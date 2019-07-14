«Я паркуюсь как чудак»: девушка на Lexus 004 — плевать хотела на тротуар и на ГИБДД с эвакуаторами

В новом, 135-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водителей Lexus не смущают запрещающие знаки и предупреждение об эвакуации, владелец большого джипа перегородил детям проход в детсад, а шофёры огромных фур массово используют тротуары для разгрузки.



«Лексусы», даже старые, до сих пор вызывают трепет. «По улице Ядринцевская, 27 девушку на "Лексусе" абсолютно не смутили ни высокий поребрик на тротуар, где ходят люди, ни уж тем более знак "Остановка запрещена", ниже — "Работает эвакуатор". Почему бы не нарушить ПДД и не припарковаться, тем более если ты на "Лексусе"», — делится наблюдениями Алена.

Перегородил дорожку в детсад Фото: читатель НГС

«Детский сад № 348 на Горском. Конечно, можно обойти и молча!» — сокрушается читательница Татьяна.



Автомобили на тротуаре Фото: читатель НГС

«Облюбовали тротуар на улице Ереванской, 18», — сообщает нам Александр.



«Мерседес» в пешеходной зоне Фото: читатель НГС

«Мерседес» заботливо сложил зеркала.

Эвакуатор помешал пешеходам Фото: читатель НГС

«Меня интересует вопрос: когда эвакуаторы работают, имеют ли они право заезжать на тротуар и мешать пешеходам? А когда я попыталась пройти и что-то немного возмутилась, водитель эвакуатора стал меня передразнивать и смеяться с издевкой», — интересуется читательница Ольга.



Автомобиль встал на тротуаре Фото: читатель НГС

Никому не мешает — никого же нет.

«Прадо» среди пешеходов Фото: Дмитрий Косенко

У вас «Прадик» с чудо-номером 888? Добро пожаловать на тротуар.

Авто на тротуаре на Аникина Фото: читатель НГС

«Аникина, 16, чудак припарковался на тротуаре», — информирует Юлия.



Стоянка на перекрестке Фото: Дмитрий Косенко

Перекресток со скошенными углами — почему бы не использовать их под парковку.

Разгрузка фуры Фото: читатель НГС

«Места разгрузки в магазинах, которые находятся в жилых домах, — к сожалению, далеко не все из них оборудованы для разгрузки. И вот одним из таких примеров является магазин "Мария-Ра", который находится на улице Эйхе. Ежедневно приезжают огромные фуры для разгрузки, становятся на место для пешеходов и полностью его загораживают. К сожалению, обойти эту машину невозможно, то есть нужно по газону пройти», — поднимает вопрос Наталья.