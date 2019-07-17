Ворвались на середине: 9 крутых событий второй половины лета, которые вас зацепят (и поменяют планы)

Впереди еще много дней, надеемся, жаркого лета. А это значит, что у вас масса возможностей заполнить его вторую половину максимально яркими событиями, чтобы потом вспоминать и говорить: «А в 2019 году было сильно крутое лето». Мы собрали для вас самые интересные мероприятия, к которым нужно подготовиться немного заранее — купить не только билет, но и экипировку, вспомнить, кто такая Молли (или Малли), выяснить, о чем поют сирены, и не пропустить самую масштабную пляжную вечеринку.

В летний период звезды не сильно радуют нас своими визитами, ходим на концерты местных музыкантов и параллельно ждем знаменитостей. Ольга Серябкина, больше известная как Molly, приезжает с сольным проектом. Обратите внимание, что шоу бывшей солистки группы Serebro будет проходить на Алтае, поэтому если планировалось путешествие в горы, то можно совместить приятное с полезным и хорошо повеселиться.



Где: Алтайский край, Алтайский район, Айский сельсовет, район горы Каим, Сибирская монета, 66 Когда: 20 июля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 1700 рублей Яркая и эпатажная Maruv тоже решила посетить Сибирь с концертом. Украинская певица Анна Корсун заявила о себе в 2017 году и стала популярна не только на Украине, но и в России, Турции, Израиле. В одном из интервью девушка призналась, что ей нужна всемирная известность, не меньше. Каждая песня и клип Maruv — отдельное шоу, такое же эффектное, как и сама исполнительница. Самые известные ее синглы: Siren Song, Drunk groove, For You, Mon Amour, Focus On Me.

Где: ресторан Maximillians, Дуси Ковальчук, 1/1 Когда: 21 июля

Во сколько: 21:00

Сколько стоит: от 2100 до 3900 рублей Самый крупный пляжный фестиваль «Электронный берег» на пляже «Звезда». Много громкой музыки, развлечений, спорта, движа и танцев. Кто сильно жалел, что не попал в прошлом году (а говорят, было очень круто), ни в коем случае не пропустите в этом. Заранее продумайте свой карнавальный костюм для массового заплыва и, может быть, немного подготовьте себя к физическим соревнованиям, вдруг проснется азарт и захочется не только отдыхать и веселиться, но еще и проявить себя.



Фото: Стас Соколов

Где: пляж «Звезда»

Когда: 3 августа

Во сколько: с 10:00

Сколько стоит: вход свободный Если по какой-то причине вы не смогли принять участие в «Гонке героев», есть еще одна возможность сделать это. 10 августа команды еще раз добровольно упадут в грязь и отчаянно поползут и побегут вперед, преодолевая препятствия. Уже бывалые участники говорят, что адреналин шкалит до умопомрачения и авантюра того стоит. Плюс это отличная возможность испытать себя и привести свое тело в форму — многие начинают готовиться к полосе препятствий очень заранее. Время еще есть.



Где: полигон НВВКУ Когда: 10 августа

Во сколько: с 8:30 Сколько стоит: 2000 рублей

Совсем скоро общегородской фестиваль «Коллаборация». Большой веселый праздник на открытом воздухе — много вкусной еды, игр и развлечений, мастер-классов, музыки и танцев. Помним про экологию, сортируем мусор и слушаем полезную информацию на гик-фесте, отдыхаем под звуки песен приглашенных артистов и просто приятно проводим время. Праздник будет длиться два дня, шанс увидеть все своими глазами увеличивается вдвое.

Фото: Александр Ощепков

Где: Михайловская набережная

Когда: 27 и 28 июля

Во сколько: с 10:00 до 22:00

Сколько стоит: вход свободный Рейв среди леса, звуки музыки в стиле транс, аромат пряностей, полнолуние и невероятная атмосфера — все это Индия 2019 Siberian Goa openair. На несколько дней берег Оби превратится в место паломничества, где люди будут отдыхать, танцевать, веселиться, раскрашиваться в яркие цвета, встречать рассвет и провожать закат. Если хочется единения с природой, отдохнуть от стен офиса и городской пыли — стоит заглянуть, даже просто для того, чтобы посмотреть на этот другой мир.

Фото: vk.com / indiafestival2019

Где: Караканский бор, ориентир — между Завьялово и Ерестной Когда: с 18 июля по 21 июля

Во сколько: с 00:00 18 июля по 00:00 21 июля

Сколько стоит: 1800 рублей Любителям махнуть на природу с палатками точно придется по вкусу фестиваль этнических культур «Живая вода 2019».На берегу Обского моря на два дня развернется целый палаточный городок. Гостей ожидают выступления музыкальных групп (более того, вы можете записаться в группу выступающих и исполнить любимую песню под гитару), а кроме этого — принять участие в ярмарке народных промыслов и ремесле или провести мастер-класс. А еще можно записаться в волонтеры и помочь сделать фестиваль лучше.

Фото: vk.com / etno_fest

Где: Бердск, территория палаточно-туристического лагеря «Юность» Когда: 3 и 4 августа

Во сколько: с 10:00 3 августа до 22:00 4 августа

Сколько стоит: 1500 рублей в день мероприятия Много фото человеческого тела без одежды — в самых разных замысловатых и незамысловатых позах и антуражах — на ежегодной фотовыставке «Сибирь.Ню.3.0». Авторы представят свои лучшие работы, а зрителям предстоит оценить их видение прекрасного. Игра света, фактур и цвета — это не просто разделся, сфотографировался и оделся. Ожидается не только визуальный ряд, но и много других ярких событий (каких именно, организаторы не говорят — сюрприз) на протяжении всех четырех недель работы.

Фото: Александр Ощепков

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: с 26 июля по 18 августа

Во сколько: открытие выставки в 19:00

Сколько стоит: 250 рублей, студентам 100 рублей Одно из самых зрелищных событий лета — авиашоу на аэродроме Мочище в честь Дня авиации. В программе показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.



Фото: Александр Ощепков