Выкинь манго: 6 неожиданных ошибок в употреблении фруктов (для нас лучше смородина, чем виноград)

«Фрукты — это так полезно», — говорила нам бабушка, наливая компот из ягод в большой гранёный стакан. Хоть это и греющее душу воспоминание, но, по правде, в таком напитке осталось мало полезного: температурная обработка и стаканы сахара сделали его десертом наравне с пирожным-картошкой. А знаменитая яблочная диета поможет не только побыстрее сорваться с пути похудения, но и заработать неприятности для здоровья, если вы на ней всё-таки удержитесь. Редакция НГС.Афиши попросила эндокринолога, диетолога Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистента кафедры госпитальной терапии НГМУ Ирину Татарникову рассказать, какие опасности скрывают в себе «диетические» фрукты и что действительно полезно для сибирского организма.

Фруктоза По мнению эксперта, в популярной диетологии любят что-то демонизировать — то сахар, то глютен, то фруктозу. Но дело всегда в количестве: всё хорошо в меру, но когда что-то выходит за рамки — это может стать вредным.

«Так, избыток фруктозы на регулярной основе может быть вреден. Больше всего фруктозы содержится в финиках, сухофруктах, кураге и хурме», — объясняет Ирина.

Также фрукты и ягоды содержат пектины (это растворимые пищевые волокна, которые помогают работе нашего кишечника), поэтому в меру в рацион их нужно включать. Они могут быть как дополнительным приемом пищи, так и отдельным. Но если есть заболевания кишечника, которые приводят к вздутию, то избыток фруктозы может усугублять это состояние. По мнению диетолога, нельзя заменять фруктами основные приемы пищи и устраивать фруктовые диеты — у них слишком низкая питательная ценность и плотность. «Например, одно яблоко: в 100 граммах — примерно 50 калорий, но по весу одно яблоко будет вытягивать граммов на 200, и если вы решили заменить обед двумя яблоками — это 200 калорий. Вы, может быть, на полчаса почувствуете насыщение, но питательной ценности в этом будет мало. Так, в 100 граммах куриной грудки — 100–120 калорий, к ней можно добавить 100 граммов гречки. По калориям сравнимо с яблоками, но насыщение будет совершенно разное», — объясняет врач.

Что касается антиоксидантов, которые помогают нашему организму бороться с избытком свободных радикалов, то их больше всего в облепихе, чернике, рябине, смородине и гранатах. Чем хороши продукты, богатые антиоксидантами: их сложно переесть и получить вред.

«Сейчас популярны БАДы, и люди, услышав о пользе антиоксидантов, часто перебарщивают, и нарушается баланс. В первую очередь все полезные вещества мы должны получать с пищей, а уже при неполноценном рационе или при определенных заболеваниях (которые связаны с нарушением усвоения) или выявленных дефицитах можно думать о пищевых добавках», — уточняет врач.

Питание по-сибирски Эксперт считает, что лучше отдавать предпочтение сезонным фруктам, так как существует понятие устойчивого питания, и если вы родились в определенном регионе и ваш организм адаптирован к его стилю питания, то, соответственно, он лучше всего вам и подходит.

«Мы рождены в Сибири и, например, в зимний период не адаптированы к большому количеству фруктов на регулярной основе. Если сибиряк будет каждый день есть манго, виноград и бананы (которые, кстати, нетипичны для нашего питания), то, возможно, у него будут проблемы с углеводным обменом», — рассказывает Ирина.

Черную смородину лучше есть прямо с куста (так в ней максимально сохранятся витамины (в частности витамин С)

Да и сам по себе процесс транспортировки и хранения не прибавляет фруктам качества. Привозные яблоки для улучшения товарного вида (и чтобы они дольше хранились) обрабатывают и покрывают воском или другими полимерами, которые потом не всегда получается отмыть. Либо их нужно тщательно мыть щеткой и со специальными средствами, но опять же не факт, что это средство потом смоется с водой.



Привозные яблоки эксперт советует есть без кожуры

«По поводу сухофруктов — они тоже обрабатываются диоксидом серы и консервантом, чтобы не портились и сохраняли товарный вид. Диоксид серы токсичен, но в строго допустимом количестве его применение возможно, однако даже это количество может вызывать аллергические реакции, — уточняет диетолог. — Чтобы себя обезопасить, лучше вымачивать сухофрукты по 20–30 минут». Про заготовки

Варенья и компоты имеют место быть, но вопрос тоже в количестве, потому что в заготовках используется большое количество сахара. Также они проходят температурную обработку, поэтому содержание витаминов в готовом продукте будет минимальным. Часто детям дают компоты, позиционируя, что это «своё, натуральное, а не из магазина», но нужно помнить, что там огромное количество сахара и что компот — это десерт.

Для заготовок Ирина советует заняться заморозкой ягод. Также существуют аппараты для сушки: например, из яблок можно сделать яблочные чипсы, а замороженные ягоды — добавить в чай или кашу.

Специально для НГС.Афиши мы попросили диетолога составить свой топ самых полезных фруктов.

«Лидер по содержанию витаминов и антиоксидантов на 100 граммов — это сушеный шиповник, но такое количество мало кто может употребить. Затем я бы выделила черную смородину — также из-за большого количества витаминов, но в свежей ягоде. В том числе витамина С в ней достаточно много. И конечно, лучше ее употреблять сразу с куста, потому что пока ее собрали, пока довезли и она попала к нам на стол, большое количество витаминов разрушается», — объясняет Ирина. Кроме того, в ней содержится очень много биофлавоноидов — это витаминоподобные вещества, которые укрепляют стенки сосудов, способствуют усвоению витамина С и обладают большим спектром воздействий на организм.



Абрикосы могут помочь от отеков

В абрикосах присутствует большое количество калия, он регулирует выведение натрия и жидкости из организма. По мнению специалиста, если есть склонность к отечности, то в свой рацион можно включить абрикосы, но если нет показаний по ограничению калия.



Малина — лидер среди фруктов по содержанию клетчатки