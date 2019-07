Ворвались на середине: 9 крутых событий второй половины лета, которые вас зацепят (и поменяют планы)

Где: Алтайский край, Алтайский район, Айский сельсовет, район горы Каим, Сибирская монета, 66

Когда: 20 июля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 1700 рублей

Яркая и эпатажная Maruv тоже решила посетить Сибирь с концертом. Украинская певица Анна Корсун заявила о себе в 2017 году и стала популярна не только на Украине, но и в России, Турции, Израиле. В одном из интервью девушка призналась, что ей нужна всемирная известность, не меньше. Каждая песня и клип Maruv — отдельное шоу, такое же эффектное, как и сама исполнительница. Самые известные ее синглы: Siren Song, Drunk groove, For You, Mon Amour, Focus On Me.