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Обзор

Выкинь манго: 6 неожиданных ошибок в употреблении фруктов (для нас лучше смородина, чем виноград)

Как абрикосы могут помочь от отеков и почему не стоит есть бананы каждый день (хурму, кстати, тоже)

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«Фрукты — это так полезно», — говорила нам бабушка, наливая компот из ягод в большой гранёный стакан. Хоть это и греющее душу воспоминание, но, по правде, в таком напитке осталось мало полезного: температурная обработка и стаканы сахара сделали его десертом наравне с пирожным-картошкой. А знаменитая яблочная диета поможет не только побыстрее сорваться с пути похудения, но и заработать неприятности для здоровья, если вы на ней всё-таки удержитесь. Редакция НГС.Афиши попросила эндокринолога, диетолога Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистента кафедры госпитальной терапии НГМУ Ирину Татарникову рассказать, какие опасности скрывают в себе «диетические» фрукты и что действительно полезно для сибирского организма. 

Фруктоза

По мнению эксперта, в популярной диетологии любят что-то демонизировать — то сахар, то глютен, то фруктозу. Но дело всегда в количестве: всё хорошо в меру, но когда что-то выходит за рамки — это может стать вредным.

«Так, избыток фруктозы на регулярной основе может быть вреден. Больше всего фруктозы содержится в финиках, сухофруктах, кураге и хурме», — объясняет Ирина. 

Также фрукты и ягоды содержат пектины (это растворимые пищевые волокна, которые помогают работе нашего кишечника), поэтому в меру в рацион их нужно включать. Они могут быть как дополнительным приемом пищи, так и отдельным. Но если есть заболевания кишечника, которые приводят к вздутию, то избыток фруктозы может усугублять это состояние.

По мнению диетолога, нельзя заменять фруктами основные приемы пищи и устраивать фруктовые диеты — у них слишком низкая питательная ценность и плотность.

«Например, одно яблоко: в 100 граммах — примерно 50 калорий, но по весу одно яблоко будет вытягивать граммов на 200, и если вы решили заменить обед двумя яблоками — это 200 калорий. Вы, может быть, на полчаса почувствуете насыщение, но питательной ценности в этом будет мало. Так, в 100 граммах куриной грудки — 100–120 калорий, к ней можно добавить 100 граммов гречки. По калориям сравнимо с яблоками, но насыщение будет совершенно разное», — объясняет врач. 

Что касается антиоксидантов, которые помогают нашему организму бороться с избытком свободных радикалов, то их больше всего в облепихе, чернике, рябине, смородине и гранатах. Чем хороши продукты, богатые антиоксидантами: их сложно переесть и получить вред.

«Сейчас популярны БАДы, и люди, услышав о пользе антиоксидантов, часто перебарщивают, и нарушается баланс. В первую очередь все полезные вещества мы должны получать с пищей, а уже при неполноценном рационе или при определенных заболеваниях (которые связаны с нарушением усвоения) или выявленных дефицитах можно думать о пищевых добавках», — уточняет врач.

Питание по-сибирски

Эксперт считает, что лучше отдавать предпочтение сезонным фруктам, так как существует понятие устойчивого питания, и если вы родились в определенном регионе и ваш организм адаптирован к его стилю питания, то, соответственно, он лучше всего вам и подходит.

«Мы рождены в Сибири и, например, в зимний период не адаптированы к большому количеству фруктов на регулярной основе. Если сибиряк будет каждый день есть манго, виноград и бананы (которые, кстати, нетипичны для нашего питания), то, возможно, у него будут проблемы с углеводным обменом», — рассказывает Ирина.

Черную смородину лучше есть прямо с куста (так в ней максимально сохранятся витамины (в частности витамин С)

Черную смородину лучше есть прямо с куста (так в ней максимально сохранятся витамины (в частности витамин С)

Да и сам по себе процесс транспортировки и хранения не прибавляет фруктам качества. Привозные яблоки для улучшения товарного вида (и чтобы они дольше хранились) обрабатывают и покрывают воском или другими полимерами, которые потом не всегда получается отмыть. Либо их нужно тщательно мыть щеткой и со специальными средствами, но опять же не факт, что это средство потом смоется с водой. 

Привозные яблоки эксперт советует есть без кожуры

Привозные яблоки эксперт советует есть без кожуры

«По поводу сухофруктов — они тоже обрабатываются диоксидом серы и консервантом, чтобы не портились и сохраняли товарный вид. Диоксид серы токсичен, но в строго допустимом количестве его применение возможно, однако даже это количество может вызывать аллергические реакции, — уточняет диетолог. — Чтобы себя обезопасить, лучше вымачивать сухофрукты по 20–30 минут».

Про заготовки

Варенья и компоты имеют место быть, но вопрос тоже в количестве, потому что в заготовках используется большое количество сахара. Также они проходят температурную обработку, поэтому содержание витаминов в готовом продукте будет минимальным. Часто детям дают компоты, позиционируя, что это «своё, натуральное, а не из магазина», но нужно помнить, что там огромное количество сахара и что компот — это десерт. 

Для заготовок Ирина советует заняться заморозкой ягод. Также существуют аппараты для сушки: например, из яблок можно сделать яблочные чипсы, а замороженные ягоды — добавить в чай или кашу.

Специально для НГС.Афиши мы попросили диетолога составить свой топ самых полезных фруктов. 

«Лидер по содержанию витаминов и антиоксидантов на 100 граммов — это сушеный шиповник, но такое количество мало кто может употребить. Затем я бы выделила черную смородину — также из-за большого количества витаминов, но в свежей ягоде. В том числе витамина С в ней достаточно много. И конечно, лучше ее употреблять сразу с куста, потому что пока ее собрали, пока довезли и она попала к нам на стол, большое количество витаминов разрушается», — объясняет Ирина. 

Кроме того, в ней содержится очень много биофлавоноидов — это витаминоподобные вещества, которые укрепляют стенки сосудов, способствуют усвоению витамина С и обладают большим спектром воздействий на организм.

Абрикосы могут помочь от отеков

Абрикосы могут помочь от отеков

В абрикосах присутствует большое количество калия, он регулирует выведение натрия и жидкости из организма. По мнению специалиста, если есть склонность к отечности, то в свой рацион можно включить абрикосы, но если нет показаний по ограничению калия.

Малина&nbsp;— лидер среди фруктов по содержанию клетчатки

Малина — лидер среди фруктов по содержанию клетчатки

«В 100 граммах малины содержится 5 граммов клетчатки, то есть из всех фруктов и овощей малина — лидер по содержанию клетчатки. Она полезна для кишечника и благоприятно воздействует на обмен холестерина, способствует его снижению. А что касается пектина, то я бы обратила внимание на яблоки — его там больше всего. Он полезен для микрофлоры кишечника, пищеварения и, помимо прочего, может выводить различные тяжелые металлы», — объясняет диетолог.

Поэтому совсем отказываться от фруктов не стоит — всё дело в количестве и нюансах (чего не скажешь о сахаре: если отказаться от сладкого, то исчезнет «сахарное лицо», а еще некоторые начинают яснее мыслить и смелее принимать решения).

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КОММЕНТАРИИ (19)

40+
23 июл 2019 в 00:45

А какова польза от зеленых хрустящих абрикосов? Не раскрыто.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 00:56

Да, я тоже отдаю предпочтение ягодам и фруктам, выращенным на собственной даче в Плотниково.
Растет все, собираю много ягод и фруктов.
Даже виноград у меня растет, но его все же лучше купить, поскольку в условиях Сибири он не вызревает и кислый.
Смородину, так ту вообще легко выращивать, неприхотливая культура, особенно красная, а урожая дает много.
Главное, что бы она под возвратные заморозки не попала, ибо рано цветет.

Кроме этого зеленые насаждения, ПОСАЖЕННЫЕ ЛИЧНО МНОЙ, обогащают воздух кислородом и, соответственно, дают свежий воздух новосибирцам.
Новосибирцы обязаны быть мне за это очень признательными.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 08:32

«Мы рождены в Сибири и, например, в зимний период не адаптированы к большому количеству фруктов на регулярной основе. Если сибиряк будет каждый день есть манго, виноград и бананы (которые, кстати, нетипичны для нашего питания), то, возможно, у него будут проблемы с углеводным обменом»

Интересно, в НГМУ преподавание идёт на таком же уровне?