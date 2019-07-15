Группа разбора: ищем виновных в нестандартной лобовой аварии

Фура обгоняла, автор видео выезжал со второстепенной. Кто виноват?
Фото: Гордон Фримен / Youtube
В новом проекте «Группа разбора» мы покажем вам типичные аварии, в которых не всегда просто определить виновника. Чаще всего избежать такого происшествия могли обе стороны конфликта, как, например, в этом абсурдном ДТП на выезде со второстепенной дороги.
Видео: Гордон Фримен / Youtube
Автор видео выезжал на перекрёсток со второстепенной дороги. О том, что это именно перекрёсток, а не прилегающая территория, говорит знак «Главная дорога», изнанка которого видна слева на дороге.
Водитель пропускает машины на главной и поворачивает налево: до грузовика ЗИЛ на встречной полосе остается приличная дистанция, и помех ему автор не создает.
Но в последний момент выясняется, что фура позади ЗИЛа вышла на обгон в момент, когда автор совершал свой маневр. Скорость фуры велика: экстренное торможение складывает автопоезд пополам, но избежать удара не удается. Кто виноват?
Разметка в месте столкновения прерывистая, и правила не запрещают обгонять на нерегулируемых перекрёстках, если вы движетесь по главной. Признаков грубого нарушения со стороны фуры нет.
Автор видео, выезжая со второстепенной, обязан был уступить дорогу. Причём уступать нужно и тем, кто в этот момент обгоняет. Поэтому, кстати, при выезде на главную важно оценивать обстановку «трёхмерно», то есть замечать не только машины, которые движутся в своих полосах, но и те, которые совершают или планируют обгон.
Правда, в конкретной ситуации фура стала опережать ЗИЛ полным ходом, не оставляя себе запаса на ошибку. Не видно и включенного поворотника. А главное, маневр начат в момент, когда автор видео выезжал на свою полосу.
Точный хронометраж инцидента — задача для экспертов, но вполне возможно, что водителю фуры можно вменить нарушение пункта 11.1 ПДД, процитируем: «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения». В городской черте, где движение интенсивное, а дороги узкие, обгонять полным ходом на автопоезде — очевидный риск.
Это ДТП можно рассматривать в «статике», и тогда вина ляжет на автора видео, который не уступил дорогу автомобилю на главной. Но если добавить динамику происходящего, вполне возможно, часть ответственности будет на водителе большегруза.
Кто из водителей, по-вашему, в большей степени виноват в ДТП на видео выше?
Кстати, пересечения со второстепенными дорогами часто «обрамлены» 40-метровыми участками сплошной линии, запрещающей обгон вблизи перекрёстка. Знаками такой запрет не обозначается и часто застаёт водителей врасплох, но им нужно иметь в виду, что запрет не случаен: обгон на перекрёстках, даже по главной, довольно опасен. Например, обгоняемая фура может закрыть взаимный обзор с автомобилем, который выезжает со второстепенной дороги справа.
Обгонять по главной можно на нерегулируемых перекрёстках, но если они имеют сплошную разметку или пешеходные переходы — обгон запрещён. Видео: Алексей Аникович / Youtube
Недавние разъяснения Верховного суда внесли изменения в разбор таких ДТП: если выяснится, что обгоняющий грубо нарушал, его могут признать виновным в аварии несмотря на формальный приоритет.
Также помните, что правила запрещают двойной обгон, а сотрудники ГИБДД иногда придерживаются очень жёсткой трактовки этого понятия.
Сценариям, за которые лишают прав при обгоне, посвящён один из выпусков проекта «ПДД для бывалых».