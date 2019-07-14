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Фоторепортаж

Небо цвета фламинго и бескрайнее Обское море — лучшие фото летнего Новосибирска

Здесь так красиво, что срочно хочется там побывать, — вся красота в часе езды от города

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За красивыми закатами и алыми парусами нужно всего-то добраться до Обского моря

Фото: Архив НГС

Пусть это грустно осознавать, но лето вот-вот перевалит за экватор. Но давайте сохранять оптимизм — впереди ещё половина лета. За полтора месяца ещё можно успеть рвануть на выходные в самые красивые места совсем недалеко от Новосибирска — меньше чем в сотне километров от города есть дикие острова и бурные водопады, а волшебные розовые закаты встретить можно, не выезжая и города. НГС подготовил 19 снимков самых живописных мест в пригороде — там хочется оказаться уже сейчас.

Рвануть на острова в Обском море&nbsp;— чем не приключение?

Рвануть на острова в Обском море — чем не приключение?

Остров Хреновый, но отдыхать там очень хорошо. Остров располагается в Обском море недалеко от Бердской косы — добраться до него можно только на лодке. Несколько лет там работал проект «Пятница» санатория «Сибиряк». Отдыхающих привозили на лодках, на пляже были лежаки и бары, однако в начале июля администрация сообщила, что не будет работать в этом сезоне.

Арендовать лодку можно в прибрежных базах отдыха&nbsp;

Арендовать лодку можно в прибрежных базах отдыха 

Ещё один живописный остров в Обском водохранилище — Нечунаевский. Находится он в районе села Боровое — это чуть больше 50 километров по Ордынской трассе от Новосибирска. В южной части Нечунаевского стоят ржавые баржи, на фоне бескрайнего неба и воды эти старые глыбы выглядят очень фотогенично.

Берег Обского моря пусть не Майами-Бич, но полюбоваться яхтами здесь тоже можно

Берег Обского моря пусть не Майами-Бич, но полюбоваться яхтами здесь тоже можно

Встретить закат на пристани, слушая, как волны тихонько покачивают яхты? Такой вечер можно провести в Бердске или на Шлюзе, где работают яхт-клубы.

Мост через речку Ельцовку возле пансионата «Синеморье»

Мост через речку Ельцовку возле пансионата «Синеморье»

В Караканском бору есть всё: вековые сосны, извилистые речки, которые впадают в Обское море, а главное — воздух, который хочется забрать с собой в город: хвойный, бодрящий и полный свежести.

Чистейшее озеро расположено в центре Каракана

Чистейшее озеро расположено в центре Каракана

Вода в Мраморном озере в Абрашино удивительно чистая. В нём так чётко отражаются небо и лес, словно это огромное зеркало, в котором непонятно, где настоящее, а где иллюзия.

Вода Мраморного озера имеет удивительный сине-зелёный цвет

Вода Мраморного озера имеет удивительный сине-зелёный цвет

Каракан&nbsp;— место, где можно расслабиться, побыть наедине со своими мыслями и прогнать все мысли о заботах

Каракан — место, где можно расслабиться, побыть наедине со своими мыслями и прогнать все мысли о заботах

В городе такого неба ни за что не найдёшь

В городе такого неба ни за что не найдёшь

Самое звёздное небо однозначно в Каракане — вечерами с берега Обского моря здесь можно разглядеть Млечный Путь.

В Искитимском районе недалеко от деревни Белово можно полюбоваться водопадом — вода здесь падает с высоты около 5 метров.

Ещё один водопад — Карпысакский — расположен в Тогучинском районе. По сути, это плотина на реке Буготак, но даже искусственное происхождение не делает его менее привлекательным для туристов и местных жителей.

В окрестностях Карпысака очень красиво — здесь есть где погулять, а ещё можно сходить за грибами.

Закаты над Обским море бывают просто сказочные — словно это не сибирское небо, а разорванные куски сладкой ваты.

Все оттенки розового — хочется немедленно лечь на берегу, укутаться в плед и пить душистый травяной чай.

Летнюю фотографию хотят все, и даже пёсики. Бугринский мост и пляж возле него будто специально созданы для фотосессий.

В Сосновке можно найти не только захватывающие дух пейзажи, но и удивительные и редкие цветы.

Красоту можно обнаружить, даже просто прогуливаясь вдоль Оби

Красоту можно обнаружить, даже просто прогуливаясь вдоль Оби

Чтобы увидеть Новосибирск под другими углом, можно пройти на катере или теплоходе под Бугринским или Комсомольским мостами

Чтобы увидеть Новосибирск под другими углом, можно пройти на катере или теплоходе под Бугринским или Комсомольским мостами

С пляжа на ОбьГЭС можно наблюдать, как спортсмены ловят ветер

С пляжа на ОбьГЭС можно наблюдать, как спортсмены ловят ветер

Красивые снимки можно сделать прямо на городском пляже. НГС подготовил обзор лучших мест, где можно позагорать и искупаться.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Мамочка
14 июл 2019 в 12:08

Еды в доме не осталось совсем. Ребёнок просит мороженного. Незнаем чем будем платить за квартиру. На работе сокращения идут. Воды горячей в доме нету. Так проходит наше лето 2019г. Терпим из последних сил.

Вовчик1955
14 июл 2019 в 12:12

Одни лужи на фото

Фото пользователя
14 июл 2019 в 12:10

Море в закате....нет слов! 😍😍😍