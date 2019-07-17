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  • 4 июля 2019

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    30 мая 2019

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Тачки-красотки: топ-6 самых красивых авто, которые хочется купить на эмоциях — и пусть ломаются

Самые красивые автомобили — новые и прошлых десятилетий

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Toyota Mark II

Фото: Auto.ru

В автомобильном мире есть как откровенно уродливые машины, так и совершенно прекрасный дизайн — редкий случай успеха и гармонии. О самых страшных авто, которые отпугивают от покупки, мы уже писали, а сегодня посмотрим на модели, которые хочется купить просто за внешний вид. И многие автолюбители на эмоциях приобретают красивые машины без учета практичности — они готовы платить за дорогие ремонты и обслуживание. Выбирать будем не из люксовых «небожителей», а из массовых авто, которые в ходу на нашем рынке. Подробнее о самых удачных примерах дизайна — в обзоре НГС. 

Mercedes-Benz S-klasse W222

Mercedes-Benz S-klasse W222

Mercedes-Benz S-klasse W222

S-класс в кузове W222 выпускается с 2013 года, и это один из самых совершенных «Мерседесов» за всю историю. Идеальные пропорции, в меру плавные обводы кузова, красивые задние фонари-лепестки и передняя оптика. Новый S-класс стоит 7–9 миллионов рублей, а в AMG-версии — до 18 миллионов. Но вторичный рынок уже насыщен подержанными экземплярами, которые можно купить за 2,5–3 миллиона рублей

Range Rover Velar

Range Rover Velar

Range Rover Velar

Range Rover Velar — автомобиль посвежее, он появился в 2017 году. Модель хвалили за звучное имя и выдающийся дизайн — спрятанные дверные ручки, устремленный силуэт, плавные обводы кормы, как у океанской яхты. Автомобиль красив и в салоне — в нем впервые у марки Land Rover появились сразу три цифровых дисплея — приборка, блок климата, основной экран. Стоит Velar 4–6 миллиона рублей, но есть и двухлетки с пробегом чуть дешевле

Renault Arkana

Renault Arkana

Renault Arkana

Это последний писк — новинка текущего года. Кроссовер Renault Arkana в кузове купе получился изящным, сдержанным, пропорциональным. Его светодиодная оптика делает автомобиль похожим на типичные европейские Renault. Автомобиль хорош не только внешностью — он достаточно проходим и мягок на неровностях. Стоимость модели 1–1,5 миллиона рублей, уже вовсю идет торговля

Mitsubishi Grandis

Mitsubishi Grandis

Mitsubishi Grandis

Теперь о старых моделях, которые даже не все знают. Минивэн Mitsubishi Grandis появился в 2003 году и просуществовал только в одном поколении. Пусть его передняя часть довольно банальна, но зато как интересно начерчена подоконная линия, как красиво ниспадает крыша, какие точеные задние фонари. На вторичке эти автомобили 2005–2008 годов выпуска можно найти за 500–600 тысяч рублей

Toyota Mark II

Toyota Mark II

Toyota Mark II

Toyota Mark II в 90-м кузове, легендарный «самурай». Именно эта модель больше всего прославила имя Mark II и стала очень популярной в России. Автомобиль зарекомендовал себя как комфортный, надежный, живучий седан. Его часто использовали для гонок и тюнинга, на вторичке еще можно найти экземпляры 1992–1996 годов за 200–300 тысяч рублей. Необходимо внимательно смотреть на техническое состояние, эти машины не жалели.

Audi Q7

Audi Q7

Audi Q7

И еще одна старая модель, которая в новом поколении подрастеряла свое очарование, — внедорожник Audi Q7. Он появился в 2005 году и поразил тогда всех своими мощными формами, большими размерами и новым для того времени дизайном. До сих пор машина кажется идеально пропорциональной, строгой и современной. 10-летние Audi Q7 сейчас продают за 800–900 тысяч рублей

Какая машина самая красивая?

    Нравятся новости про машины? Почитайте еще о самых странных на вид автомобилях — мы составили топ-6 уродливых авто, которые не купить из-за внешности.

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    17 июл 2019 в 08:07

    Самая красивая машина ГАЗ-21

    дезигнер
    17 июл 2019 в 08:24

    Кстати, Велар самый уродский из ЛендРоверов. Кто-то из автожурналистов написал, что он красив и другие в своих статьях следом подхватили. Натянули дизайн внедорожника на пропорции даже не кроссовера, а семейного универсала, тяготеющего к минивенам. Судя по набору "красивых" авто, автора подводит чувство прекрасного.
    В списке нет ни одного действительно красивого авто.

    17 июл 2019 в 08:30

    Что здесь делает Рено!?