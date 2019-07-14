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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: девушка на Lexus 004 — плевать хотела на тротуар и на ГИБДД с эвакуаторами

Парковка бесстрашной девушки на «Лексусе» 004, и «Прадик» 888 среди пешеходов

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Lexus на тротуаре 

Фото: читатель НГС

В новом, 135-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водителей Lexus не смущают запрещающие знаки и предупреждение об эвакуации, владелец большого джипа перегородил детям проход в детсад, а шофёры огромных фур массово используют тротуары для разгрузки.

«Лексусы», даже старые, до сих пор вызывают трепет. «По улице Ядринцевская, 27 девушку на "Лексусе" абсолютно не смутили ни высокий поребрик на тротуар, где ходят люди, ни уж тем более знак "Остановка запрещена", ниже — "Работает эвакуатор". Почему бы не нарушить ПДД и не припарковаться, тем более если ты на "Лексусе"», — делится наблюдениями Алена.

Перегородил дорожку в детсад

Перегородил дорожку в детсад

«Детский сад № 348 на Горском. Конечно, можно обойти и молча!» — сокрушается читательница Татьяна.

Автомобили на тротуаре

Автомобили на тротуаре

«Облюбовали тротуар на улице Ереванской, 18», — сообщает нам Александр. 

«Мерседес» в пешеходной зоне

«Мерседес» в пешеходной зоне

«Мерседес» заботливо сложил зеркала. 

Эвакуатор помешал пешеходам

Эвакуатор помешал пешеходам

«Меня интересует вопрос: когда эвакуаторы работают, имеют ли они право заезжать на тротуар и мешать пешеходам? А когда я попыталась пройти и что-то немного возмутилась, водитель эвакуатора стал меня передразнивать и смеяться с издевкой», — интересуется читательница Ольга. 

Автомобиль встал на тротуаре&nbsp;

Автомобиль встал на тротуаре 

Никому не мешает — никого же нет.

«Прадо» среди пешеходов

«Прадо» среди пешеходов

У вас «Прадик» с чудо-номером 888? Добро пожаловать на тротуар. 

Авто на тротуаре на Аникина

Авто на тротуаре на Аникина

«Аникина, 16, чудак припарковался на тротуаре», — информирует Юлия.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

Перекресток со скошенными углами — почему бы не использовать их под парковку. 

Разгрузка фуры

Разгрузка фуры

«Места разгрузки в магазинах, которые находятся в жилых домах, — к сожалению, далеко не все из них оборудованы для разгрузки. И вот одним из таких примеров является магазин "Мария-Ра", который находится на улице Эйхе. Ежедневно приезжают огромные фуры для разгрузки, становятся на место для пешеходов и полностью его загораживают. К сожалению, обойти эту машину невозможно, то есть нужно по газону пройти», — поднимает вопрос Наталья. 

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Рубрика «Я паркуюсь, как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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14 июл 2019 в 00:11

прадик 888 абсолютно никому не мешает... а не.. ПЕШЕХОДОДЯТЛАМ мешает... объективная картина)

Фото пользователя
14 июл 2019 в 00:08

нгс.. вы там аллё?... эваукатор помешал пешеходоДЯТЛАМ... да вы там с ума сошли?.. он же едет

Фото пользователя
14 июл 2019 в 00:03

Все лето живу на даче, тут не нарушают ПДД и нет автохамов.