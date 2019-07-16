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Истории

А ты потянешь: 3 сексуальные сибирячки с пугающей растяжкой (но мужчины не знают, что с этим делать)

Они сгибаются и разгибаются напополам — людям больно на это смотреть (но зато помогает в быту)

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Глядя на фото этих девушек, возникает разумный вопрос — а это вообще возможно? Чудеса растяжки вызывают невероятный восторг, особенно у тех, кто не может наклониться вниз, например, чтобы завязать шнурки, не согнув при этом колени. Корреспондент SHE поговорила с самыми гибкими сибирячками — они рассказали, как долго шли к тому, чтобы удивлять всех своими мостиками и шпагатами, и способны ли мужчины оценить такой приятный бонус.

Алиса Власова, 20 лет

Тренер по растяжке

Алиса занимается растяжкой с самого детства

Алиса занимается растяжкой с самого детства

— Я с самого детства в спорте. Когда мне было 4 года, родители отдали меня на гимнастику, а в 7 лет я ушла на спортивную аэробику. Растяжка присутствовала всегда, меня тянули с малых лет, плюс я гибкая от природы. У меня никогда не было такого, чтобы что-то не получалось из элементов. Трудно дался поперечный шпагат, я его не люблю с детства, сейчас все еще тружусь над ним и разрабатываю тазобедренные суставы. Занимаюсь только в зале, дома никогда ничего не делала. Тренировки всегда были тяжелыми и долгими, дома я отдыхала. Травм у меня не было в растяжке, в спорте — да, были, но это мне не помешало. 

Гибкость у девушки от природы

Гибкость у девушки от природы

На самом деле достаточно просто поднять ногу до головы, у людей уже восторг и восхищение: «Вау! Ты так умеешь! У тебя такая растяжка!». А если немного усложнить и добавить гибкость спины, например, или сложиться пополам — реакция не только восторг, но и ужас, людям больно смотреть на такое. 

Самое сложное — поперечный шпагат

Самое сложное — поперечный шпагат

В обычной жизни растяжка может пригодиться ради шутки — раз, ногу подняла, закрыла шкаф на кухне, встать на мостик и пройти шлагбаум, чтобы его не обходить. Если поставить ноги вместе и сделать наклон вперед, чтобы завязать шнурки — у многих это просто не получится, задняя поверхность бедра будет сильно тянуться. 

Девушка усердно занимается и растягивается еще&nbsp;

Девушка усердно занимается и растягивается еще 

Что касается мужчин — возможно, мужчинам больше нравятся девушки с растяжкой, они их привлекают. Но это не сильно важно для них. У меня хорошая растяжка, но скажу так: мужчины не знают, что с ней делать, фантазии в этом плане — ноль. Поэтому вопрос, нужна ли им девушка с хорошей растяжкой. А вообще, у девушки должен быть растянут мозг, а не ноги и тело, чтобы с ней было интересно». 

Девушка шутит, что можно встать на мостик и пройти под шлагбаумом, чтобы не обходить его&nbsp;

Девушка шутит, что можно встать на мостик и пройти под шлагбаумом, чтобы не обходить его 

Ольга Хабибулина, 22 года, 

Cтудентка, тренер по растяжке и pole dance
 

Ольге тоже повезло — гибкость у нее от природы&nbsp;

Ольге тоже повезло — гибкость у нее от природы 

— В детстве я занималась гимнастикой — по-моему, художественной, но это было несерьёзно. Потом забросила, тянулась с перерывами и года 4 назад начала снова, уже без перерыва. Случались травмы, особенно в начале, главное — тянуться аккуратно, потихоньку, не нужно гнаться за результатом в короткие сроки.

Иногда у девушки случались травмы, но не серьезные&nbsp;

Иногда у девушки случались травмы, но не серьезные 

Мне такая гибкость досталась с детства. Я хочу помогать развивать ее тем, кому она не досталась от природы. Постоянно прохожу разные мастер-классы, слушаю лекции. Я считаю, что предела совершенству нет. На продольный шпагат сядет любой, а на поперечный (веревочка) — есть маленький процент, что не получится из-за строения кости, но я пока не встречала таких людей. Просто на поперечный шпагат уйдет больше времени.

Ольга хочет помогать другим достигать гибкости и растяжки&nbsp;

Ольга хочет помогать другим достигать гибкости и растяжки 

Лучше всего мне даются мостики. Поперечный шпагат не люблю до сих пор — и тренер тянул, и у стенки стояла, кубики подкладывала. Тут еще такой момент — к веревочке нужно морально подготовиться. В обычной жизни растяжка пригождается мне только для фото, или залезть куда-нибудь: я маленькая, а все обычно высоко лежит. 

Девушка говорит, что мужчины восхищаются хорошей растяжкой

Девушка говорит, что мужчины восхищаются хорошей растяжкой

Мужчинам нравится, когда у девушки есть растяжка, они восхищаются, спрашивают: «А можешь так? А вот так? А еще так?». Это приятно. А еще растяжка — это большой плюс для здоровья. 

Ася Белоглазова, 29 лет
Хореограф

Ася села на шпагат сама, дома, за две недели

Ася села на шпагат сама, дома, за две недели

— На самом деле в детстве никогда не уделяла особого внимания растяжке, а когда захотелось добиться результата и сесть на продольный шпагат — начала заниматься каждый день сама дома и растянулась за две недели. Микрорастяжения бывали, это не так уж страшно — немного покоя, и все проходит само собой. 

Самое трудное для нее — поперечный шпагат

Самое трудное для нее — поперечный шпагат

Конечно, постоянно хочется большего, ведь нет предела возможностей человеческого тела. Плюс для поддержания уже существующей гибкости необходимо постоянно заниматься. Растянуться может любой человек и в любом абсолютно возрасте. У кого-то от природы тугие связки — им требуется больше времени и усердия. Плюс с возрастом растяжка даётся тяжелее, но безнадежных ситуаций просто не существует.

Растяжка помогает расслабить забитые после тренировок мышцы

Растяжка помогает расслабить забитые после тренировок мышцы

Мне, как танцору, растяжка безусловно важна в работе. Но цель занятия растяжкой — это ведь не только сесть на шпагат. Это ещё и здоровье. Растяжка помогает расслабить забитые после тренировок мышцы, наполнить кислородом, сделать их длиннее, а значит, визуально стройнее. А, например, растянутая спина и поясница — это, как следствие, красивая правильная осанка. Про мужчин мое мнение: это все ерунда. Но действенность эффектных фото никто не отменял. 

Ася не верит, что растяжка притягивает внимание мужчин

Ася не верит, что растяжка притягивает внимание мужчин

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КОММЕНТАРИИ (21)

Бывалый
16 июл 2019 в 00:06

Бывает девушка фигуристая, спортсменка, а в постели так себе

Фото пользователя
16 июл 2019 в 00:24

Впечатляет, конечно... А вот утверждение, что "у девушки должен быть растянут мозг, а не тело, чтобы с ней было интересно", безусловно имеет здравый смысл, но только я с трудом могу себе представить, что где-то один пацанчик говорит другому: "Ты знаешь, что Ленка из соседнего подъезда Хэмингуэя читает в оригинале и на физ.мат поступать будет?", а тот ему "Да ты чё?! Блииин...Вот я б с ней задружил!"... ))

Гость
16 июл 2019 в 00:36

В быту? Ноги раздвигать? Так женщина больше ничего и не умеет в наше время! А мозг выносить ещё! Все