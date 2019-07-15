«Несчастная любовь и ревность»: на Горском развесили фото девушки, обвинив её в заражении людей ВИЧ

В июле на домах в Горском микрорайоне появились объявления о розыске девушки, которая якобы болеет ВИЧ и заражает болезнью жителей Новосибирска. Большинство плакатов уже сорваны, по всей видимости, жильцами или ТСЖ, но часть всё же осталась. Объявления подписаны официальной организацией — Центром по борьбе со СПИД, также внизу указаны телефоны общественников, помогающих ВИЧ-инфицированным новосибирцам. Корреспондент НГС прогулялась по Горскому жилмассиву, а также спросила у юриста, что может грозить автору такого объявления.



Жители Горского микрорайона Новосибирска недоумевают — зачем кому-то понадобилось вешать объявления о розыске девушки, не только болеющей ВИЧ, но и якобы заражающей горожан (каким способом, не сказано). Такие объявления появились в начале июля на нескольких домах, столбах и гаражах микрорайона. Причём в шапке плаката указан Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Сейчас несколько плакатов формата А4 висит на досках объявлений в жилмассиве — большая часть листов порвана так, что на фото уже не разглядеть портрет. На паре столбов ещё осталась оригинальная фотография — селфи шатенки в купальнике. Имя и фамилия героини не указаны, как и её адрес или другие данные.

Как рассказали корреспонденту НГС прохожие в Горском микрорайоне — в основном семьи и пожилые люди, — никто не видел ни автора объявления, ни саму «разыскиваемую». По словам жителя Горского микрорайона Станислава, плакаты видели многие, но зачем и кому понадобилось развешивать десятки листов — неизвестно.



«Видела [плакат] в 6:40 утра примерно, потом уже сорвали. В 19:30 днем ранее выходила из подъезда, ничего не было на доске. (М.М.: А девушку с объявления вы никогда не видели?) Нет, не видела никогда», — рассказала ещё одна жительница микрорайона Олеся.

На прошлой неделе плакатов с портретом девушки было гораздо больше — ими обклеили не только гаражи, но и дома, поэтому жители позвонили по указанным в объявлении телефонам. Не потому, что нашли девушку: скорее, чтобы возмутиться, ведь такие плакаты выглядят как минимум подозрительно.



Большинство плакатов уже испорчены — на них нельзя узнать героиню объявления Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Оказалось, что телефоны принадлежат общественной организации «Гуманитарный проект», которая уже много лет помогает ВИЧ-инфицированным жителям Новосибирской области — в частности, вместе с медиками она занимается экспресс-тестированием на ВИЧ и оказывает психологическую поддержку заболевшим. Организация же первой разместила фото объявления (лицо девушки она замазала) с просьбой не вестись на провокации.

Руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов пояснил корреспонденту НГС, что такие объявления его организация видит впервые — раньше ни с чем подобным она не встречалась.



«Они (такие объявления. — Прим. ред.) могут быть не связаны с ВИЧ, они могут быть связаны с чем угодно, то есть несчастная любовь, ревность и прочее.



Нас здесь в большей степени смущает, что на нашей репутации сказывается, потому что там указаны наши телефоны. Денис Камалдинов, руководитель общественной организации «Гуманитарный проект»

Ровно так же, как и государственного учреждения — центра СПИД», — отметил Камалдинов.

Методист организации Надежда Василец, которая консультирует жителей по горячей линии, подтвердила слова коллеги, что такое случилось в первый раз и беспокоит сотрудников «Гуманитарного проекта».

«Я думаю, что это связано с тем, что человек не очень адекватный, который это сделал. Так отреагировал на какие-то личные проблемы, сложности, не знаю. И поскольку наш телефон на слуху, а тема ВИЧ и СПИДа по-прежнему остаётся актуальной, многие люди [испытывают в связи с ней] много страхов и тревог», — считает Надежда Василец.



Жители полагают, что плакаты сорвали сотрудники ТСЖ или же сама девушка, изображённая на фото Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Резко отрицает свою причастность к созданию объявлений и Новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД. Как заверила главный врач центра Елена Фаст, врачи не имеют права размещать где-либо конфиденциальную информацию о пациентах, тем более без их согласия.



«Центр СПИД не имеет даже мыслей таких, чтобы распространять информацию о наших пациентах.

Мы не имеем фотографий наших пациентов, никогда мы не даём в общий доступ информацию о тех, кто у нас болеет ВИЧ-инфекцией. Елена Фаст, главный врач Новосибирского Центра СПИД

И что на Горском жилмассиве были какие-то объявления — это вызывает, конечно, просто негодование, и когда это ещё и подписано медицинской организацией, Центром СПИД… На самом деле это никакого отношения к нам не имеет. Телефон “Гуманитарного проекта”, который был указан, свидетельствует о том, что человек, наверное, в теме. Какую цель [он] преследовал — непонятно, видимо, это какие-то личные неприязненные отношения, и насколько достоверна та информация [из объявления] — я вообще не берусь судить», — высказалась главный врач новосибирского Центра СПИД.

Распространение таких объявлений — даже без указания ФИО и контактных данных девушки — незаконно, ведь фотография тоже считается личной информацией человека, пояснила НГС юрист Юлия Казанцева, специализирующаяся на медицинской тематике. Во-первых, неизвестно, действительно ли девушка на фото болеет ВИЧ и, более того, «заражает жителей города» — то есть совершает уголовное преступление (ст. 122 УК РФ). Если не болеет, то размещение объявления превратится в уголовную статью о клевете (ст. 128 УК РФ).



Во-вторых, если девушка действительно с положительным ВИЧ-статусом, то говорить об этом никто не может, кроме неё самой. Остальным же грозит статья за «нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ), также пострадавшая может обратиться в суд, так как нарушены её конституционные права на тайну личной жизни.



На домах уже нет плакатов с фото девушки, часть объявлений осталась на хозкорпусах и столбах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Даже если человек ВИЧ-инфицированный, никто не даёт права распространять такие сведения, потому что помимо уголовно-правовой ответственности возможна гражданско-правовая — предъявление иска как о защите чести и достоинства человека. Также и в связи с распространением информации, которая является конфиденциальной, так как это связано с личностью и жизнью гражданина. Это у нас охраняется Конституцией Российской Федерации», — объяснила Юлия Казанцева.

Юрист посоветовала девушке с фото первым делом обратиться в полицию — в их силах найти злоумышленника. И тогда кто бы ни был автором объявления — жена или любовница, желающая отомстить, или отвергнутый возлюбленный, — его ждут большие штрафы или даже тюрьма.

