Диплом за миллион: топ-10 самых дорогих специальностей в вузах Новосибирска

Самые дорогие специальности — те, где требуются особые инструменты, лабораторное оборудование или индивидуальный подход
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Приёмная кампания в вузах Новосибирска в самом разгаре. Бюджетных мест с каждым годом дают всё больше, но больше становится и желающих их занять. Те, кому похвастаться высокими баллами ЕГЭ не получилось, грустно идут на «коммер» — зачастую даже не смотрят куда — главное, где подешевле, тогда как многие готовы потратить на диплом сотни тысяч ради мнимой гарантии на стопроцентное трудоустройство. Обозреватель НГС нашёл 10 самых дорогих специальностей, которым учат в Новосибирске (диплом лидера стоит как квартира), — и узнал, стоит ли оно того.
Вузы Новосибирска принимают документы на поступление до 26 июля. Именно сейчас там наблюдают пик абитуриентов, когда все аттестаты и сертификаты ЕГЭ на руках и осталось только принести их куда надо. Целеустремлённых немного — в основном в коридорах приёмных комиссий толпятся те, кто мечтает попасть куда угодно, лишь бы на бюджет или хотя бы где подешевле. И если год обучения на каком-нибудь «менеджменте» стоит около 60 тысяч рублей, то на некоторых остальных переваливает за 200 тысяч.
Самый дорогой диплом в Новосибирске дают выпускникам коммерческих отделений Новосибирской консерватории имени Глинки. Стоимость обучения здесь на всех курсах и уровнях стоит одинаково дорого — 241 тысяча рублей в год. Так, пять лет специалитета будущим солистам, оркестрантам и дирижёрам обойдётся в 1,2 миллиона рублей — за столько же можно купить, например,
Большинство самых дорогих специальностей в Новосибирске связаны либо с медициной, либо с творчеством. Например, за диплом по специальности «лечебное дело» в НГУ в общей сложности придётся отдать почти 1,2 миллиона рублей. Чуть больше миллиона — за диплом НГУАДИ по направлению «монументально-декоративное искусство» — это широкая специальность, связанная с реставрацией, скульптурой, работой с памятниками архитектуры. Дорогой диплом дизайнерам выдают также в НГПУ и новосибирском филиале РГУ, а врачам — в НГМУ. Здесь кроме «лечебного дела» в топе «стоматология» и «педиатрия». За 4–6 лет учёбы на этих направлениях в зависимости от уровня придётся выложить почти миллион рублей. Чуть подешевле в Новосибирске учат на кинооператора в НГТУ и на взрывателя в СГУГиТе.
Для сравнения: стоимость одного из самых популярных в Новосибирске направлений — «юриспруденции» — в том же НГУ на уровне бакалавриата стоит 640 тысяч, а, к примеру, не менее популярная «информационная безопасность» в НГТУ на уровне специалитета — около 324 тысяч.
По словам представителей вузов, которые попали в рейтинг НГС, цены на обучение устанавливают на федеральном уровне — и коммерческие места не могут быть дешевле той суммы, которую закладывают на обучение бюджетников. В неё включают все затраты на обучение — от обслуживания специальных лабораторий, техники и инструментов и заканчивая расходами на «коммуналку».
«У нас единая цена на все специальности обучения, и устанавливается она не консерваторией. От Министерства культуры идёт распоряжение о нормативах затрат на обучение студентов по разным специальностям, по разным уровням образования. <...> При этом мы не имеем права по закону делать её ниже нормативной, — объяснил НГС и.о. проректора по учебной работе Новосибирской государственной консерватории Дмитрий Суслов. — Я могу только предполагать, что
в этот норматив входят все затраты на обучение студентов, в том числе на содержание здания, налоги на здание, коммунальные услуги и так далее.
Это не только зарплаты педагогов, которые, естественно, составляют некоторую часть этих нормативов. Аренды инструментов у нас нет, но у нас есть содержание концертного зала, органа, содержание самих наших 50 с лишним роялей».
При этом, по словам проректора консерватории, миллионная стоимость обучения быстро окупается. Всё выпускники находят работу, потому что из-за специфики вуза случайно сюда, как в классические вузы, учиться не приходят. «Кто-то на втором курсе, кто-то на четвёртом — они работают в оркестрах города, в театрах города. У нас на самом деле не очень много студентов, обучающихся на платных условиях, но в основном большая доля студентов-небюджетников у нас — это студенты-иностранцы из Китая, Кореи, Японии», — объяснил Дмитрий Суслов.
То же касается и технических специальностей, хотя на них власти с каждым годом дают всё больше бюджетных мест, объяснил Николай Макаров, начальник приёмной комиссии НГТУ:
«Если мы говорим о гуманитарных направлениях и экономических, там, по сути, достаточно одного компьютера. Или возьмите, например, машиностроителя или ветролётостроение — это лабораторные работы по теории резания, например, это должны быть станки, какие-то образцы, железо... Один станок равен по стоимости, условно, десятку компьютеров. Получается, что
технические направления, специальности — они более затратны в денежном эквиваленте, нежели гуманитарные и экономические».
Тем же объясняют и откровенную дороговизну дизайнерских специальностей, которая тоже требует много материалов и индивидуальных занятий.
«Подготовка студентов творческих направлений связана как с большим количеством индивидуальных занятий, так и с необходимостью работать на оборудовании в лабораторных условиях, используя недешёвые расходные материалы. Выход в данном случае один: при поддержке правительства региона получение бюджетных мест на данные направления обучения. Как правило, те направления, где самая высокая стоимость обучения, одновременно одни из высоко востребованных в регионе. К примеру, подготовка кадров для таких отраслей, как молодёжная политика, спорт и культура», — привели в пресс-службе НГПУ слова ректора Алексея Герасёва в ответ на запрос НГС.
По словам Николая Макарова, на протяжении многих лет среди абитуриентов сохраняется тренд «поступить туда, где дешевле». Но те, кто решился потратиться, так или иначе достигли своей цели и быстро окупили свой диплом. Среди них оказалась выпускница «лечебного дела» НГУ Людмила Овчинникова — сейчас она работает терапевтом в КДП
«Оплачивали мою учебу полностью родители до четвёртого курса. Затем я начала работать, оплачивала пополам с родителями. Кредит за учёбу выплачиваем до сих пор, но, опять-таки, если говорить об окупаемости диплома, он уже раз 5–6 зарплатой точно окупился. <...> Решила пойти на коммерческую основу, потому что оказалась номером 21 в списке, а бюджетных мест было как раз 20. Для нашей семьи это было очень тяжёлой ношей. Мои родители живут в Казахстане и, помимо меня, есть ещё девять младших детей. Родители мужественно поддерживали меня и настояли, чтобы я пошла учиться хотя бы на платной основе. Работу нашла быстро, оторвали с руками. <...> Для меня самым неприятным было — это жить в течение шести лет в постоянном стрессе: где взять деньги на оплату обучения.
Боялась брать трубку, когда звонили из деканата, жила в постоянном напряжении.
Хотя руководство у нас оказалось очень понимающим. Мне столько раз делали поблажки: отодвигали дату оплаты, разрешали платить частями и так далее. Без такого отношения я бы тоже вылетела после первой сессии. Потому что нечем было платить», — вспоминает Людмила.
Обладатели дорогих дипломов соглашаются с их дороговизной, но считают это оправданным. «Я на бюджет не прошел, но ординатура и работа в больнице уже были моей целью, — рассказал выпускник «лечебного дела» НГУ 2018 года Николай. — Без неё можно работать только в поликлинике, что меня не устраивало. Считаю, что в моём направлении стоимость ординатуры оправданна. Уже сейчас (в ординатуре по хирургии. — Прим. ред.) мы принимаем участие в оперативном лечении, самостоятельно или в качестве ассистента, и ведём пациентов — то есть получаем все необходимые практические навыки, которые необходимы для будущей профессии хирурга. Плюс у нас есть возможность развиваться и в науке. Например, сейчас ведутся отдельные лекции, как писать и оформлять научные статьи, тем самым нам проще выйти на кандидатскую.
При такой качественной подготовке диплом можно отбить довольно быстро.
К тому же это диплом НГУ, который ценится в медицинской сфере. Конечно, всё зависит от желания студента, от клинической базы, где он обучается, и от того, занимается ли он сам дополнительно».
Студенты, у которых появились проблемы с оплатой, чаще всего отчисляются, идут в колледжи или выбирают другую сферу, рассказал НГС выпускник НГМУ Илья Николаев: «У меня есть пара людей, которые после каждого полугодия берут академический отпуск, чтобы накопить денег и дальше учиться. Учёба у них растягивается на десятилетия. Видимо, такое сильное желание стать врачом». Платить огромные деньги, как признаются абитуриенты, чаще всё же толкает огромное желание получить профессию, чем диплом именитого вуза. Кому-то удаётся этого достичь, а
кому-то не помогают и большие кошельки — теряют интерес или не проходят первую сессию.
«Я поступила на "коммер", потому что очень хотела стать дизайнером интерьеров, — рассказала бывшая студентка НГУАДИ Анна К. — отучилась год, поняла, что не моё и что не вытянуть мне по деньгам. Родители, конечно, помогали, они были не против, что я пошла учиться на платное, но в итоге в семье у нас случились некоторые проблемы с финансами, и я отчислилась. Поступила на "управление персоналом" в НГУЭУ, сейчас доучиваюсь. Поступила тоже на "коммер", но это гораздо дешевле. Сложно сказать, пожалела ли я. Думаю, у меня не было другого выхода. Возможно, когда-нибудь попробую поступить снова, только на бюджет. Сейчас идти туда за такие деньги — просто безумие».
«Я буду учиться сейчас на шестом курсе, и у нас всего 100 тысяч в год — я не считаю, что это дорого (на каждом курсе в НГУАДИ разная стоимость обучения. — Прим. ред.). Заказы сам ищешь, и тогда все окупится быстро, я считаю. Поступила, потому что хотела стать только художником, ничто другое не интересовало, родители поддержали», — рассказала студентка «монументально-прикладного искусства» в НГУАДИ Анна Воротникова.
Абитуриенты, к слову, больших сумм не боятся. Многие не теряют надежды попасть на бюджет после. «Не знаю ещё, попаду на бюджет или нет, — размышляет абитуриентка «лечебного дела» НГУ Александра М. — Но, опять же, это же НГУ — я думаю, с таким дипломом потом проблем вообще не будет.
Нам говорили [в приёмной комиссии], что если что — многие отсеиваются после первой сессии, можно будет, наверное, попробовать перевестись на бюджет.
А если нет — то не страшно. Я думаю, если человек действительно хочет учиться, он найдёт способ это сделать».
В вузах, опрошенных корреспондентом НГС, отметили, что один диплом, пусть и дорогой, гарантию при устройстве на работу не даёт, — очевидно, всё зависит от возможностей выпускника и его личных качеств. «Сейчас, к счастью или сожалению, пока нет требований по соответствию специальности, которая записана в дипломе, с той, на которую трудоустраиваются. Есть студенты, которые расценивают диплом не как получение каких-то профессиональных навыков, а, как говорят:
"Я сейчас в приличную фирму даже уборщицей не устроюсь без высшего образования".
Приходят иногда с предприятий к нам, с приличных предприятий, но предлагают заработную плату в размере 15–20 тысяч. Понятно, что молодой человек, окончив вуз, — он на что-то другое рассчитывал», — рассказали в НГТУ.
Несмотря на это, дорогие специальности продолжают пользоваться у абитуриентов спросом. «По нашим наблюдениям, стоимость платного обучения не оказывает существенного влияния на выбор абитуриентов, — объяснили в НГУ. — Например, "юриспруденция" и "бизнес-информатика" имеют заведомо ограниченное количество бюджетных мест, и мы который год наблюдаем конкурс на эти направления в районе 50 заявлений на бюджетное место. Наверное, не совсем корректно говорить о качестве образования только через окупаемость диплома: не менее значимой мы считаем способность вести качественную научную работу, в том числе руководить коллективами ученых, а также вести социально значимые проекты. Хотя недавно вышедшие рейтинги портала Superjob говорят о том, что молодые специалисты с дипломом НГУ могут за 6–8 месяцев окупить полную стоимость своего обучения в вузе».
В этом году первокурсниками должны стать больше 30 тысяч новосибирцев — больше, чем в прошлом году. Больше стало и бюджетных мест. Перед началом работы приёмных комиссий НГС сделал обзор новых специальностей, которые предлагают абитуриентам.