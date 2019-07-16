Инструкция для растеряш: куда бежать, если вы забыли вещи в самолете

Забыть паспорт в самолете очень просто: достаточно выпустить его из рук на пару минут, а искать потом приходится долго

Даже самое приятное путешествие нередко становится стрессом, а потеря вещей может его еще и усугубить. Забыть какую-нибудь мелочь в самолете несложно, стоит выпустить из рук и отвлечься. Хорошо, если это что-то несерьезное, а если телефон, любимая игрушка ребенка или важные документы? Наш коллега Александр именно так и остался без паспорта: забыл его в самолете, когда летел в командировку из Новосибирска в Екатеринбург. Без паспорта домой вернуться было бы затруднительно, пришлось срочно его искать. А для нашего героя это было в новинку: прежде он к документам подходил ответственно, а тут впервые дал слабину.

— Сначала я звонил на общую линию авиакомпании, но там ничем не помогли. Потом я обратился в аэропорт, в отдел найденного багажа. Оказалось, что документы они отдают в полицию. Они при мне позвонили в отделение, но паспорт не нашелся — значит, его не обнаружили при осмотре самолета, и он остался в салоне. В моем случае самолет улетел обратно в Новосибирск, поэтому я позвонил в аэропорт и попросил, чтобы они проверили внимательнее место, когда будут делать обход салона, — рассказывает Александр Дикаев.

Забыть вещь в самолете — дело нехитрое, и справиться с ним может любой. Для тех, кто попал в такую ситуацию, мы составили инструкцию.

Забытые в самолете вещи оседают в бюро находок при аэропорте Фото: Полина Авдошина, Николай Гурьянов

Если обнаружили пропажу почти сразу

Пассажиры вашего рейса, скорее всего, тоже спешили покинуть самолет, так что могли не обратить внимание на чужие вещи. А это значит, что их найдут бортпроводники, когда будут осматривать салон между рейсами. У них на этот случай есть строгий регламент. И у вас, кстати, тоже.

Действия будут зависеть от того, где именно вы осознали, что ваша ручная кладь или содержимое карманов осталось в самолете. Хорошо, если память вернулась к вам в аэропорту — в этом случае достаточно отыскать представителя авиакомпании, самолетом которой вы прилетели. Он сможет быстро связаться с экипажем. Однако представитель авиакомпании может работать не круглые сутки — не ждать же его теперь до бесконечности. Еще он может оказаться человеком неуловимым или просто не очень хорошим. Да и опомниться можно уже в такси, гостинице или дома.

Если с момента посадки самолета прошло не много времени, то вернуть забытые вещи помогут сотрудники аэропорта Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Если обнаружили пропажу, как только уехали из аэропорта

Звоните в бюро находок при аэропорте. Узнать телефон можно на сайте аэропорта, или позвонив на горячую линию для пассажиров, в каждом городе она своя. Само бюро находок может называться по-разному, но обычно маскируется под аббревиатурой КНБ — комната невостребованного багажа. Именно туда попадают все вещи, найденные стюардами.

Чаще всего пассажиры теряют паспорт и хватаются его почти сразу. В нижегородском аэропорту Стригино рассказывают, что люди нередко прибегают в бюро находок еще до того, как бортпроводник принесет туда документ — ожидание затягивается максимум на 30 минут. Если это ваш случай, то нужно просто подождать, а переживать — не нужно.

Если ваша потеря не относится к категории «документы и ценные вещи», то здесь, в КНБ, она и останется. А если вы, как и наш герой, потеряли паспорт, то обрести утраченное будет сложнее.

Оставленный в самолете паспорт быстро перейдет к полицейским, а оттуда — по отделениям до места, где вам документ выдавали Фото: Полина Авдошина, Николай Гурьянов

Александр хватился паспорта при заселении в гостиницу. Пришлось звонить в полицию:

— Я сказал, что потерял документы, они записали мои данные — Ф. И. О., где живу. У полиции есть возможность связаться с бортом и сотрудниками аэропорта и на законных основаниях обязать их все проверить и найти документы. Через несколько часов мне позвонили и сказали, что мой паспорт нашли, и он в полиции Новосибирска.



Если с момента утраты паспорта прошло хотя бы несколько часов, то искать его нужно уже в полиции Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Если обнаружили пропажу через пару дней

Если ваши вещи оказались такими же путешественниками или вы вспомнили о них пару дней, а то и недель спустя, то сложность их получения зависит от того, что именно вы потеряли. Срок хранения в КНБ может доходить до полугода в зависимости от аэропорта, так что можно просто приехать и забрать потерю. Правда, для этого придется вспомнить, как она выглядит и где примерно вы ее забыли, но с этим вы наверняка справитесь. А вот паспорт, как и любые другие документы, удостоверяющие личность, отправят в полицию, если вы не перехватили их сразу. Они поедут в городской стол находок, где их можно будет забрать в течение 30 дней. Если вы и туда не доберетесь, то паспорт отправится в отдел, где его выдавали. Сотрудники паспортно-визового отделения должны будут с вами связаться. На последний пункт стоит обратить внимание любителям переездов: если паспорт вы получали во Владивостоке, то будьте вы хоть 10 лет прописаны в Санкт-Петербурге, документ все равно поедет во Владивосток. И вы следом поедете, потому что получить его можно будет только лично и по другому документу, подтверждающему, что вы — это вы. Это может быть загранпаспорт, права, студенческий билет или СНИЛС.

