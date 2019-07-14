«Я паркуюсь как чудак»: девушка на Lexus 004 — плевать хотела на тротуар и на ГИБДД с эвакуаторами

Lexus на тротуаре
Фото: читатель НГС
В новом, 135-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водителей Lexus не смущают запрещающие знаки и предупреждение об эвакуации, владелец большого джипа перегородил детям проход в детсад, а шофёры огромных фур массово используют тротуары для разгрузки.
«Лексусы», даже старые, до сих пор вызывают трепет. «По улице Ядринцевская, 27 девушку на "Лексусе" абсолютно не смутили ни высокий поребрик на тротуар, где ходят люди, ни уж тем более знак "Остановка запрещена", ниже — "Работает эвакуатор". Почему бы не нарушить ПДД и не припарковаться, тем более если ты на "Лексусе"», — делится наблюдениями Алена.
«Детский сад
«Облюбовали тротуар на улице Ереванской, 18», — сообщает нам Александр.
«Мерседес» заботливо сложил зеркала.
«Меня интересует вопрос: когда эвакуаторы работают, имеют ли они право заезжать на тротуар и мешать пешеходам? А когда я попыталась пройти и что-то немного возмутилась, водитель эвакуатора стал меня передразнивать и смеяться с издевкой», — интересуется читательница Ольга.
Никому не мешает — никого же нет.
У вас «Прадик» с чудо-номером 888? Добро пожаловать на тротуар.
«Аникина, 16, чудак припарковался на тротуаре», — информирует Юлия.
Перекресток со скошенными углами — почему бы не использовать их под парковку.
«Места разгрузки в магазинах, которые находятся в жилых домах, — к сожалению, далеко не все из них оборудованы для разгрузки. И вот одним из таких примеров является магазин "Мария-Ра", который находится на улице Эйхе. Ежедневно приезжают огромные фуры для разгрузки, становятся на место для пешеходов и полностью его загораживают. К сожалению, обойти эту машину невозможно, то есть нужно по газону пройти», — поднимает вопрос Наталья.
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