«Куда ты рулишь?»: 74-летний пенсионер на «Гранте» развернулся напролом и попал под «Кроун» (видео)

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня тяжелое столкновение в условиях города с четырьмя пострадавшими. На улице Дуси Ковальчук Lada Granta совершала левый разворот, когда в неё на полном ходу врезалась тяжелая Toyota Crown Majesta. Мы узнали важные обстоятельства этого ДТП и разобрали его вместе с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения. Небольшой перекресток улиц Дуси Ковальчук и Переездной, здесь есть светофор и пешеходная «зебра». Lada Granta под управлением 74-летнего водителя пытается развернуться через середину дороги, но ее таранит тяжелая Toyota Crown Majesta. Пострадали четверо, в том числе 7-летний мальчик — у него травма позвоночника. Смотрите видео с реконструкцией аварии.

Юридически чья-либо вина еще не установлена, следствие только начинается. Но даже в оперативной сводке указывается, что именно водитель «Лады» совершил столкновение.

Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 14 июля в 9:30 водитель 1945 г. р. следовал на автомобиле Lada Granta по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Плановая в сторону Холодильной. Напротив дома № 22 на улице Дуси Ковальчук, совершая левый разворот для движения в обратном направлении, совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown Majesta под управлением водителя 1975 г. р., который двигался в том же направлении. Пострадавшие: водитель «Лады», пассажиры «Лады» и «Тойоты». Важное обстоятельство — на разворот «Лада» пошла не со своей полосы, не с левого ряда, а с середины 3-полосной проезжей части. «Lada Granta двигалась по второй полосе, а "Кроун" двигался в крайнем левом ряду, но все обстоятельства и виновные будут установлены при разборе», — уточнил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Toyota Crown Majesta двигалась прямо по своей полосе Фото: ГИБДД Новосибирска