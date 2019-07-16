Диплом за миллион: топ-10 самых дорогих специальностей в вузах Новосибирска

Приёмная кампания в вузах Новосибирска в самом разгаре. Бюджетных мест с каждым годом дают всё больше, но больше становится и желающих их занять. Те, кому похвастаться высокими баллами ЕГЭ не получилось, грустно идут на «коммер» — зачастую даже не смотрят куда — главное, где подешевле, тогда как многие готовы потратить на диплом сотни тысяч ради мнимой гарантии на стопроцентное трудоустройство. Обозреватель НГС нашёл 10 самых дорогих специальностей, которым учат в Новосибирске (диплом лидера стоит как квартира), — и узнал, стоит ли оно того.

Вузы Новосибирска принимают документы на поступление до 26 июля. Именно сейчас там наблюдают пик абитуриентов, когда все аттестаты и сертификаты ЕГЭ на руках и осталось только принести их куда надо. Целеустремлённых немного — в основном в коридорах приёмных комиссий толпятся те, кто мечтает попасть куда угодно, лишь бы на бюджет или хотя бы где подешевле. И если год обучения на каком-нибудь «менеджменте» стоит около 60 тысяч рублей, то на некоторых остальных переваливает за 200 тысяч. Самый дорогой диплом в Новосибирске дают выпускникам коммерческих отделений Новосибирской консерватории имени Глинки. Стоимость обучения здесь на всех курсах и уровнях стоит одинаково дорого — 241 тысяча рублей в год. Так, пять лет специалитета будущим солистам, оркестрантам и дирижёрам обойдётся в 1,2 миллиона рублей — за столько же можно купить, например, «однушку» в Горском жилмассиве.

Фото: Анна Рыбакова / НГС

Большинство самых дорогих специальностей в Новосибирске связаны либо с медициной, либо с творчеством. Например, за диплом по специальности «лечебное дело» в НГУ в общей сложности придётся отдать почти 1,2 миллиона рублей. Чуть больше миллиона — за диплом НГУАДИ по направлению «монументально-декоративное искусство» — это широкая специальность, связанная с реставрацией, скульптурой, работой с памятниками архитектуры. Дорогой диплом дизайнерам выдают также в НГПУ и новосибирском филиале РГУ, а врачам — в НГМУ. Здесь кроме «лечебного дела» в топе «стоматология» и «педиатрия». За 4–6 лет учёбы на этих направлениях в зависимости от уровня придётся выложить почти миллион рублей. Чуть подешевле в Новосибирске учат на кинооператора в НГТУ и на взрывателя в СГУГиТе.

Для сравнения: стоимость одного из самых популярных в Новосибирске направлений — «юриспруденции» — в том же НГУ на уровне бакалавриата стоит 640 тысяч, а, к примеру, не менее популярная «информационная безопасность» в НГТУ на уровне специалитета — около 324 тысяч.

Фото: Анна Рыбакова / НГС

По словам представителей вузов, которые попали в рейтинг НГС, цены на обучение устанавливают на федеральном уровне — и коммерческие места не могут быть дешевле той суммы, которую закладывают на обучение бюджетников. В неё включают все затраты на обучение — от обслуживания специальных лабораторий, техники и инструментов и заканчивая расходами на «коммуналку». «У нас единая цена на все специальности обучения, и устанавливается она не консерваторией. От Министерства культуры идёт распоряжение о нормативах затрат на обучение студентов по разным специальностям, по разным уровням образования. <...> При этом мы не имеем права по закону делать её ниже нормативной, — объяснил НГС и.о. проректора по учебной работе Новосибирской государственной консерватории Дмитрий Суслов. — Я могу только предполагать, что

в этот норматив входят все затраты на обучение студентов, в том числе на содержание здания, налоги на здание, коммунальные услуги и так далее.

Это не только зарплаты педагогов, которые, естественно, составляют некоторую часть этих нормативов. Аренды инструментов у нас нет, но у нас есть содержание концертного зала, органа, содержание самих наших 50 с лишним роялей». При этом, по словам проректора консерватории, миллионная стоимость обучения быстро окупается. Всё выпускники находят работу, потому что из-за специфики вуза случайно сюда, как в классические вузы, учиться не приходят. «Кто-то на втором курсе, кто-то на четвёртом — они работают в оркестрах города, в театрах города. У нас на самом деле не очень много студентов, обучающихся на платных условиях, но в основном большая доля студентов-небюджетников у нас — это студенты-иностранцы из Китая, Кореи, Японии», — объяснил Дмитрий Суслов.

Фото: Анна Рыбакова / НГС

То же касается и технических специальностей, хотя на них власти с каждым годом дают всё больше бюджетных мест, объяснил Николай Макаров, начальник приёмной комиссии НГТУ: «Если мы говорим о гуманитарных направлениях и экономических, там, по сути, достаточно одного компьютера. Или возьмите, например, машиностроителя или ветролётостроение — это лабораторные работы по теории резания, например, это должны быть станки, какие-то образцы, железо... Один станок равен по стоимости, условно, десятку компьютеров. Получается, что

технические направления, специальности — они более затратны в денежном эквиваленте, нежели гуманитарные и экономические».

Тем же объясняют и откровенную дороговизну дизайнерских специальностей, которая тоже требует много материалов и индивидуальных занятий. «Подготовка студентов творческих направлений связана как с большим количеством индивидуальных занятий, так и с необходимостью работать на оборудовании в лабораторных условиях, используя недешёвые расходные материалы. Выход в данном случае один: при поддержке правительства региона получение бюджетных мест на данные направления обучения. Как правило, те направления, где самая высокая стоимость обучения, одновременно одни из высоко востребованных в регионе. К примеру, подготовка кадров для таких отраслей, как молодёжная политика, спорт и культура», — привели в пресс-службе НГПУ слова ректора Алексея Герасёва в ответ на запрос НГС.

Стоимость одного коммерческого места сопоставима с той суммой, которую власти тратят на студента-бюджетника Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По словам Николая Макарова, на протяжении многих лет среди абитуриентов сохраняется тренд «поступить туда, где дешевле». Но те, кто решился потратиться, так или иначе достигли своей цели и быстро окупили свой диплом. Среди них оказалась выпускница «лечебного дела» НГУ Людмила Овчинникова — сейчас она работает терапевтом в КДП № 2 в Академгородке.

«Оплачивали мою учебу полностью родители до четвёртого курса. Затем я начала работать, оплачивала пополам с родителями. Кредит за учёбу выплачиваем до сих пор, но, опять-таки, если говорить об окупаемости диплома, он уже раз 5–6 зарплатой точно окупился. <...> Решила пойти на коммерческую основу, потому что оказалась номером 21 в списке, а бюджетных мест было как раз 20. Для нашей семьи это было очень тяжёлой ношей. Мои родители живут в Казахстане и, помимо меня, есть ещё девять младших детей. Родители мужественно поддерживали меня и настояли, чтобы я пошла учиться хотя бы на платной основе. Работу нашла быстро, оторвали с руками. <...> Для меня самым неприятным было — это жить в течение шести лет в постоянном стрессе: где взять деньги на оплату обучения.

Боялась брать трубку, когда звонили из деканата, жила в постоянном напряжении.

Хотя руководство у нас оказалось очень понимающим. Мне столько раз делали поблажки: отодвигали дату оплаты, разрешали платить частями и так далее. Без такого отношения я бы тоже вылетела после первой сессии. Потому что нечем было платить», — вспоминает Людмила.

Обладатели дорогих дипломов соглашаются с их дороговизной, но считают это оправданным. «Я на бюджет не прошел, но ординатура и работа в больнице уже были моей целью, — рассказал выпускник «лечебного дела» НГУ 2018 года Николай. — Без неё можно работать только в поликлинике, что меня не устраивало. Считаю, что в моём направлении стоимость ординатуры оправданна. Уже сейчас (в ординатуре по хирургии. — Прим. ред.) мы принимаем участие в оперативном лечении, самостоятельно или в качестве ассистента, и ведём пациентов — то есть получаем все необходимые практические навыки, которые необходимы для будущей профессии хирурга. Плюс у нас есть возможность развиваться и в науке. Например, сейчас ведутся отдельные лекции, как писать и оформлять научные статьи, тем самым нам проще выйти на кандидатскую.

При такой качественной подготовке диплом можно отбить довольно быстро.

К тому же это диплом НГУ, который ценится в медицинской сфере. Конечно, всё зависит от желания студента, от клинической базы, где он обучается, и от того, занимается ли он сам дополнительно». Студенты, у которых появились проблемы с оплатой, чаще всего отчисляются, идут в колледжи или выбирают другую сферу, рассказал НГС выпускник НГМУ Илья Николаев: «У меня есть пара людей, которые после каждого полугодия берут академический отпуск, чтобы накопить денег и дальше учиться. Учёба у них растягивается на десятилетия. Видимо, такое сильное желание стать врачом». Платить огромные деньги, как признаются абитуриенты, чаще всё же толкает огромное желание получить профессию, чем диплом именитого вуза. Кому-то удаётся этого достичь, а

кому-то не помогают и большие кошельки — теряют интерес или не проходят первую сессию.

«Я поступила на "коммер", потому что очень хотела стать дизайнером интерьеров, — рассказала бывшая студентка НГУАДИ Анна К. — отучилась год, поняла, что не моё и что не вытянуть мне по деньгам. Родители, конечно, помогали, они были не против, что я пошла учиться на платное, но в итоге в семье у нас случились некоторые проблемы с финансами, и я отчислилась. Поступила на "управление персоналом" в НГУЭУ, сейчас доучиваюсь. Поступила тоже на "коммер", но это гораздо дешевле. Сложно сказать, пожалела ли я. Думаю, у меня не было другого выхода. Возможно, когда-нибудь попробую поступить снова, только на бюджет. Сейчас идти туда за такие деньги — просто безумие».



Многие идут на дорогие коммерческие места из-за огромного желания получить любимую профессию — но уходят после первых экзаменов Фото: пресс-центр НГПУ

«Я буду учиться сейчас на шестом курсе, и у нас всего 100 тысяч в год — я не считаю, что это дорого (на каждом курсе в НГУАДИ разная стоимость обучения. — Прим. ред.). Заказы сам ищешь, и тогда все окупится быстро, я считаю. Поступила, потому что хотела стать только художником, ничто другое не интересовало, родители поддержали», — рассказала студентка «монументально-прикладного искусства» в НГУАДИ Анна Воротникова. Абитуриенты, к слову, больших сумм не боятся. Многие не теряют надежды попасть на бюджет после. «Не знаю ещё, попаду на бюджет или нет, — размышляет абитуриентка «лечебного дела» НГУ Александра М. — Но, опять же, это же НГУ — я думаю, с таким дипломом потом проблем вообще не будет.

Нам говорили [в приёмной комиссии], что если что — многие отсеиваются после первой сессии, можно будет, наверное, попробовать перевестись на бюджет.

А если нет — то не страшно. Я думаю, если человек действительно хочет учиться, он найдёт способ это сделать». В вузах, опрошенных корреспондентом НГС, отметили, что один диплом, пусть и дорогой, гарантию при устройстве на работу не даёт, — очевидно, всё зависит от возможностей выпускника и его личных качеств. «Сейчас, к счастью или сожалению, пока нет требований по соответствию специальности, которая записана в дипломе, с той, на которую трудоустраиваются. Есть студенты, которые расценивают диплом не как получение каких-то профессиональных навыков, а, как говорят:

"Я сейчас в приличную фирму даже уборщицей не устроюсь без высшего образования".