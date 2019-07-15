«Куда ты рулишь?»: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он не виновен (видео)

Проект «Куда ты рулишь?» сегодня исследует довольно запутанную ситуацию, в которой квадроцикл, обгоняя поток транспорта, врезался в легковую «Мазду», поворачивающую налево. В этом ДТП сильнее всего пострадала посторонняя девочка, в которую отлетел квадроцикл. Кто должен пойти под суд за увечья ребенка — разбираемся с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения. Село Криводановка, двухполосная улица Малороссийская, 11 июля. Темный автомобиль Mazda 3 совершает поворот налево, в этот момент в него врезается летящий квадроцикл, выехавший на встречку для обгона. После чего «квадрик» отбрасывает на девочку, которая едет навстречу на велосипеде, — ребенок получил серьезные травмы. Смотрите видео, которое нам прислал читатель Александр.

Видеозапись ДТП с камер наблюдения

Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 11 июля в 19:10 водитель 2002 г. р., трезв, управлял снегоболотоходом CFMoto и у дома 69А по улице Малороссийская совершил столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением водителя 1990 г. р. года, который был трезвый. Двигался в попутном направлении, после чего квадроцикл совершает наезд на велосипедистку, которая двигалась во встречном направлении. Пострадала велосипедистка 2004 года рождения, диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб грудной клетки». По мнению эксперта, руководителя компании «Автоюрист» Дениса Алмазова, вина водителя квадроцикла далеко не однозначна, всё зависит от того, как следователями будет идентифицирована разметка — сплошная или прерывистая, в начале обгона и в точке ДТП. «Я так понимаю, сплошная линия разметки идет до пешеходного перехода, а потом какая-то прерывистая. Если раньше транспортное средство шло на обгон через сплошную и кто-то из водителей впереди начинал выворачивать налево, то считалось, что виноват тот, кто последний начал производить маневр. В данном случае был бы виноват автомобиль Mazda.

Сейчас появились разъяснения пленума Верховного суда, буквально в июне, и там по-другому уже трактуется вот это положение. Если кто-то нарушает правила и в итоге происходит ДТП, то тот, кто нарушает первым, не имеет приоритета в движении. В данном случае если квадроцикл через сплошную линию разметки поехал, то он несет ответственность как провокатор ДТП. Если он начал обгон, когда шла прерывистая линия, то соответственно вина Mazda», — объясняет специалист. Ситуации, когда обгоняющий врезается в поворачивающего налево, являются частыми и на шоссе, и в условиях города. Поэтому, если вы поворачиваете налево, притормозите и получше разглядите, не летит ли кто сзади. А если вы обгоняете, держите в уме, что кто-то может вас не увидеть и внезапно вывернуть налево.

Кто виноват?