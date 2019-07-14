За красивыми закатами и алыми парусами нужно всего-то добраться до Обского моря

Пусть это грустно осознавать, но лето вот-вот перевалит за экватор. Но давайте сохранять оптимизм — впереди ещё половина лета. За полтора месяца ещё можно успеть рвануть на выходные в самые красивые места совсем недалеко от Новосибирска — меньше чем в сотне километров от города есть дикие острова и бурные водопады, а волшебные розовые закаты встретить можно, не выезжая и города. НГС подготовил 19 снимков самых живописных мест в пригороде — там хочется оказаться уже сейчас.

Рвануть на острова в Обском море — чем не приключение? Фото: Александр Ощепков / НГС

Остров Хреновый, но отдыхать там очень хорошо. Остров располагается в Обском море недалеко от Бердской косы — добраться до него можно только на лодке. Несколько лет там работал проект «Пятница» санатория «Сибиряк». Отдыхающих привозили на лодках, на пляже были лежаки и бары, однако в начале июля администрация сообщила, что не будет работать в этом сезоне.



Арендовать лодку можно в прибрежных базах отдыха Фото: Александр Ощепков / НГС

Ещё один живописный остров в Обском водохранилище — Нечунаевский. Находится он в районе села Боровое — это чуть больше 50 километров по Ордынской трассе от Новосибирска. В южной части Нечунаевского стоят ржавые баржи, на фоне бескрайнего неба и воды эти старые глыбы выглядят очень фотогенично.

Берег Обского моря пусть не Майами-Бич, но полюбоваться яхтами здесь тоже можно Фото: Александр Ощепков / НГС

Встретить закат на пристани, слушая, как волны тихонько покачивают яхты? Такой вечер можно провести в Бердске или на Шлюзе, где работают яхт-клубы.

Мост через речку Ельцовку возле пансионата «Синеморье» Фото: Александр Ощепков / НГС

В Караканском бору есть всё: вековые сосны, извилистые речки, которые впадают в Обское море, а главное — воздух, который хочется забрать с собой в город: хвойный, бодрящий и полный свежести.

Чистейшее озеро расположено в центре Каракана Фото: Ольга Бурлакова / НГ

Вода в Мраморном озере в Абрашино удивительно чистая. В нём так чётко отражаются небо и лес, словно это огромное зеркало, в котором непонятно, где настоящее, а где иллюзия.

Вода Мраморного озера имеет удивительный сине-зелёный цвет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Каракан — место, где можно расслабиться, побыть наедине со своими мыслями и прогнать все мысли о заботах Фото: Александр Ощепков / НГС

В городе такого неба ни за что не найдёшь Фото: Александр Ощепков / НГС

Самое звёздное небо однозначно в Каракане — вечерами с берега Обского моря здесь можно разглядеть Млечный Путь.

В Искитимском районе недалеко от деревни Белово можно полюбоваться водопадом — вода здесь падает с высоты около 5 метров.

Ещё один водопад — Карпысакский — расположен в Тогучинском районе. По сути, это плотина на реке Буготак, но даже искусственное происхождение не делает его менее привлекательным для туристов и местных жителей.

В окрестностях Карпысака очень красиво — здесь есть где погулять, а ещё можно сходить за грибами.

Закаты над Обским море бывают просто сказочные — словно это не сибирское небо, а разорванные куски сладкой ваты.

Все оттенки розового — хочется немедленно лечь на берегу, укутаться в плед и пить душистый травяной чай.

Летнюю фотографию хотят все, и даже пёсики. Бугринский мост и пляж возле него будто специально созданы для фотосессий.

В Сосновке можно найти не только захватывающие дух пейзажи, но и удивительные и редкие цветы.

Красоту можно обнаружить, даже просто прогуливаясь вдоль Оби Фото: Александр Ощепков / НГС

Чтобы увидеть Новосибирск под другими углом, можно пройти на катере или теплоходе под Бугринским или Комсомольским мостами Фото: Александр Ощепков / НГС

С пляжа на ОбьГЭС можно наблюдать, как спортсмены ловят ветер Фото: Александр Ощепков / НГС