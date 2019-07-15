Группа разбора: ищем виновных в нестандартной лобовой аварии

В новом проекте «Группа разбора» мы покажем вам типичные аварии, в которых не всегда просто определить виновника. Чаще всего избежать такого происшествия могли обе стороны конфликта, как, например, в этом абсурдном ДТП на выезде со второстепенной дороги.

Водитель пропускает машины на главной и поворачивает налево: до грузовика ЗИЛ на встречной полосе остается приличная дистанция, и помех ему автор не создает.

Автор видео выезжал на перекрёсток со второстепенной дороги. О том, что это именно перекрёсток, а не прилегающая территория, говорит знак «Главная дорога», изнанка которого видна слева на дороге.

Но в последний момент выясняется, что фура позади ЗИЛа вышла на обгон в момент, когда автор совершал свой маневр. Скорость фуры велика: экстренное торможение складывает автопоезд пополам, но избежать удара не удается. Кто виноват?



Разметка в месте столкновения прерывистая, и правила не запрещают обгонять на нерегулируемых перекрёстках, если вы движетесь по главной. Признаков грубого нарушения со стороны фуры нет.



Автор видео, выезжая со второстепенной, обязан был уступить дорогу. Причём уступать нужно и тем, кто в этот момент обгоняет. Поэтому, кстати, при выезде на главную важно оценивать обстановку «трёхмерно», то есть замечать не только машины, которые движутся в своих полосах, но и те, которые совершают или планируют обгон.



Правда, в конкретной ситуации фура стала опережать ЗИЛ полным ходом, не оставляя себе запаса на ошибку. Не видно и включенного поворотника. А главное, маневр начат в момент, когда автор видео выезжал на свою полосу.



Точный хронометраж инцидента — задача для экспертов, но вполне возможно, что водителю фуры можно вменить нарушение пункта 11.1 ПДД, процитируем: «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения». В городской черте, где движение интенсивное, а дороги узкие, обгонять полным ходом на автопоезде — очевидный риск.

