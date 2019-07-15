«Я, честно говоря, немножко офигел»: новосибирцы вспоминают свой первый поцелуй (видео)

В июле отмечается Всемирный день поцелуя, который придумали в Великобритании в конце XIX века. И пусть праздник это очень условный (да ещё и прошел давно), НГС попросил новосибирцев рассказать о своём первом поцелуе и узнал, какие ощущения они испытывали, что считают везением в этом вопросе и к чему этот поцелуй привёл.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Лёня, 18 лет, уличный музыкант из Омска: «Мой первый поцелуй произошёл в пятом классе — были достаточно забавные обстоятельства: я поцеловался с одиннадцатиклассницей нашей школы на спор. Но это первый поцелуй, я его запомню надолго. Как раз она поспорила и должна была меня поцеловать — я, честно говоря, немножко офигел».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Анастасия, 25 лет, работает в Министерстве природных ресурсов и экологи Новосибирской области: «Первый поцелуй был в подростковом возрасте: это был детский лагерь, где очень много детей отдыхают, веселятся и без присмотра родителей. Мы играли в бутылочку, как бы это плохо ни звучало. Мой первый поцелуй был с парнем, который мне очень сильно нравился — мне повезло, скажем так. У меня остались только положительные впечатления.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Никита, 17 лет, студент: «Первый поцелуй был, наверное, у нас в "Ауре", мы гуляли вдвоём первый раз: знакомы были давно, а пошли гулять, скажем так, первый раз. Конечно, волновались оба: всё-таки чувства, они есть. Присели, пообщались как-то, и оно само получилось. Мы даже не ожидали, что так получится. Поцеловались и всё как бы — помолчали да обнялись. Яна, 18 лет, студентка: «Наш первый поцелуй — это на самом деле очень неловкая история, потому что я вообще в тот день ничего не предполагала. Я приехала тогда на курсы учиться в пединститут, на подготовку. Он позвал меня погулять, мы пошли вместе в "Ауру". Ходили, ходили, ничего не предвещало беды. Я смотрю — он ко мне потянулся как бы просто чмокнуть, я думаю: "Ладно, давай". И, знаете, это как-то само произошло, то есть он долгое время думал, что это я первая начала, я долгое время думала, что это он первый начал. Нет, это как-то само слилось».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Артём, 16 лет, школьник: «Первый поцелуй — это, по-моему, в классе шестом было. Это больше ребячество было. У меня, так сказать, подруга была — я её провожал до дома, так получилось, поцеловались. Конечно, волновался: мы за ручку держимся — она, видно, тоже чего-то ждала, мы так смотрим друг на друга, я потянулся, она тоже поцеловала меня».



Фото: Александр Ощепков / НГС

Кристина Горячева, промоутер: «Познакомились мы уже семь лет назад, по крайней мере встречаемся. Первый поцелуй — это было на берегу. Мы только-только начали не то чтобы встречаться, а просто в принципе проводить время вместе. Мы сначала просто общались в общей компании с друзьями, а тут, получается, позвал просто гулять меня одну — и я такая: "Ну ладно, поехали". Ну вот и приехали! Уже три года как женаты». Алексей Горячев, временно безработный: «Волнение было, у меня по крайней мере точно, потому что я не знал, как отреагирует».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Лилия, преподаватель английского языка: «Давно это было. Было очень забавное ощущение, как будто что-то щекочет где-то там в животе. Мой партнёр был немного старше меня, опытнее, естественно, и всё прошло отлично».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Аксинья, 24 года, мастер перманентного макияжа: «Мне было лет 14, наверное. Это было с одноклассником: я в него влюбилась, мы, конечно, не долго провстречались. Мне кажется, первая любовь не может быть какой-то серьёзной. Да, конечно, волнительно было, как у всех, наверное».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Василий Дмитриевич Бурахин, председатель Совета ветеранов спорта Заельцовского района: «Что я могу сказать про первый поцелуй? Я поступил в железнодорожное училище в 1953 году. Сам я с деревни Воронежской области, но учился в Лисках Воронежской области. И вот я там познакомился с девушкой ну и вспоминаю первый поцелуй: девушка очень симпатичная, ну и молодая, как всегда. И мне было 15 лет, 16 исполнилось. Вот я вспомнил: долго вспоминал, но вспомнил. Звать её было Марина. Я думаю, что нет: я был такой общительный, и в процессе всей жизни очень много у меня было знакомых девочек. В общем, я был в кругу девочек».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Татьяна, 28 лет, сотрудник Сбербанка: «Первый поцелуй случился, назовём это так, в 16 лет. Я очень долго дружила с мальчиком — больше полгода мы дружили, перед тем как он первый раз меня поцеловал. Это было очень волнительно, захватывающе. Я сама из деревни, он проводил меня до дома, можно сказать, у калитки как-то меня так вот обнял и поцеловал».

Видео: новосибирцы рассказывают про свой первый поцелуй



Видео — Александр Ощепков / НГС



