Из России с любовью: 5 девушек, которые вышли замуж за иностранцев

Наши героини в жизни приняли два важных решения: выйти замуж и переехать

Каждая из этих девушек не предполагала, что выйдет замуж за человека, с которым ей придется в прямом смысле находить общий язык. Мы собрали пять историй знакомств русских девушек с иностранцами, каждая из которых завершилась свадьбой. Как получить предложение от итальянца на второй день знакомства, встретить свою любовь на борту самолета, следовать за суженым галопом по Европам и жить в самой богатой стране мира без права проехать с мужем в одном вагоне метро — читайте прямо сейчас.

Об этой свадьбе писали итальянские газеты

Светлана и Массимилиано познакомились 1 апреля, а на следующий день он сделал ей предложение Фото: Светлана Бренна

Два года назад дизайнер из Красноярска Светлана и представить не могла, что Италия окажется той страной, куда она переедет по любви. Девушка бывала здесь и раньше, 1 апреля 2017 года приехала по делам. А через несколько часов встретила будущего мужа.

— Я искала где покушать, бродила по извилистым улочкам у озера Комо, а он, увидев меня в одном из кафе, где я спрашивала про еду, поехал искать по серпантинам. И вот я иду, и останавливается Alfa Romeo с открытым верхом, мужчина спрашивает меня, не ищу ли я ресторан. Я подумала: «Что за телепатические способности», и, конечно, отказалась. Но он настойчиво просил просто показать место! Только через два месяца он признался, что видел меня в том кафе и специально искал.

Предложение руки и сердца Светлана получила на следующий день, но в серьезность этих намерений не поверила. Итальянцу пришлось еще год доказывать свои чувства. В итоге свадьбу сыграли на острове Камачина — единственном острове на озере Комо. «Впервые после тысяч лет на руинах римского форума соединили свои судьбы итальянец и русская девушка», — писали потом местные газеты.



О свадьбе русской девушки и итальянца писали газеты Фото: Светлана Бренна

Сейчас пара живет в Италии. Светлана дистанционно работает с дизайнерскими проектами, учит язык. К итальянским традициям пара не привязана. Историю Светланы читайте на NGS24.RU. Вышла замуж за рок-звезду из Германии

Полина написала Стефану письмо на ломаном немецком, и он ответил! Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

А эта история — доказательство, что не нужно бояться писать в соцсетях тому, кто тебе нравится. Даже если этот кто-то — басист немецкой металл-группы. В 2013 году Полина из Архангельска попала на фестиваль, где выступала группа Tanzwut. После концерта она написала басисту Стефану спасибо за шоу и отличный звук. Переписка завязалась, а потом переросла в личное знакомство.

Свадьбу играли два раза: сначала в Берлине, а потом в Пинежье, где живут родители девушки.

Пара живет в Германии, но приезжает на родину супруги.

— Стефан уже познал все детали сельского быта, ему очень нравится ходить в баню, выезжать на природу. Иногда очень смешно слышать от него русские слова, — рассказывает Полина. — Как-то он рыбачил в Пинежье с моим папой, я спросила, как прошел день, какие новые слова он узнал. И он ответил: «Давай по чуть-чуть».



Полина ездит на гастроли с группой, в России выступает в качестве переводчика. О жизни русской жены немецкого рокера читайте больше на 29.RU.

Нашла мужа в самолете и улетела с ним в Турцию

Переехать в Турцию Юлия решилась после того, как просрочила время пребывания в стране без вида на жительство Фото: Юлия Власенко

Со своим будущим мужем Ольга из Волгограда познакомилась в самолете: вместе с подругой она летела в Турцию, а обслуживал их симпатичный стюард. Отношения завязались сразу, но долгое время девушка жила на две страны. Съехаться паре помог случай: Юлия просрочила время, когда могла находиться в Турции без вида на жительство, и ей запретили въезд.

— Только после этого мы с мужем окончательно решили, что я переезжаю, — вспоминает героиня.

Работать в чужой стране Юлия пока не может — этого не разрешает вид на жительство, да и знаний турецкого пока недостаточно.

— Я до сих пор не понимаю, как выучить язык, слова в котором даже не можешь нормально прочитать и выговорить. Многие вещи в гардеробе остаются пылиться на полках потому, что не хочется ловить изумленные взгляды местных консервативных жителей. Хотя на самом деле Стамбул — очень контрастный город. Здесь рядом с ног до головы закрытой паранджой девушкой может пройти такая же местная турчанка в открытом топе и мини-юбке, — рассказывает Юлия.



А это муж Юлии — поклонник советской культуры. Тёща даже подарила ему пионерский значок Фото: Юлия Власенко

Муж волгоградки — фанат советской культуры: вся машина обвешана символикой СССР, а теща даже подарила пионерский значок. Друзья супруга обсуждают с Юлией Сталинградскую битву и поют «Катюшу».

Читайте эту историю на V1.RU.

Нашла мужа в богатейшей стране мира

Ольга жила в Новосибирске до того, как переехать в Дубай Фото: Ольга Терещук

Пять лет назад Ольга Терещук уехала из Новосибирска в Дубай — сначала по работе, а через год нашла мужа и осталась в Эмиратах. Жить в стране с иными порядками — сложно, но интересно. Например, в ОАЭ женщина не обязана работать, ее содержит муж. Для слабого пола отдельные кассы в магазинах, залы ожидания и даже вагоны в метро.

— Арабские дамы по душной парковке от машины в молл не ходят. Их муж высаживает у входа и едет парковать машину один. И ничего, что сзади 20 машин проехать не могут. Подождут, зато жене удобно. Детей воспитывать и дом в чистоте содержать они тоже не обязаны. Есть няни и персонал, — рассказывает Ольга.



Дубай — город автомобилистов: пешеходные дороги есть только внутри жилых районов и парков. Большинство улиц невозможно перейти Фото: Ольга Терещук

Сибирячка стала художником, воспитывает сына и не исключает, что в будущем ее семья переберется в другую страну.



— В Дубае меня не покидает ощущение жизни в декорациях. Всё огромное, блестящее, шикарное, новое, будто построено не для людей, чтобы жить, а чтобы восхищать, но не пользоваться. Как бабушкин сервиз за стеклом серванта: красивый, стоит сияет, а начнёшь пользоваться — неудобно. Во всём этом есть немного нелепости и пустоты.

О жизни в стране платной медицины, высоких ценников и небоскребов — читайте в истории Ольги на НГС.

Сибирячка и ее муж-датчанин открыли «головной офис семьи» в Лиссабоне

Марина Йоргенсен с сыном и мужем Фото: Марина Йоргенсен

С будущим мужем-датчанином Марина познакомилась в Москве. У пары были общие друзья, но встреча все равно оказалась случайной. Жили вместе неофициально, пока у Енса не закончился российский контракт. Поженились случайно, чтобы у Марины появилась виза в Аргентину, куда по работе часто ездил Енс.

— Аргентины не случилось, но мы до сих пор любим шутить, что поженились ради документов. Так в моей жизни возникла Дания, родина мужа, где мы, собственно, и оформили наши отношения, — рассказывает Марина.



Дания — хоть одна из дорогих стран Европы, но помогает социально уязвимым группам: безработным, матерям-одиночкам государство компенсирует аренду, ЖКХ, детские сада. Зато медицина полностью бесплатная. Впрочем, Дания не стала страной для ПМЖ у Марины и Енса: несколько лет назад они переехали в Португалию.

— Однажды, приехав в Португалию исключительно с туристической целью отдохнуть пару недель, мы влюбились в страну и решили переехать. Обустроить, как мы любим шутить, головной офис нашей семьи в Лиссабоне, — говорит Марина.



Марина ездит за мужем по разным странам, где он работает Фото: Марина Йоргенсен