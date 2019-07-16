Подарочек из Тая: туристы завезли в Новосибирск опасную лихорадку

Врач-инфекционист Марина Малахова предупредила, что опасную лихорадку можно подхватить в популярных у новосибирцев странах: Таиланде, Индии и Вьетнаме

Туристы всё чаще ездят в тёплые страны, откуда привозят не только сувениры, но иногда и страшные болезни. По статистике Роспотребнадзора, в этом году как минимум 19 отдохнувших в тропиках новосибирцев заболели лихорадкой денге. Большая часть заболевших отдыхали в Таиланде. Корреспондент НГС попросила врача-инфекциониста высшей категории центра семейной медицины «Здравица» Марину Малахову объяснить, что это за непонятная лихорадка, как ей заражаются и можно ли предупредить болезнь.

Что такое лихорадка денге и кто её переносит?



Лихорадка денге — это тяжёлое заболевание, которое передаётся через укусы комаров.

«Источником инфекции в природе в первую очередь является человек, но это могут быть и обезьяны, лемуры, это могут быть летучие мыши. Комар пьёт кровь у заболевшего, 7–10 дней вирус проходит определенную трансформацию, и в дальнейшем комар кусает человека незараженного, здорового, и этот человек заболевает. Комар остаётся инфицированным до 3 месяцев и более», — рассказывает врач-инфекционист Марина Малахова.

По её словам, вирус может развиваться в теле комара только в тёплых условиях — при температуре не ниже +22 градусов. Поэтому денге распространена в тропических и субтропических районах, в основном в странах Юго-Восточной Азии, таких как Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Сингапур. Это те места, куда новосибирские туристы, уставшие от холодов родины, стали выезжать всё чаще.

Как она проявляется?

Вирус проникает в место укуса комара, на этом месте возникает небольшое покраснение кожи, там идёт первичное размножение вируса, объясняет Марина Малахова. Потом, как и для любой инфекции, существует инкубационный период — то есть время, когда возбудитель адаптируется к организму, но ещё нет симптомов. Этот период длится от 3 до 15 дней, но чаще от момента укуса до развития заболевания проходит 5–7 дней.



«Лихорадка денге может протекать в двух вариантах: это классический вариант и геморрагическая форма.

Классическая форма наступает при первичном контакте с возбудителем — человек первый раз выехал за границу, и его укусили. Марина Малахова, врач-инфекционист центра «Здравица»

Геморрагическая форма считается более тяжёлой и возникает при повторных случаях заражения. Геморрагическая лихорадка денге является одной из ведущих причин тяжёлого заболевания и смерти среди детей в некоторых азиатских странах», — констатирует врач.

При классической форме денге, как правило, острое и внезапное начало. Лихорадка обязательна у всех больных, температура тела быстро повышается до 39–40 градусов. Также снижается аппетит, появляются недомогание, вялость, слабость, серьёзные боли в мышцах, боли по позвоночнику, то есть затруднено даже движение пациента, — клинические проявления схожи с гриппом.



Инфекционист советует избегать джунглей или же запастись закрытой одеждой и всевозможными средствами защиты Фото: Юлия Шипицина / НГС

«Могут быть лёгкие катаральные явления: насморк, боли, краснота в горле. Характерно явление конъюнктивита, покраснение глаз, отёчность, одутловатость лица. После лихорадки на 3–5-й день наступает небольшой период затишья (от одного до трёх дней), и потом опять подъём температуры», — описывает Марина Малахова.



На коже могут быть высыпания — как ярко-красная сыпь, так и пузырьки по телу.

Для тяжелой формы лихорадки денге — геморрагической — характерны сильные боли в животе, кровь во рвоте, нехватка воздуха и большая усталость.

«В отличие от классической формы денге боли в костях возникают редко. Также при тяжёлом течении болезни возможны различные кровотечения: из десен, маточные кровотечения, желудочно-кишечные, кровоизлияния во внутренние органы, шоковое состояние и поражение внутренних органов. Есть пациенты с увеличением печени, селезенки, развитием гепатита. Может страдать миокард, почки, то есть очень часто эта форма заболевания лечится в отделениях реанимации», — признаёт инфекционист.

Если посидишь рядом с заболевшим человеком, сразу же заразишься от него?

Нет, не заразишься.

«Важно отметить, что лихорадка денге не заразна для близкого окружения заболевшего. Если есть какие-то коллективные вспышки, как правило, эти люди вместе находились на отдыхе, где их покусали комары», — отвечает Марина Малахова.



На продуваемом ухоженном пляже или у бассейна при отеле риск заразиться минимален Фото: архив НГС

Как лечить лихорадку денге?

Без медицинской помощи тут не обойдёшься — только опытные врачи смогут облегчить жизнь пациенту с лихорадкой денге.

По словам врача-инфекциониста, медики выполняют диагностику, которая найдёт специфические антитела на 3–5-й день от начала заболевания.

«Есть также специфические показатели в общем анализе крови. Снижается количество тромбоцитов, количество лейкоцитов, появляется лимфомоноцитоз, характерный для вирусного заболевания», — рассказывает врач.

По её словам, специфической профилактики лихорадки не существует — пока что лицензированных вакцин против денге нет.



Есть несколько вакцин в стадии разработки и клинических исследований, но пока в широком доступе их нет. Марина Малахова, врач-инфекционист центра «Здравица»

«Единственным способом предотвращения передачи вируса денге является борьба с комарами, являющимися переносчиками болезни», — говорит Марина Малахова.

Важно, чтобы человек вовремя обратился к врачу, поскольку, по незнанию принимая препараты как от обычной простуды, он может себе навредить. К примеру, для снижения температуры во время лихорадки нельзя принимать аспирин и ибупрофен, только парацетамол.



Прививки от денге не существует, но специалисты работают над созданием вакцины, также они борются с самими комарами, передающими лихорадку Фото: Юлия Шипицина / НГС

Есть ли всё-таки какие-то способы защиты от этой болезни?

Примерно такие же, как от клещей. Лучше не бродить в непроходимых джунглях, но в тропиках обязательно стоит использовать всевозможные репелленты, москитные сетки, фумигаторы и защищенную одежду.

Все люди могут подхватить лихорадку денге?

Абсолютно все, независимо от возраста, для болезни не важны пол и статус человека.

«К сожалению, возможны летальные исходы, особенно они вероятны при геморрагической форме. Летальность при этой форме около 5%», — констатирует инфекционист.

Но не каждый комар заражен лихорадкой денге — он встречается так же часто, как энцефалитный клещ в Новосибирской области.

Как рассказывает Марина Малахова, человек может заболеть лихорадкой и повторно.

«Иммунитет нестойкий, где-то 1,5–2 года. То есть через 2 года можно заразиться тем же вариантом. К сожалению, из-за того, что наши туристы неоднократно выезжают в одну и ту же страну, геморрагическая форма лихорадки стала встречаться чаще. А настороженность в этом плане достаточно низкая», — отмечает она.

