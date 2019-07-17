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Здоровье
Проблема

Не твоя вена: этой болезнью страдает каждая 3-я сибирячка, не попасть под нож поможет простая скалка

А еще упражнение «березка» и дыхание животом — часто у женщин бывает невидимая версия заболевания

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Из-за этой проблемы сибирячки вынуждены отказываться от коротких платьев и стесняться своего тела даже в самой интимной обстановке. Каждая третья женщина сталкивается с варикозным расширением вен. Однако не каждая знает, что оно имеет не только видимые проявления, но и скрытые. И корректируется — в том числе в домашних условиях. Сооснователь школы женского здоровья «Я здорова», сексолог Лидия Величко специально для SHE рассказала о том, как с помощью простых упражнений и обычной скалки улучшить состояние вен и избавиться от множества сопутствующих проблем. 

Эпоха застоя

Варикозное расширение вен называют болезнью XXI века: современные люди много сидят и мало двигаются. Из офиса пересаживаются в автомобиль, из автомобиля — на диван. Если в отпуск, то на пляжный лежак. А уж если, наконец, попадают в спортзал, то действуют с фанатизмом — без учета физиологии и возможностей своего организма. 

По мнению эксперта, тело современного человека все время ждет, что его мягко разомнут и полезно потренируют. Но здорового движения оно обычно не получает. Получает крайности: либо стресс, либо гиподинамию. И тогда в организме начинается застой

По мнению эксперта, тело современного человека все время ждет, что его мягко разомнут и полезно потренируют. Но здорового движения оно обычно не получает. Получает крайности: либо стресс, либо гиподинамию. И тогда в организме начинается застой

«Кровь и лимфа циркулируют вяло, превращая внутреннее устройство организма в болото, которое тухнет и зарастает. Порождая отеки, вспученные вены, тяжесть, дискомфорт и боли. При варикозной болезни нарушается отток крови, венозная стенка растягивается. Вены становятся набухшими, извилистыми, узловатыми, — описывает Лидия Величко. — Многие начинают паниковать и искать решение, когда замечают вдруг раздувшиеся вены на ногах или геморрой. Однако есть еще невидимый варикоз — малого таза. Он определяется с помощью УЗИ и становится, как правило, для женщины сюрпризом».

Если не обращать на вздувшиеся вены внимания — их придется не только видеть, но и чувствовать: в какой-то момент начнутся боли, а потом и трофические язвы. Врачи-флебологи констатируют: избавиться от созревшего варикоза можно лишь оперативно. Но, по мнению специалиста, варикоз можно профилактировать и держать под контролем.

Дама со скалкой

«Вспомните, когда вы последний раз ритмично втягивали живот и делали перевернутые кверху ногами позы. Никогда вообще не пробовали? Вы в живот только едите, а ногами только ходите? Тогда представьте, какого качества кровообращение в органах вашей брюшной полости и в нижних конечностях. Там сонное царство. Возможно, в малом тазу от сдавливания уже даже образовались спайки и опущения», — объясняет Лидия.

Существует мнение, что при предрасположенности к варикозу массаж противопоказан. По мнению специалиста, обычным массажем действительно не стоит увлекаться, особенно если есть вероятность тромбообразования. Помогут специальные телесные методики работы с телом при варикозном расширении вен. Они облегчат состояние, освободят ток крови и помогут снять напряжение с мышц и фасций.

«Для начальной стадии заболевания есть простая и полезная техника — аккуратное и ежедневное раскатывание тела обычной скалкой, — рекомендует Лидия Величко. — Катайте себя скалкой по икрам и голеням так, словно раскатываете тесто. Важно помнить: варикоз сначала развивается внутри и только потом переходит на внешние вены». ⠀

Чтобы не дать варикозу созреть, нужно ежедневно стимулировать венозный ток. Самое женское антиварикозное упражнение, которое можно делать легко и незаметно в течение всего дня, — это подтягивание мышц тазового дна. Оно поднимает кровь из малого таза, не давая ей застаиваться.

Полезно также ритмично втягивать живот, делать упражнение «вакуум» для живота, называемое в йоге «уддияна», и подниматься на носочки. Все это можно выполнять между делом в любое время. А в конце дня или в обеденный перерыв (если есть возможность уединиться) нужно делать перевернутые позы, в которых ноги и таз будут выше головы.

Утро эксперт советует начинать с лимфодренажной практики. Например, с простого упражнения на стимулирование тока лимфы — 100 ударов пятками об пол. Достаточно приподняться на носочки (не больше чем на 2 сантиметра от пола) и опуститься. И так 100 раз. Это дает лимфе и венозной крови толчок для движения вверх. А чтобы кровь гарантированно добралась до мышц таза, помогут приседания. Мышца бедра — мощный насос для крови. После приседаний обязательно повторяем перевернутые позы, как и в конце дня.

Если же уже выявлено расширение вен в малом тазу — поможет интимная гимнастика. Она буквально реанимирует женские органы

Если же уже выявлено расширение вен в малом тазу — поможет интимная гимнастика. Она буквально реанимирует женские органы

«При варикозе важна растяжка, — напоминает Лидия. — Дело в том, что твердые напряженные мышцы выталкивают вены наружу. А упражнения на растяжку освобождают их от сдавливания. Вены начинают уходить вглубь и становятся визуально чуточку меньше. При этом нужно исключить повышение внутрибрюшного давления — натуживания».

Также при варикозе, как ни странно, помогает правильное дыхание. Главный насос лимфы и венозной крови — это дыхательная диафрагма. Нужно научиться дышать животом. Тогда амплитуда диафрагмы будет больше, а лимфа и кровь будут подниматься лучше. Просто лежим и дышим животом: вечером, перед сном, по 5–10 минут каждый день.

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варикозварикозное расширение венинтимная гимнастика

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КОММЕНТАРИИ (7)

Тюю
17 июл 2019 в 00:57

Доктор сама себе противоречит: "люди много сидят и мало двигаются" и далее: "напряженные мышцы выталкивают вены наружу". Так откуда напряжение, если мышцы ног у сидячих мало трудятся? Да и сколько не видела людей с варикозом мужчин, ли женщин - у них у всех работа на ногах - продавцы, монтажники, грузчики и прочие. Ну и плюс наследственная предрасположенность. Про остальные перлы и говорить не стоит.

Руководитель
17 июл 2019 в 00:35

Каким образом сексолог с отсутствием мед образования может рекомендовать что-то? Только ее личные рассуждения, не более

Фото пользователя
17 июл 2019 в 00:40

"сексолог Лидия Величко специально для SHE рассказала о том, как с помощью простых упражнений и обычной скалки улучшить состояние вен"

О как. С помощью скалки. В 21 веке. Когда есть процедура эндовазальной лазерной коагуляции.

Это какое-то новое средневековье, имхо
На НГС, по ходу, не хватает должности научного редактора - чтобы всякую ересь не публиковать на сайте.

"Однако есть еще невидимый варикоз - малого таза. Он определяется с помощью УЗИ и становится, как правило, для женщины сюрпризом"

По сравнению с тем, сколько "сюрпризов" ждет женщин после родов это еще цветочки