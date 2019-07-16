«Куда ты рулишь?»: 74-летний пенсионер на «Гранте» развернулся напролом и попал под «Кроун» (видео)

«Лада» совершала левый разворот из средней полосы
Фото: ГИБДД Новосибирска
В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня тяжелое столкновение в условиях города с четырьмя пострадавшими. На улице Дуси Ковальчук Lada Granta совершала левый разворот, когда в неё на полном ходу врезалась тяжелая Toyota Crown Majesta. Мы узнали важные обстоятельства этого ДТП и разобрали его вместе с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения.
Небольшой перекресток улиц Дуси Ковальчук и Переездной, здесь есть светофор и пешеходная «зебра». Lada Granta под управлением 74-летнего водителя пытается развернуться через середину дороги, но ее таранит тяжелая Toyota Crown Majesta. Пострадали четверо, в том числе 7-летний мальчик — у него травма позвоночника. Смотрите видео с реконструкцией аварии.
Юридически чья-либо вина еще не установлена, следствие только начинается. Но даже в оперативной сводке указывается, что именно водитель «Лады» совершил столкновение.
Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 14 июля в 9:30 водитель 1945 г. р. следовал на автомобиле Lada Granta по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Плановая в сторону Холодильной. Напротив дома
Важное обстоятельство — на разворот «Лада» пошла не со своей полосы, не с левого ряда, а с середины 3-полосной проезжей части. «Lada Granta двигалась по второй полосе, а "Кроун" двигался в крайнем левом ряду, но все обстоятельства и виновные будут установлены при разборе», — уточнил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По мнению специалиста в области расследования аварий, вина водителя «Лады» тут не вызывает сомнений. И даже не важно, с какой скоростью ехала «Тойота». «Перед началом движения, перестроения, водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра. В любом случае если он совершал маневр, то соответственно он и будет виноват. Наличие технической возможности [у Toyota Crown] предотвратить столкновение определяют автотехники. У нас есть причинно-следственная связь между наступившими последствиями и действиями водителя — первопричиной все равно будут действия "Лады". Предположим, что "Кроун" ехал с превышением скорости, он бы в любом случае просто проехал прямо, и всё», — объясняет председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко.
Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.
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