отсек. Объем багажника остается неизменным — 462 литра. Двигатель 2,7-литровый 203-сильный, автоматическая коробка передач. Вот хороший экземпляр 2002 года выпуска за 360 тысяч рублей.

Какой кабриолет вы бы купили?